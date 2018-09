¿Juega mejor el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo?

Voz 1501 00:00 eh una menos veinte casi está por Jordi Martí hola Jordi buenas noches también está Marcos López en Barcelona Marcos

Voz 0700 00:06 qué tal buenas noches a todos son Antonio Romero muy buen

Voz 1501 00:09 qué tal muy buenas porque Torrejón aquí seguimos hala al turrón que están los

Voz 1623 00:13 a los oyentes esperando creéis que el Madrid ahora tiene que tiene tela de la historia de verdad creéis que ahora han eso no no no no no no de verdad creéis desde la presentación ya casi siempre la verdad creéis hotel Madrid dejará acabará el director de vejar acabó de verdad que no interrumpa el debate de el Madrid jugar mejor habrá sic Cristiano turno de Romero

Voz 0985 00:38 Mario Torrejón Jordi Marcos vamos empezará el si no Marío siempre la cautela a un poco de prudencia un poco de cautela de hecho son cuatro jornadas de Liga uno de Champions los dos rivales

Voz 1501 00:51 te pregunta si quieres si juega mejor o no

Voz 0985 00:54 estoy te estoy explicando que los dos rivales de exigencia que ha tenido el Madrid se han saldado con derrota y con empate por lo tanto es bueno

Voz 0700 01:02 sea que la Roma algo que la Ramón asistieron al Barcelona en la Liga de Campeones cien más lejos a mi me gustaría saber del cayuco uno de los dos rivales de máxima exigencia contra contesta directamente Jordi Chema Forte rota ya en acción mató a la hora de explicar sido Omari juegan

Voz 0985 01:18 mejor o peor vamos a esperar un poco para ver si tiene continuidad porque ahora es

Voz 1501 01:23 pero eso no es una se alargaba una pregunta va un par de Saba es que es que esto no es una explicación eso es eso

Voz 0700 01:28 pero nada a mi me gusta ese verles ahora que sabrá Mario ahora que es ayer no hora posible ayer si no no no no no no porque hace un mes con Lopetegui perdió la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid que jugado hasta jugando bastante sí pero perdió la Supercopa sí1 sí sí sí por qué saber si tú ahora el enamora del balón te voy a tener que sitio

Voz 1 01:50 no no no no no no eso no no anuncio bonito no no simplemente Diego Vela película del balón hacia debate no es es otras Romero

Voz 0700 02:03 no no no déjame déjame pero no es escucha a Manu que esa frase que la he dicho es amiga suya es la que se dice en Barcelona ahora de repente ese ese ese estilo encanta en el Bernabéu cuando hace años yo escuché que en el Bernabéu no se tolera Heredia un estilo así que bueno mira eso ABC desveló su conversación con hechos sí o no yo yo lo del yo yo creo que el estilo de ayer del Real Madrid es el estilo de un equipo que juega muy bien al evidentemente luego no lo hizo una primera media hora de lo vamos ya puedes entrar en contra o no no no nos cogió una tronco Guardiola que yo creo que no que no siempre volvemos Barça de Luis Enrique el que yo creo que está bastante

Voz 1 02:39 más cerca que debas

Voz 0700 02:41 sí yo recuerdo que lo comparen

Voz 0985 02:44 con el Barça de Guardiola a la mañana siguiente castañas hizo

Voz 0700 02:47 correcto bueno Zidane a Guardiola y me quedé corto

Voz 1501 02:50 decían se llevó tres correcto Copa de Europa costó

Voz 0985 02:53 tienes que abramos el melón

Voz 1 02:56 además de Guardiola paredes mirándolo barajados

Voz 0700 02:59 en la reunión no lo podemos fruto Jordi

Voz 1501 03:01 estas en Barcelona a ver yo te lo explico todo lo jueves

Voz 0700 03:04 de una reunión de El Larguero en la que se los lunes martes y miércoles pues bueno pero digo para el Levante

Voz 0239 03:11 qué se propone una pregunta esa pregunta hay que responder la hoy la pregunta es si hasta ahora el hasta ahora

Voz 1 03:18 no el Real Madrid bueno está jugando mejor al fútbol me pregunta allí año pasado fallecieron esta pregunta lo digo que ahora mismo está cumple juega mejor al fútbol dio Antonio ellos tienen que hacer lo que hace un equipo tan chocantes por porque son equivocadas ahora mismo por favor

Voz 0239 03:34 luego cuando llegue la época del turrón no me refiero navidades en fútbol es abril y mayo será la hora de ponerle la nota definitiva pero a la pregunta directa ahora

