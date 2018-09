Casas vacías

Voz 1880 00:00 no yo vitales buenas noches que nos traes hoy en la cara B pues hoy le vamos a hacer caso un ministro

Voz 3 00:37 hay que acotar el concepto de vivienda cigarra asevera que no estamos refiriendo antes de plantear cualquier penalización porque a ver si no tiene un están pensando en penalizar hay hay que acotar viene al término de de vivienda vacía antes de plantearse cualquier

Voz 1880 00:55 verdad sobre bueno pues dice José Luis Ábalos ministro de Fomento que hay que definir el término que hay que apuntarlo antes de nada así que hoy nos preguntamos eso que es una casa vacía a ver si encontramos respuesta Ábalos ministro Avalos decía eso

Voz 0194 01:09 no porque la idea del Gobierno es regular el mercado de la vivienda de forma que se priorice Sofía

Voz 1880 01:14 son social si esa es la idea que no es nueva pero que ha vuelto a aparecer según el Gobierno Se trataría de buscar que las viviendas vacías tengan un uso o facilitando de algún modo que los dueños las saquen al mercado de alquiler o imponiendo algún tipo de sanción a propietarios que no las muevan y no se limitarían a viviendas de bancos de promotoras sino también de particulares otra idea que también avanzan es que pretenden conseguir una normativa igual paras las comunidades osea que sea una ley estatal

Voz 0194 01:41 ayer mismo el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una medida sobre viviendas social si esa es otra

Voz 1880 01:45 los problemas en España que cada comunidad cada ciudad regula de una forma diferente Barcelona va a ser la primera ciudad que reserve el treinta por ciento de los pisos a vivienda de precio asequible ayer lo aprobaba el Ayuntamiento pero falta el visto bueno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 4 02:02 consigue un cambio de normativa urbanística que es histórica la vivienda es un derecho no es una mercancía hay por lo tanto no puede ser que la especulación pase por los delante de los derechos fundamentales de todos

Voz 0194 02:14 ya Sara que están los un problema nuevo ni siquiera lo es desde la llegada de la burbuja inmobiliaria

Voz 1880 02:18 no que va que van por ejemplo nos vamos a ir a mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 5 02:22 usted ha dicho que Doña Martina Rodríguez que Dios no lo quiera sepamos morir comprenda usted que a mí me interesa que se muera porque si yo les meto a ustedes en el piso El vuelo soy yo me comprende pero pero he dicho no comprendan a nosotros son doce años relaciones es el mismo

Voz 1880 02:42 el Wi cubanos la película El pisito de de Ferreri basada en una novela de Azcona con José Luis López Vázquez y con Mari Carrillo bueno pues ellos son una pareja de novios que llevan doce años juntos para casarse necesitan un piso deciden que él se case con la casera para poder L darlo pero hay más ejemplos se por ejemplo venta por pisos

Voz 6 03:04 justo

Voz 7 03:05 por si todo esto que estamos escuchando

Voz 1880 03:16 es una canción que pertenece a la película venta por pisos de mil novecientos setenta y dos una película de Mariano Ozores que habla de aquel otro boom inmobiliario de finales de los sesenta así que si Ángels hay ejemplos de que los problemas en el mercado de la vivienda no son para nada nuevos en España ajenos

Voz 0194 03:32 no dar a Julio Vinuesa que es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona catedrático de Geografía Humana muy buenas noches

Voz 8 03:39 hola muy buenas noches admite sí que tiene un chico de la Universidad Autónoma de Madrid de la unidad yo que he dicho

Voz 0194 03:46 García ha dicho de Barcelona pues he sido yo porque tengo escrito la Universidad Autónoma de Madrid es sido yo que me he ido a Barcelona una cosa para para centrar qué es una vivienda vacía existe una definición

Voz 9 03:59 bueno una vivienda vacía en China eso tenemos a lo que dice el y me lo menciona porque es el que produce las estadísticas que normalmente se utilizan una vivienda vacía es una vivienda no principal que permanece permanentemente desocupada es decir que no es una vivienda secundaria que utilizar temporalmente nacionalmente ni tampoco pertenece a otro tipo de viviendas que serían aquellas que sí aquí está que están destinadas al que alquiler sucesivo de corta duración se vienen llamando viviendas turísticas en definitiva la definición añade mucho más es una vivienda que está permanentemente desocupada cuál es el primero cuál es

