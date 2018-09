Carlos Moya: "Nunca va a ser Federer o Raonic, capaces de decidir con el saque, Nadal se tiene que trabajar el punto"

Voz 1375 00:00 dejamos a Borja Iglesias si nos vamos a tenis cambiamos de página hace unos días veíamos la imagen de Rafa Nadal retirándose en el yo es Open después de enfrentarse a Juan Martín del Potro el tenista argentino esa es la última imagen de Rafa Nadal en una pista de tenis la dichosa rodilla y la dichosa tendinitis hacía que el número uno del mundo dijera adiós a la posibilidad de ganar el US Open en plena semifinal eh ayer conocimos la noticia de que Rafa renunciaba a la gira asiática a los torneos de la gira por Asia pero hay motivos para preocuparse o no por esa rodilla esa tendinitis de Rafa Nadal dos reposo veremos a ver si llega a París y luego a Londres al torneo de maestros y pensábamos que podía aclarar o al menos intentarlo su entrenador Carlos Moyá que está a esta hora en sintonía del Larguero Charly Moyá buenas noches qué tal buenas noches eh gracias por estar en el larguero para contarle a los oyentes ya los seguidores de de Rafa Nadal el tenis en general cómo está Rafa hay motivos para la preocupación por esa por ese no a la gira asiática

Voz 1 01:05 es una más de las lesiones de Rafa por las que no hay que preocuparse

Voz 1418 01:09 bueno preocuparse no hay que preocuparse de momento pues ha decidido no ir a la gira asiática bueno ya se vio lo que pasó ahí en Estados Unidos el partido de semifinales el bar encanto un poco del de la rodilla pues ya lleva meses no es un pum pum por el el punto en que tiene ahí hay veces que el dolor es soportable como como aforamiento casi siempre Bues molestia ya ves que Llanos no soportable no como fue el partido con con el bueno se ha decidido descansar y volver el momento en que la rodea a este perfil

Voz 1375 01:43 eh me imagino que no también no sé si Rafa tiene ya asumido que en cualquier momento puede aparecer esa dichosa tendinitis en la rodilla

Voz 1418 01:49 sí sí es algo que que bueno no va o bien uno e cero hablando de sensaciones de te dice en esta gira me hemos están poco más de lo habitual también hay que no hay que olvidar que tuvo tres partidos muy duros con lo que acumuló mucho desgaste y muchas horas en pista y bueno eso así cualquiera sino al final se acaba pagando

Voz 1375 02:10 oye sabiendo que esa lesión Carlos eh aparece con frecuencia de vez en cuando oí que sigue dando guerra se trabaja de alguna manera para cambiar su forma de jugar o eso ni se plantea porque bajaría por otro lado su rendimiento

Voz 1418 02:23 no sé yo creo que que obviamente cuanto menos tiempo patios en pista menos desgaste tengan menos corras pues mucho mejor no también hay que ver que los que él nunca va a ser un Federer un Raonic un jugador que que juega con saque a un tiro oí ya está no les más de trabajarse el punto pero dentro de intentar no perder su filosofía sí que intentamos ser lo más agresivos posible a veces la confianza para desarrollar ese jugadores no pero hay veces que que bueno en los siente también tiene que tiene que luchar lo más no tiene que correr más de trabajar más el punto en en Nueva York pues no estaba tan fino de confianza digamos y no pudo jugar su mejor tenis y eso hizo que tuviera que correr más de lo mío

Voz 1375 03:07 muy afectado o no no sé qué es el de en ese momento como se anima porque había buenas sensaciones pero cuando te empieza a molestar y te das cuenta que no puede seguir Se le vio bastante joroba o no por no decir otra cosa

Voz 1418 03:17 todo el equipo ordenado pero está claro que el el jugador al final es el que más afectado está no ya que él no hay que olvidar que viene de un año hubo muchísimo donde sólo ha podido jugar nueve torneos ha ganado cinco de ellos en dos no los ha podido terminar con lo cual es una pena no porque el CB que cada torneo está cerca de de poder ganarlo oí o por tenis en Wimbledon que perdió contra Djokovic por lesión como esta vez como en Australia eso eso daña pues bueno es lo que más molesta digamos no el si pierdes pues mira mala suerte el rival ha sido mejor nos diga lo que sea ahora retirarse lesionado a un deportista lo que más me molesta

Voz 1375 03:56 será ayudó a Australia y el US Open como dices por por las lesiones a pesar de eso sigue siendo número del un número uno del mundo esa decisión Carlos la toma Rafa sólo tiene claro que sólo

Voz 1 04:05 Madrid Hinault o entre tú el doctor Cotorro Francis Roig como se toma esa decisión de parar

Voz 1418 04:11 bueno yo creo que la decisión es el sentido común sinceramente él no llegaría preparado porque no empezó a entrenar todavía hay a todo el mundo lo que tiene que estar a la altura de lo que es su ránking no pudieran torneos un sin estar preparados no ya sólo por teñir sino porque se puede lesionar ma non entorpecer pero ahora mismo está cansando de tenis pero sigue haciendo su rutina de rodillas Supremo hacen física pero bueno obviamente adaptada a esta lesión que viene no entonces de momento pues es una decisión que es muy fácil en este caso o otras son más difíciles porque está bueno tipo Cincinnati no cuando menos pudo yo Toronto el haber estado para jugar no pero ya veía que la rodilla estaba al límite Si se decidió no jugar pero no se puede jugar a lo mejor no entonces sigue más difícil pero está la verdad que que bueno ha sido bastante fácil de lo previsto

