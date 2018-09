Ester: "Mi vivienda fue vendida a un fondo buitre"

Voz 1

00:00

buenos días mi nombre es soy una afectada de las mil viviendas de tres campos viviendas de protección oficial que fueron compradas por un fondo buitre no se compraron el fondo buitre las viviendas de protección oficial unos adjudicaron con la promesa de que fueran ciento veinte mil euros por vivienda llora ahora ellos no las quieren vender por ciento ochenta mil ellos alegan que quienes seiscientos ochenta mil en un principio que treinta y cinco mil eran de plaza de garaje que cuando intentamos desmontar le desde todo esto nos dijeron que es por el cualquier oyente de actualización que multiplica el precio de califica de la vivienda por parte de los bancos de ciento veinte mil euros multiplica por uno punto cinco nos genera que los pisos cuestan ciento ochenta mil euros bueno pues yo actualmente tengo dos trabajos tengo un trabajo de lunes a viernes en oficinas y luego por las tardes doy clases de patinaje desde digamos que tengo de compaginar los dos trabajos para encantar pagar el no pagar el alquiler porque que el alquiler actual no nos vamos a quinientos cincuenta euros no son los a seiscientos diez euros que me van a venir en un futuro pero tengo que pagar una hipoteca de ciento ochenta mil euros cuando se supone que los pisos eran de ciento veinte nosotros no queremos que nos regalen las viviendas yo no quiero que me regalen la vivienda evidentemente pero por lo menos un precio justo son viviendas de protección oficial y no es normal que una vivienda de protección oficial cueste ciento ochenta mil euros con cincuenta y cinco metros cuadrados lo tiene no tiene ningún sentido