Voz 0194 04:47 el problema para aplicar una normativa para regular las

Voz 9 04:51 sí ha habido intentos intentos de primero en por ejemplo la Ley Reguladora de Haciendas Locales en dos mil cuatro decía que se podría aplicar recargos Libby aquellos inmuebles de uso residencial que piensen desocupados con carácter permanente por cumplir pero claro para poder determinar que la vivienda estaba desocupada con carácter permanente al guía que no cumplir una serie de condiciones que se iban a determinar mediante un reglamento pero lamentó que nunca se sabe

Voz 8 05:28 jugó en Catalunya en el País Vasco

Voz 9 05:33 en otras comunidades algunas otras comunidades se han ido aprobando normas legales que tratan precisamente de un determinar qué es una vivienda vacía para aplicar después medidas en algunos casos de apoyo a la utilización en alquiler también medidas sancionadoras algún tipo y en algún caso no

Voz 0194 05:56 claro y ante ante el ante el problema de poder definir el concepto también entiendo que debe ser muy complicado hacer un censo de las viviendas vacías no Si la definición es tan laxa debe ser complicado contar cuántas hay

Voz 9 06:10 claro también es es complicado en el País Vasco se intentó hay una connotación me cuesta cada dos años de viviendas vacías llegue al modo en muchos países europeos no y es complicado sin duda ninguna es complicado porque entre otras cosas porque la vivienda vacía no es una vivienda que me diste vacía siempre indefinidamente sino que hay viviendas que están ocupadas pasan a estar vacías vuelven a estar ocupadas bueno en definitiva que estamos hablando de flujos flujo de ocupación y desocupación de de viviendas en lo que sí que más que hacer el cuento de las de las viviendas vacías dice lo que efectivamente había que hacía era que tener los ayuntamientos tenía que tener en ese registro del que usted hablaba y el uso que se está haciendo de las viviendas en su municipio lo que pasa es que los ayuntamientos carecen de competencias al respecto carecen de medios y de competencias al respecto no

Voz 0194 07:16 creo que escuchó esta frase de ayer el líder del Partido Popular Pablo Casado

Voz 10 07:20 Ministerio de Fomento que ahora dice que hay que penalizar viviendas va

Voz 0860 07:23 días que será lo próximo expropiar coches

Voz 10 07:26 marcados

Voz 8 07:27 qué le parece esta frase bueno pues realmente no es una frase que no

Voz 9 07:34 con la que no estoy nada de acuerdo porque no se trata yo creo que no se trata de expropiar viviendas vacías en algún caso en otros países en nuestro entorno europeo pues se llega a expropiar el uso de la vivienda que está vacía en una niña estaba si es injusticia hacia ninguna en una zona donde hay una especial necesidad de vivienda no

Voz 8 07:56 que bloquea el uso de esa vivienda estamos hablando con sí

Voz 11 08:03 si estamos hablando de un derecho social porque no el responsable es el Ministerio de Servicios Sociales del Ministerio de Fomento porque es el Ministerio de Fomento quién se ocupa de es de es

Voz 0194 08:17 sí

Voz 9 08:18 debidas veces hemos prácticamente el denunciado esta situación que es histórica porque en España el Ministerio de la Vivienda es un hice yo que surge en el año cincuenta y seis durante mucho tiempo el problema de la vivienda en España no problema de estrechez absoluta es decir habían menos viviendas que hogares y tampoco el país tenía capacidad para construir viviendas pero ya desde hace varios detenidos hay más viviendas de las necesarias según el censo de dos mil once a que me refería antes pues ahí en España veinticinco millones de viviendas dieciocho millones de hogares es decir hay siete millones de viviendas que no son viviendas principales el problema no es un problema de construcción de viviendas problemas con problema social de inadecuación de viviendas o de dificultad de acceso de gran parte de los solares a esas viviendas no se trata de una absoluta de viviendas sino que se trata de que es a las a los solares resulta excesivamente complicado poder acceder a una vivienda poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada como dice la Constitución no