Voz 1375 05:04 bastante claros y sobre todo el he leído hoy

Voz 1418 05:07 me ha dicho Toni Nadal

Voz 1375 05:10 que en principio los plazos serían Master mil de París Bercy a finales de octubre y luego ir al torneo de maestros e por ahí van los plazos

Voz 1418 05:17 bueno no sinceramente no tenemos plazos vamos día a día somos conscientes de que no hay que forzar la rodilla al cien por cien y todo va bien pues eso sería el calendario no pero como te digo no Rafa sabe que ha terminado la temporada de de Gran Slam obviamente tiene la motivación de de ser número uno pero no hacer ninguna locura su salud están por encima de todo lo que quiere es alargar su carrera oí decir eso hace que no tenga que ir a París a Londres no va ir no pero una decisión tomada el se va a preparar la para ir a París si si si llega en condiciones al mejor al hombre

Voz 1375 05:55 a lo mejor se llega exactamente

Voz 1418 05:57 sí pero no no hay una decisión tomada ni mucho menos la decisión tomada es la que no va a ser que se está preparando para jugar estos dos últimos torneos del año

Voz 1375 06:05 bueno pues veremos a ver si es París y Londres au sólo Londres o ya veremos a ver le obsesiona mucho poco o nada lo del Torneo de Maestros

Voz 2 06:13 que es el único que les damos ganan no le obsesiona

Voz 1418 06:17 estar bien túneles son innegables luego ya son a destiempo jugando con dolor al final el dolor y las lesiones es lo que más desgastada un jugador no y pérdidas en este aspecto pues obviamente al el afectado no el teme que retirarse ahí jugar con dolores pues es algo que es muy difícil sí sí que bueno esa su obsesión por si él está bien pues luego ya ganará o perderá no porque la obsesión reales e intentar cualquier

Voz 1375 06:43 pues nada Charley nos quedamos más tranquilos esperamos a ver cuáles son los plazos de recuperación su de entrenador bien no sigue siendo la misma relación de los dos amigos o o cambia un poco cuando uno es el jefe entrecomilla

Voz 1418 06:54 Vine aquí no hay jefe nada no es pero obviamente la reacción es un poco distinta no hay hay tiempo para todo un entrenador x horas al día cuando ves que está lesionado está hundido pues la relación relaciones más de apoyo o de amigos pero yo creo que hay distintas facetas de un mismo día no así que que bueno las ventajas que somos grandes amigos hace muchos años a él nos conocemos muy bien digo yo creo que eso hace que que esa pues

Voz 1375 07:22 digo darle un abrazo a Rafa y otro para ti Charley hacía gracia lo hacías un abrazo igual chao bueno pues no se pone plazos ni le pone plazos Carlos Moyá a la reaparición de de Rafa Nadal veremos si va París Rossi va directamente al torneo de maestros en en Londres de queríamos preguntarle también alguien que sabe mucho de medicina deportiva el doctor Ripoll por eso el médico de cabecera de este Larguero el doctor Pedro Luis Ripoll que está en sintonía El Larguero de la clínica de excelencia FIFA Ripoll de Prado Sport Clinic buena noche nuestro Ripoll qué tal cómo se puede curar una tendinitis crónica

Voz 3 08:10 es muy difícil curarla en realidad de Medicina juramos pocas cosas pero tratamos casi todas las era entonces se trata de hacer exactamente eso un tratamiento que haga un par Le ese proceso inflamatorio crónico con la práctica del deporte hay muchísimos ejemplos la diabetes tampoco se cura la indecisión para poco pero las personas que están en tratamiento pues tenían un mejor estándar de vida que los que no lo está

Voz 1375 08:36 sabíamos que hay que aprender a convivir con ello de alguna manera pero cuando está este problema o este tipo de lesión se repite con frecuencia eso sí agrava o el tiempo de recuperación siempre es el mismo

Voz 3 08:48 lo normal es que los tiempos de recuperación se vaya avanzando puesto que la tendinitis se acaba convirtiendo en una T Ndi is es decir en una degeneración del tendón en mayor o menor logrado contra esos con todo lo que estamos luchando pero los pronósticos cuando ya se unifica pues no son precisamente halagüeños

Voz 1375 09:08 ya y luego está la edad doctor treinta y dos años lleva compitiendo a primer nivel desde hace trece catorce eso imagino que es un problema añadido no

Voz 2 09:18 está está el cerebro es la clave de este deportista es su cerebro

Voz 3 09:24 su mentalidad su capacidad para sobreponerse a las dificultades a mí me preguntaban hace poco cuál es el órgano más importante cuál es la parte del cuerpo más importante en el campeón sin lugar a dudas el cerebro la capacidad de sufrir presión dolor y eso a Nadal les sobra y eso es lo que lo mantienen las pistas yo diría que casi milagrosamente

Voz 1375 09:47 por encima de la tendinitis la última nos pregunta muchos aficionados después de haber conocido ese mensaje de Rafa anulando su gira asiática eh si cree el doctor que podría estar para finales de octubre que es cuando se disputa el Master mil de París Bercy llegar para el Torneo de Maestros finales de octubre podría estar recuperado Rafa

Voz 3 10:06 más que probable yo considero que es más que probable no es la primera vez que lo hace si yo considero que está dentro de lo posible