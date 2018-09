Las Noches de Ortega: Princesa (22/09/2018)

Voz 3 00:00 no ni estuvo ruso

Voz 4 00:25 caminos

Voz 5 00:32 come con Vecchio

Voz 6 00:54 Yuri

Voz 1174 00:56 muy buenas noches variantes de la Cadena SER

Voz 8 00:59 Stuart no

Voz 1174 01:05 me apetece un tema optimista alegre y he pensado en las primeras citas ese momento de ilusión cuando dos personas cenan romántica mente con una vela tal vez en un bonito restaurante salen después a pasear empiezan a hablar reconocen sus puntos en común tal vez se enamoran y empieza una nueva vida os apetece contarme vuestras primeras citas

Voz 9 01:29 a mí sinceramente me apetece muchísimo

Voz 8 01:35 visto bueno

Voz 10 01:37 es contarle Ortega como fue su primera cita

Voz 5 01:40 no

Voz 1174 01:47 queremos es la vida la edad dos personas desconocidas se encuentran en un punto del espacio tiempo hablan se miran sonríen que cuentan su vida y de repente como un milagro aparece en ellos la primera emoción el primer atisbo que indica que se están entendiendo a veces las cosas no van bien

Voz 5 02:09 el príncipe uno ve que aquello no va a ninguna parte

Voz 1174 02:11 pero también eso es la vida os pedimos que nos contéis no solamente cuando se ha ido bien sino cuando por lo que sea no la cosa no ha funcionado

Voz 11 02:22 qué ganas de Madrid

Voz 12 02:32 sí desde Madrid

Voz 1174 02:34 buenas noches buena noche Ortega Nos quieres contar una primera cita

Voz 13 02:38 sí muy bien no

Voz 14 02:41 he aquí sobre el tapete una una primera cita hace dos meses

Voz 1174 02:45 cómo fue la cita a través de alguna aplicación por Tinder cuéntanos Fran

Voz 14 02:50 pues nada yo yo vi la foto de de la muchacha Jenny me gustó muchísimo hablaba así que vemos en Brno en un restaurante a las nueve de la noche del día siguiente que ese mismo día en ella me decía declare el mismo día yo no podía porque yo trabajaba

Voz 13 03:05 en qué en qué trabajas en qué trabajas no trabajo bailando

Voz 14 03:09 en en bares

Voz 13 03:10 bailando bailando

Voz 14 03:13 haré bailo a mi es a la gente está cenando voy yo bailo me subo lo lo lo las mangas me el hombro o irme me voy con toreando buena el cliente me dan propinó ella supone menos saco para para gastó Fadela moto no

Voz 1174 03:28 entonces quedaste desde el restaurante y cómo fue

Voz 14 03:31 debemos en en en el restaurante La Jenni vino hecho un bombón de verdad eso hay que decirlo una empecemos a hablar pues no guapa al principio para conocer no puede de nuestros trabajo yo bailaba Adriano m en bares y amigo era peluquera sí sí yo yo yo le lo ya es princesa

Voz 13 03:54 cuenta cuéntame tu a la princesa

Voz 14 03:58 ella me explicase cosa no

Voz 13 04:01 a la llamada princesa

Voz 14 04:03 el primer momento cuando la vi yo decía o la princesa o comarca un digamos un estilo no en mi en mi propio estilo de alguna manera no cómo se dice

Voz 1174 04:16 la conversación muy bien

Voz 14 04:18 desarrollando muy bien la conversación

Voz 13 04:22 Vicky Vicky su eso también marca bueno

Voz 14 04:25 sí lo uno de no no no pide ahí es nada sea Miki fue una cosa más elegancia

Voz 13 04:33 a decía te está buscando procesa

Voz 14 04:36 me Michiko ha aquí ellos bueno pues Yola yo le yo le veía en los ojo a ella como que había un interés si la cosa es que yo me departe un momento Pais

Voz 15 04:47 la acaban a al váter

Voz 14 04:49 sí al volver pues ya ayer la Jenni ya la llene ya ya me estaba se había se había ido sabía sabía digo nada luego ya intenté contactar con ella a través de la mina

Voz 13 05:05 como si no fuera había sitio son desapareció directamente cuando

Voz 14 05:10 si yo me fui a acabaría algo veían ya yo no entiendo lo que podía haber pasado alguna cosa que no le gusta si antes no le dije nada estamos hablando muy bien y yo le dije Jenny voy a cagar ya saben ya no se lo dije a caballo