Voz 1 03:44 el Real Madrid juegan a Jersey futbol colectivo yo allí

Voz 1501 03:47 si no perdáis opacos no es ayer dardos

Voz 1 03:50 con Levante dejaba déjame ser una cosa que no sólo no ayer en Madrid en San Mamés ayer lagunero en Madrid en San Mamés hacerlo

Voz 0700 03:57 sí sí la primera que pasa que minutos

Voz 1501 04:00 Pedro G pero es que la primera presionó mucho el tiempo que yo no porque también en la Roma por ejemplo ganó el año pasado pero no

Voz 1 04:08 este ahorro más Javier lo hicimos no no nos

Voz 1501 04:11 no es que lo estamos haciendo ahora que es que en la Roma que es un rival de Champions de primera categoría como se demostró la pasada Champions estoy diciendo ayer se le pasó por encima del Athletic bajo bien dejó bien contra Getafe jugó ver si coge a mi me parece que cuando es una cosa contra contra contra Atlético de Madrid es que jugó Here Girona

Voz 0700 04:31 pero la primera parte del Halifax citó analiza el el fútbol por primeras y segundas partes yo estuve tenía Antonio Romero a mi izquierda y contó en Carrusel que primera parte del Madrid en la segunda Libby

Voz 1501 04:41 hola buenas las Antonio Toro que iguala el gasto

Voz 1 04:46 Don Jordi ha la película pero nos ganado el matinal la pregunta

Voz 1501 04:52 programa Si ahora con que si con Cristiano Ronaldo eso jugaba mejor he peor yo digo que se ha jugado muy bien al fútbol porque estaba Ronaldo no dije ayer y lo y lo mantengo creo que conquistó a Ronaldo hubo muy buenas épocas de fútbol pero fútbol combinativo tan redondo tan rápido de tantos desmarques de de goles corales yo creo que en esa época visto por qué dijo ayer Álvaro Benito yo me yo fíjate con los que saben Álvaro Benito ayer lo dijo cuando tienes un talento tan grande que te mete cincuenta goles todos los balones él y hoy por ejemplo habitó Sánchez Lamo que estado esta mañana con él en un torneo benéfico ha dicho ha habido una liberación de talento en el Real Madrid literalmente la liberación de talento en el Real Madrid porque antes había un talento al servicio de un talento mayor también es verdad que me segundo Álvaro Nieto también fue el Defensor no sé si el único pero sí el más directo desde que que Cristiano Ronaldo debería haber seguido en el Real Madrid

Voz 1 05:42 el Isabel porque lo

Voz 1501 05:45 ha hecho todo por mantener a Cristina esas son las que les

Voz 0985 05:48 estaría por Álvaro Benito también sabe que probablemente en la Champions como hora indicaba besa echará de menos el Real Madrid los arrebatos iros arrebatos de Cristiano tiene su peso

Voz 1501 05:59 por eso es eso es lo que yo te lo digo yo tengo los mayores rematadores que hay en el Real Madrid

Voz 0985 06:04 esto está entrenándose en la Champions como el ayer

Voz 1501 06:07 eso no va a ser necesario en caso de que los italianos

Voz 0985 06:09 si me permites estos destellos que tú has visto que los hemos visto todos es cierto que Benzema que Bale que Asensio como nos está la sombra alargada de Cristiano está fallando Marx pero estos episodios episodios espera darles un poco de continuidad que rápidamente

Voz 1 06:25 hablaremos ha dado maneras

Voz 1501 06:28 de también mucho tiempo jugando bien el Real Madrid nota preguntado juegan ahora mejor de tal manera Mario

Voz 0700 06:34 nosotros depende de cuál sea el resultado de las llamadas de los oyentes estás solo ha vendido a tope Jordi Martí vadear por las cualidades futbolísticas de Cristiano Ronaldo ha llegado tarde pero ha llegado me ha merecido

Voz 1501 06:51 va sólo puedo decir yo no lo puedo decir os doy ultimaba último turno y vamos ya con los oyentes pero sólo puedo decir que hay paliza en Internet

Voz 1 06:58 sí pero no digo a favor lluvias

Voz 1501 07:00 digo voy a decir es que se ha dado en la clave mi compañero Antonio Romero cuando ha dicho que Marcos López y Jordi Martí que sólo se les podía decir que el Barça jugaba tocando el violín ahora resulta que cuando lo toca el Real Madrid no les gusta demostraba más conquistados

Voz 1 07:13 en la que enterraba hizo el año doce dicho eso no por ahí no

Voz 0700 07:18 no a mi perdón a Jordi Amira preguntándoles les al violín no no a mí me encanta el violín a mí me encanta violín prefiero el pedido ir a eso de PSOE trombón sacador

