"Yo no tengo ninguna duda de que estamos jugando mejor, pero eso no significa que vayamos a ser mejores"

Voz 1 00:00 este año hay Ramon Besa ahí Manuel Jabois hola Ramón muy buenas hola buenas hola Jabois qué tal

Voz 2 00:05 qué tal cómo estáis muy buenas noches bienvenidos a consultas

Voz 1375 00:08 al eh Jabois Yves de cada jueves en El Larguero de pues mira me meto o te pregunto por el portero ahora te prometo que por el partido que se que se le encantó el partido Jabois y que lo disfrutas te como un enano ayer como todos los madridistas pero tú tienes claro el plan de Julen Lopetegui que dijo aquí en El Larguero hace unos días tengo un plan pero no lo voy a decir entiendes por donde va el plan de Julen o es indescifrable

Voz 2 00:30 pues hombre las señales que está dejando son esas no de de de Navas en Champions y Courtois en Liga si nos atenemos al palmarés de Navas desde luego es la está dando bastante mejor las Champions que las ligas donde estuvo un par de temporadas irregulares pero es verdad que ha que ha ganado pues las las tres últimas así que a lo mejor pues unos siéntate eso tiene algún peso imagino que no no lo creo vamos pero en fin que que es una competición en la que no la noto que es mucho eso porque de momento está funcionando ayer funcionó de maravilla otra vez además momento es muy oportunos y supongo que la presión de tener algún tipo como corto a en el banquillo es bastante soporta

Voz 3 01:11 la ley de la regularidad al poste titular en la competición quizás más deseada también no que es la que es la la la

Voz 1375 01:18 juega domingo a domingo pero veremos ahora no lo sé porque luego hay uno dos a cualquier dos importantes de Champions Si quieres que a tu padre a tu valiente no claro

Voz 1833 01:28 yo yo no tengo claro lo que

Voz 1375 01:30 lo que va a hacer pero bueno igual va poniendo dos partidos a cada portero como decía anoche no sé quien bien optaba por esa opción también de sea la competición que sea jugando dos o tres partidos seguidos cada uno de ellos pues veremos a ver quiero decir bueno vamos al partido ayer hiciera tiro primera Ramon Besa Ramón te ha sorprendido que el juego de ayer del Real Madrid quiero decir si va a Cristiano llega Julen Lopetegui un técnico más o menos con una etiqueta de muy buen entrenador de un tío muy currante muy tal pero el nivel de juego adquirido por el Real Madrid sobretodo ayer

Voz 1833 02:03 te sorprende en este inicio de temporada bueno quizá al nivel si no la declaración de intenciones digamos que ha alcanzado una velocidad de crucero una precisión y una sincronización que parecía imposible porque vamos poco a tiempo temporada osea apenas cuatro jornadas de Liga acaba de empezar la Champions digamos que el ese tiempo que ha tenido para pensar en el Madrid lo ha aprovechado ha sabido inculcarle a sus jugadores me parece un un equipo coral asociativo una manera de entender el juego que hemos visto otras veces en equipos a mí me recuerda muchas veces lo habíamos comentado aquí al Barça recuerdo que la entrevista que concedió Di Francesco al país decía exactamente lo mismo que sea no es una apreciación de un periodista ha sido un técnico mínimo como el de la Roma en que además había eliminado el Barça la temporada pasada que le dijo que le que ese Madrid le recordaba un poco esa versión del Barça de de de de de tener mucha asociación mucha llegada y que también tener ciertos problemas con la definición probará ese equipo que también se le recriminaba al Barça en determinados momentos era que era demasiado amanerado que chocaba bien pero que le costaba definir qué le faltaba con colmillo no eso evidentemente eso daría Cristiano Ronaldo pero es posible que si Cristiano Ronaldo jugará toda esa asociación y esta coreografía no existiera Fiore veo muy cómodo además con bastantes alternativas Xisco Asensio los es un equipo que me gusta verle buena fútbol

Voz 1375 03:37 hoy me ha dicho Jabois una

Voz 4 03:39 la aficionada al Barça

Voz 1375 03:42 eh ha dicho sea toda la vida criticando el juego de tiki taka de el Barça de Guardiola y ahora que ellos lo prueban y lo degustan ahora resulta que es lo mejor que bien al Madrid que ya no vale el juego directo al hay que alabar el juego de tiqui taca del Madrid

Voz 3 03:57 pero es que nosotros cuando estábamos hablando hablaba desde el club de la famosa excelencias se refería a eso no va a a esta clase de juego ahora se criticaba el tiqui taca porque lo practicado el Barcelona no claro goteo lo que

Voz 2 04:08 el tiqui taca con velocidad es una maravilla absoluta el tiqui taca sin velocidad es la mayor espesura de aburrimiento un campo de juegos de entre eso y el contragolpe yo estaba siempre con el contragolpe que me parece una maniobra además el fútbol de todos modos estoy un poco desconcertado primero porque llevamos muchos años jugando a nada iros estaba siendo bastante

Voz 1375 04:27 desde con el plan de reos ataques dos mazazos campeón de sostenidos por la portería de esas portadas

