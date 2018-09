El Larguero (20/09/18): Hablamos con Borja Iglesias y Carlos Moyá y el debate de los jueves

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos a este Larguero de jueves donde han empezado a las competiciones europeas martes y miércoles de Champions donde Nos viene un carrusel de fútbol en los próximos días espectacular porque termina la Semana Europea hoy con los partidos de Europa League que ahora repasamos empieza una Jorné

Voz 1375 01:00 el martes la siguiente bueno tenemos jornada de Liga entre semana también así que carrusel de fútbol en los próximos días en un día como digo en el que se ya ha comenzado a jugar la Europa League y la verdad es que digamos que nos ha ido regular con los tres equipos españoles el Betis ha empatado a cero en el campo del Olympiacos lleva cuatro de los cinco partidos sin marcar el equipo de Setién genera ocasiones domina manda pero hoy se le ha resistido el gol en un partido en el que yo creo ha sido superior a Olympiakos pero un ávido manera Olympiacos cero Betis cero en ya jugaba con uno más durante los últimos veinte minutos

Voz 1 01:38 pero no ha podido materializar ninguna ocasión

Voz 1375 01:41 en el otro partido de ese grupo el grupo F el Milan ha ganado cero uno al Tudelano de Luxemburgo el gol ha marcado el Pipita Higuaín antes el Sevilla sí que ha hecho los deberes el único que ha conseguido ganar y además muy bien los de Pablo Machín han ganado cinco uno al Standard de Lieja ha habido doblete de Banega otro doblete deben ceder un tanto del Mudo Vázquez en el otro partido de ese grupo el juego

Voz 1560 02:06 está

Voz 1375 02:07 ha ganado el Krasnodar qué recuerdos e Krasnodar que bonita ciudad

Voz 1 02:11 cuántos días allí concentrados en el Mundial de Rusia con la selección española pues el equipo de ese maravilloso estadio Nodar ha ganado cero uno

Voz 1375 02:17 al aquí SARS por el Villarreal el tercer equipo español ha empatado a dos con el Glasgow Rangers en casa en el estadio de la cerámica ante el equipo que ahora entrena Steven Gerrard los goles e amarillo los han marcado Carlos Bacca Gerar Moreno en el otro partido de ese grupo el G el Rapid de Viena ha vencido por dos a cero al Spartak de Moscú luego repasaremos más resultados pero te destacó también que hoy han ganado

Voz 1 02:42 la mayoría de favoritos como por ejemplo el Chelsea

Voz 1375 02:45 daño hace el Chelsea en esta comunidad que raros eh hace vaya a ver al Chelsea ven esta competición ha ganado a ganar también el Arsenal ha ganado el Bayer Leverkusen ha ganado la Lazio luego repasamos el resto de marcadores y enseguida estamos ya con con los equipos españoles que han jugado los tres pero además en esta portada El Larguero te cuento también que la UEFA va a decidir el jueves de la semana que viene día veintisiete de septiembre la sanción que le van a imponer a Cristiano Ronaldo por esa roja que vio anoche contra el Valencia en ese forcejeo Lance llama lo que quieras uno dice agresión otro dice tirón de pelo otro dice caricia lo que queráis por ese lance que supuso la expulsión veremos a ver si la UEFA le mete un partido o tres partidos la Juventus va a recurrir sea cual sea la decisión pero casi seguro que no va a estar en el segundo encuentro eso ya lo podemos dar por hecho que será ante el Young Boys el dos de octubre Javier Tebas presidente de la Liga David Aganzo presidente de la AFE se han reunido esta mañana para tratar entre otros asuntos la viabilidad de ese partido en Miami entre Girona y Fútbol Club Barcelona después de esa reunión Tebas ha dicho que ha solicitado otra reunión más con Luis Rubiales presidente de la Federación pero que todavía no ha recibido respuesta más vale tarde que nunca hasta por lo menos ha solicitado reunirse con alguien además Tebas sigue siendo optimista dice esto no siempre el noventa por ciento trabajó para hicieron que te consiguiéramos que ese partido se juegue no yo no hablo con Rubiales yo no estuve unión con Pedro Sánchez en no hay causa para denegar de negarnos Se puede hacerse partidas Estados Unidos fijaos año piden de la Federación y la UEFA NIDA Concacaf manchó nos crecemos caben entrantes pues pues es posible perdonar perdón está desconocido bueno además hay baloncesto Supercopa de la Liga ACB este fin de semana comienza mañana a las siete de la tarde primera semifinal Barça Baskonia a las nueve y media segunda semifinal Obradoiro Real Madrid y en un ratito estaremos con Luis Moya el que fue copiloto de rallys durante tantos años al lado de Carlos Sainz ya está en su casa después de haber sido operado de tres aneurisma en el Hospital Clínic de Barcelona creo que Finance yo cuatro aneurisma eh el ha publicado un vídeo en las redes sociales para contar a todo el mundo que está bien bien un ratito lo vamos a dar un abrazo a nuestro querido Luis Moya así que mucha Europa League luego Ramon Besa hay Manuel Jabois como cada jueves un placer charlar con ellos también repasar la actualidad con los dos compañeros de El País Borja Iglesias el jugador del Español que se va a pasar por aquí también el delantero en la previa del partido contra el Real Madrid el fin de semana