Voz 1 07:28 ya lo he hecho Mister habrá esta estaba ya verás el domingo la orquesta que violines no digo sale

Voz 0700 07:39 bueno sí noventa por ciento de posesión juega en el Madrid ayer es espectacular la primera media hora con tu cuando curiosamente no domina el partido en el marcador pero lo domina el juego es realmente espectacular esto me preguntas ahora juega el Madrid mejor que sin Cristiano ayer sí pero en este mes no jugado estallar este jugador si no no no no

Voz 0985 08:01 hablando de orquestas hablando de orquesta que va a ser uno de los temas destacados los próximos días una en una orquesta para decir que es sinfónica hay que está en Sinfonía ahí en hay que esperar un poco eh no sólo un concierto pues la semana que viene acabamos de toda la semana que viene a las porque veo mucha fe de converso ideó mucho Moore y Mista reconvertido de forma ningún ERE aplaudió Rudy Gay aplaudido fútbol de combinación estoy tan denostado

Voz 0700 08:29 vencido yo estoy absolutamente convencido de que el Real Madrid cuando llegue la época de jugarse la verdad los cuartos no los cuartos de final sino los cuartos de verdad va a echar en falta a los goles de Cristiano Ronaldo hombres estoy absolutamente convencido por si con vida imposible que cualquier equipo del mundo no eche en falta los goles

Voz 1 08:47 en ese manejo pero no no es razonable que es incompatible con decías ha dicho hoja muy bien

Voz 1501 08:55 bueno la la semana que viene hacemos otra pregunta Manu cola a Francisco lo hacemos otra pregunta nueva que es hay que tener paciencia con el juego el Real Madrid para que Pola Francisco no es esa hoy buenas noches mete baza que sino no te dejan estos tío ni ni ni meter baza de donde nos llamas desde el nombre desde Las Palmas de Gran Canaria qué tal el día bien no allí siempre bueno muy bien aquí treinta y dos grados por el día veintiocho ahora llega el momento en que ahora veintiocho por el día treinta diez sí todos es una maravilla siempre bueno un abrazo ahí para Las Palmas de Gran Canaria hay tú Francisco crees que ahora el Madrid juega mejor sin Cristiano

Voz 2 09:31 ah mira yo te puedo decir que ahora mismo el Real Madrid sin Cristiano pierde un goleador obviamente una persona que ha dado una cantidad estratosférica de goles y eso pierde Realmadrid pero ahora mismo los partidos que he visto yo soy del Barça B pero veo los núcleos del Real Madrid

Voz 3 09:49 es lo que he visto es que el Real Madrid sí

Voz 2 09:51 juega mejor hay como más oxígeno en tres veces más a respeto está como mucho más fresco no tienen esa presión de que el balón siempre tiene que ir nación sitio en el campo entonces para mí si juega muchísimo mejor el Real Madrid de tengo muchísimo más miedo al Real Madrid ahora con Cristiano

Voz 1501 10:10 ahora le tiene miedo al Madrid sin cristiana del cristiano

Voz 1 10:13 el voto para reabrir a Torrejón pues de calidad doble con quién

Voz 1501 10:19 Juan a yo no sé si esta has otra vez Jordi algo para Francisco nada no todo hombre un saludo muy afectuoso para no

Voz 0985 10:27 estos oyentes para Francisco en particular también para has que están los cuatro los

Voz 1501 10:31 un abrazo Francisco Jordi la las marchas como la cacofonía le dices has están los cuatro y los no sabe qué has dicho mejor estoy mejor que no lo sé yo lo entiendo disco de Las Palmas a Paco hola Paco hola buenas noches muy buenas cómo estás hombre encantado tener de El Larguero donde nos llama

Voz 3 10:51 ella a a muy cerquita sí

Voz 4 10:56 Sde que navarros son esa noche a Romero siendo culés a mí

Voz 1501 10:59 te duele te duele no me donde pereció

Voz 4 11:01 los estímulos de lo que él no lo sé pero bueno

Voz 0700 11:04 Mata ahora no tiremos del tema que además estáis en fiestas habéis estado no

Voz 1501 11:07 sí

Voz 4 11:08 es que todavía sí

Voz 1501 11:12 muy bien muy bien Antonio Bueno

Voz 4 11:14 yo creo que el Madrid en la amenaza usando más ahora mismo sí sí sí sin que sean lo doblemente yo no lo lo que tú decía así ayer mismo la falsa que quieran piensas aunque sean los meteorólogos han asesinado