Voz 2 04:36 si después que que que lo que está diciendo la Ramón la velocidad de crucero del nos estamos en septiembre ayer un partido magnífico y me decía al acabar el partido y es que la Roma un poco floja es que no sabemos el nivel la no tenemos ni idea porque a dejó coger el balón Juan no la plasta de principio así lo haga frío asustó un poco porque ese Vadocz aportan muchísimas ocasiones no se marcaba ya empezaba ahí el runrún de que nos está faltando CR7 no este puede ser peligroso de sonó globos de luego tantas ocasiones pues al final sacado acabaron dando sacaron marcando tres goles pero el juego fue una una maravilla pero pero yo creo que el Bernabéu Soler

Voz 1375 05:11 disfrutar Jabois como hacía tiempo que no disfrutaba primero por el juego y segundo porque al Bernabéu también le gusta mucho y tú lo sabes que el equipo descienda que joven sin balón que presionen arriba si a eso le sumas que cuando tienen el balón juegan bien llegan crear ocasiones constantemente y que cuando pierden el balón vuelven a estar arriba y presiona tan yo creo que eso es lo que ayer el Bernabéu le hizo disfrutar del minuto uno al noventa

Voz 2 05:31 en el Bernabéu como imagino de cualquier estadio del mundo admira la velocidad es decir le excita la velocidad Ziad el pase la veracidad de los movimientos la velocidad de la presión la velocidad hacen llegar a puerta porque ayer se llegó a puerta en muchísimas ocasiones el Madrid ha tenido la posesión y ha tenido el balón y ha jugado de muchas formas en temporadas anteriores pero es verdad que no le dabas ponías esprint al balón porque ahí ha jugado partidos maravilloso se estoy recordando la final de la Champions contra la Juventus ni más ni menos que se Un un par pero ese juego colaborativo ese juego más coral ese juego que ya no tiene un punto de referencia único porque porque jugamos mejor que que con Cristiano yo creo que jugamos mejor aún no sé si somos mejores ya eso lo vamos a tener que ver en momentos más delicados la temporada donde el Coming quitaba las castañas del fuego y que jugamos mejor yo no yo no tengo ninguna duda que podemos jugar mejor que estamos jugando mejor porque él

Voz 1375 06:24 esa esa es la pregunta del debate será baja Boix está mojando en la pregunta el Madrid juega mejor

Voz 2 06:28 sí lo sé porque la he visto ya entrado un poco y con la lección creo que creo que juegue ahí va de jugar mejor insisto eso no significa que vayamos a ser memorias porque hay que llegar a tramos más altos de la temporada en los que los que Cristiano Ronaldo por sí mismo te daba la victoria a ver cómo lo resolvemos lo tenemos la capacidad para resolverlo pero hasta que se llegue no será compró

Voz 1833 06:48 yo diría además que tampoco es Seat tan inédito en el Madrid dio recuerdo un equipo fantástico que era la quinta del Buitre era un equipo muy coral es verdad que remataba Hugo Sánchez era el gran goleador pero estamos hablando de un equipo que jugaban centrocampistas como Michel como Martín Vázquez como Sanchis como sea a un equipo que el Madrid ha jugado también a fútbol con esa velocidad Beers asociación lo que ocurrió que apareció un personaje que se llamó Mourinho que entramos en una de adicta Mourinho Guardiola y eso lo contaminó todo para mí esa es la diferencia que ha habido cuando empezamos a comparar cose dijo de sí hubo Mourinho el método era mejor que los de Guardiola igual que hoy ahora estamos en Siria se Cristiano Messi a la que desaparece la rivalidad sea no está Cristiano Messi hablamos de fútbol Sistán Cristiano y Messi enfrentando a los dos y ahora pues hablamos más de fútbol y de juego de sensaciones y nos parece mejor o los parece peor creo que es una evidencia que el Madrid tiene un equipo que tal como o juega tiene más opciones que nunca de ganar la Liga decía ahora Jabois es verdad pero es que le vamos ganando mucho y Champions pero Noriega si yo veo un equipo más de ligas que de Champions porque a la Champions necesitas un juego más precisamente de vértigo de latigazos de arrebatos tú puedes estar en una final sufriendo veinte minutos ven en diez en dos arrebatos resolver el por el partido y eso el Madrid tenía muy muy manido incluso con con Cristiano no puede ser que ahora tenga más facilidad para competir por la Liga porque será más regular y en cambio cuando necesite ese pico es arrebato en un partido determinado tenga más problemas

Voz 1375 08:21 luego se tiró la de escollos digo adiós con otra pregunta más a Jabois

Voz 4 08:25 ya en el larguero y recuerdos

Voz 1375 11:44 las doce y treinta y cuatro en Canarias que terminamos con pese Jabois antes de ir al debate que son o las llaves no una sabes porque saben que las pierda a través de las

Voz 2 11:56 desde constantemente por eso las tengo aparte está haciendo ruido porque sino también las firmas sin perder

