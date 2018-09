Hora 25 Deportes: Luces y sombras en Europa (20/09/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:09 buenas tardes que yo pensaba que el tema está resuelto y cuál es mi sorpresa cuando me dices que ha habido una reunión para todavía el partido en Miami entre el Barça y el Girona el claro el partido en Miami se han reunido el sindicato de futbolistas y la Liga otra vez conclusión han llegado el tema está muy confuso hoy confuso bueno el tema está tan confuso que hoy tenemos un nuevo capítulo de confusión en Miami pero que días ese partido a finales de enero finales de enero todavía tiene tiempo para seguir con cumbre pero Amorós Basora culebrón de del otoño y del invierno

Voz 3 00:39 enseguida la última hora sobre el partido en Miami pero antes hoy comienza la Europa League juegan tres equipos españoles dos de ellos están ya en la segunda parte de su primer partido luego jugará el Betis vamos primero al Pizjuán porque el Sevilla se está pegando un atracón ante el estándar de Lieja Fran rojillo buenas tardes

Voz 0660 00:57 hola Gallego buenas tardes camino de la media hora ya de la segunda parte cinco a uno gana el Sevilla el último lo acaba de marcar Banega de penalti un penalti que le han hecho al mudo el mudo acaba de ser retirado en medio de una enorme ovación de los treinta mil sevillistas que están hoy en el Sánchez Pizjuán repasamos el uno a cero golazo de falta de Banega a lo Isco empató en pop para el Standard Lieja golazo del mudo baje que se ha llevado la ovación ir dos goles seguidos uno en el tres de la segunda parte deben ceder otro en el veinticuatro del mismo huy San Benger picando la pelota por encima del Memo Ochoa el quinto penalti sobre el mudo que transformó Banega gana el Sevilla cinco a uno quedan quince de partido

Voz 3 01:38 qué bien le bien esta victoria del equipo de Machín y el Villarreal está iniciando su aventura en la Europa League ante el Glasgow Rangers con dificultad de Xavi Isidro Villarreal buenas tardes

Voz 1855 01:49 qué tal Gallego muy buenas así es el nos las prometía muy felices después de que Carlos Bacca marcaron el segundo cuarenta y tres de partido el uno cero a partir de ahí dominio absoluto del Villarreal hasta cuatro ocasiones clarísimas para matar el partido en la primera que tuvo el Rangers empató en el sesenta y seis de encuentro a continuación Gerar Moreno puso la tranquilidad con el dos a uno pero en el setenta y cinco en la segunda llegada del Rangers segundo gol del equipo escocés estamos a nueve más el descanso para acabar el partido de momento no pasa del empate en casa el Villarreal Villarreal dos Rangers dos luego

Voz 3 02:22 dentro de media hora aproximadamente en Atenas va a debutar el Betis en su vuelta a Europa visitando el siempre ruidoso campeón del Olympiacos

Voz 2 02:32 ya sabes que el gran protagonista de la jornada de Champions fue ayer Cristiano Ronaldo enseguida vamos a estar en Italia a ver si será pasado el desaliento que tenía ayer después de la expulsión en Mestalla

Voz 3 02:45 como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp como este

Voz 4 02:51 hola pocos pagan por nombrar a Cristiano todos los días todos los días a la Cadena José a Mourinho Oxfam verdad es que no se lo Guido no sé no podéis nombrar a otros futbolistas españoles pareja lo el Alcoyano alguno del Alcoyano así porque es que todos los días este señor aparte que ya no juega aquí en España aparte con España tiene una deuda grande de varios sentidos hombre por cierto que el Madrid es el Madrid con Cristiano venga ya como si como si él fuera únicamente en Madrid

Voz 0919 03:26 eso sí que es cierto el Madrid sin Cristiano está muy muy bien

Voz 5 03:31 bien dejad vuestros mensajes queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 6 03:41 Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 03:49 podrá chicos que vienen aquí pues cinco himnos verdad que qué me encanta que Guardiola haya perdido me encanta me encanta me encanta no lo puedo repetía es que me encanta pero que pierde siempre no puede ser de otra manera bueno ya está aquí lo otro es pues eso que el Badri por lo visto ha hecho un partidazo y ha jugado estupendamente y que da gusto verlo total que ya estoy de vuelta a él