Voz 0194 09:33 artículos de la Constitución Julio al que usted les gustaría darle la vuelta no

Voz 9 09:38 bueno es una cuestión práctica es que el artículo como todo el mundo sabe comienza diciendo todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada si hay unos quedamos y luego sigue diciendo algo también muy interesante dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y a continuación habla también de la recuperación de las plusvalías para la Comunidad

Voz 0194 10:09 no no

Voz 9 10:09 claro Si me estas dos condiciones evitando especulación ir sin recuperar las plusvalías es prácticamente imposible atender al derecho todos los ciudadanos a la vivienda

Voz 8 10:24 Julio Vinuesa

Voz 9 10:25 que te iba a poner el acento más en el momento como estaban hablando ustedes momento perdidamente de de este tema no modelo de desarrollo urbano en España

Voz 0194 10:36 estaba estaba estaba muy ligado con el caso de Torrelodones Julio Vinuesa muchísimas gracias

Voz 8 10:43 de nada hasta luego

Voz 0194 10:54 Sara si existiera un concepto estuvieran definido qué es una vivienda vacía sería más fácil tener una normativa legal

Voz 1880 11:01 claro eso es lo que ocurre en muchos países de Europa además de que ellos tienen un concepto muy distinto al nuestro de lo público de lo que son las viviendas sociales pues en estos países sí que existe regulación de este tipo de viviendas no he preguntado a los corresponsales de la SER a tres de ellas por tres países de nuestro entorno Begoña Arce en el Reino Unido hay más de doscientas mil casas vacías es según los datos de principios de este año en Inglaterra y Gales desde el dos mil seis una legislación que fue muy polémica cuando se promulgó permite la incautación de propiedades residenciales que han estado vacías durante más de seis meses las autoridades locales tienen el poder para aplicar esa normativa si bien hasta ahora sólo una de cada trece lo ha hecho también existe una agencia de casas vacías es una organización sin ánimo de lucro que publica cada año estadísticas de esas propiedades y colabora en la tarea de rehabilitar los y transformarlas en nuevos hogares

Voz 0391 11:55 Carmen niñas en Alemania cada región decide qué hacer con los pisos vacíos un problema que afecta sobre todo al este del país menos próspero y donde desde la reunificación han perdido un diez por ciento de sus habitantes si los propietarios dejan sus casas en alquilar a pesar de la tensión del mercado inmobiliario puede ser obligados a alquilarlas o a rehabilitar las sino lo hacen recibirán una multa o incluso se procede a la expropiación o alquiler forzoso como es el caso de Hamburgo cuyo reglamento está estudiando aplicar en otras ciudades como por ejemplo en Berlín

Voz 0390 12:25 Carmen Vela en Francia la ley prevé penalizar con el doce coma cinco por ciento del precio del mercado de alquiler a los propietarios que mantengan los alojamientos vacíos en localidades críticas pero hay muchas excepciones quedan fuera de esa multa las llamadas residencias secundarias de las que sólo en París habría más de cien mil que alcanzarían hasta el veinticinco por ciento del PIB inmobiliario en ciertos barrios de la capital en casos extremos se puede registrar una vivienda o local pero se trata un procedimiento administrativo y judicial muy lento y complejo apenas ciento veinte mil alojamientos incautaron en toda Francia en los últimos setenta años

Voz 0194 12:59 el Gobierno quiere regular el mercado de la vivienda pero el Gobierno tiene un problema y ahora lo hemos detectado aquí lo hemos comprobado hablando con con el catedrático cuando

Voz 13 13:08 se pregunta por la definición de vivienda vacía una definición tan laxa Carmen que es difícil legislar sobre ella es decir sobre el papel está muy bien pero por qué

