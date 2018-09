Escucha la entrevista con Elena Diurrun, alcaldesa de Torrelodones

Voz 0867 00:00 Elena Biurrun alcaldesa de Torrelodones qué tal muy buenas tardes bienvenida

Voz 1 00:03 buenas tardes bueno usted estuvo en esa reunión con el con

Voz 0867 00:05 al Viñas nosotros hemos escuchado su voz la de viñas tenemos nuestra propia lectura se sintió usted víctima de un chantaje durante esa reunión

Voz 1 00:14 absolutamente no yo a nivel personal sí me sentí chantajea da como presidenta de Vecinos por Torrelodones absolutamente había coacción eso lo dirá el tipo penal lo lo califica el juez lo están estudiando los abogado

Voz 0867 00:29 digo porque el Partido Popular asegura que no hay chantaje

Voz 1 00:31 bueno eso lo dice el Partido Popular como tantas otras cosas

Voz 0867 00:34 ellos rechazan en cualquier caso la actitud y las declaraciones que ha realizado este concejal Ángel Viñas van a llevar ustedes a ante la justicia el contenido de la grabación porque de momento no ha actuado es decir hemos conocido el contenido sabemos lo que pasó en esa reunión pero de momento que sepamos ni la Fiscalía actuado de oficio ni ustedes han llevado ante la Fiscalía ante el juez las grabaciones

Voz 1 00:56 bueno nosotros estamos con nuestro abogado de cabecera gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y preparando lo que se vaya a presentar no es decir

Voz 0867 01:08 queda abierta la puerta a emprender acciones legales

Voz 1 01:10 absolutamente lo bueno hacer absolutamente el abogado que les dice que estamos Tardón

Voz 0867 01:17 el Partido Popular le acusa a usted de realizar la grabación Se lo pregunto directamente realizó usted la grabación que hemos escuchado

Voz 1 01:25 afortunadamente no

Voz 0867 01:27 se lo digo para despejar cualquier duda porque la acusan a usted en una nota de prensa la tengo aquí delante de hacerlo

Voz 1 01:33 la he leído me reservo parte de las opiniones personales que me generas anotaron rotundamente no

Voz 0867 01:41 usted se cree Ángel Viñas cuando dice que que actúa en solitario cree que cualquier movimiento cuando la cita a usted para la Reunión en lo hizo digamos a título personal que que que en ningún caso esos movimientos se debían a ninguna orden de de algún superior por parte del Partido Popular

Voz 1 01:59 pues mira voy a ser muy clara como ya son casi doce años lidiando con esta gente porque cambian las caras pero en el fondo son todos los mismos pues no termino de creer nada no me puedo creer absolutamente nada están ahí las pruebas en en febrero de este año dos mil dieciocho en el Twitter de Partido Popular de Torrelodones dicen tuit saliendo de la ejecutiva planificando la primavera la metedura de pata es que tienen una foto de un proyecto en el que pone judicialización del paso inferior la metedura de pata digo porque nosotros a partir de ahí sabemos perfectamente que no tienen todo orquestado en calidad de que viene este señor a buscarme información de la marca Vecinos por Torrelodones por lo tendrán que decir ellos

Voz 0867 02:43 cómo se produjo la cita no le llaman a usted por teléfono le llama Ángel Viñas le propone quedar cómo cómo se produce esa cita y cómo se cierra

Voz 1 02:53 es que es muy es que esto tan tan sencillo yo recibo una llamada de él también quiero decir como tantas otras veces he recibido de todo el resto de concejales de la Corporación puede también adelanto me reúno con quién quiero cuando quiero donde quiero faltaría más que no tengo que dar explicaciones a nadie dicho esto me llama por teléfono me pide verme tiene temas urbanísticos que hablarme respecto al paso inferior inciso este señor a día de hoy es el portavoz de Urbanismo del PP de Torrelodones y portavoz de Urbanismo del PP de Torrelodones no quiere verme en Torrelodones como vivo en Las Rozas no tengo inconveniente en acercarme a Las Rozas no hay más

Voz 0867 03:34 serán en una cafetería verdad se índole no están ustedes solos no tiene están ese encuentro en ese encuentro está también

Voz 1 03:41 Jorge García concejal del Partido Popular Santiago Fernández concejal de Urbanismo que para evita llamas chascarrillos además de muchas otras cosas también es mi marido

Voz 0867 03:51 Lito

Voz 1 03:52 en absoluto quiero que escuche

Voz 0867 03:55 me lo tres del Partido Popular en Madrid que se llama Alfonso Serrano

Voz 2 03:57 lo dejas sorprender la actitud de este concejal que desde luego no era conocida por la dirección del grupo municipal de la dirección local y la dirección regional del partido y también sorprende sinceramente que una alcaldesa se reúna con un concejal del parte de la oposición que no es el portavoz

