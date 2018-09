Me da miedo que mi título universitario de la Rey Juan Carlos sea papel mojado en el mercado laboral

esto abre un nuevo escándalo vinculado a esta universidad después de las polémicas por el máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes el de la ex ministra de Sanidad Carmen Montón y el del presidente del PP Pablo Casado Paula nos cuenta cómo está el ambiente dentro de su facultad

como no empiecen a ver quién no todos son así o versión la Rey Juan Carlos pues que sí creo que pueda llegar a tener algún tipo de problema o que estén entre dos personas para elegir alguien elija la otra persona por no ser de la Rey Juan Carlos no sé cómo hubiera sido en otras universidades pero sí que es verdad que yo a día de hoy hay veces que pienso que no estoy aprendiendo prácticamente en nada que llevó al mejor que llego ahora cuarto ya es cuarto dos allá son cuatro años de carrera y parece que le acabo de empezar

entre la de que eso clase clases son fáciles que hay algunas profesiones que directamente nos dice lo que no vayamos a clase los si lo veo como muy dejado para lo que yo me esperaba cuando entre en la universidad como sería la universidad ya no sé si es levantarnos la mano o dejarnos más libertad de nosotros elegimos cómo estudiar o a qué clase de asistir pero sí que es verdad que me hace falta esa me haría falta poco más de pues no sé qué que sea un poco más estricto todo