Voz 13 05:31 sí pero Fran que a lo mejor no fue eso quiere decir que no fue no hay que decir que en una primera cita

Voz 16 05:40 a estar cenando

Voz 1174 05:43 oye de repente de de que el chico diga

Voz 16 05:45 voy a cagar no

Voz 14 05:48 yo tenía que ir a queda bien plan B creo yo bebo alguna cosa gira Muchachada

Voz 1174 05:56 pero imagínate la situación al revés imagínate que tú estás cenando con una chica en una primera cita tuvo muy bonito en un restaurante de repente que ya se levante y te diga voy a cagar no te hubiera gustado

Voz 14 06:12 ves muchacho estaba suelta hoy de bombeo porque eso

Voz 13 06:19 porque no es normal decir en una primera ola ha me hace dudar de verdad sinceramente yo creo que no no puede ser una primera cita oye que voy a acabar

Voz 14 06:29 no es que tampoco se vieja así yo no yo voy a caballo Princesa voy a acabar

Voz 1174 06:33 bueno bueno Fran pero aunque digas Princesa antes el Princesa no dulcifica lo que lo que viene después

Voz 14 06:42 bueno pues yo qué sé volando no que era un bombón yo si me estaba viendo algo pues a lo mejor

Voz 17 06:53 enésimo SCO

Voz 14 06:56 el lunes aquí tan fina pero yo no

Voz 13 07:03 bueno pues nada bueno gracias por contarnos tu suscita venga hasta luego adiós adiós

Voz 9 07:11 biquinis contarle Ortega cómo fueron tus primeras citas marca el telón

Voz 5 07:15 conoces escuchará

Voz 18 07:24 Gregory han encomienda

Voz 1174 07:29 Nos llama Gregorio desde Oviedo buenas noches Gregorio

Voz 19 07:32 noche

Voz 1174 07:33 si quieres contarnos alguna de tus primeras citas amigo si me gusta

Voz 19 07:37 adelante te escuchamos lo primero Vitra claro ya hace un año que queda eco me vuelvo era la carnicera la carnicera de Viena Carmina o vaya a comprar la carne pues siempre había oído bueno ya había como tú a Fátima y porque lo que dábamos tomar algo y en en el Vall vas en el mal ya está ahí al lado yo digo cuando no te pagan lo tengas que desplazado esperamos mucho más aquí el pues yo soy muy vivo ya le un piropo que creo que le gustó qué piropo le dijo que es normal Fátima que trabajes en una carnicería porque tú eres el mejor trozo de carne perdón que yo he visto en lo que llevo vivido ya son sesenta y ocho que se dice pronto lo que les viene lo dijese ineluctable a saber el hurto me digo ahora se lo dije bien

Voz 1174 08:57 no pero es el

Voz 19 09:00 por por lo que le dijo al que piensa él está modera al margen de ahí Luis lo de lo dice finalmente

Voz 1174 09:10 cómo se desarrolló o luego la estancia en ese bar

Voz 19 09:13 que empecemos el tema ajeno interesaba dos hirviendo se modas de la dificultad que hay en en unir la mecánica cuántica con la relatividad general ahí pueden el botellín y botellín de San Miguel pues estuvimos dos todas las buenas hablando de

Voz 13 09:39 cuando estoy casada

Voz 19 09:42 en una teoría común la relatividad general de calidad aguantó en el ámbito de lo de lo pequeño con el ámbito de la grandes

Voz 1174 09:56 Orio hubo algo después

Voz 19 09:59 no lo hubo lo que yo en un momento determinado me levante ahí me fui porque a la Fátima me decía que a nivel cuántico dejan de operar las leyes de la naturaleza hay que todo es que estadístico yo yo yo yo puedo tener muchos defectos por muchos defectos pero yo siempre he creído en la existencia de una racionalidad yo he creído en el gobierno de las leyes incluso a nivel cuántico de todos no pude por menos que dar un puñetazo encima de la mesa ir a Fátima por muy buenas carne es que tengas tienes yo esto no lo puede tolerar