Voz 1501 11:26 Cristiano sin ninguna duda Cristiano Si bueno

Voz 4 11:29 de lo que es bueno estuvo a punto de ir desde Valencia

Voz 1501 11:31 a patinar la y luego volveremos a ver

Voz 4 11:33 a lo que lo que decía Antonio Jaycee que indudablemente la Champions anota los los los goles de Cristiano pero ahora mismo yo voy por ejemplo el momento que tiene pellizco Asensio que lo veo de otra forma si cantera Cristiano él él todo el único que es el único que la Cámara era jugar de portero

Voz 1501 11:52 no le ha ido mal ni tampoco Paco también te digo eh la bastante que no no no no

Voz 4 11:57 más difícil problema madres y Real Madrid verse pero yo todos los partidos hubiésemos dicho echamos mucho

Voz 1501 12:03 eso es lo que quieran

Voz 4 12:06 su su marido el jugador débil como yo digo yo también siento digo siempre como mejor jugador del mundo como Messi yo qué sé yo no lo mamá mamá otro otro jugador

Voz 1501 12:19 bueno para los dos dos llamadas dos culés dándolo el voto a Romero y a Torrejón y reconociendo que el Madrid según ellos por ahora mejor sin Cristiano y Paco también

Voz 1 12:27 me duele de la razón a Romero dos cero un abrazo Paco adiós adiós adiós hasta luego refrentarlo es por algo

Voz 0985 12:39 luego los teléfonos ahora una pista de lo que va Purito

Voz 1501 12:42 Pernet en que está tener una piel puedes decir remontar todavía hola Manuel hola Manu buenas noches cómo estás hombre tocayo

Voz 3 12:49 bien me haya más

Voz 5 12:51 pues mira de Mancha Real Jaen

Voz 1501 12:54 tenía sentir un poco me me resultaba familiar ese ese acento ahí de La Carolina también tal Jaén y te y el Madrid juega mejor ahora sin Cristiano o

Voz 5 13:05 antes con Cristiano hombre miras y por orden duda y lo que Cristiano no ha dado a los del Madrid está ahí

Voz 2 13:15 pero hay que gobernar algo que el Madrid iba a jugar ahora o está jugando ya mejor que que como largo eso está a la vista yo creo que los jugadores del Madrid sean liberados

Voz 1501 13:26 no no es malo que cogía

Voz 2 13:29 desde mira puerta tranquilidad ver dónde estaba Ronaldo

Voz 3 13:31 ahora no

Voz 2 13:32 para mirar a la portería yo creo que son liberados iban a jugar bastante bastante

Voz 1501 13:36 sí bueno muy clarito con esto empieza a pintar algo gracias Manuel que vaya bien la noche allí

Voz 5 13:44 hasta luego chao un abrazo un abrazo Manuel

Voz 1501 13:46 la siguiente llamada Jose buenas noches hombre José no lo empiezas a la pelota buenas noches hola José como está usted amable bien mira

Voz 5 13:55 el hombre de dónde estamos en pueblos escrito de Huesca tenemos

Voz 1501 13:59 se llama el pobrecito

Voz 5 14:00 y y se llamaba ahí al lado del Parador de Ordesa y Monte Perdido va muy bien a José bien es muy bien buen tiempo un poco tormenta por la tarde pero bueno yo ahora por la noche un poquito

Voz 1501 14:13 el larguero que ha dejado por la noche pero

Voz 5 14:15 vamos está muy bien que la tenemos muy y me a mediodía todavía tenemos treinta velados veintiocho por la noche ahora ya da mal aunque poner un poquito matinal

Voz 1501 14:29 por diré decías ya te ya os están saliendo bien

Voz 0985 14:31 las setas como está

Voz 1501 14:34 aquí hay muy buenas este año hay una

Voz 0985 14:36 hay una hay una gran posibilidad de colecta de setas

Voz 1501 14:40 se sin Lolo se coge el yo coger mucha salsa cogerla José es que estás de algún rollo aunque otros Jordi no largas la pelota

Voz 0985 14:49 no pero sobre los que están saliendo José

Voz 1501 14:52 no es otra que la de las las setas de que es venenosa o Jordi señor magnífico Niscalo no dijimos nada después de esta esta charla sobre las setas cree usted aquí pero no no está bien cree usted que el Madrid José juega mejor ahora sin Cristiano Ronaldo

Voz 5 15:12 yo creo que sí sido un baile marido vamos fundamental no vuelvan pues muchísimo mejor buenos los estado escuchando en el debate si yo soy del Athletic de Bilbao entre lo muchísimos años en Bilbao y me hice aficionado al fútbol allí entonces el otro día empató en Bilbao sí basta aquí para mí jugó bastante mejor que estuvo enseñó un hay en que para nuestros patrones nuevo portazo tenéis ahí Sporting por un montón porque