Voz 0378 13:20 el mismo concepto que no se fía el catedrático que era no principal que se vacío que esté permanentemente desocupada que es permanentemente por cuánto tiempo tiene que estar desocupada es una vivienda de todas esas viviendas que se consideran desocupadas tres millones y medio aproximadamente según él en line cuántas están ya a la venta o en alquiler que no se consigue en que siguen Marbella endiablada hizo otra pregunta que me hago es todas esas viviendas vacías son viviendas alquiladores es decir al final bajaría el precio del alquiler si se obligara a los a los seis es sancionar a los estuvieron subieran los impuestos por Times obligara de la manera que fuera los propietarios a ponerlas en alquiler serían alcaldables porque también muchas de ellas también según el INE el quince por ciento no es no son pocas no estarían en condiciones de de ser habitables y así que me parece que requiere mucho estudio y que es bastante difícil poner en marcha una medida de este tipo

Voz 0860 14:36 yo no creo no quiero creer que debe de ser tan difícil porque parece que casita

Voz 8 14:41 con el mundo recurre a problemas censales no

Voz 0860 14:46 Juande precisamente la elaboración descensos está el nacimiento del propio Estado o sea los Estados empiezan con su capacidad sensato su capacidad de contar cosas y decir que tienen

Voz 0194 14:57 para para contarlas tienes que definir primero lo que cuenta bueno

Voz 0860 15:00 pero lo mismo que se definió hace muchísimos siglos lo que era una finca rústica o lo que era una finca urbana no creo que debería de haber con las nuevas tecnologías y las mal era de meterse en nuestra vida en el Estado de descubrir verdaderamente y elaborar un censo adecuado a los fines que se quieran llevar no el problema sólo fines yo creo que hay un problema ante hablabas tú o hablaba también catedrático de de las propias intentó en Andalucía la expropiación de uso practicamente que se acusó a Andalucía de de dar un golpe bolivariano porque aquí el problema que están pretendiendo aquí conviviendo Derecho hice pretende que los dos derechos tengan al mismo nivel y no es cierto porque el derecho a la vivienda es un derecho constitucional Nos derecho a tener un piso derecho a tener una vivienda es un derecho constitucional no se puede poner al mismo nivel el derecho a tener una vivienda que el derecho a especular con la vivienda como si fuera una mercancía a los que se refería ante la señora Colau creo que era efectivamente una mercancía pero también un derecho constitucional por tanto hay que los dos derecho pero primando en mi en mi opinión el derecho a una vivienda que no tiene porque ser impropiedad eso no lo dice la Constitución y por tanto ahí ahí y trabajemos política socialmente según ya que estamos conmemorando el cuarenta aniversario del Estatut de de la Constitución respetemos el espíritu constitucional que no solamente se respeta reclamando la unidad territorial sino también la ejercicio de otros derechos constitucionales como el derecho a la vivienda trabaje se desde el Estado aclaren se las competencia elaboren se lo ceso los los censos pertinente prevalezca el derecho a la vivienda sobre otros derecho creo yo menos importantes para la ciudadanía el derecho a la propiedad privada también sí creo que esto es que yo no he precisamente discriminado he dicho no tiene por qué ser del derecho a la a la prueba la propiedad lo pedía otra cosa también no digo una persona debe tener un año no digo que deba ser titular de una vivienda tienen una vida de compras claro no tiene porque tener la sino tiene inminente

Voz 0378 17:07 no no digo eso tú dices el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre el derecho a la especulación que pero el derecho de alguien a tener en propiedad la propiedad una vivienda

Voz 0860 17:21 pero Carmen aunque la tenga vacía aunque la tenga

Voz 14 17:23 pero día porque a lo mejor estoy esperando que tengo un hijo que tiene quince años estoy esperando a que te

Voz 0860 17:29 Davis para todo eso hay que regularlo pero incluso más la dificultad que la Constitución clara problema que algunos Lacen oscura por ejemplo cuando lo digo cuando ponen de manifiesto el derecho constitucional a la propiedad la propiedad la Constitución española tiene que tener un fin social hasta la propiedad léase la Constitución invito de nuevo a leerse la Constitución

Voz 0378 17:53 bueno pues ya lo sé

Voz 0860 17:55 yo los que lo hemos leído porque de las tiras unos embusteros pero la propiedad la propiedad tiene que ser la propiedad

Voz 0194 18:03 sino bueno dificulta si no hay definición clara del PIB de vivienda hacía dificultad para esa regulación que también está en la Constitución hasta mañana