Voz 0458 05:16 el debate de los jueves que hoy tiene pinta de que basta entretenido hoy

Voz 1375 05:20 movidito la pregunta de hoy a la que puede sumir Teide donde puedes participar en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta juega mejor el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo tú que crees no digo si es mejor el equipo sí sí va a ganar más ya lo veremos crees que juega mejor el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo sí o no

Voz 1560 05:42 nueve cero dos catorce sesenta sesenta estarán luego Jordi Martí estará Antonio Romero estará también Marcos López

Voz 1375 05:50 estará también Mario Torrejón cartel de lujo seis Toros seis con una ganadería espectacular y cuatro maestros pero vamos de auténtico lujo las

Voz 1 05:58 once y treinta y cinco

Voz 1375 06:00 fue una menos en Canarias vámonos es Molés lo hace

Voz 1 06:03 mejor porque yo estuve ganaderías y los toros esto

Voz 1375 06:05 once y treinta y seis vámonos que hay mucha Europa League

Voz 1 06:35 una victoria dos empates en el arranque de los tres equipos españoles en la Europa League vámonos Atenas acaba de terminar ese Olympiacos Betis que arrancaba a las nueve de la noche sin goles al final del partido hola a Florencio Ordóñez en Atenas muy buenas

Voz 4 06:50 hola qué tal mano buenas noches en zona mixta del estadio Giorgios carezca aquí después empate a cero que es un buen punto Es un buen resultado pero claro visto el partido el BT ha jugado con bastante personalidad dominando el partido teniendo la pelota pero como pasó frente al Levante como ocurrió en Vitoria frente al Alavés empató en Mestalla contra el Valencia que también acabó en empatar cero pues no supo capaz no fue capaz de decidir ha tenido alguna que otra ocasión la primera parte tan ninguna especialmente en la segunda pero para lo que domine el Betis sino que somete al rival eh

Voz 1 07:21 está costando le está costando sino si no nos está faltando acertar de cara a puerta porque es verdad que

Voz 1560 07:26 domina ha sido superior al rival pero

Voz 1 07:29 luego no no está teniendo claridad a la hora de marcar lleva cuatro de cinco partidos sin marcar Florencio

Voz 4 07:34 sí sí cinco partidos un gol de Joaquín y en Sevilla no y el equipo ya digo juega con bastante personalidad los automatismos Setién lo tiene cada vez más asimilado pero los delanteros que vieron puerta la pasada temporada y año no no la están viendo en este inicio de temporada si el punto como digo es bueno no ha ganado cien olvidada en el otro partido del del grupo pero se va con mal sabor de boca el Betis porque hoy debía haber ganado el encuentro porque además los últimos veinte veinticinco minutos lo ha jugado en superioridad numérica por la expulsión de cínica si en el Olympiacos

Voz 0171 08:05 pero tampoco ha podido sacarle provecho a esa superioridad está por ahí Benjamín Zarandona hola Benji

Voz 0282 08:09 qué tal buenas noches Manu ya estás de vuelta no qué tal

Voz 0171 08:11 por allí por Guinea bien no

Voz 0282 08:15 ya ya lo sé lo sé pero hay que vea vive aquí muy bien vale vale Piccolo niños Si la verdad que yo

Voz 1 08:22 ya nos contarás o ya se está viendo

Voz 1560 08:24 partido de de lo que estábamos diciendo con Florencio bueno a ver es verdad que yo él también ha hecho dos o tres paradas muy buenas pero al Betis está faltando sobretodo Benjamin el materializar las ocasiones no

Voz 0282 08:35 sí yo poco gol oye yo él ha estado extraordinario debut el portero ha hecho votos para las que ya han sido fundamentales y la verdad que Olympiacos con muy poquita cosa llegando por tres es que ha hecho ha creado mucho peligro y luego el Beti bueno yo la alineación para mi ha sido muy buena a Juanma son Loren y con Sergio León que además juega participación aquí en esta Liga y bueno

Voz 1560 08:58 han tenido han tenido mano a mano cada uno uno en la primera parte en la segunda

Voz 0282 09:02 sí lo que pasa que el exigieron creo que tenía a mano derecha o no porque la verdad es que la jugada no le he visto repetida creo que tenían loción darse la Loren para Loren

Voz 1670 09:11 hala y luego el tiro bueno pues hasta bien

Voz 0282 09:13 yo creo que el equipo está bien y luego Celso lo censo también es un jugador que se espera muchísimo de él a los pinos sentimientos ha jugado bastante bien pero vamos a recordar que su partido Europa League que es un partido complicado que se en Atenas que es un punto puntos bueno pero es cierto que ha podido ganar uno menos el Betis ha vivido superior pero no encontró la manera de desequilibrar dijo que tenía que haber buscado mucho más profunda un dos contra uno y sinceramente ha jugado bien pero los que De Gaulle y le falta gol

Voz 1 09:43 hago Florencio otro detalle que estás ahí en zona mixta esperando algún brota enseguida lo escuchamos el micrófono de la cadena ser allí en el Estado