Voz 1 04:20 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:31 que bueno es ser feliz hoy ha habido reunión entre la Liga la hace para trataba sobre el partido Girona Barça de Miami a finales de enero Javier Tebas sigue pensando que el partido se va a jugar y Kenny la Federación y la UEFA ni la Concacaf ni la Federación Americana ni la FIFA se lo van a impedir ni la FIFA el capítulo de hoy se titula la FIFA no pinta nada en la serie de moda claro

Voz 9 05:10 vamos a lo mejor tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami estaba una mañana a Miami con fines nácar J ante nunca

Voz 6 05:19 yo creo que en este momento a Javier Tebas la empresa una federación se me porque probablemente así se rompa un equilibrio natural Se puedan monopolizar

Voz 10 05:29 esto para mí como fija como prevé que la fiesta no parece posible es algo de verdad

Voz 6 05:37 hacemos ligar los a tiros y liquidar pero

Voz 9 05:45 pero lo más importante no es el dinero no se él

Voz 11 05:50 hoy lo jugamos en el Camp Nou uno jugamos sólo el Santiago Bernabéu con de un estadio importante es que jugamos con todo el mundo bueno eso ya he hablado ya lo explicaba con una duración

Voz 10 06:01 el venimos por negocios para mí como fija de la fianza no parece posible

Voz 2 06:11 siguió Bani Vincenzo Infantino por cierto nos viene al pelo el nombrecito Giovanni Vincenzo que reminiscencias tan cinematográficas verdad

Voz 3 06:22 bueno pues Giovanni Vincent su Infantino es el presidente de la FIFA es abogado suizo vamos que de pasta controla es el gran apoyo de Rubiales en su lucha contra Tebas se pronunció en contra de que se juega un partido de la Liga española en Miami esta semana por cierto Javier Tebas le mandó un mensaje a través de Twitter a Infantino recordándole que por ejemplo en la liga norteamericana hay tres equipos de Canadá Infantino no le ha contestado puede ser por dos razones una que Infantino no tiene Twitter o que tiene silenciado a Tebas como a un toro el más cualquiera sabe el caso es que hoy después de la reunión con el sindicato de futbolistas Tebas ha dicho que la FIFA no tiene nada que decidir en este asunto que si acaso lo tendrían que decir la Federación Española la americana la UEFA Illa con Kaká pero FIFA no

Voz 12 07:08 la causa para denegar dineral partido desatendidos pidiendo la Federación y la UEFA han ir acompañadas en la sociedad americana porque quizá no tienen nada que decir este asunto

Voz 3 07:21 FIFA no tiene nada que decir en este asunto dice Tebas en cambio la Federación Española a Federación de Rubiales cree que Infantino les va a apoyar hasta el final como hacía con Villar recordáis cuando Villar presumía de que si no se les respetaba la FIFA iba a expulsar a España del Mundial de Rusia el presidente era Infantino saldrá Rubiales con la misma amenaza yo no creo que se atreva pero bueno con Rubiales cualquier cosa puede pasar porque Rubiales actúa

Voz 6 07:50 y luego dice pero obviamente como ha producido todo esto por algo que

Voz 2 07:56 eso nos obliga a tomar esta decisión y después que se busquen responsabilidad

Voz 3 08:02 la Federación a día de hoy tiene en su poder una carta en la que Tebas el Barça y el Girona le piden una reunión cara a cara verse cara a cara para discutir el partido de Miami Rubiales y la Federación siguen sin contestar y mientras tanto hoy el presidente de la AFE que fue lugarteniente de Rubiales en el sindicato después de reunirse con Tebas sigue diciendo que aunque Tebas ha pedido perdón al loro da igual no sólo vale con pedir perdón no se juega en Miami Recio

Voz 6 08:38 que lo hizo que no sería tal que hay que respetar estar que no daré mis razones

Voz 2 08:49 evidentemente éste no era David Aganzo ya le gustaría a David

Voz 1 08:54 ahora sí Aganzo sobrero de Tebas les ha pedido perdón

Voz 13 08:58 todos por estas formas eh ya no es el tema de pedir perdón yo creo que es un tema de de hacerlas pues es conjunta

Voz 3 09:05 qué podemos hacer

Voz 13 09:06 para mí realmente con la información que tenemos los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos

