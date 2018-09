Arrimadas: "Al Gobierno debería darle vergüenza usar el pacto de violencia machista para alargar la legislatura"

Voz 1727 00:00 saludamos a Inés Arrimadas buenos días bon día hola buenos días bon día qué tal ayer hubo de nuevo manifestación en Barcelona muy numerosa en el aniversario del B siete de septiembre del año pasado aquella protesta que desencadenó el encarcelamiento posterior preventivo de los Jordi usted también insta con Borrell en que preferiría que los presos por el otoño negro catalán estuvieran en libertad provisional esperando el juicio

Voz 1 00:24 yo soy muy respetuosa con los decisiones judiciales estamos en un Estado democrático no estado de la Unión Europea y la verdad es que me sorprende que miembros de España pues de Gobierno de España pueda en duda no la la actuación de la Justicia le extranjeros para prensa exterior no he hecho externa internacional por tanto yo ahora éramos capaces ocurre Mar ayer más que celebrar un año de una protesta lo que se celebró es un año de de un intento de que funcionarios de este país no pudieran hacer su labor después de que un juez les mandará hacerlo cumplió un año de que rodearán a funcionarios de este país de que tuvieran que si la terraza de un edificio porque porque ningún llamamiento a concentrarse sin pedir permiso a ninguna a otra feria hay te para pedir ya intentar entorpecer la labor de euros funcionarios de este país pero también me parece muy grave lo que pasó hace un año y la verdad es que si se cumple ya un año pero parece que el separatismo no ha querido recordar lo que pasó el seis hace un año se en septiembre que fue cuando Juan Manuel parlamentario se dinamitó todas las reglas de la democracia y en paralelo

Voz 1727 01:37 la retórica independentista los discursos sea ya las protestas la Generalitat sin embargo anuncia que asistirá a las reuniones de todas las comunidades autónomas sobre financiación cree que por la vía de los hechos Se está produciendo alguna normalización institucional en Cataluña

Voz 1 01:51 bueno yo es que no puedo calificar de normal lo que está pasando cacereña de siete yo sé que es un tema que está repitiendo mucho el Gobierno de España pero nosotros que vivimos allí que vemos como se ha cerrado el Parlament se han quitado plenos sea ocupado espacio público con vemos como se está intentando utilizar a una policía democrática como sólo d'Esquadra para intentar pues que se convierte en una cosa que no debería ser cuando se podía poner muchísimos ejemplos desde luego nosotros normalidad no sí que es verdad que me parece muy triste que que sea noticia que una comunidad autónoma en va a una reunión del pacto o nadie por la financiación de la reforma del sistema de financiación fíjese si es poco normal lo que está pasando en Cataluña que una reunión a la que va al resto de autonomías sin que genere titular pues aquí es visto como un avance no desde luego deberían haber ido siempre a estas uniones y me alegro mucho de que vayan a esta pero desde luego la organización nada sea el presidente Torra ayer estado haciendo el mismo discurso diciendo que oye que seguía animando a la gente a ocupar las oye tantas veces como sea necesario para conseguir la separación de los parámetros españoles solo

Voz 1727 02:59 Inés Arrimadas un año después del otoño terrible que vivimos el año pasado como estamos a su juicio a fecha de hoy P alguna salida

Voz 1 03:07 salir ahí siempre desde luego hoy es una cosa optimista ahí esto bueno pactado como uno España en una democracia consolidada como una nota lo podemos arreglar ahora cometiendo los mismos errores que hasta ahora ha llevado hasta aquí yo creo que este Gobierno de España que tiene un papel fundamental en intentar empezar a solucionarlo pues creo que está más bien siguiendo una estrategia equivocada que es asimismo otras etapas de nuestra democracia que es el Pedra apaciguamiento acción el de mirar para otro lado ya son desde luego yo creo que está insisto que la gente vea normal que se viole los derechos de muchos catalanes yo voy a poner un ejemplo que algo se ha repartido agendas escolares en una zona de Catalunya con lazos amarillos no entonces es que cuando uno no puede hacer vida normal cuando no tiene que que soportar que las fiestas de su pueblo para los independentistas cuando no tiene que soportar pues que el Parlament que cerrado que se las listas de espera pero se están abriendo más embajadas pues desde luego no vamos por el camino correcto yo creo que hace falta un nuevo Gobierno España que detenta los partidos nacionalistas que podamos llegar a un acuerdo de influencia constitucionalistas para empezar ha sido hacia así a para empezar a dar a solucionar todo esto que desde luego no se va a conseguir con los mismos problemas olas nos han traído hasta aquí

Voz 1727 04:30 anoche sobre Cataluña José María Aznar dijo que los sentimientos no generan derechos que uno puede sentirse miembro de una nación independentista pero que eso no genera el derecho de serlo lo comparte

Voz 1 04:42 bueno yo es que creo que en una sociedad estamos ocupados con una serie de hechos y obligaciones por tanto los relatos está muy bien pero los relatos no construyen una realidad no me parece también que eso que es obligación de los gobiernos los gobiernos de España él también hacer bueno trabajo para para regar cada día los jugadores que que establece nuestra democracia no desolador la igualdad la solidaridad la Unión libertad yo creo que eso es lo que se ha puesto en duda en este país por tanto hay que entender que en democracia uno puede pensar lo que quiera uno puede sentirse como quiera pero desde luego debe respetar los derechos libertades de los demás y eso y eso no en el siglo XXI no Hinault pues los intentos de chiringuitos que quieren alumnos crear en Cataluña porque insisto yo es que me acuerdo mucho el seis y siete de septiembre leí aquel bodrio Belén que presentaron en el Parlament entre otras cosas decían que a partir de ese momento pues bueno cuando entrará en vigor pues el señor Pujol a verlo a los jueces por ponerle un ejemplo no aportan yo la verdad que sí sí es verdad que hay que respetar los derechos y las libertades y las obligaciones del Estado democrático como éste se puede sentir uno como quiera obligar a nadie a sentirse lo que no es no obligan a nadie a pensar lo que uno quiere pero desde luego sí que todo el mundo tiene que respetar el ordenamiento jurídico porque ahí están protegidos nuestros derechos l'Horta

