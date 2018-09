Voz 1150

00:05

el lehendakari Urkullu reclama determinación el conflicto catalán para avanzar en la distensión y el diálogo incluso se atreve a dibujar la arquitectura del acuerdo final una confederación de Estados demasiado racional para ser cierto en un tema entre los agravios y los sentimientos Fuji en la Granell como demuestran las redes sin que ni siquiera los jueces sepan contenerse Arts la clave del Consejo Culio está en la palabra determinación que quiere decir dos cosas convicción de que hay que al caer estará un acuerdo cueste lo que cueste y autoridad en cada una de las partes para convencer a los suyos de que es inevitable hacer concesiones para avanzar de momento ninguna de estas dos condiciones parece en la mente y las aptitudes de los protagonistas este veinte de septiembre abre el ciclo de aniversarios dos momentos icónicos del proceso independentista que tendrá su momento culminante el uno y el tres de octubre el referéndum la huelga para unos la movilización de hace un año cuando la Guardia Civil estaba registrando la Consejería de Economía fue un tumulto que formaba parte de un plan organizado punto de partida para construir el relato de una rebelión para otros fue una manifestación improvisada que llevó a Jordi Jordi Sánchez a la cárcel a pesar de que se esforzaron en canalizar la imitar cualquier Small me acerqué al lugar varias veces aquella tarde y desde luego lo que yo vi Se parece más lo segundo que lo primero pero estos conflictos crecen sobre la confrontación dos relatos con lo cual la evaluación objetiva de los hechos se convierte en una quimera nunca tendrá el reconocimiento de todos siempre he pensado que las generaciones de posguerra fuimos mejores hijos que padres no supimos revelar contra nuestros mayores pero hemos pretendido dejar a los hijos sin espacio para la transgresión a base de sobreprotección y atenciones y mesura y tengo la sensación de que ahí siguen las nuevas generaciones parecen confirmarlo estas palabras los profesores Ramón Oviedo y Marino Pérez Álvarez que leo en el país los padres hemos colonizado la infancia convirtiéndolo en un producto de consumo y interconectada hay personalizada hiperactiva los niños son menores necesitan pasar por todas las etapas de su desarrollo para construirse como personas y no se lo estamos permitiendo