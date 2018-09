El frenesí, para la oposición

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa reivindicaba en hallar a los expresidentes González y Aznar Un par de acontecimientos muy ligados entre sí la transición y la Constitución de mil novecientos setenta y ocho no era ésa la posición de José María Aznar en aquellos años que si alguien todavía no leído sus artículos de mil novecientos setenta y nueve en la Nueva Rioja pueden teclear en Google el apellido del expresidente junto con el del periódico y allí los encontrarán en fin pelillos a la mar y volvamos al presente más favorable a cambios en el texto constitucional sea mostrado González que Aznar no estaría demás aceptarlos pero agradeceríamos que esa labor tan difícil tuvieron un inicio muy pensado muy trabajado debe frenar sus ímpetus espasmo de Pedro Sánchez que aún enorme objetivo político ya suma otro nuevo cada cinco minutos un poco de reflexión no vendría mal que la calma siempre favorece la prudencia en el juicio el frenesí señor presidente sólo conviene a la oposición necesitada del movimiento continuo cual peonza infinita pero no ayudar a gobiernos y aún menos a su presidente que era cordura y el comedimiento siempre seres agradece a las autoridades jo en casa Rivera jura Hope que son quienes están obligados a mover la cintura sigo sí para que no se les caiga el aro y por favor señor Sánchez ponga siempre las comillas donde corresponda