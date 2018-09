El PP de Madrid cree que el concejal del chantaje, Ángel Viñas, debe dimitir

Voz 1727 00:00 Isabel Diaz Ayuso buenos días

Voz 1 00:02 qué tal muy buenos días es vicesecretaria de comunicar

Voz 1727 00:05 el portavoz del PP de Madrid ustedes le han abierto un expediente informativo al concejal pero antes de nada han podido hablar con él porque lo ultimo que sabíamos era que no habían conseguido contactar con este hombre han contactado ya con él

Voz 1 00:19 a ver desde el Partido Popular de Torrelodones a lo largo del día de ayer sobre todo al mediodía que es cuando hablamos con vosotros no lo habían localizado ellos desde allí creíamos o qué o por lo que nos han dicho que estaba fuera no se sientan un viaje pero la dirección del partido en Madrid se ha hablado con el con total normalidad como no puede ser de otra manera en el siglo XXI con los mobbing evidentemente a no se puede localizar así que si cabe conversación con total normalidad hilo que vamos a hacer por el momento porque es el procedimiento que siempre se hace en estos casos porque tenemos que actuar con todas las garantías es primo pero a abrir un extenso informativo que esto puede luego ya conllevar un expediente disciplinario por último ya tomar medidas de San tras esto se tiene que hacer de estas maneras Nos podría gustar de una manera más rápida otra pero son estas no pasa nada está todo tranquilo lo que consigamos este tiene que ser el primero también asuma sus responsabilidades por muchos motivos

Voz 1727 01:12 saqueo usted quiere que debería dimitir

Voz 1 01:15 claro creemos que tiene que tomar esas responsabilidades por varios motivos primero porque él no tiene no es quién para reunirse con una alcaldesa oí dirigentes otros partidos políticos para dirigir o para bueno pues para dirigir qué políticas se iban a llevar a cabo y hacerlo de encima a espaldas del presidente del Partido Popular de Torrelodones de su grupo municipal desde luego no es quien nadie es quien para decidir si hay una presunta irregularidad que es de lo que aquí se está tratando una presunta irregularidad en unas obra y que están cotejadas en un informe pericial si tú tienes pruebas siempre hay que llevarlo como este caso pensábamos íbamos a hacer a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas luego por todos estos motivos evidentemente no ha sido lo más ejemplar esperamos que el mono que creemos que va a ser responsable tiene que tomar esta vez

Voz 1727 02:05 edición si ustedes queridos Ortega tiene las suyas claro si ustedes creen que él debe dimitir porque no lo suspenden inmediatamente de militancia

Voz 1 02:13 bueno por lo que le digo porque para hacer este procedimiento sancionador para llegar al último caso primero tenemos que ir desde el Comité de Derechos y Garantías que lo va a hacer próximamente ignoramos a en las escenario pero yo creo que aquí hay muchas luces a raíz de lo que es estado escuchando que creo que se pueden arrojar yo creo que sería bueno que se publicara toda la grabación como viene apuntadas yo creo que sería bueno que todos los ciudadanos conocieran exactamente cuarenta y cinco minutos de conversación pero qué no por acusar de manipular absolutamente nadie no puede acusar de temas de coger cortes sino porque yo creo que arrojaría mucha luz porque la alcaldesa de un municipio se reúne con el concejal de Urbanismo de su municipio de otro partido en una cafetería de otros municipios decir

Voz 1727 02:54 también está insinuando enredado dígame que está insinuando porque si no

Voz 1 02:58 no no que los vecinos de Torrelodones al espero que les hagan y pizca de gracia que sus asuntos urbanísticos se diriman en una cafetería y que tampoco se graba una conversación de cuarenta y cinco minutos que ella ya sabía dos días antes ayer os lo dijo en la Cadena Ser que ya estaba con sus abogados dos días antes hablando con el runrún de la cinta lo que me llama y me sorprende de atenciones que eso es un delito que te graben que y fue una conversación de cuarenta y cinco minutos y que no lo denuncia camina para un delito gravísimo y creo que cualquiera de los que estamos aquí escuchando esto sí somos grabados ilegalmente creo que eso se tiene que poner en conocimiento y además daría bastante los conocer por qué se reunen Puértolas Ana espaldas y luego a espaldas de todo el mundo ella diecinueve están en

Voz 1727 03:37 nada preguntarle a pregunta alguna cosa déjeme preguntarle alguna cosa es el concejal portavoz ya no es el concejal portavoz de Urbanismo del PP son contra cualquiera pero me concediéndole que que las conversaciones privadas son privada sin ninguna duda la aquí es muy grave no que un que un político chantaje a la alcaldesa de un municipio para que no se presente a las elecciones usted cree usted cree que eso es grave o no

Voz 1 04:04 yo creo que es antiestético que el gravísimo que es terrible crítico un delito además

Voz 1727 04:09 cinco un delito las dos cosas las dos cosas

Voz 1 04:12 el fuera de toda ética estética creo que desde luego si fuera así no lo sé es que como no escuchado la cinta aquí la cinta o la conversación que no sé si ha grabado con un móvil porque desde luego la calidad es maravillosa luego yo creo que ese poder publicar entera que yo creo que a nadie le va a aburrir es más incluso me puede poner a mí en una situación más desagradable porque he visto que el lenguaje es útil