Voz 1501 15:49 yo también soy de West

Voz 5 15:52 ánimo haría Bono Huesca Ícaro Palma jodido un montón que claro las cosas contractuales pues nadie sabe cómo son no ya bueno vamos para mí jugar mucho más liberados Bale Bale juega muchísimo mejor Benzema buena como Los Ángeles bueno eso hace dijo Josa

Voz 1501 16:11 está claro el voto y el voto mucha mejor pues muy bien explica José de Huesca que vaya bien la noche gracias por escucharnos y por llamar al larguero un abrazo José muchas gracias si aquella hasta luego

Voz 0700 16:22 el valor de este debate Jordi verá dentro de tres o cuatro meses

Voz 1501 16:26 punto cuatro cero que ser buenos

Voz 0700 16:27 bueno eso está internet y pautado voto

Voz 1 16:30 claro claro cuando lo que es clave en cuatro y las sacas del voto no ganarle preguntamos a Pablo Arévalo a Javi Blanco a ver en mil yo te digo una cosa como fuera

Voz 0700 16:41 ti no quiero ganar noventa y nueve como líder vale nada

Voz 1501 16:44 yo haciendo cola cinta llamada Lorenzo buenas noches con Lorenzo hola qué tal estamos hombre de donde no sea más actos de donde nos llama de Nike de Madrid

Voz 3 16:55 Nuestros de la zona de plaza

Voz 0700 16:59 muy bien cerquita de aquí cerquita de Gran Vía ahí eso usted del Madrid el Atlético de Nerón Rayo Getafe Leganés yo soy

Voz 3 17:07 el madridista y lo llevo en la sangre porque finalmente jugador es es en cuanto hace hace mucho de eso no mucho poco ya setenta años que jugaba usted yo del lateral derecho como Carvajal estaba cesarlo

Voz 1 17:26 claro pero ayer era quinta de de Vicente del Bosque no

Voz 0700 17:29 por eso es eso escondí con

Voz 3 17:31 Vicente y jugué fuimos campeones de España

Voz 1501 17:36 nos interesa mucho la opinión de un madridista que además vistió esa camiseta cree usted que ahora juega mejor el Real Madrid sin Cristiano

Voz 3 17:45 bastante mejor pero no por culpa de él

Voz 1501 17:48 el cuidado

Voz 3 17:50 yo soy entrenador también Illes dijo que la forma de jugar de Julen Lopetegui es totalmente distinta a cómo se jugaba conciliar los jugadores yo estoy convencido como futbolista crecido que Zidane era una gran persona no lo dudo pero como entrenador lo ha ganado todo pero para mí es bastante mejor Julen porque sabe más lo que hace porque trabaja mucho está constantemente pendiente de tipo si se hizo entonces con respecto a lo de Ronaldo yo creo que jugadores como no nada más que hay uno que que es cristiano pero el Madrid juega mejor sin Ronaldo que Ronald no

Voz 1501 18:53 no se puede ser los mejores boleros no se puesto que por un madridista Lorenzo le ha dado usted la puntilla a Jordi a Marcos porque hay un cinco cero que hacía pues bien pues le una manita fatalmente aceptásemos que te pase por debajo al futbolista este su cuartel un abrazo y gracias por llamarnos adiós buenas noches se cobra es es pues miras no sé si decírtelo por Internet setenta y ocho por ciento si juega mejor el Madrid veintidós por ciento no sea yo no sé después de esto de las llamadas y esto es histórico Internet yo no sé cómo el Madrid no vendió a Cristiano hace todos los días

Voz 1 19:28 historia no hombre no que luego porque las títulos Champions jugado en mayo a jugársela las castañas pero ahora mismo jugando mejor

Voz 0985 19:35 es pienso que funcione Guide es que Cristiano se nunca estuvo en el Madrid no novecientos noventa y ocho Mueren más por los venía yo nunca estuvo en el Madrid

Voz 1 19:45 pero los nueve años gloriosos al Real Madrid ustedes ustedes

Voz 1501 19:49 tres sin ninguna ahora que ha jugado otra manera dijo hace muy bonito pues oye esas se yo hacía tiempo que no voy a jugar tan bien al Madrid como anoche tú que siempre vas con yo digo Marcos cuartas siempre que vea casi siempre careció Pérez

Voz 1 19:59 a ver si menos y luego a correcto pero el voto ya se bajado de marzo

Voz 1623 20:06 hoy he sido seréis siempre imparcial si la una de la mañana una menos en Canarias