Voz 3 09:10 menuda diferencia con el otro eh no te quiero ni contar El caso es que a día de hoy la Liga dice que hay un noventa por ciento de posibilidades de que se juegue el partido de Miami la AFE dice que hay un veinte por ciento y la Federación la Federación no dice nada Rubiales guarda silencio habrá reunión cara a cara Federación Liga con representantes del Barça el Girona vendrá Infantino a la Reunión lo mismo se traen Rubiales a Obama y otra gran pregunta se retransmitirá en directo la Reunión quién va a poner en Lario de la Reunión la Liga o la Federación la reunión será en territorio neutral que selló en Tánger Ciudad Internacional que tanto les gusta Rubiales lo contaremos en un próximo capítulo de confusión en Miami

Voz 6 10:02 veis y conozco el seguro de coches que te ofrece el mejor precio llegas tarde tarde todos los línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones también me directa punto com

Voz 15 10:18 el propietario de un vehículo comercial en línea directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegurarlo con los otros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 10:28 oye tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 6 10:43 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 11:00 enseguida preguntamos aunque ya os digo yo que no ha movido los marcadores ni en Sevilla ni en Villarreal y enseguida estamos también en Atenas a ver cómo sale el Betis pero antes resaca de la Champions que está el mundo preocupado de si se le ha pasado el berrinche a Cristiano Ronaldo tras su expulsión en Mestalla no pudo marcar ayer seguramente con uno o dos o tres partidos de sanción que le pueden caer Baxter unos cuantos partidos sin marcar en la Champions que ese en Italia Alberto Cerruti buenas tardes

Voz 17 11:30 buenas tardes en Italia en esperan dos cornadas de suspensión pegó la Juve árabes curso y espera que sea solamente una cornada porque en este caso podría jugar en Old Trafford frente a su antiguo Manchester United esperamos el jueves pero el equipo está muy preocupada y Ronaldo se ha entrenado bien hoy y y la verdad es que ha sido un debut muy amargo para él buenísimo para la Juventus

Voz 3 11:56 ese ha sido casi tan amargo como una cornada gracias Alberto hoy en Valencia bueno pues en Valencia hace las prometían muy felices después de quedarse la Juve con diez pero al final el equipo juventino sin Cristiano demostró la altura competitiva que tiene el Valencia ha empezado tan mal en la Champions como en la Liga como es el día después Ximo

Voz 0962 12:16 hola qué tal Gallego pues continúa la decepción en Valencia que va creciendo partido tras partido porque ya son cinco partidos oficiales cuatro en Liga uno en Champions League con las ganas que había de The Wall de volver a la Champions y además jugar ante la Juve e intentar que fuera un punto de inflexión a lo grande ganándole al equipo juventino pero no la realidad palmaria fue otra como bien resumió después Marcelino dijo que su equipo no estaba preparado su plantilla no está preparado para afrontar partidos así muchos nombres propios momento de forma bastante bajo de algunos futbolistas el domingo espera un derbi autonómico en Villarreal para intentar levantar cabeza

Voz 0919 12:53 el que ha empezado muy bien es el campeón el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo ayer un partido muy completo ante la Roma juego colectivo presión arriba un equipo coral un equipo de todo el mundo corre un equipo donde el entrenador puede cambiar a los dos delanteros del equipo

Voz 18 13:10 sin que ninguno se enfade y ponga caritas que eso hace años que no pasaba en el Real Madrid Lopetegui está gestionando muy bien el equipo que tiene

Voz 6 13:21 partido complicado difícil que yo procuramos He jugado bien y hemos sido justos acreedores de los tres puntos de hacer nada muchas ocasiones

Voz 3 13:31 contento sí parece que también está gestionando bien lo de la portería ayer titular Keylor Navas quién será titular en Liga volverá a Courtois son dos partidos para cada uno Lopetegui no da pistas pero Javier Herráez este es un tema

Voz 19 13:44 la delicado buenas qué tal Gallego muy delicado si eh frente al Espanyol el próximo sábado va a jugar seguro Thibaut Courtois la decisión está tomada y Courtois será el portero en en la Liga y la verdad es que Keylor Navas gallego es un gran competidor sabe perfectamente ya Courtois que tiene al lado suyo un futbolista un portero que se va a poner muy complicado y que además tiene el apoyo de los capitanes especialmente de Sergio Ramos el lío de la portería que lo tiene que gestionar Lopetegui no es seguro que la Liga sea para Courtois hila Champions sea para Keylor Navas pero evidentemente ayer dio un paso un paso importante ante la Roma jugo el tico el costarricense que lo hizo además muy bien