Voz 0458 09:49 yo he de Atenas pero digo eh que luego también el el hecho de la experiencia de de

Voz 4 09:55 hola inexperiencia en este caso de la mayoría de jugadores yo creo es sólo Joaquín había jugado

Voz 1375 09:58 antes partía europeo no con el Betis bueno con él

Voz 4 10:01 el helvético otro equipo sí porque afortunadamente para el Betis tiene una plantilla bastante más competida fíjate lo Celso por ejemplo

Voz 1 10:08 no era nada más y nada menos cruel Parisien Jermaine no

Voz 4 10:10 no pero sí es verdad que que hoy había hecho ocho cambia

Voz 1 10:14 Manu ocho cambios Setién respecto a la alineación de Setién

Voz 4 10:20 es un debate es un debate que hay en Sevilla

Voz 1 10:23 por eso incluso alguna vez a comenta

Voz 4 10:26 dado dicen que estoy fumando igual me fumo esto lo otro bromea con eso no yo pondría otro otra alineaciones claro que la sabe entiende que la lleva la entiende que el entrenador Pedra sobre sobre los dejado si es verdad que ahora tiene que anotar porque juega domingo jueves conmigo jueves pero hoy ni con los cambios ha conseguido superar ese obstáculo ante el gol ya digo ocho ocho futbolistas diferentes receptor pasados

Voz 1560 10:47 pues Juan ha jugado Joel luego ha puesto Amandi Javi García Sydney como tres centrales digamos la barraganía ya Tello en banda Bono apostado guardado con lo Celso con Joaquín con Sergio León con Loren a tira convencido Benji

Voz 0282 11:01 me ha gustado el equipo yo creo que bien y yo creo que Sergio Leo también un equipo bastante bueno lo que pasa es que algunos jugadores por ejemplo como Sergio León pues no había fascinante jugar en Liga no había contado prácticamente nada

Voz 1 11:13 a mí me gustaría a mí me ha gustado un equipo ofensivo valiente con mucho pelotero con mucho jugador a por el balón y claro eso se traduce en el campo luego

Voz 0282 11:20 pero que al final Manu al final tiene el equipo en la parte es un año muy bonito porque jugar tres competiciones el Betis hace muchos años que no juega tres competiciones tienes que tener un banquillo bastante buenos jugadores que he puesto yo creo que los eso yo creo que es un jugador muy interesante que le va a dar mucho al Betis pero también está canales que lo hacemos una parte inuit en la segunda parte yo bueno final alternativo un poco de todo porque es que el domingo tiene otro partido el jueves otra vez a la semana que viene esta vez ligan al final Javi García por ejemplo no había debutado tampoco en esta Liga no ha hecho una pretemporada bastante buena buen hoy hasta ahora se ha visto que físicamente no está bien pero el Betis hoy realmente

Voz 5 11:59 Aguado bien Agadir lo que pasa que la falta

Voz 0282 12:01 es el que el gol eh

Voz 1 12:04 pero todavía no sale ningún jugador por ahí no Florencio Nui Manu el único que ha salido que nombre precisamente ahora está perfectamente preparado y el único que ha salido y no sea que metió Nicosa repasen Javi ha dicho el de prensa que hice alguna pregunta a brilló no no no muchas gracias bueno ahora a ver si sale a hombros

Voz 1560 12:25 ahora volvemos laico con Florencio en el estadio la cerámica en Vila real ha ganado digo han empatado

Voz 0458 12:31 el Villarreal Glasgow Rangers eh

Voz 1375 12:34 tipo de Steven Gerrard empate a dos y no sé si ha terminado satisfecho El

Voz 1560 12:40 creador y los jugadores del equipo español

Voz 1375 12:42 Xavi Isidro muy buenas qué tal mano muy buenas bueno en no eh

Voz 0838 12:47 depende de cómo lo miremos que por juego por posesión por calidad el Villarreal ha sido mucho mejor que el Rangers pero este Villarreal Manu vuelva a cometer los mismos errores que viene arrastrando ya desde la pretemporadas un equipo que domina que genera ocasiones que es mejor que el rival de hecho hoy se ha adelantado dos veces en el marcador ha tenido entre cuatro y cinco ocasiones muy claras para con uno cero haber rematado la faena pero lo que tiene este equipo en defensa un coladero el Rangers de hecho llegado tres veces han marcado dos goles ya todo a punto en el tercero de llevarse de llevarse los tres puntos así que en general la sensación es que el Villarreal sí que tiene fútbol tiene jugadores tiene calidad pero algo está fallando el equipo de de Calleja que fíjate lleva cinco partidos oficiales sólo una victoria además contra el Leganés contra el colista de aquella manera con dos empates dos derrotas ha encajado gol en cuatro de los cinco partidos en casa no sabe lo que es ganar eh fíjate que un ejemplo claro de que no esta muy tranquilo el presidente Fernando Roig es que lo hemos visto después

Voz 1 13:41 partidos paseando por el césped de la cerámica no es la si no es buen síntoma eh con cuando sale no pasea

