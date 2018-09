Voz 1022

01:01

el cónsul británico justifica el balconing diciendo que sus compatriotas no suelen tener balcón curiosamente tampoco suelen tener croquetas Hinault parece que las confundan con sus opositores la ex directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno iba con el chófer a la peluquería ella alega que se trataba de una Performance lo cual por cierto explicaría su peinado el creador de Epi Blas confiesa que siempre han sido pareja miles de cuarentones homófobos han empezado ya a tres matizarse con carácter retroactivo hoy quizás palomas les lejos tantos chistes pero lo que es Federico Jiménez Losantos multado por incitar al odio el periodista niega haber dicho tal cosa y culpa a los malditos rojos que deberían estar todos muertos le escuchamos un tractor adelanta al AVE a su paso por Teruel el AVE va tan despacio en esa provincia exageradas bajan en marcha se tomaron café vuelven a subir casado aclara que él no va por la vida de catedrático de Filosofía para demostrarlo el líder popular no echará mano de ningún concepto filosófico como por ejemplo la ética es la adaptación a Bolonia una actriz porno dice que el pene de Donald Trump se parece al champiñón de Mario Bros al igual que pasa de Mario Bros si te sientas sobre el champiñón sacas un montón de monedas dime dosis de videojuegos como chiste es riguroso porque sí sí si riguroso y cualquier hijo de GB lo sabe Mario Bros tú te sientas encima de champiñón y te dan monedas que lo que no se eso no lo sé si el champiñón de Trump tendrá ojitos instale oye Pérez por favor no es culpa mía habla con intentos Cali hasta luna adiós