Voz 6 14:24 bueno cuanto todo lo que siempre he dicho que no es una decisión que tomemos tenemos siempre una una magnífica solución todos mucho más natural de lo que se contaba institutriz las cosas entre profesionales has más normal y más natural y con normalidad con honestidad se dice las cosas y nada más no hay ningún problema no hay ningún problema

Voz 19 14:41 ahora nada ese es el discurso público pero privadamente Lopetegui reconoce que tiene un lío Julio sano pero un lío

Voz 3 14:48 el fin de semana dice Javier Herráez que juega Courtois son las nueve menos cuarto esto es Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0812 14:55 el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita algo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 20 15:14 el unos veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando Con

Voz 3 15:32 a Ernesto Che vitoreado

Voz 20 15:35 donde sí startup protagonista un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca

Voz 3 15:49 está sentenciado el paseo del Sevilla en su debut en la Europa League ante el Standard de Lieja Fran rojillo si dos minutos se van a añadir acabamos de cumplir el

Voz 0660 15:59 noventa cinco a uno gana el Sevilla a punto ha estado

Voz 3 16:01 que marcaba el sexto Nolito sentenciado frente al Standard de Lieja ya terminado el partido en Villarreal Xavi

Voz 1855 16:08 así es tropezón del submarino empate a dos ante el Rangers aunque el equipo escocés la ha tenido en el tramo final para marcar el tercero también vaca para dar la victoria al Villarreal al final empate a dos tablas en la cerámica

Voz 3 16:20 ya las nueve dentro de catorce minutos juega en Atenas el Betis en su vuelta a Europa visita al Olympiacos como sale el equipo de Setién qué ambiente hay Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 0684 16:30 hola qué tal Gallego buenas tardes del Giorgios Karagounis aquí en el estadio de Olympiacos mucha animación en la grada acaban de retirarse los equipos al Vestuario ya hasta ocho cambios introduce Quique Setién en la alineación del Betis respecto al partido de Mestalla debuta en competición oficial el portero Joel Robles primera alineación también como titular de Giovanni Celso el último fichaje del internacional argentino jugarán los backing Tello Barragán no habitual en los primeros partidos sal el Betis con dos delanteros que León Lore para intentar llevarse un buen resultado para Sevilla en el debut europeo como entrenador de Quique

Voz 3 17:07 el Sevilla ha ganado el Villarreal ha empatado esperemos que el Betis se traiga los tres puntos de esa visita Atenas del resto de la Europa League hay equipos importantes destacamos en esta primer

Voz 21 17:19 la jornada que Iván Álvarez hola hola Gallego qué tal en el grupo el Sevilla en el descuento achicar cero Krasnodar uno partido ya finalizado en el grupo del Villarreal Rapid de Viena dos Spartak de Moscú cero interesante el grupo H donde el Olympique de Marsella Kay uno dos cintas de Frankfurt en el descuento y la Lazio ganó dos uno a la Polonia el Chelsea que está ganando también el descuento cero uno al y a partir de las nueve juega el Milán frente al delante de Luxemburgo el Arsenal de Unai Emery que se enfrenta al vodka Sporting de Portugal y Caravaca y el partido musculoso el día en que enfrenta a los dos Red Bull en Salzburgo

Voz 3 17:49 desde que mañana comience la jornada de liga que mañana empieza a ver fútbol de Liga una noticia la rueda de prensa de confirmación de la renovación del entrenador del Valladolid Carlos Raúl Martínez

Voz 22 18:00 hola Gallego buenas tardes y en efecto Sergio González llegó en un momento muy difícil a Valladolid superó con creces todas las expectativas y ahora con el equipo cogiendo el aire a la primera división y con el presupuesto más bajo de toda la categoría el entrenador recibe una inyección de confianza en forma de renovación esta mañana agradecía el gesto y sobre todo el momento en el que se ha producido también