Voz 1560 13:47 no ya en su momento cuando con escriba la cosa no funcionaba

Voz 0838 13:51 paseo serán constantes y vez ha sido el primero de la temporada que lo hemos visto al menos en casa señal de que no pinta bien la cosa fíjate que el domingo hay un partidazo derbi contra el Valencia Callejo a contra Marcelino dos equipos que no llegan bien dos entrenadores que no llegan bien y que será van a jugar hoy les hemos preguntado a Calleja en sala de prensa el porqué de todo esto ya intentado buscar explicaciones lo escuchamos

Voz 6 14:12 hemos empezado muy bien nos hemos encargado rápido hemos tenido la segunda parte quizá las ocasiones más claras

Voz 7 14:17 pero durante los minutos anteriores

Voz 6 14:22 aparte tiene la segunda creo que

Voz 7 14:25 eh

Voz 6 14:26 hemos Canberra matar el partido ha mirado en ese exceso de confianza es verdad todo lo que acabas de decir paredes repetirán en la película delante de los encuentros en casa punto que sabe a poco

Voz 0838 14:36 bueno pues ya Besson punto que pesaba poco es verdad que en general el Villarreal es mucho mejor pero si comete estos errores

Voz 1 14:42 en defensa al final gracias que tienes a ese punto pues en ese encuentro que dejó a la

Voz 1375 14:47 siete y que ha terminado con ese empate a dos entre el Villarreal y el Glasgow Rangers eh un abrazo Xavi voy a Téllez Palomo igualmente hasta luego cerramos ahí en el estadio la cerámica ahora me voy con tranquillo para ver el partido

Voz 1 15:03 el Sevilla que sí que nos ha ido bastante mejor de los tres

Voz 1670 15:07 españoles la única victoria pero cierra Maicon con Benjamín bueno pensar

Voz 1 15:11 el siguiente compromiso y que dentro de lo malo

Voz 1670 15:13 suma un punto que no está mal Benji no está mal

Voz 5 15:16 final de la Europa League yo creo que es un año bonito

Voz 0282 15:20 un año muy bonito

Voz 5 15:21 el equipo que ha jugado bastante bien y lo más importante de todo bueno pues es que que haya goles que haya goles que ahí delanteros centro buenos consejos

Voz 0282 15:29 no he como Loren yo creo que al final tienen de momento la pelota yo estoy convencido de que el Petit bueno pues es mucho un ojo de la Liga tendrá muchísima más confianza pero el partido hoy para mí me ha gustado mucho aunque apoyo a los tres puntos pero el punto no es malo

Voz 1560 15:45 te ven forma Benjamín al que has vuelto te veo en forma has vuelto de Guinea Ecuatorial

Voz 1 15:50 cinco fino fino

Voz 1670 15:54 ha visto que se ha renovado un añito a Sergio no

Voz 1560 15:56 eh

Voz 0282 15:57 sí bueno tomada añito más ha pactado lo que pasa que bueno es el tema de Ronaldo hay un poquito de atención pero creo que sólo merece creo que si hay que ir sumando de tres en tres

Voz 1560 16:07 ya hablaremos ya hablaremos algún año de Valladolid en la Europa League ya tocará ya tocará Benja ya no estoy para sí correcto correcto ya verás

Voz 1375 16:15 sí hombre que sí un abrazo

Voz 1670 16:17 descansando gracias Benjamín Zarandona analizando ese empate a cero del Betis ante el Olympiacos y está ahora Ifrán ronquido

Voz 1560 16:25 hola y muy buenas hola Manu

Voz 1670 16:27 bueno pues empate del Betis empate del Villarreal cinco uno manita que le ha hecho el Sevilla al Standard de Lieja no

Voz 0700 16:33 sí se ha sacudido la la sequía goleadora un Sevilla que no que no marcaba desde el partido de Vallecas y que hoy ha hecho cinco goles Benger como delantero en la vanguardia de Machín ha hecho dos goles el gol el tercero y el cuarto en el trece la primera parte el veinticuatro de la segunda doce Banega uno de falta lo Isco y un último de penalti un penalti que le hacen al mudo golazo precisamente del mudo que de jetas que desatascó el empate del Standard de Lieja al final partidazo en cuanto a goles discreto yo diría en cuanto a fútbol aunque en la segunda parte el Sevilla ha sido claro denominador o mejor dicho dominador

Voz 0666 17:11 por y como denominador común estaba ese juego

Voz 0700 17:14 los de Machín que en ningún momento y se vieron peligrar lo que fue el partido y la victoria eso sí hay que lamentar atención porque aquí viene drama una nueva lesión

Voz 1 17:24 ya os verdad es tremendo e de brazo parece

Voz 0700 17:27 el recibía tiene un equipo de waterpolo eh eh juguetero mercado hoy Amadou luxación de hombro va a pasar la noche en el Fremap pendiente de evolución gonna Alone con la lesión de peroné cuatro jugadores tienen el Sevilla en el dique seco dos de ellos centrocampistas de corte defensivo mediocentros iba a tener que tirar con los dos años que le quedan van eh

Voz 0666 17:47 hay Rogge el técnico del Sevilla I tiene una

Voz 0700 17:50 papeleta importante el domingo va a jugar en Valencia frente al Levante y el miércoles llega el Real Madrid así que Machín que ha confirmado la lesión sea

