Voz 0099

00:00

existen muchas frases celebres sobre la libertad de expresión pero ninguna tan feliz como la de Voltaire no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con Mi vida tu derecho a expresarlo vivimos en una coyuntura óptima para examinar su vigencia no hace falta que yo les diga ustedes que me escuchan todos los viernes que mis opiniones no se parecen a las que se vierten en las letras que han llevado a los raperos de la insurgencia al banquillo de la Audiencia Nacional sin embargo celebro con la cabeza y con el corazón la sentencia que reduce a seis meses de cárcel una pena que en mi opinión no debería haberles impuesto ni un solo segundo de reclusión ustedes pensarán que posicionarse en este asunto ha sido fácil para mí pero algunas opiniones recientemente publicadas en un diario nacional en concreto los artículos que Sánchez Dragó y Arcadi Espada han firmado en el mundo me han servido para comprobar hasta qué punto puedo amparar el derecho a sostener opiniones vergonzosas manipulaciones groseras yo expresiones vinculadas a la tradición política y cultural que más de texto en la historia de nuestro país otro asunto es la facilidad con la que el decoro ético y la elegancia verbal que hasta ahora habían respetado todas las empresas de comunicación han saltado por los aires desde que la derecha ha perdido el poder en resumen no es de extrañar que ciertos líderes de opinión sean enemigos de la memoria histórica para comprender por qué camino llegamos los españoles al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis nada es más iluminador que leerlos