Voz 23 18:18 valorar enormemente no está puesta en un momento quizás o una semana no la mano la semana menos hueco para darle ese doble efecto o cuando realmente estamos viendo que otras entidades con el fútbol actual

Voz 3 18:29 confianza de Ronaldo Nazario a su entrenador y mañana recuerdo comienza la Liga la jornada de liga con el Huesca Real Sociedad que se juega las nueve seguimos

Voz 6 18:40 cultural y tal no me has dado que se sigue dando ahora compras Coppola lo olvides por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento Ituri incluido en tu cuota cada tres años lo cambias y conduces lo último oferte por espacio me renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 24 19:01 mi mujer que lleva unos días diciéndome que me anime que me apunte con ella y sus amigas a baile de salón a mí en a qué quieres que te diga pero oye ya va siendo hora de poner en marcha esta nueva que azerí

Voz 25 19:12 cuando sales de los congresos del bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Roth y muchos más adquiere Tupac aquí disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mal asistencia Congreso y visita a los lugares Colombino descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento y súbete a las carabelas que lo hicieron posible el reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 26 19:57 hora veinticinco

Voz 6 19:58 porque

Voz 27 20:01 Jesús Gallego le con ocho años Brian encontró a su madre llorando no tenía con qué darles de comer y su padre les había vuelto a abandonar en este momento decidió que haría todo lo posible para que su madre estuviera orgullosa de él

Voz 28 20:20 atentos en Argentina lo que me imaginaba iraquí acabaría estándolo todo a este domingo a partir de la una de la tarde el lanzador de jabalina Brian Toledo el orgullo de Argentina en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 14 20:40 venga a ser

Voz 3 20:49 el recuerdo marcadores finalizado Sevilla cinco Standard de Lieja uno Villarreal dos Glasgow Rangers dos dentro de diez minutos comienza el partido del Betis en Grecia con el Olympiacos en la Segunda división el protagonista las semanas el nuevo entrenador del Tenerife Oltra que hoy ha estado con los compañeros de Play Segunda antes de su debut en la jornada de este fin de semana Oskar Gil

Voz 2 21:12 hola hola Gallego deberá debuta ante el Córdoba

Voz 3 21:14 así que hoy unas obras de José Luis Oltra que termina su segunda etapa en Play Segunda como comentarista para volver al Tenerife donde también es su segunda etapa en su primera entrevista dice Oltra que no renuncia a nada

Voz 29 21:24 así aparte como y esta es pronto hay sanciones personales que me ayudan a a venir pero además lloros hablan ya es muy buena una plantilla competitiva compensada con jugadores de mucho talento que lo único que hace falta es cambiará la dinámica que la pelotita entre tener un poquito de fortuna hasta donde podamos llegar pues no lo sabemos la propia competición nos irá poniendo aquí unas jornadas pues valoraremos poco más que rendimiento estamos ofreciendo

Voz 3 21:48 además Gallego deje escuchar la historia de alejándonos un niño de ocho años que perdió guantes entrenando en el parque puso de Padrón tuit lo vio el portero del Real Oviedo Alfonso Herrero mañana Alfonso Navarro mira qué bueno y aquí debe fichó de comentarista por otra estamos en ello estamos nos llama comentarista de de segunda en Play Segunda encuentra trabajo a los tres meses yo lo dejo ahí por si alguno se quiero apuntar tras cinco partidos este fin de semana comienza el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife la selección española a la anfitriona bueno tiene un camino inicialmente fácil y en lontananza aparece el equipo de los Estados Unidos que será el gran rival para poder meternos en la lucha por las medallas tenemos lista definitiva de las chicas que van a intentar coger esas medallas Marta Casasbuenas

Voz 1509 22:32 muy buenas gallego pues si ya conocemos a las doce guerreras elegidas por Lucas Mondelo y que van a luchar a partir de este sábado por alzarse por primera vez en la historia con el on

Voz 6 22:40 en un Mundial una tarea nada sencilla como dices antes

Voz 1509 22:43 es muy potentes como Francia como Canadá pero sobre todo como Estados Unidos una decisión muy complicada la que ha tenido que tomar hoy Lucas Mondelo que ha dejado fuera en última instancia María Conde Hilario Rodríguez son los dos últimos descartes por lo tanto el equipo contará con el mismo bloque que ha conseguido sumar medallas en los últimos cinco grandes torneos consecutivos con Laia Palau Silvia Domínguez Anna Cruz o Alba Torrens como las grandes referencias

