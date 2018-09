Javier: "Estoy casado y tengo un hijo. No dejo de pensar en mi primera novia"

Voz 1 00:00 sí desde Benidorm eh tenemos a Javier buenas noches

Voz 2 00:05 qué tal pues un poquito melancólico cuando se trabaja por la noche pues y más cuando se solo pues piensa mucho en el pasado hoy en bueno y en cosas que que pudieron ser y no lo fuera como la historia que os voy a contar bueno yo tuve una novia hace hace unos veinte años así bueno porque circunstancias de la vida ya decidió decidió pues piso de hermanos y otro voto así en seco vais a entender yo estaba viviendo y en en Coruña y bueno entonces como yo era de Barcelona pues cogí un autobús para irme para Barcelona sólo yo tendría unos diecinueve años yo sólo conocía ya en un bus tener viaje de desde La Coruña hasta hasta Barcelona nada nos conocemos nos caemos muy bien y tal no Yvo de semana Odisei pues todo doy mi teléfono yo vitrinas el tuyo no solamente cuando llegamos y yo perdí su teléfono Easy el último día que estaba ya en Barcelona y casa de mi hermana me llama ella cuando audio todas las acordado tal y nada pues al día siguiente me voy para Barcelona porque yo he dicho estaba en un pueblo aquí nada a los conocemos los sean muy bien yo me quedé a vivir a casa en el caso de su madre todo muy bien y tal entonces su padre desgraciadamente estaba en la cárcel no voy a decir el motivo si nada conocía al padre del padre era un poquito raros no y un día sin ton ni son León tomaran tan en la cabeza ya a las seis de la mañana metieron cubo de agua yo yo sé yo estaba durmiendo con su hija que tiró un cubo de agua ir con el me despierto se todo sobresaltado lo veo con cara de de de herido con un cuchillo jamonero me dice si no sales de mi casa en cinco minutos te mato sí sí sí sí fue algo vamos surrealista entonces yo cogimos vestir super rápido a mi ex novia también se he visto super rápido y salimos fuera y los que vemos en la sala de la mañana en pleno Barcelona cuatro maletas mal puestas y los fuimos para A Coruña en casa de mis padres no y bueno estamos hay un par de meses cogemos una empresa que se dedicaba a dar trabajos por toda España en acogimos Si estuvimos en Madrid y en Burgos en Bilbao en Palma de Mallorca ir acabemos aquí donde estoy ahora en en en Benidorm IU nada estábamos en Benidorm que tan yo estaba trabajando como un burro en un hotel ya pues no no sábado trabajar no tengo novio trabajo yo tú te quedas aquí aquí en casa está en trabajaba todo el día de son son ella me venían muchas veces a pedirme la adelantos de dinero pero mil pesetas porque eran eran pesetas si oye dame sino me parece la comida yo iba yo yo iba a casa y no a los de economía comida mi ya nada pero yo lo que estabas enamorado de Trans cegado con ella que no les daba Ny os mi explicación es decir al día siguiente otra vez de aldea siempre otra vez desde el el director del hotel me lo dijo dice

Voz 3 03:29 ten cuidado porque hago pago algo está pasando con tu con tu novia

Voz 2 03:35 bueno ya final pues sintonizó me viene una vez un tío un hombre en en el bar a las tres de la tarde y se llama León porque bueno de todos me conocen pole ellos sí dice te llamas León digo sí sí bueno digo dime tú tienes una una ex novia que semanas Noemí digo sí dice mira que desabrido digo que salido donde ha ido dice que ha ido bueno bueno que me voy me voy corriendo hace mi casa a las tres de la tarde pero en agosto abrió la puerta y sabía que me había dejado una nota Is había ido mira que se lo dejamos no sabemos en cuánto y me quedé destrozado y hundido esas como el Titanic se me vino el mundo encima me quedé solo de aquí en en Benidorm

Voz 3 04:27 ese fue sin motivo alguno

Voz 4 04:30 eh qué decía la nota

Voz 2 04:33 y no nos vamos a dar un tiempo volver volveré pues no hubo alto pues han pasado veinte años me hundir me que una de peso pero no veas los compañeros del hotel un diez porque me ayudaron muchísimo incluso el jefe de allí eran como un padre para mí osea es me me ayudaron muchísimo bares yo estaba muy hundido porque él a esa persona la he considerado considerado día de hoy el auténtico amor de qué medida y ahora que estoy casado tengo un niño pero el auténtico amor de mi vida que me marcó mucho fue ella lanzado a buscando por Internet de tal no es para volver con ella es para tomar un café a qué pasó y por qué fue sea me ayudaría mucho a mí mentalmente entrar que paso porque sí fue