Voz 1727 04:31 la luz de lo más pero yo creo que sí

Voz 1 04:33 com si se pública toda la cinta o toda conversación que no sé en qué forma cosa agravado creo que nos vendría muy bien a todos para Roxy Music

Voz 1727 04:40 por ver la ponemos en contacto con nuestros técnicos y mantienen una conversación larga sobre cómo se graba una cómo se puede grabar una conversación en la que se chantajea a un cargo público electo y alcaldesa no que se lo que es lo que parece por esa que no lo tiene claro primero no lo tiene claro no por aclarar reporte

Voz 1 04:57 conversación ustedes me dirán es que yo no escuchar al final acaben Bosco ustedes a conversó

Voz 1727 05:01 vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar esto y usted me dice que le parece vamos a escucharlo

Voz 2 05:06 presentar los seguimos con nuestra guerra equivocarse nada si no os vais a presentar yo lo Álvaro Simón otro nos presenta is entre ciudadanos y nosotros iba repartida a partir de los

Voz 1727 05:22 por concretar a usted esto le parece grave me he dicho estética claro pero sí políticamente y usted pretendía que este concejal dimitiera esto es lo que me ha dicho verdad

Voz 1 05:32 nosotros preferiríamos que este concejal asumidas los responsables por su parte por todos los motivos que dicho porque es hecho a espaldas del Partido Popular porque esto no representa

Voz 1727 05:41 ha quedado claro si nos lo han dicho

Voz 1 05:44 ideó la alcaldesa es la primera que también tiene que ver explicaciones de por qué no denuncia que ha sido grabada

Voz 1727 05:49 y si no ir a ver

Voz 1 05:51 al a su mujer si usted ya se reúna

Voz 1727 05:54 no trato de concretar si ustedes y ustedes no consiguen que este señor dimita anticipa que el final del expediente puede ser su expulsión

Voz 1 06:05 podría llegar a hacerlo claro que sí pero también es cierto que el acta es personal le le corresponde a él luego tiene que ser elitista defiende asume o no sus responsabilidades y creo que a todo el mundo hay que concederle un rato para que tome esas decisiones quien decida qué qué es lo mejor pero no quita para que luego el Partido Popular de Madrid por su parte tomará o no otras responsabilidades pero creo que lo importante insisto se está desviando el foco hay cuatrocientos mil euros de los vecinos de Torrelodones que se pueden reclamar que ese informe pericial lo deja claro pleno a pleno sol estaba diciendo a ser descortés

Voz 1727 06:38 ser descortés con con ustedes como usted pero es que no vamos a repetir cada vez a cada pregunta que le hago la misma respuesta tenemos que avanzar Le quiero poner otro audio éste se ha producido en la Asamblea me imagino que allí sí sabe cómo se graba es una diputada autonómica del Partido Popular que criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez la Ley de la Memoria Histórica lo hizo con este argumento

Voz 3 06:58 todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de el Caudillo que ganó la era yo creo que deben de convocar recibió pasa a nadie

Voz 1727 07:17 qué le parece que una diputada autonómica en un parlamento democrático hable del Caudillo

Voz 1 07:23 pues mire ayer ella misma explicó que se había confundido porque ya tenía escrito la palabra el dictador yo creo que es mejor que directamente hablemos Franco o no hablemos de Franco porque es lo único que le conviene ahora mismo a la izquierda pero también creo que las acusaciones los insultos y los acosos que está recibiendo esta mujer por ejemplo en las redes sociales me parece que son dignos de que al menos aquellas que se llama Ángel vistas no denuncien porque es intolerable ella se refiere al caudillo por qué es un concepto histórico como cuando en un reportaje por ejemplo escuchas el Führer no por eso nadie está a favor de Hitler y él mismo Paul Preston que yo creo que es de todo menos franquista incluso un libro que se llama el caudillo no cuando uno habla del caudillo no significa que lo ensalzan como cuando uno hizo el comandante se refiere a Chávez o se refiere a Castro esas están comenzando su figura no obstante ella dijo que se había confundido yo lo que les recomiendo ella ya todo el mundo es que encontremos más en estos debates vive serios y en volver a a cuentas de Franco que yo creo que es para más de lo mismo porque luego si esa es nuestra y lo decías y Errejón que le parecía M

Voz 1727 08:27 a Errejón no está no está aquí Newman sí

Voz 1 08:32 les resta vez vive la lucha sigue viendo como está la situación no dicen nada de unas dictaduras y luego nos ponemos todos ellos tremendos con las soltar en todo caso ella creo que está recibiendo tratamiento mediático un tanto desmesurado ella explicó la situación no pensaba decirlo de esta manera el dijera esta manera yo creo que historiadores casi todos los historiadores se refieren muchas veces al Caudillo no por eso ensalzan cura

Voz 1727 08:54 Isabel Diaz Ayuso es la portavoz la vicesecretaria de comunicación perdón el portavoz del PP de Madrid yo le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser muy buenos días