Voz 1727 06:13 si ayer es escuchando al presidente Aznar Hay pensando en que hoy iba a charlar con usted dando un salto en un salto temático tremendo ya la política nacional me preguntaba si lo que decía Aznar sobre sentirse no sentirse independiente en Cataluña es aplicable algo que ustedes defienden la maternidad subrogada tener el deseo o el sentimiento de ser padre o madre genera el derecho de serlo

Voz 1 06:35 bueno lo que no creo que nadie tenga el derecho de prohibir alguna mujer a decidir libremente lo que quiere hacer con su cuerpo no y además es que yo creo que hay que ser también bastante realista en esta vida hoy en día hay miles de familias españolas europeas y de otros países que se van a otros países ella además países desarrollados países donde Secure en los convenios de los derechos humanos a países perfectamente comparados al nuestro a ser padres ni hacer daño Navi lo hacen de manera voluntaria nosotros en España creemos que ha llegado el momento de no seguir mirando para otro lado esos niños cuando vienen a España tienen verdaderos problemas para ser inscrito así para ser considerados a nivel legal como cualquier otro niño ya me decir eso sí es sagrado y por tanto queremos que sabe el debate para que se regulen a España la gestación subrogada altruista que es la que nosotros defendíamos a un periodista garantista pero si hacemos ese ejercicio que han hecho otros países que os dejaremos de mirar hacia otro lado seguiremos la senda de otros países democráticos donde realmente se está pudiendo regular bien y además te digo una cosa ahora mismo sólo pueden acceder a esto las personas ricas las personas que se pueden pagar el y se semanas fuera

Voz 1727 07:49 claro porque son contratos que no es altruista es que suele ser un contrato que cuesta mucho dinero sí

Voz 1 07:53 BP depende del país lo que pretende

Voz 2 07:57 bueno bueno te queremos te doy el recado Ángels pero yo no soy Pepa hay una una total bueno pues nada tienen verdad

Voz 1 08:07 discúlpeme este verano Ayala bueno nosotros lo que queremos hacer en España insisto es implantar que se debata yo entiendo que este tema esté más es muy sensible y yo respeto por supuesto todas las opiniones yo lo entiendo perfectamente es algo nuevo algo que generará mucho debate yo lo comparte el entiendo que debe ser así Asimo quiero que España debe dar ese paso desde luego nosotros apostamos por insisto por un modelo Vista un modelo garantista un modelo realmente razonable y también le digo una cosa me dolió muchísimo ver las declaraciones de lotería de la ministra comparando a los niños que habían nacido con gestación subrogada pues como si fueran órganos comprados en un tráfico ilegal me parece lamentable hacer esta la estigmatización beba luego para mí la protección de los niños es fundamental hoy en día hay muchas familias que van a otros países a hacer lo que es ilegal no estén haciendo nada ilegal vienen aquí esos niños

Voz 1727 09:07 hablamos hablamos de la protección de los niños sin ninguna duda hablamos ahora hay terminamos de la protección de las mujeres del PP ha dicho que dará por roto el pacto de Estado contra la violencia machista así Sánchez culmina su atajo legal para aprobar el presupuesto es decir colocar en la ley sobre violencia de género esta enmienda que que permite saltarse el veto del Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria harán ustedes lo mismo

Voz 1 09:32 nosotros no vamos a paralizar nadie cotillear el Pacte diligencia de género pero le debería dar vergüenza para el Gobierno España poner en peligro es que pactó que es de las pocas cosas que han salido por un amplísimo hombre consejo consenso perdona en el Congreso los diputados simplemente porque quiere alargar a toda costa la licenciatura usted ha dicho me parece que era un atajo legal a mí lo que me parece un fraude de ley esto es fraudulento estuvo en contra de el concepto del criterio del Tribunal Constitucional no es propio que se meta una enmienda de los Presupuestos en una ley de violencia de género no es propio nieve el sistema parlamentario ni de nivel del pudor democrático que un gobierno tiene que tener a la hora de decidir los trámites y sobretodo respetaron consenso en una materia tan importante como la violencia de género nosotros vamos a presentar Hombra la Mesa del Congreso eso sí que es legal irá vamos a intentar luchar contra este fraude porque lo que no puede ser es que Sánchez pero no van pero no

Voz 2 10:34 para no van a romper el pacto no van a romper el pacto no tenía claro

Voz 1 10:38 vamos a romper el pacto los parece increíble que el Gobierno de España tenga tan pocos escrúpulos de parece que sería pegado ella demasiado pronto lo que sus socios nacionalistas y populistas están dispuestos a hacer cada día en el Parlament Parlamento Cataluña no por tanto la cara sé que insisto es una errores nosotros lo que sí que vamos a hacer es democrática legal y parlamentariamente en el Congreso de los Diputados Inés Arrimadas portavoz nacional de ciudad

Voz 1727 11:04 danos líder del partido en Cataluña gracias y buenos días bon día