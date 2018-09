Borja Iglesias sobre si el Madrid juega mejor sin Cristiano: "Igual es pronto para decir eso. El tiempo lo dirá"

Voz 1375 00:00 dejadme que salude a esta hora de la noche a Borja Iglesias veinticinco años nacido en Santiago de Compostela le llaman el panda delantero del Espanyol afirma hasta el año dos mil veintidós y está en sintonía al larguero a esta hora hola a Borja Iglesias muy buenas muy buenas noches qué tal muy bien y tú hombre encantado de saludarte que es aquí en El Larguero esta hora de la noche que bueno que de dónde viene lo del panda

Voz 1251 00:24 pues ya desde el año del último año allí se dice bueno una concentración estaba o no bastante aburridos y estaba escuchando música Isabella la canción está de Panda ahí bueno nos hizo bastante gracia pusimos picó como Dati piensa ya a la afición le oí de ahí pues ha

Voz 1375 00:42 hasta ahora cuál es la canción de pandas esto perdido digo nada canción

Voz 1251 00:45 es una de de Design Heron bueno es lo que ha vale vale sí

Voz 1959 00:51 la de Sanitas que suena vale vale ya buscaremos no sé cuál es la igual cuando la oiga digo

Voz 1375 00:55 sí ya sé cuál es la de Panda bueno que ir

Voz 1 00:57 son la gente por eso viene lo de Panda que allí en el Celta B

Voz 1375 01:01 de jugabas en Segunda B hace dos años si no me equivoco luego pasa este al Zaragoza en Segunda División y ahora en primera digamos que hubo una ascensión bastante rápida no Segunda B Segunda Primera

Voz 1251 01:11 sí sí estos estos dos años han sido han sido rápidas dice efecto que llevaba ya cuatro temporadas en Segunda B y la verdad es que he pues me iba encontrando es muy hago estoy la verdad que la oportunidad de de Zaragoza meto entonces dar este salto ahora primera que que era lo que lo que me hubiese gustado hacer chanzas

Voz 1375 01:29 con un poco de presión por eso desde el fichaje más caro en la historia del Espanyol o no

Voz 1251 01:33 bueno es algo que que favorito bonito no voy a comer pero efectos que intentó tomárselo como como aliciente para para motivar me más cuenta que se ha apostado fuerte por mí que se confía en mí tengo que trabajar mucho para para estar a la altura

Voz 1375 01:50 diez millones de la cláusula que es lo que para el español para para comprárselo al al Celta de Vigo donde estaba al club al que al que pertenecía a Borja Iglesias en esperábais este inicio de temporada Borja en el español

Voz 1251 02:03 no teníamos teníamos es la ilusión desde que empezamos a a trabajar en la pretemporada pues he veíamos cosas muy buenas en las que teníamos que que sujetar y la verdad es que teníamos mucha ilusión en en iniciar bien Sin transmitirlo también pues la la afición Icon Ruby no qué tal

Voz 1375 02:21 con el entrenador

Voz 1251 02:23 bien la verdad que muy bien es un entrenador muy muy trabajador muy ambicioso y que en el día a día pues facilita mucho el trabajo porque porque hay un ambiente muy distendido y eso eso creo que ayuda

Voz 1375 02:35 en la semana de de él

Voz 1251 02:37 Madrid y uno está más inquieto

Voz 1375 02:40 todo más motivado más nervioso masa con más ganas de que llegue el partido o ha sido una semana más

Voz 1251 02:46 bueno estamos tranquilos pero sí que es cierto que que se nota que es una semana con con más movimiento la todo lo que lo que repercuta el partido pues es el de un hotel Nancy Tomás iba con mucha ilusión de ir al Bernabéu ya está en Madrid cómo lo ve pues un equipazo como has como siempre que el Madrid

Voz 1375 03:05 el partido ayer lo viste

Voz 1251 03:07 no vi un ratito ratito corto oí la verdad es poco más falta bueno juegan juegan muy bien si tienen muchísima calidad lo demuestra cada año pues te años alguno que también llegaron a estar a un gran nivel

Voz 1375 03:21 supone ti ir al Bernabéu a visitar hasta ahora titular en los cuatro partidos han marcado un gol las cuatro jornadas lo que hasta dentro estreno en en Cornellà contra el Valencia titular como digo una escuela en las cuatro jornadas que supone para Borja Iglesias ir ahora al Bernabéu

Voz 1251 03:36 sí si hiciera Borja Iglesias hace tres temporadas cuando dicen estaría flipando ahora parece como es que que hasta lo vemos pues bueno normal no cuando ya estás metido en una dinámica eso dejó el que guay vamos al Bernabéu pero pero si te echas unos meses atrás eh pues la verdad es que me hace mucha ilusión porque luchado bastante para para llegar aquí y la verdad que estoy muy contento

Voz 1375 04:00 ha soñado Borja con hacerle un gol a Courtois o a Keylor

Voz 1251 04:03 pues oye la verdad que no no lo llega la señal mientras dormía pero sí que es algo en lo que es lo que pienso y me gusta la idea pero sobre todo si es para para darle puntos a mi equipo que es decir no es como bueno quedaría como monitor recurso pero no es importante quién tengo a marcarle más aquí lo Courtois pues el que ponga la verdad es que esos dos dos dos dos puertos di yo yo pues sí sí sí