Voz 1670 17:57 estado también de lo que queda ahora con

Voz 0700 18:00 lo que tiene que hacer para recomponer un equipo de garantías con estas dos lesiones en el centro del campo

Voz 5 18:05 y lo hace con Alonso

Voz 0804 18:06 peor que nos podía pasar era otra lesión además de este tipo no entiende bueno ni yo ni nadie no seguramente no habrá habido ningún equipo B que llevando estos partidos tenga cuatro lesiones e por fracturas exacciones tenemos que reinventar seguramente le lo haremos de alguna forma estamos perdiendo mucho de nuestro potencial y esperemos que no lo podemos aunque ella ya sabéis que sí que lo hemos estado arrastrando durante estos partido

Voz 1670 18:32 comentaristas el Sevilla en la Cadena SER está ahí Pablo Alfaro o la entrenador muy buenas buena

Voz 8 18:38 sí está Miguel Ángel Chavarri hola Miguel Ángel

Voz 1670 18:40 muy buenas noches Manu esperaron segundo me pide para

Voz 4 18:43 pues Ordóñez en Atenas Florencio con uno de los debutantes hoy es uno de los debutantes en la portería en este caso ya había jugado buenos partidos en pretemporada pero en competición oficial lo ha hecho hoy aquí en competición europea ante Olympiacos ya está Manu Carreño sintonía de El Larguero hola portero Yoel

Voz 9 18:58 muy buenas hola hola buenas noches no sé si decirte enhorabuena o no

Voz 1 19:02 punto en Atenas cómo lo ves

Voz 9 19:03 bueno no vamos un poquillo fastidiados porque creemos que podíamos haber saca un poquito más pero contento creo que hemos hecho bien las cosas y nada tampoco tenemos que ser conscientes que juegan fuera de casa que al primer partido de la competición europea

Voz 1 19:18 preparada para el domingo yo creo que ha merecido más no porque hemos vuelto a ver a un Betis Joel que domina que tenéis el balón

Voz 1375 19:23 somete al rival pero no sé qué es tapas

Voz 1 19:26 a cara de cara a puerta está fallando el gol no lleváis uno uno en cinco partidos

Voz 9 19:32 sí pero creo que estamos tranquilos y no nos preocupa porque estamos estamos generando bastantes ocasiones todos los partidos incluso lo que te digo unos contra unos dos o tres por partido me encuentro se va se va a haber pero bueno Juan kilo porque va a llegar pronto porque estamos trabajando duro para

Voz 1 19:52 a proyectos hecho también tres paradones espectaculares se contenta con el trabajo con cuál te quedas y tal cual te quedas cuál ha sido la más difícil

Voz 9 20:01 para mí creo que es bueno tampoco ha sido para donar lo que son paradas y más pero bueno muy contento también con el juego de los pies que ya sabes que este equipo te lo exige al máximo pese tiene insiste mucho en eso no no lo deja jugar en largo pase

Voz 1 20:16 corto y con los pies no

Voz 9 20:17 y tú sufres a veces no no al contrario creo que me gusta mucho cuando recibe el balón y te aprieta los delanteros una sensación diferente porque es lo que no estábamos acostumbrados los porteros y ahora es una sensación totalmente diferente somos jugadores de campo que la podemos coger con la mano en el área pues nada

Voz 0458 20:34 eh Joel que ha sacado ese empatito a cero el Betis en Atenas y el Sevilla cinco uno que ganamos te alegras de que el Sevilla gana en Europa

Voz 9 20:41 no a la suma final no tiene nada que ver con nosotros a ellos por que sigan trabajando a lo suyo y nosotros a nuestro que nosotros estamos haciendo mejor las cosas un abrazo portero un abrazo dio gracias

Voz 0458 20:54 el portero del Betis en el micrófono de Florencio Ordóñez que estaba allí

Voz 1 21:00 pues me imagino que en el todo se nota no Florencio en tres satisfecho por lado pero también con la sensación de que se podía haber sacado más no

Voz 4 21:08 era una gran oportunidad para haber ganado tres punto no yo creo que Milán Yvette y son los que deberían clasificarse de Filippo y más visto lo visto hoy que no ha jugado por cierto en Olympiacos ni el español Guerrero tampoco Anna Güell también conocen le has ni Yayá Touré este equipo ha demostrado una superioridad enorme respeto Olympiacos ha faltado el gol y por eso no se va a Sevilla totalmente satisfecho mañana no jugamos por cierto eh a medio día llegará el equipo Sevilla I el domingo otra otro partido importante frente al Atlético digo que menos mal que han cambio

Voz 1 21:36 a la hora porque da más y más de tres dentro de la voz para el domingo hecho que ha pasado a las ocho de la tarde pues nada buen vuelo mañana hay hablamos mañana con la llegada del equipo a Sevilla un abrazo Florencio pues un abrazo muy fuerte va hasta luego cerramos ya con ese Olympiacos cero Betis cero estaba con Alfaro y con y con Fran ronquido analizando el partido que se jugó a las siete también ese cinco uno haber Alfaro y Chavarri para un equipo que está