Voz 0867 04:14 que no es el portavoz bueno pero usted me está diciendo que si es el portavoz en materia de urbanismo es decir que tampoco es un don nadie

Voz 1 04:20 vamos a ver es que si algo tenemos es que tenemos todo publicado por favor invito a cualquiera a entrar a los vídeos de los plenos del Ayuntamiento de Torrelodones y que vean las intervenciones de los de los concejales del Partido Popular se lleva el protagonismo Ángel Viñas porque es el portavoz de urbanismo medio ambiente que se lleva un pleno pues en su inmensa mayoría es urbanismo medio ambiente hay un portavoz económico el portavoz oficial que no se que lleva sinceramente no es decir que un portavoz

Voz 0867 04:47 titular y hay Un portavoz en la sombra que es este señor

Voz 1 04:50 bueno no sé la sombra es que está ellos lo tienes claro que sí

Voz 0867 04:53 dirige el grupo municipal del Partido Popular todo

Voz 1 04:56 yo sé lo que hago yo en mi grupo municipal lo que hagan el resto de grupos

Voz 0867 04:59 alcaldesa el el Partido Popular sugiere fuera de micrófono que ustedes el concejal sede y ustedes tienen un medio pacto para bueno dinamitar la denuncia ante la Fiscalía de del Tribunal de Cuentas y de paso también a la actual dirección del PP en Torrelodones que no le gusta Ángel Viñas

Voz 1 05:18 yo es que creo que el Partido Popular de Madrid ha visto muchas series de verdad no tengo otra cosa más que hacer yo en este momento de mi vida que aparte de estar a ocho meses de dejar el puesto en el que estoy está dar el relevo al equipo que viene soy la presidenta de Vecinos por Torrelodones yo no voy a tener que perder ni pierdo el tiempo con idas y Películas para no dormir con el Partido Popular en absoluto es que yo no hago más que decirnos que yo ya voy a llevar casi doce años doce años conociendo sus formas sus a sus tretas de Hernández yo de verdad que no que no saben perfectamente que no es así lo saben lo que ocurre es que quieren como sea que la marca Vecinos por Torrelodones desaparezca del panorama electoral lo quieren

Voz 0867 06:03 lo explican vamos en la grabación explican perfectamente que se quieren repartir los votos entre Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 1 06:11 tendrán que explicarlo en de Ciudadanos Partido Popular nosotros la marca Vecinos por Torrelodones está ahí se presenta a las elecciones del dos mil diecinueve mal que les

Voz 0867 06:19 por qué Ángel Viñas dio el paso de reunirse con usted que gana él porque no sé pero aparentemente tenemos la impresión no que perder va a perder mucho de momento su cargo en las próximas horas

Voz 1 06:32 vamos a ver el a mí me lo dice me lo dice en un momento dado él me habla de de garantiza nuestra honorabilidad tiene clarísimo con hemos metido la mano en las arcas cosa que por lo contrario cuestión haría de de los miembros de su equipo me llega a decir él tiene clarísimo Nos pone como ejemplo de haber desbancado al PP más me dice es que se me quedó grabado porque me dice ya no que desbanque es al PP sino por la capacidad hacer juego sucio que tiene el PP me dice a mí un concejal del PP entonces qué ocurre esta gente no se da cuenta que ya son muchos años a su lado que hemos aprendido a defendernos de ella es que no se dan cuenta que a mi señor Alfonso Serrano ni nadie del Partido Popular hoy me va a dar lecciones de decencia ni de ética ni me va a decir con quién tengo o no tengo que reunirme lo que tienen que hacer de verdad es para parar de una vez la maquinaria que tiene montada limpiar y empezar de cero respete y que dejen de darnos explicaciones ni ni ni lecciones de moralidad a los demás a los demás a mí no

Voz 0867 07:30 alcaldesa hemos arrancado el programa con otro fragmento de la grabación de esa reunión el concejal a admite abiertamente que su partido está lleno de de hijos de puta es cierto a su juicio y usted que conoce bien además de la zona como indica Viñas que el PP de Torrelodones no lo controla Madrid que lo están controlando promotores inmobiliarios y otras fuerzas vivas de del municipio interesadas básicas