Voz 1375 12:02 la te permite el regreso lo ahora ahora para oye la última sobre la Champions eh comparaciones de Madrid Barça siempre eterna seguiremos analizando más la temporada de la Liga de Campeones que acaba de arrancar pero joe empieza otra vez el PSD que este año no este año si nuevo entrenador sigue Annie sigan papel siguen Aimar este año si la primera se la pega es verdad que fue con el Liverpool pero la primera derrota Manchester City este año si ya es mucho más maduro P Guardiola primera derrota en casa sean los petrodólares de de Abu Dhabi y los petrodólares de Qatar van a poder alguna vez con los clubes de fútbol históricos porque no veo el momento eh

Voz 1833 12:41 los discapacitados oro va creo que haber en el PSC sí que hay el problema de cómo está discutiendo y Si Mbappé es esta manera dando por el juego de Neymar Neymar a los ciclos de Neymar en el Barça también y a ocurrían es un jugador irregular es un jugador que su estado anímico a veces es contagioso no lo sé tengo mis dudas pero pensaba que Twitter Charles un entrenador capaz precisamente de armar un buen equipo ha puesto a Marquitos de mediocentro sea está tocando cosas y creo que es prematuro a descartarlo en el sentido de que sabrá cogerle la Champions porque no se entrena la Liga el problema es que le pasa un poco como el Barça de balonmano si me permite la expresión son equipos que la Liga la llevan fácil y cuando empiezan los problemas serios en Europa si no estás muy mentalizado y preparado pues tener un susto yo no lo descarto y luego el lo que me sorprendió del City que fue ella con Guardiola con un equipo trabajado los errores que tuvo la salida de balón los normal porque los dos goles del Olímpico de Lyon o tenían muy estudiado la presión en ataques cortos para robar la pelota o todo tiene problemas con otra vez con los centrales y luego los problemas de definición ya sabemos que al City a veces le cuesta marcar goles es un problema no resuelto porque no sabe si tiene que jugar Agüero si tiene que jugar Gabriel Jesús pero no tiene precisamente el nueve yo entiendo muchas veces que Guardiola desde lo de Messi tiene dudas sobre quién tiene que ser el nueve si tiene que ser un Harry Kewell tiene que ser un Harry Kane o tiene que ser un Agüero tiene que ser un poco el llegada pero creo que también es un equipo que todavía a esas fases de clasificación sirven para distraer vivió no me fío ya desde que veo que muchas veces el segundo de grupo que puede acabar ganando la Champions no sirve para entretener Morzine pasa luz Tim Sale pasa al final Si pasa mejor creo que de momento son síntomas para los dos factores que para mí son importa

Voz 1375 14:37 antes como es que el City le cuesta sacar la pelota y como es

Voz 1833 14:40 en Aimar de vas a pájara ya nada más empezar la temporada

Voz 1375 14:43 que no se hacen mayores eh Jabois están ahí Madrid Barça siguen estando ahí de estos millones millones fichaje fichaje pero vamos a ver

Voz 2 14:49 pero yo creo que el origen del dinero no tiene mucha importancia cuando los jugador salen al campo suponen el campo y demás sí que tiene bastante importancia en la ansiedad pero la presión son equipos construidos pues como tú dices cómo como es público a golpear de pastel proyectos sin fin de los que están puestas ya no la es ilusiones también de los aficionados sino también los intereses financieros de de de de fin de grande es corporación eso o incluso naciones no como en el caso del presidente y ahí sí que puede haber ansiedad que pueda haber cierta presión y que esto se pueda acusar pero un tipo como Guardiola con la plantilla que tiene decir lo último que piensas que este dinero es que aquí están los jeques bueno el Abramovich el Chelsea campeón de Europa muy non pues también hay pero también vale no vale el platillo es decir jugando como jugó en fin vale pero pero consiguió ser consiguió ser campeón no creo que no creo que influya lo que ha ocurrido es que también pero una jornada vertiginosa es decir de un Liverpool pese llegue eso es una final casa anticipada con con un buen con con el respeto evidentemente a los a los otros dos grandes favoritos sólo tres grandes árboles probamos un partido de semifinal de final de cuartos de final de Champions League colistas la jornada de en septiembre hijo es un partidazo y lo perdáis bueno pues en fin tampoco tampoco es para ti la toalla pero sí es verdad que son señales que para dos equipos que tuvieron las dificultades que tuvieron el año pasado puede ser bastante inquietantes llegar al futuro porque como te digo la presión en la ciudad que hay sobre esos clubes es mayor que a lo mejor la cae sobre clubes más tradición

Voz 1375 16:17 a las doce y treinta y ocho Nos vamos al debate que está despertando y la llamada de la respuesta jabón ya se ha mojado el Madrid si juega mejor ahora sin Cristiano Ronaldo ya veremos si son mejores si gana uno pero juega mejor tiro las llaves ahí contigo no Jabois

Voz 2 16:32 pilas te las tienes que nosotros estamos gracias ruido con ellas para serlo

Voz 1375 16:37 en el momento en el que terminó en el larguero Jabois tenía las llaves lo que pase de aquí en adelante ya no es responsabilidad nuestra

Voz 3 16:43 que ahora como coartada una hora pero bueno es