Voz 2 21:59 ya en las dudas La

Voz 1 22:02 esas dudas con las que empezó la temporada lo mejor es un resultado como el de hoy no sé si ha estado por encima del juego o no pero viene muy bien no una manita como están

Voz 0666 22:10 sí sí indiscutiblemente cuando tiene acuda hay había una especie de depresión en el en el Sevilla por perder contra el Betis está claro que esta manita te viene muy bien no porta anímicamente las cosa de otra forma no pero yo creo que tenemos que analizar lo que hemos visto el partido oí yo todavía no me creería esa recuperación del Sevilla en el resultado de espectacular muy bueno muy contundentes lo que sí ha dominado el área del contrario pero luego en cuanto al fútbol no se me sigue dejando dudas el sevillano en la primera parte y un momento cuando cuando marca Banega parecía haberse lleva a tener una tarde muy cómoda y sin embargo se va del partido no empatara en andar y menos mal que llega Ségol del mudo Basque y eso trae la tranquilidad no pero yo veo al equipo necesitado de más calidad de jugadores de más nivel no y sobre todo ahora con esta lesión de Amadou le falta

Voz 5 22:57 el medio centro de contención yo creo que tiene un agujero muy

Voz 8 22:59 con con el tema de las lesiones Pablo

Voz 1 23:02 pero pero bueno cinco uno que lo que decimos no para ir para ir encontrando sobre todo confianza más que otra cosa no

Voz 10 23:08 sí sí hombre claro lógicamente porque además el fútbol ese deporte resultados son los que tirando la confianza no te la quita no lo hay sido un bálsamo bálsamo sobre todo por eso porque marcas cinco porque venías de resultados que no habían sido buenos porque involuntariamente en Sevilla al equipo alrededor de año y es tranquilizador para la plantilla para ir para banquillo tampoco lo gen pero bueno que son que no que no es es simplemente un resultado tampoco tampoco pueda taparlo todo no como decía Miguel Ángel que el equipo obviamente tiene que ir dando más tiene que encontrarse esperemos que este estar esta racha de lesiones que además lógicamente no tienen nada que ver con la preparación del prácticamente eso óseas y son muchos de de resonante Training superior que que dependan no que se donde más futbolistas según quedan en el campo pues bueno pues capaces de sean capaces todo de llevarlo a ya sabéis que no hay tregua

Voz 1670 24:06 sí el domingo abajo si pero además

Voz 10 24:09 desde luego el Madrid el Madrid que siempre es Madrid que lógicamente pues aquí ya no no lamentarse mucho ni celebrar de inestable

Voz 1 24:18 eh que os apareció la pareja Benger promesa arriba

Voz 0666 24:21 bueno yo creo que la promesa que era un poquito en en balas de fogueo no se ve que entiende bien el juego se asocia bien pierde pocas pelotas pero yo he echado en falta que se atrevía además aunque cogiera pero la pelota ahí encarar al contrario dispara la puerta encima actividad más actividad y y encontró la portería rival no también es verdad que su primer partido de titularidad

Voz 8 24:43 hay que darle un poquito mal no y luego Benger Elena

Voz 0666 24:45 vamos a ver verdad VI así un poco regordete no tiene presencia física en vendrán bueno todo lo que queramos pero el gol es el gol

Voz 1670 24:55 de momento y lo que es lo que se agarra al Sevilla eh

Voz 0666 24:57 pero está claro y es un equipo que no está sobrado de gol puede oye Machín eso que no les gusta demasiado Beyeler pero ahí tiene que recapacitar y saber que un equipo arriba tiene que tener gol no y además yo no veo descabellado poner a Ben llegaría André Silva lo un todo en el en la delantera no pero bueno por ahora Machín opta por su sistema y únicamente la punta del convenio Andrés sirva siguen esta línea pues tendrá que darle más minutos no hay otra

Voz 1 25:20 yo te yo estoy contigo yo también les veo a no sé a mí me parece que son absolutamente compatibles juntos

Voz 0458 25:25 de de inicio conllevarían Silva no Andre Silva Pablo

Voz 10 25:29 pues puede que sí puede que es ir obviamente yo creo que yo creo que yo sobre todo tiene algo algo muy bueno que es la fiabilidad de cada no es un hombre que sabemos Miguel Ángel que a lo mejor su estampa no es la más la ironía pero que sí hable ahí es cierto que tiene un porcentaje de acierto muy alto de cuando cuando así que hoy portero eso delantero centro de puede gustar más o menos dos te puede pero eso es obviamente esos números que le avalan

Voz 8 25:55 si es capaz yo creo que sí sí sí

Voz 10 25:57 es capaz de seguir con esta racha lógicamente ir de adaptarse da forma de jugar a pedir Machín que a lo mejor no es tan todo lo que digamos del hombre la referencia que tenía que tienen entre Silva que practican la exposición una puede ocupar él pero sí jugando por detrás de él iba con cierto trabajo defensivo otras cuestiones de ella dependen mucho de él si Machine estoy

Voz 8 26:20 esto que oye que luego cuando tú buscas

Voz 10 26:23 goles hay un hombre que te los da es muy complicado con

Voz 1560 26:26 no ponerlo pues nada las explicaciones de Pablo Alfaro de Miguel Ángel ese cinco uno

