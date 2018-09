Luis Moya: "Cuando llegué al quirófano para operarme me dijeron que qué tal estaba. Yo les dije que muy bien, muy moreno y en forma"

Voz 1 00:00 antes de seguir con el fútbol dejando que queremos saludar hoy mandar un abrazo a un amigo de está Santa Casa Ponseti aunque también es un amigo esta Santa Casa hola José Antonio Ponseti muy buenas que

Voz 1025 00:09 da digo que bien mirado distinta porque no tienen otra cosa que vale tan oye que está muy bien Luis Moya no

Voz 1 00:19 hemos leído están fenomenal Juan

Voz 1025 00:21 es verdad que yo yo sé que muchos Le habéis escrito que mucha gente está pendiente nosotros estábamos pendientes así como diría el él mismo Luis Moya con con el conflicto un poco apretado no lo tiene ya sí de tengo utilizaría otro término pero cuando apretado porque la la

Voz 2 00:38 operación era seria pero sería

Voz 1025 00:40 o tenía el tío está expectante

Voz 1 00:43 claro espectacular a esta hora se echa una siesta larga cenado tranquilito y reposo le ha mandado a casa ya está levantado para atendernos en el Larguero Luis Moya buenas noches

Voz 1352 00:52 qué tal buenas noches mano hola aquí

Voz 3 00:54 pasa de todo cómo estás común Jo

Voz 1352 00:59 perfecto porque fue una operación muy complicada porque además yo tenía cuatro en principio yo creo y me voy a operar tres cuartos muy pequeño en una zona complicada pero al final de ya metidos en faena dijeron decidieron operar el cuarto que vendieron una alegría tremenda porque Cruz llevaron ahora mismo en la cabeza que siempre sabe incómodas de momento lo que parecía que no tenía mucho riesgo pero bueno me me operaron a mi y por lo tanto yo no tengo ninguno notarán los cuatro niños máxima además me han dicho han quedado perfectos sí que pudo hacer vida normal ya está próxima semana que puedas turbia quieras

Voz 1 01:30 tanto duró la operación

Voz 1352 01:32 cuatro horas un poco más de cuatro horas me propongo

Voz 1025 01:34 no se sabe muy mal

Voz 1352 01:37 el martes la misma mañana de nueve a una es una y cuarto en el coso si yo que hincar soy perfectamente sabes si después de la operación comprobar

Voz 1 01:46 hablas más rápido o más lento que antes fue cuando salí

Voz 1352 01:50 veo vital la primera persona porque en marzo lleva un poco habrá mujer mucha gente pues afortunadamente aún hablar con ellos bueno a través de Martín entre otros ni pudo hablar ni contestar de mensaje pero bueno el hospital llamé a Carlos el coche deseamos por mis hijos velocidad invitaba con Carlos Carlos Luis no sigue allá más porque si sólo antiguas de ratico estoy

Voz 3 02:09 a la cabeza no te sale

Voz 1 02:13 pues hay que dijo latino operado es imposible que te pero si no

Voz 1352 02:16 ella me mando un mensaje en el que yo puedes hacer carreras porque en hija pues no lo sé eso No pregunte la verdad

Voz 1 02:22 tomarlo con calma eh que esté por si es capaz de hacer una maratón de estas

Voz 1025 02:27 que este contrato pero me ha hecho mucha gracia pues voy a voy a contar la va a contar da una pequeña intimidad pero es muy pequeña ve muy divertida que claro le han compensado los médicos Luis que estaban tan acomodados como tú por la presión de operarla Luis Moya estabas lo impidió

Voz 1352 02:40 pues sí correcto es por la adhesión de operar si poner presión al mismo yo yo creo que es porque cuando yo llegué al quirófano para operarme no si yo les dije pues ya lo veis Moreno estupendo físicamente muy bien yo entré en hospitales pues bastantes veces en mi vida por accidentes y cosas pero ya entraba tocado o cortos claro puros lo que sea y aquí dentro como no con los médicos Mi Luis es que claro nosotros sí tenemos que operar de urgencia es un ictus tanto seis que digo como hemorrágico vamos uno uno y digo todo para se terminó lo mejor que puedas y tal pero una persona como tú muy estado perfecto y que lo tengas que operar siempre hay un riesgo entonces pues tiene más presión habitual no

Voz 3 03:21 joe pues nada puedes hacer de todo te dejan hacer de todo

Voz 1352 03:26 absolutamente de todo me dijeron que paré porque bueno sí y tomando los anticoagulantes una especie de medicamento más pero es un golpe Gemma toma serán poco más notarán un poquito más y luego si tengo un corte están un poquito más no que controle esas cosas pero por lo demás me dijeron que vida normal que haga deporte que nada en ningún problema

Voz 1025 03:46 claro visto baile tenéis ahí el kilómetro cero si te lo digo yo chapa pintura le cambias ahí la Junta la cola ella está otros cien mil Ojeda

Voz 1352 03:56 que si pienso que cuenta tenemos que dar a estar en manos de médicos esta categoría no yo pienso que nosotros yo me ganaba muy bien la vida corriendo conviviendo coche sí pero yo ganaba una competición y disputaba mucha gente se alegraba pero seguirá ellos cuando hacen algo bien y lo hacen generalmente todos salvan vidas de gente me parece extraordinario los médicos es verdad que me parece Estalkin

Voz 1 04:17 totalmente quiere mandar una saludo alguno de los médicos el centro

Voz 1352 04:21 pues a Ángel Martínez se puede operar en A Coruña por primera vez más que había sido compañero de mi padre y el doctor Juan Ferreiro Ogier de clínico Barcelona no me operaron ya todo su equipo porque son varios y tienen un equipo extraordinario estoy tremendamente agradecido además me me atendieron de maravilla que estaban los mejores y hoy está y así fue me atendieron estupendamente pero sobre todo a pero en que lo importante para mí para salió todo muy bien estamos todos

Voz 1 04:48 es un abrazo a todos ellos que ha podido la presión como tener mi temían que les pudiera la presión porque vamos a estudiar dejaba Luis como un pincel aquí le tengamos para para rato

Voz 1025 04:56 cien mil kilómetros mal lo dicho te digo cantando no

Voz 3 04:59 voy a la cama a la cama y a descansar Luis pues muchas gracias por acordaros un abrazo fuerte la familia tras ser cuya te Luis Moya venga un beso para todos hasta luego hasta luego

Voz 1025 05:12 no no si yo me iba a costar también voy a acostarme ya tranquilamente y ya casi que mañana no me llames

Voz 4 05:17 no yo digo para que paguen que por lo menos la noche del Larguero mala libre mañana que me llame