Voz 3 23:06 si el baloncesto también va a ser protagonista desde mañana con la primera competición nacional la Super Copa vamos a ver cómo llegan los equipos creo que hay bajas importantes en el Real Madrid Xabi Saisó buenas tardes

Voz 1982 23:23 hola Xavi sí las buenas tardes sanos digo que primer título oficial de la temporada se juega en Santiago de Compostela mañana a las siete primeras semifinal entre el Baskonia y el Barça entre los dos acumulan diez tiros y a las nueve y media el anfitrión Monbus Obradoiro frente al Real Madrid que va a llegar efectivamente con algunos problemas físicos un título que como siempre llega pronto para los equipos que lo han llevan ni un mes de pretemporada pero que desemboca en el inicio de la Liga ACB la próxima semana a priori mucha igualdad recordemos que Baskonia eliminó al Barça en la pasada Liga Iker Labrador uno en casa es un equipo muy difícil de batir en la final sábado siete y cuarto antes como siempre el concurso de triples

Voz 3 24:03 gracias Xavi este fin de semana motociclismo Gran Premio de Aragón

Voz 2 24:08 hoy eran las entrevistas y las ruedas de prensa de los pilotos es sigue hablando en el circuito de lo que sucedió con fe Nati en la última carrera de Moto2 cuando le tocó el freno a doscientos cincuenta kilómetros por hora a un compañero poniendo en riesgo su vida ya sabéis expulsados el equipo sancionado ha dicho que lo deja a tener que declarar ante la Fiscalía en el

Voz 3 24:30 mundo eran motos hay gente que comprende a Fenar igual menos que intenta defenderlo en parte Chad

Voz 31 24:38 a Jorge Lorenzo defendible pero se tendría que hacer nunca muy descontroladas no creo que pilote consciente de los más conscientes y hacer locuras borriquita

Voz 2 25:06 pues sí romano no es de los más inconscientes cómo serán los otros me da Chércoles muy buenas tardes

Voz 32 25:14 que Rafael Gallego decirte que también los hay como Call tras no le doy Serra firmado desde hace dos semanas en Misano cuando sufrió este lance entre el penalti imán vía dos tigres siete kilómetros por hora ha dicho el inglés qué te te te duele ha hecho lo que te regalan un esos story es decir de pedir perdón para dar lástima pero que no se cree es sus declaraciones sí que se reafirma en que no deberían James correr nunca en todo caso en la mayoría de los pilotos piensan como te has dicho Loren porque tenía una segunda oportunidad en un día en el que también ha sido noticia Marc Márquez porque se ha reconquistado la curva número diez destacó Motorland de Alcañiz

Voz 3 25:51 me ha encantado eso a Valentino Rossi cuando pase por la curva

Voz 32 25:56 esperemos que aquí no se ha comunitaria y que prime el perplejidad entre los aficionados españoles que entiendo

Voz 33 26:01 bastante más creo yo que los hoteles más

Voz 2 26:03 un abrazo Vera bañar a primeros entrenamientos a ver cuáles son las motos que va más rápida esta semana cerramos hora25 deportes con visado dream pop norteamericano para relajarse a esta hora Bacon venir luego con lo que va a contar en Hora Veinticinco Juan los pelos lo que viene en la próxima semana a España el jueves de la semana que viene en siete días actúan en algún titular que nos dejemos Toni por Cerralbo

Voz 34 26:51 encestó irá de la primera ronda de clasificación a la Champions para el Estudiantes partido de Irán Suecia Noor Chopin sesenta y dos Movistar de setenta y cuatro La vuelta se juega este sábado en bádminton esta madrugada Carolina Marín juega cuartos de final del Abierto de China contra Fran llegado de fútbol sala en marcha la primera parte de la ida de la Supercopa de España Footsie Atlético tres Jim ver Roldán cero

Voz 2 27:12 aquí lo dejamos sí ha pasado el último capítulo de confusión en Miami enseguida lo vamos a subir a las redes para que lo disfrutéis quedáis en Hora veinticinco con Barceló las once y media El Larguero un saludo de gallegos esperamos mañana adiós

Voz 35 27:34 sí