Voz 1375 26:31 ella que arranca con muy bien muy buen pie en esta competición que también se hereda que tanto le gusta este Sevilla

Voz 1 26:37 que de momento pues arranca con ese cinco uno ante el estándar

Voz 1375 26:40 pareja aunque esto no ha hecho más que comenzar un abrazo

Voz 1560 26:42 los tres Roquillos Chavarri Alfaro

Voz 5 26:45 bueno primero primero con el Krasnodar tres puntos cada uno el aquí ser turco y el Standard de Lieja cero puntos hoy una victoria para el pentacampeón

Voz 1560 26:54 un abrazo Rocky otro momento hay compartiendo el liderato como dice Corell Krasnodar ruso quedan tres minutos para llegar a las doce de la noche te recuerdo que enseguida vamos a estaría con el debate de los jueves hoy con una pregunta en la que van a estar Jordi

Voz 1375 27:08 de Antonio Romero

Voz 11 27:10 hola Mario Torrejón

Voz 1 27:13 Marcos López la pregunta es si crees que el Madrid juega ahora mejor sin Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta ya están ahí los teléfonos sonando echando chispas porque hay gente que piensa hay gente que piensa

Voz 1375 27:29 es que el Madrid ahora juega mucho mejor porque se ha ido Cristiano y hay gente que piensa que no pues llama nueve cero dos catorce sesenta sesenta y en un ratito hablas con toda

Voz 1 27:39 la banda en el debate aquí seguimos con el fútbol está ahora ya también esperando Ramon Besa Hay hija Boys y Javi Herráez para cuéntanos la resaca de la victoria de Madrid ayer pero queremos mandar un abrazo a Luis Moya que no está esperando ya por ahí que está recién salido que ha sido el quirófano después de una operación a la que se metido bastante

Voz 0458 27:57 eh severa bastante importante

Voz 1 28:00 dónde tenían que retirarle tres cuatro aneurisma en la cabeza y ha salido todo bastante bien enseguida les damos un abrazo aquí en el larguero vamos con Luis Moya

Voz 0171 32:31 hola José Antonio Ponseti muy buenas qué tal digo que bien dirán anoche distinta porque no tienen otra cosa que un abrazo sí vale tan oye que está muy bien Luis Moya no hemos leído están al juez de verdad que yo

Voz 1025 32:47 yo sé que muchos le habéis escrito que mucha gente está pendiente y nosotros estábamos pendientes como diría él mismo Luis Moya con con el culto un poco apretado no lo diría así utilizaría otro término pero con poco apretado

Voz 1089 33:02 que la la operación era sería pero sería CNA el tío está espectáculo

Voz 1 33:08 dar espectacular se echa una siesta larga cena o tranquilito hay reposo le ha mandado a casa ya está levantado para atendernos en el Larguero Luis Moya buenas noches

Voz 10 33:16 qué tal buenas noches mano o la conseguí

Voz 1 33:19 qué pasa Luisito cómo estás

Voz 10 33:21 pues como Rey Juan Rey perfecto porque fue una operación muy complicada y además yo tenía cuatro en principio yo pero me voy a operar tres

Voz 1 33:30 sí cuarto muy pequeño una zona complicada pero

Voz 10 33:32 final de ya metidos en faena dijeron decidieron operar el cuarto que vertieron una alegría tremenda porque Igor llevaron a mismo en la cabeza siempre es algo incómodo de momento lo que parecía que no tenía mucho riesgo pero bueno me operaron y también por lo tanto yo no tengo ninguno me operaron los cuatro niños máxima además me han dicho han quedado perfecto sí que pudo hacer vida normal ya la próxima semana que pueda hacer o no

Voz 1 33:55 cuánto duró la operación

Voz 10 33:56 cuatro horas un poco más de cuatro horas me propongo

Voz 1 33:59 que además

Voz 10 34:01 el martes por la mañana de nueve a es una y cuarto en el coso si yo hoy es jueves de hincar soy perfectamente

Voz 1 34:08 sabes si después de la operación comprobado si hablas

Voz 1560 34:11 más rápido más lento que antes

Voz 10 34:13 bueno cuando salí de de Hospital la primera persona que Marta lleva un poco habrá mujer mucha gente pues afortunadamente aún hablar bueno a través de Marta M pero no tengo ni pudo hablar ni contestar de mensajes pero bueno el hospital llamé a Carlos cinco China enviamos por mis hijos velocidad inviable con Carlos vice Carlos bis no sigue ya más porque si solo antiguo el de racista

Voz 1670 34:34 a la cabeza los te hace pues hay que dijo a te han operado es imposible que te haya

Voz 10 34:39 pero no iba me mando un mensaje en el que yo puedes hacer carreras que en hijas bueno pues no lo sé eso No pregunte la verdad

Voz 1 34:46 bueno tomatero con calma y que éste podría escapar que mañana hacer una maratón de estas

Voz 1025 34:51 no que se encontraba pero me ha hecho mucha gracia voy a voy a contar la va a contar el una una pequeña intimidad pero es muy Pecavea muy divertida que claro le han comenzado los médicos Luis que estaban tan acojonado es como tú por la presión de operar a Luis Moya estaba lo lo impidió