Voz 13 10:47 qué quiere que le dijo ella

Voz 19 10:50 ya no me entendía pero que me respetaba pensaba entonces ya ya levantó también paguemos la las cervezas a medias nos dimos un abrazo y bueno ahora voy a la carnicería pues como un cliente más pero pero al algo es algo tú te lo digo porque a mí sinceramente era digo a mí me sabe mal comprar el cordero cerdo y la cabeza de jabalí a una persona que como la falta está convencida de que a cierto nivel de la realidad desaparece la ley física como ley física tal como la hemos entendido de toda la vida de Dios

Voz 1174 11:37 bueno Gregorio pues muchísimas gracias por su llamada por contarnos esta primera cita con Fátima esa carnicera a la que sigue a la que sigue viendo si un abrazo muy fuerte gracias por llamar a este programa

Voz 14 11:52 pues mira

Voz 20 11:55 a China

Voz 2 12:04 lo hago

Voz 20 12:07 Fran Gregorio

Voz 2 12:09 ah

Voz 1174 12:14 dos hombres con experiencias no del todo positiva sean sus primeras citas como fue la tuya recuerdas alguna que te marcara especialmente cómo y de qué manera de marcó brillaron tus ojos o los de esa persona cuando por primera vez los viste merece contarme quieres compartir tu experiencia con la gran familia de la radio este programa es tuyo tuyo las ondas de la Cadena SER se mueven a través del vacío a la velocidad de la luz y lo hacen para tímpano llámame y cuéntame tu primera cita nada allí en el mundo que me apetece escamas

Voz 2 13:03 me encaré con la línea uno

Voz 1174 13:09 desde Castellón Nos llama Alfonsa buenas noches frías noches quiere contarnos su primera cita Alfonso

Voz 14 13:15 pero contarles mi primera cita bueno que no es Primera Cita en sanidad es bueno es difícil de de

Voz 13 13:25 de hacerme entender a ver intenta explicarse

Voz 22 13:28 yo he llevo repitiendo la primera cita eh

Voz 13 13:32 veintiocho años repitiendo la

Voz 22 13:35 no yo estuve una primera cita un vecino lo conocía pues eh de vernos en el barrio de pasear a los perros buen un día decidimos que en una cafetería va para hablar a ver si podíamos llegar

Voz 14 13:48 oiga había química sí tuvimos

Voz 22 13:50 primera cita

Voz 23 13:52 sí bueno no lo fue fue

Voz 22 13:54 pero no no no fue bien y entonces pues decidimos darnos otra oportunidad quedar al día siguiente para obtener de de nuevo a la primera cita

Voz 13 14:04 se repitieron luego no volvió a casa

Voz 22 14:06 a quién le que al día siguiente total que yo que llevamos veintiocho años con primera cita sabe si ya es día pues se

Voz 1174 14:15 al Alfonsa llamen indio no han decidido pues a lo mejor decir que sin veintiocho años quedando cada día no son en veintiocho años que no cabía no no no hay química no se produce química o lo que sea que no funciona a lo mejor es porque no tiene que funcionar

Voz 14 14:33 a ver si eso es lo que lo que dices Fernando ha dejado claro está cuando dejé sí

Voz 22 14:38 ya llegamos ya veintiocho años que estaba cetrería no funciona mejor va siendo hora de que en fin que conozcamos a otras personas sí pero yo soy de la opinión de de intentarlo todo osea que que no lo quedárselo con la sensación de que podía haber hecho algo podía haber hecho algo y no lo dice yo quiero quedarme bodegas esa opción no y yo intenta

Voz 1174 15:04 ya sé yo yo entendería esos quiere una semana saga darse dos tres cuatro oportunidades pero veintiocho años son muchos días quedando cada día

Voz 22 15:13 sí sí yo era el otro día hizo cálculos diez mil doscientos veinte días

Voz 13 15:18 claro es que a primeras citas una barbaridad muchas citas pero yo siempre termino

Voz 22 15:26 con Fernando digo vamos a darle otra oportunidad a a este hombre no estaba Adame gozó porque a Fernando Aguirre darme el a mí también su oportunidad porque además sinceramente tampoco tenemos otra cosa que hacer en la vida pues nuestros perros ya murieron debía lo único que nos queda a pues de alguna manera también es esperar a la muerte pero tampoco pues pues qué mejor pues a Podemos hacer que que quedar en esa cafetería cada día aunque sea una cafetería de mierda pues mejor estar hay que estar en casa