Voz 4 05:23 porque sigue sigue dándole vueltas

Voz 2 05:26 sí sí es que es que es que es bárbaro sea más noventa años ya supuestamente a dormir acuerdo como una una experiencia más no no pero es que fue tan le marcó tanto que osea así de nuevo a las que tengo han pasado veinte años aún sigo preguntándome el porqué entonces me llamó al cabo de tres o cuatro años me llamo otra vez ella por teléfono yo estaba forestal estrategia que que eso ya ahora dice mira que si quieres que vuelva me lo me lo dice Si bueno ya estaba aunque te ya el tren que pasó ya pasó millas a ella me entiendo convencer no por eso todos los conocemos y tal porque piensa que lo bien porque no sé cuanto digo yo no le dé más vueltas claro

Voz 4 06:12 Javier y usted en el juego

Voz 3 06:14 ya está hasta el día de hoy

Voz 4 06:19 con lo que después de veinte años supongo que le habrá dado tantas vueltas que habrá alguna explicación que le venga usted a la a la cabeza

Voz 2 06:28 sí porque si ellos supuestamente lo que tuvo que pasar que mientras yo estaba trabajando en el hotel ya hace fue cuatrocientos vías para Barcelona y a sus padres con su padre está enfermo de Soriano bueno editorial yo creo que no en la cabeza pero bastante comida ya vino nada más para coger lo que son sus cosas Europa ETA

Voz 4 06:49 cree que fue familiar

Voz 2 06:51 sí según su padre soplará él habrá comido era una vez los hará una adjuntado ahí amigos de allá Itálica y entonces me llamó mientras ella estaba en Barcelona ir a escucho por por teléfono en esos móviles de los primeros no existían los justo que estaba en un coche con música de la época con mucha muchos chicos índice no que puede fiesta podían nada no se que no se quieta algo pasó ahí muy claro porque porque yo me yo me yo me desespera digo pero yo yo yo estoy aquí solo digo en venido trabajando tú me llamas fiesta con con con con tíos que tú no conoces porque estado en suprime porque no sé qué pero vamos a ver que no esté movida el chasis que era una una discoteca de ahí pero pero vamos a ver iba irme y me lo Díaz vuelve ir a hace la bien muy muy cambiado y tal pero no sé es que no me nunca me ha me imagino que se fuera de esa forma me quedo tan grandes me quedó otro tipo película digo ostias vamos a ver yo no no sé entonces esa noche ahora me sigo Pérez contando porque fue Vitali de verdad me importa mucho la cabeza Jamal se lo que me llamen obsesivo o lo que sea pero es que hay preguntas que que se te quedan en el tintero no lo sé lo que me gustaría encontrarla pero eso está ahora escuchando que no lo sé no creo que que tal pero bueno no sé

Voz 4 08:27 Javier y ha dicho que la la ha buscado en las redes sociales y no ha habido suerte

Voz 2 08:32 nada nada ni por Facebook ni nada tener una cuenta ella pero no no la utiliza no pero claro no sea que tampoco voy a estar ahí obsesionado El uso se me para Barcelona manía porque tampoco ser las de buscando moi pacíficamente pero que haga me enviaron una carta que debe dinero porque ya lo estamos conjuntos en una cuenta del Banco y me llamaron de te que mi ex novia de doscientas pesetas de una factura de luz y tal no no desde el uno de de los sordo pero no sé no estamos Pepe y que no la porque de están viviendo en la calle no sé qué pero está cambiando llena pero claro no la pude no la pudo localizar pero ya ya les digo a usted que es un café de un ahora me ayudaría muchísimo muchísimo muchísimos a él porqué pero sinceramente decir sin tapujos tampoco ahora me Samir contaría de un chiquillo de nueve años una mujer yo tampoco quiero queda más pero sí sé que fue duro fue muy duro muy duro perdí veinticinco kilos y me que delegado no comía estaba todavía llorando no de ellos sólo vamos

Voz 5 10:00 lo que es lo que toca no hay más

Voz 4 10:05 Javier muchísimas gracias por por haber llamado

Voz 2 10:08 pues nada si me está escuchando oso o saber algo de ella pues pues que lo diga no que lo comente no se vale

Voz 4 10:20 ojala hola buenas noches

Voz 2 10:24 muchísimas gracias por haber escuchado muy