Voz 10 35:05 pues sí con nosotros llena de operar más importantes presión al mismo yo creo que es porque cuando yo llegué al quirófano para operarme dice no si yo les dije pues ya lo veis Moreno estupendo físicamente muy bien yo entre en hospitales pues bastantes veces en mi vida por accidentes y cosas pero ya entraba tocado o cortos ojo

Voz 5 35:22 claro aquí dentro como

Voz 10 35:25 a por esos me decían los médicos Mick Luis esté claro nosotros sí tenemos que operar de urgencia un ictus tanto seis que digo como hemorrágico vamos uno uno cuando yo todo para se terminó lo mejor que puedas y tal pero cuando una persona como tú muy estado perfecto y que lo tengas que operar siempre hay un riesgo de que pasó entonces pues tienes más presión

Voz 1560 35:45 joe pues nada eh puedes hacer de todo te dejan hacer de todo lo oyes hablar

Voz 10 35:50 sólo absolutamente de todo me dijeron que reporte bueno sí ahí como estoy tomando los anticoagulantes un aspira a oír el medicamento más pero yo sí tengo un golpe IVIMA toma posesión nos eran poco más para un poquito más y luego si tengo un corte sangrante un poquito más no que controle esas cosas pero por lo demás me dijeron que Bilbao mal haga deporte que nada en ningún problema quizás todo

Voz 0171 36:10 has visto baile tiene cero si te lo digo yo chapa pintura le cambias de ahí la Junta la cola ella está bien dentro

Voz 10 36:21 lo que sí pienso es que o tenemos que dar una están en manos de médicos de esta categoría

Voz 0171 36:26 a ver si ustedes nosotros yo me ganaba muy bien la vida con

Voz 10 36:29 pero conviviendo pero yo ganaba una competición hay disputaba os alegraba llegaba ahí pero es que ellos cuando hacen algo bien lo hacen generalmente todo salvan vidas de gente me parece extraordinario los médicos es verdad que me parece estamos

Voz 1 36:42 totalmente quiere mandar un saludo alguno de los médicos del centro

Voz 10 36:46 pues a Ángel Martínez se puede operar en A Coruña por primera vez más que había sido compañero de mi padre y el doctor Juan ser oído Ogier del Clínico Barcelona no me operaron ya todo tipo eh porque son varios y tiene un equipo extraordinario yo estoy tremendamente agradecido además me atendieron de maravilla que estaban mejor el sitio donde podía estar

Voz 1 37:06 y así me atendieron estupendamente

Voz 10 37:08 de todo pero sin salida en que lo importante para mí para él salió todo muy bien y estamos todos

Voz 1 37:12 es un abrazo a todos ellos que lo digo que ya ha podido la presión como tener mi temían que les pudiera la presión porque no dejaba Luis como un pincel aquí le tenemos ahora para rato cien mil kilómetros mal lo digo

Voz 1 40:10 si dejamos a Luis Moya

Voz 0458 40:13 estamos de la resaca de la jornada de Champions en el Bernabéu muchas todavía se

Voz 1 40:19 los ojos con el gran partido que hacía tiempo que no se veía tan completo tan bueno tan en cuanto a goles en cuanto a resultado en cuanto a juego con balón sin balón es Javi realizó la muy buenas hola qué tal Manu si un partidazo la verdad

Voz 0296 40:31 que salvo la final de Champions la segunda parte y ante la Juve en Cardiff que fue un vendaval también de Madrid yo no recuerdo algo parecido inmersos en septiembre Manu porque estamos hablando del día diecinueve de septiembre con un equipo en el que no hubo ni una sola fisura los noventa minutos intensidad con buen juego con un Lopetegui muy encima de los futbolistas presión alta síntomas de cansancio o muy poquitos eh con un Carvajal espectacular con Isco bueno todo son parabienes porque el Madrid jugó muy bien muy bien la verdad

Voz 1 41:03 difusa la verdad un partidazo luego es verdad que enseguida empiezan los elogios pero yo creo que en esta ocasión todos merecidos pero pues ha pasado alguna vez con el Madrid de Zidane también pasa con el Madrid Ancelotti hola Mario Torrejón muy mala muy buenas de después de ganar el Mundialito de Clubes siempre de hacer aquella de este Madrid juega mejor que el Barça de Guardiola justo después de eso empezó el inicio del fin de Ancelotti bueno hay que tener prudencia pero es verdad que lo de ayer ha dejado muy muy buenas sensaciones eh ahora hablamos también de lo de ayer de Cristiano Ronaldo vamos a ver cómo ha caído en lo que ocurrió ayer esa expulsión y que se dice en Italia y en Portugal antes irnos con pese ahí Jabois pero hoy también actualidad el Real Madrid ha habido reunión de Florentino con los socios sí

Voz 1501 41:40 es habitual el día el domingo veintitrés tiene

Voz 1089 41:42 la Asamblea de socios compromisarios siempre programada el el Real Madrid

Voz 1501 41:47 en esta asamblea Se trata fundamentalmente cosas de números pero también los ruegos y preguntas de los socios antes de esos hace reuniones informativas y Ateneo