Voz 13 16:00 ya en casa no está bien

Voz 22 16:04 pero en casa no estudian en casa yo cada mañana al despertarme lo primero que hago es a la calle porque en caso master bien cruzado sin luz Carmen negada bajar la calle pues para escapar de mi casa porque desde que murió mi Rafael mi casa se ha convertido en en otra mierda otra en otra porque cuando en esta casa era una mierda la casa y ahora estamos hartos

Voz 14 16:33 la entré yo quiero darle

Voz 22 16:36 la Fernando otra oportunidad pues y lo cada día quedó con él hasta ver si algún día esta primera cita a mi fin hizo a acostarnos en la cama y para explicar lo que haya que practicar sexo dijo y lo de ir a su casa porque a mi casa no quiero os dos cosas una muy importante por respeto a mi junto a Rafael segunda cosa porque mi casa como ya digo eso más triste

Voz 1174 17:01 muchísimas gracias por su llamada por contarnos esta primera cita eterna esa primera cita equivale a diez mil veintiuno Si

Voz 24 17:09 dos mil doscientas veinte mil doscientos veinte visitas en fuerte abrazo gracias por su testimonio adiós

Voz 25 17:17 sí

Voz 1174 17:23 vamos en directo

Voz 25 17:27 Bitton transmite SER

Voz 1174 17:37 cómo fue tu primera cita de fue bien al conociste a la persona que querías conocer fue una decepción fue el momento más importante de tu vida los teléfonos de este programa continúan abierto

Voz 2 18:03 qué hermosa es la radio Nos llena de nuevo Fran

Voz 1174 18:14 ese chico que nos ha confesado que en su primera cita en una cena romántica tomando su en un momento determinado él le dice a esa desconocida casi desconocida le dice lo siguiente

Voz 14 18:28 yo le dije Jenny voy un momento acabar

Voz 13 18:32 cuando yo le he dicho que

Voz 1174 18:33 obviamente eso no son formas de comunicarse con una persona a la que se intenta seducir en una primera cita él me contestó lo siguiente

Voz 14 18:42 no es que tampoco soy hija así agradeció yo voy a caballo dice Princesa voy a acabar

Voz 2 18:50 está llamando de nuevo

Voz 1174 18:57 se habrá dado cuenta de que esas no son las palabras adecuadas para decirle a una chica en una primera cita

Voz 13 19:11 buenas noches de nuevo hola buenas noches qué tal muy bien cuéntanos por aquella más

Voz 14 19:17 bueno llamo porque es que ha pasado algo que la la magia de la radio de verdad

Voz 13 19:23 sí por qué

Voz 14 19:25 va por casualidad la la Jenni oyendo la radio sí me ha llamado vayamos a mí me ha llamado y están perdóname que que he escuchado como contaba a lo nuestro en vez de

Voz 13 19:41 sí sí nada te quiero pedir disculpas se disculpa ha contado porque ese fue el motivo para no lo que pasó hoy se enfadó por quiero dijiste soltaba

Voz 14 19:53 a me me ha dicho que nadie cuando yo me dice mira a Francia que perdona que como tú te fuiste acabar me fui yo a la galga Álvaro también acabar Albal bates de la mujeres bueno yo yo tenía diarrea buenas de me he dicho a mi hija tarde en salir pero ya cuando cuando tú y yo estoy yo salí tu ya bastaba imagino porque te habría sido me ha dicho no

Voz 1174 20:16 osea que que haber Jenny también

Voz 14 20:19 a veces también fue acabar ya no tiene usted de que Enea oleada vale había podido FEM de por qué era fina no haya podido ofender que yo dijera en la primera cita

Voz 13 20:32 es lógico pero era lógico pensarlo pero que ella no te cogía el teléfono cuando lo claro

Voz 14 20:41 pensaba que ella quiere es que yo me había ido cada vez el a salir de ella del Bate que llevó a cabo ese es lo que yo me había ido si no me quería como el teléfono estimara manejado

Voz 13 20:54 mira ya me oigo

Voz 14 20:57 sí era más escuchado que luego en medio del transistor pues mira y nada mosqueado mañana puede ir al mismo restaurante a cenar a mi abuelo venga ya está todo arreglado yo me había asustado yo soy una persona que también dudo no yo dudo de no debería hacerlo tú dudo a mí mismo también hoy Hinault cosa que no debería hacer lo sé lo sé pero dudo de mí mismo y cuando yo he escuchado gusté me decía que eso son palabras feas por una primera cita yo he llegado a creérmelo debería yo dejarme salir tanto por la gente lo sé lo sé