Voz 1 07:55 vamos a dar lecciones por Torrelodones nace en febrero de dos mil siete tenemos un histórico nacemos por lo que no hacemos porque el desmadre es tan brutal el control del Ayuntamiento es tan brutal por aquellos que se estaban beneficiando de pelota ACS boom que aparecemos nosotros doce años después están las mismas caras parte de esos promotores sigan estando en primera línea sino ellos en primera línea tienen una representantes que la propia ejecutiva del PP local hay gente muy vinculada a unos los promotores que quiero que recordar un promotor que ha saltado a la luz que pidió un préstamo en la Caja de Ávila por veinte millones de euros sobre una parcela que vale seiscientos mil no ha pagado un euro el Sareb aún no le ha ejecutado ese promotor quién una persona de su confianza en la ejecutiva del PP local por favor estamos hablando de dos mil dieciocho Vecinos por Torrelodones nace en el dos mil siete no han cambiado

Voz 0867 08:48 es verdad o es cierto como se deduce de la conversación que ustedes mantienen que determinados promotores si determinadas personas interesadas en controlar al Partido Popular en la localidad digamos que amañar un las votaciones para que se cambiara el actual portavoz del PP en ese ayuntamiento y que por tanto saliera Jorge García que había sido hasta ahora ese portavoz de es cierto que es infló el censo INSEE vació luego que buena parte de los miembros que aparecieron de repente en el Partido Popular ya no están

Voz 1 09:17 no me quiero meter en la guerra ni quiero saber nada lo que hacen es verdad me parece tan tan apetitoso que yo llamé recluyó en los cuarteles de Vecinos por Torrelodones

Voz 0867 09:26 voy a la denuncia al escrito que quieren elevar ustedes sabían desde hace tiempo que estaban trabajando en esto como como nos ha contado se produjo alguna irregularidad alcaldesa en el pago de la obra es cierto como dice el Partido Popular que se podrían haber ahorrado casi cuatrocientos mil euros

Voz 1 09:40 falso rotundamente falso mira hace ya dos años ahora además también invito a todo el que quiera que ver a mi respuesta en el pleno ordinario del ocho de noviembre de dos mil dieciséis en el que les respondo este señor en el minuto veinticinco de ruegos y preguntas el que ella le dejó muy claro que vaya a denunciarlos ya que nos deje de dar la tabarra hay que vaya denunciarlos ya hay un precio cerrado firmado con lo que han pagado el paso inferior que han sido el Casino a través del suelo propietarios del suelo que tenían que haberlo pagado diez años antes y que el PP estando gobernando en Torrelodones no se lo pidieron fuimos nosotros a nuestra llegada ahí después de un ejercicio arduo y un esfuerzo arduo conseguimos firmar sendos convenios con ellos a un precio cerrado después de un trabajo arduo de los servicios económicos del Ayuntamiento que aquí también quiero de verdad dedicarles ni su minuto de gloria porque ya está bien porque poner en duda el trabajo Vecinos por Torrelodones es arrastrar el trabajo de mucha gente muy seria honesta y que no está aquí para llevárselo

Voz 0867 10:47 alcaldesa para que le quede claro los vecinos al Partido Popular a un ciudadano de Torrelodones no le costó más ni menos la obra Laura costó lo mismo

Voz 1 10:57 aún ciudad en otro de los no le costó nada porque la obra no lo pagamos los vecinos de Torrelodones la pagaron los promotores que tenían que haberlo pagado diez años antes por tanto al Ayuntamiento es decir a los vecinos nada a precio cerrado una obra que tiene un precio de salida de siete millones comandos de siete millones y medio perdón con una adjudicación final de cinco coma dos y con un modificado que más severas a las tierras fue hace traído con un con un modificado de cinco coma uno invito vuelvan a invitar a todo el que quiera ver mi intervención en la sección ruegos y preguntas del pleno de noviembre del año dos mil dieciséis tienen toda la explicación económica desde entonces esto cambia algo

Voz 0867 11:35 mantiene usted que no se va a presentar a las elecciones

Voz 1 11:38 Elena Biurrun Elena Biurrun se va en mayo del dos mil diecinueve con ocho de sus concejales del actual equipo

Voz 0867 11:44 pero ahí Vecinos por Torrelodones la marca estará

Voz 1 11:46 absolutamente o sea usted garantiza que el paro

Voz 0867 11:49 tío se va a presentar absolutamente hoy ha escrito usted una carta en Facebook explicando cómo han sido estos años ha recibido de todo amenazas denuncias sale asqueada de la política

Voz 1 12:00 mucho salgo muy asqueada tiene la política la lo lo bonito que tiene la política la política local de proximidad en la que puedes tener una capacidad brutal de transformación se convierten en esto en barro muy asqueada además que toca de estar permanentemente defendiendo los dientes pero por qué pero por qué tenemos que estar nosotros permanentemente defendiéndonos y luego de otro tema que esta gente vive en otro mundo los que somos de gente normal de a pie tenemos familia tenemos hijos tenemos sentimientos y esto causa daño las familias mucho daño Elena Biurrun