Voz 1959 04:28 su parte me gustaría marcar de los dos mil igual acaba haciendo esos Lopetegui le da la primera parte a uno y la segunda otro nunca se sabe no no lo veo no lo veo claro pero bueno voy

Voz 1375 04:37 sí sí Cristiano sin Cristiano dicen algunos que este Madrid juega mejor no no digo que sea mejor porque ahí está Cristiano y a ver si a ver cuánto tarda en aparecer otro como cristiano como Messi que estás de acuerdo o no pero

Voz 1251 04:49 sí pero juega mejor el Real Madrid

Voz 1375 04:51 Cristiano sin estar pendiente toda la parte de ataque de del equipo blanco del portugués

Voz 1251 04:57 bueno igual igual no es pronto ocupará para afirmar eso no sé supongo que esto el tiempo nos enseñara el nivel que tiene el Madrid de ahora sin Cristiano pero pero él ha demostrado durante muchísimos años su capacidad la verdad Hay y todo lo que le ha aportado al Madrid que que creo que no es poco

Voz 1375 05:14 no te digo oye te has fijado alguna cifra porque hablando de de goleadores como Cristiano que está llevan una década haciendo pues eso en cuarenta cincuenta cincuenta y tantos sesenta tú te has puesto alguna cifra esta temporada

Voz 1251 05:26 pues la verdad es que no no suelo marcarme nunca ahí ahí por un motivo de de no poner un tope ni tampoco ningún no una ni una presión añadida que sí que es cierto que que como buen delantero creo es que que todos nos vamos con el gol Eli y ahora estoy pensando en hacer en cuanto la especie que sea para para ayudar a mi equipo en el partido a partido Nolan sí un poco dicen una forma de de verla oí creo que está bien no no obsesionarse con con lo que viene después que que bastante bonito lo que estamos viviendo como para para dejar de pensar en lo que tenemos

Voz 1375 06:05 diez serían pocos no

Voz 1251 06:08 hombre si pueden ser más mejor

Voz 1375 06:10 entre quince veinte sería una buena cifra

Voz 1251 06:12 sí dice una buena creo que sería una buena nota en España

Voz 1375 06:14 para Borja Iglesias oye llegar para como el fichaje más caro que hemos dicho y además para sustituir a alguien como como Gerard Moreno eso motiva presiona

Voz 1251 06:25 pues hombre es un poco a poco las dos cosas que poco a poco yo creo que es aparte de presión La se va yendo porque porque al final en el día a día te te vas encontrando ajustes viva de es que vas creciendo hoy te olvidas un poco densos pero es cierto que la comparativa es es una realidad ha hecho tremendamente bien yo tengo muy buena relación con Eli yo no me me ayudó con las pequeñas dudas que podía tener yo sí y la verdad es que

Voz 1375 06:52 estoy muy contento de llegar en su sitio quién es el mejor central del mundo

Voz 1251 06:58 bueno hay muchísimos no se tramos por ejemplo es uno de ellos

Voz 1 07:03 uno ve vídeos de él

Voz 1375 07:05 de alguna manera o te preparas de alguna manera especial antes de enfrentarte a él

Voz 1251 07:09 bueno lo intentan hacer habitualmente porque todos los partidos han de muchísimos hay y es cierto que conocerá a rivales yo creo que que te puedo ayudar en momentos puntuales es cierto que nos ahorramos lo pongo es ver casi cada tres días es algo que que al final inconscientemente está siendo el partido oí te fijas en los delanteros Si bueno intentar a aprender de lo que ves

Voz 1375 07:35 es uno de los mejores del mundo sin duda pero algún defecto ello tiene no igual las dicha el apodo liar por donde hombre tal vez sea civilidad hay que aprovecharla

Voz 1251 07:45 bueno ya demuestra lo lo bueno que es pero oye nadie nadie es perfecto y si hay que intentar aprovechar los mismos desajustes que que puede tener

Voz 1375 07:53 firmas el empate en el Bernabéu no algún día jugaría en el Barça

Voz 1251 08:00 pues no lo sé esto es algo que que es muy muy difícil de decir pero si todo lo que tiene el Madrid pues tampoco tampoco no sé no es algo que que tengan mi cabeza ahí la verdad que esta del fútbol da muchísimas vueltas pero no lo que capricho

Voz 1375 08:16 te lo tomas con bastante calma lo que los halagos no cuando empiezas a leer ya cuidado con Borja Iglesias gran jugador gran delantero eso cómo lo reciben

Voz 1251 08:23 bueno y no darle demasiada importancia a las críticas tampoco entonces pues intento pues de sacarles información que creo que nos puede ayudar para para mejorar ya para

Voz 1375 08:35 es ahí pues nada Panda es esta la canción esta vez no te la pones mucho de emotivas con esta o no

Voz 2 08:47 tras bueno a aquel año poníamos mucho antes de jugar y es cierto que se haya de ellas no la escultura tanto yo no los quiero pero bueno la la tengo con

Voz 1375 08:56 tú tienes Historia no tienes historia pues nada el panda Borja Iglesias gracias por estar en El Larguero mucha suerte iremos hablando durante la temporada este español que ha empezado con muy bien muy buen pie ya veremos a ver cómo cómo termina suerte en el Bernabéu Borja muchísimas gracias un abrazo