Voz 13 21:31 hombre pero tampoco es tan malo bueno ya está por Fuentes

Voz 14 21:34 la Jenni no y bueno pues

Voz 1174 21:37 la que vaya muy bien mañana con Jenny en en esa segunda cita

Voz 13 21:42 sí bueno te iba a decir que cuidado con

Voz 1174 21:44 lo que dices pero visto que ella es un poco igual que tú pues

Voz 14 21:47 sí bueno yo creo que encontraba la horma de mi zapato parece a mí que mal tendrían que las cosas para que la Jenni yo

Voz 13 21:57 no que fuera bien la que no cuajara la cosa mojón me equivoco no seguro que no seguro que va bien todos los veo pero yo creo que seguro que Calais junto a junto claro que sí

Voz 14 22:10 sabe nunca viviría que si eh

Voz 1174 22:13 no sé bueno Fran gracias por llamarnos de nuevo y me alegro mucho de que de que Jenni no se enfada si al decirle lo que le dijiste un abrazo fuerte en verano ya sabes que aquí tienes a los micrófonos de la Cadena SER para llamarnos cuando tú

Voz 26 22:30 aún a un límite

Voz 27 22:39 a quién es

Voz 1174 22:44 madre mía qué historias las de esta noche en la Sociedad Española de Radiodifusión en la Cadena Ser alguna vez pregunto alguna vez tendremos oyentes normales que nos cuenten historias que todos podamos entender que no sea todo tan y tan extraña

Voz 28 23:10 en fin estamos en directo

Voz 1174 23:17 dientes determinar el programa de hoy me gustaría que se asomara a este estudio una persona a la que se que echáis mucho de menos

Voz 29 23:27 el juego de cada diez de por donde va detrás

Voz 2 23:36 Juan Antonio Aguirre buenas noches buenas noches

Voz 1174 23:44 han sido muchos los oyentes que preguntaban Portillo querían saber si volvía sonó algunos no querían que volviera pero otros estaban deseando caras

Voz 2 24:02 ni siquiera yo estaba seguro de si iba a volver no porque

Voz 1174 24:06 Marco Antonio no está atravesando uno de los mejores momentos de tu vida

Voz 9 24:11 la verdad es que que en octubre toda la Duma momento este esta moción del Partido Socialista más roto en dos coma partió en dos en el corazón destrozado el la degradación moral en la que en la que estaba sometida a España ya era era pero ahora con la degradación moral metía en las instituciones metían los ministerios metía en la Moncloa levantaba por la mañana sin ganas por suerte poco a poco podido salir electo me habéis animado los amigo dicho que a las la Dion aunque CEAPA declararme y bueno a lo que se la gran torneo aquí estoy pero no no no las tengo todas conmigo de que no vuelva a tu

Voz 1174 24:57 una a reanimar te has de pensar en la radio entidad abstraer de un poco de la política la verdad porque es que sino traté mala sangre

Voz 9 25:05 María Antonia veo como como Astra verme cien en La Moncloa un presidente que cambia opinión cada momento el magacín hay un partido político el Partido Socialista Obrero Español que ha pactado con los golpistas bueno lado bueno apagado que un pude han de Agatha

Voz 1174 25:24 ha dice un día una cosa externos

Voz 9 25:26 me de políticas de verdad

Voz 30 25:29 los lámpara o que no hablemos ya han pagado la tesis hago ahí ahí la cosa no acaba pues no está aquí más

Voz 1174 25:36 Margarita Olivier Marco Antonio tú estás aquí en este en este programa para hacer lo que hacemos nosotros que es hablar con oyentes cuando yo estaba indispuesto o no pueda habanero o lo que sea o incluso pues tener tus propios espacios secciones lo que sea pero de verdad no hables de política porque es que no

Voz 9 25:52 no no dominas tampoco el tema lo domina todo digo algo

Voz 30 25:56 que no interesa no domino Cuca trabajas en la Cadena Ser que morder la mano que te da de comer

Voz 2 26:08 bueno sí Marco Antonio sigue o no en este