Voz 1995 00:06 pero bueno nuestros siguientes invitados son las únicas personas del mundo que salen cada día de debajo de la mesa la que está sentado a su jefe y nadie piensa mal son las hormigas y Damián también marrón

Voz 2 00:19 diez algo de la mesa y ahí sí piensan mal sí claro

Voz 1995 00:22 pero vaya Si bueno cuando abandonan ese escenario El hormiguero se convierten en tres calaveras huecas ellos tienen mucho que decir pero los jefes no siempre es dejar expresarse con total libertad así que vienen a presentaron espectáculo llamado

Voz 3 00:35 ha bajado

Voz 2 00:37 por qué no has tenido que pensaba que tenía pero

Voz 4 00:43 para algunos hacer el gesto de la radio así digo ya verdades

Voz 2 00:47 sí sí es verdad que les

Voz 1995 00:52 empecé en la tele a pesar de lo que parece hay cosas que no se puede esperar

Voz 0509 00:55 mi y la verdad casi toda autocensura eh si Osán tampoco es que no nos dejen es que si lo hacemos a lo mejor no es echan pero no lo ha comprobado

Voz 2 01:04 eso no entonces no no entonces no nos hemos dado algunos matices pero sí el espectáculo debería llamarse prohibidos

Voz 0509 01:12 el humor que no es primo es en la tele pues sí lo que pasa es que queda peor nosotros somos muy del del marketing de anteponer la

Voz 5 01:19 la el efectismo a la verdad es que la la autocensura Si te fijas es la más una más pesados también la más eficaz también por ejemplo a Franco le pasaba mucho no que cuando es auto censuraba lo pasaba muy mal sin embargo cuando censuras a lo que estamos bien

Voz 1995 01:35 eh qué pasa nada eso que estoy completamente de acuerdo bueno antes de empezar esta semana saltó la noticia y la polémica cuando uno de los diseñadores guionista

Voz 6 01:44 de de pilas decía que

Voz 2 01:47 que quiera empareja los sacó ha llegado darle más vaya bien

Voz 5 01:52 es lo que es sacar el te emita mira antes de venir aquí lo dejamos bien claro no lo hicimos poner por escrito que no iban

Voz 2 01:58 los a hablar de eso hubo escándalo en barrios es

Voz 1995 02:03 con las marionetas y entonces todo el mundo y se giro además eje esto es con muy de mirar digiere la cabecita de

Voz 2 02:10 hijo y las hormigas pues hay hombre hay tema Amiga mía juntas son bonitas

Voz 5 02:17 hay que decir que trancas creo que es bastante evidente que es gay

Voz 0509 02:21 bueno pero a lo mejor le da

Voz 7 02:23 a ver porque tampoco sabemos también

Voz 2 02:26 es verdad hay mil opciones sabes que eres hombre es muy sospechoso es muy no a confiesa que la exclusión por si me me hace hombre es quién me hace gracia se va como se quiere hacer un título

Voz 5 02:43 dar titulares Barrancas pertenece al colectivo LGTB pero no te digo el Atleti en una de esas letras la vas a encontrar en varias también varias pues

Voz 6 02:55 donde el eje te ademas

Voz 2 02:58 que te pego pero de Barrancas

Voz 5 03:00 ejemplo de esta isla creo que también quiero más altos pero es que hay que mantener el Ministerio eh pero es que sea que Barranca

Voz 2 03:09 las eso niños y un bebé prácticamente entonces no hay sexualidad en el personaje hombre no no que yo estaba que no más no hay sexualidad

Voz 5 03:17 yo elemento cuando viene de verdad es una alegría al al verla la la vuelta de todas formas yo fíjate que ha desmentido que sean gays pero para mí una clave que es es fundamental para para detectar que Epi Blas si son gays es la casa con tu es la casa de Blas verdaderamente que no son compañeros de piso no desorden no hay botellas compañero de estudiar si no si tú lo ves es una casa organizada tienen una foto juntos que eso que compañero de piso tiene una foto con su compañero de piso nadie ahí se ve claramente tu en la misma habitación pero en distintas camas ya pero ahora un poco rancios también para no duerme

Voz 1995 03:57 en la explicación de varias ese de no no no son son marionetas no pueden tener ya ya pero llevamos años pensando que Peggy la así si se quiere iniciar aman con lo cual como se de que no

Voz 2 04:07 no hay valoración estoy fíjate porque son muñecos pero tú imagínate cerdo y una rana practicando el número pues bueno me lo que pero bueno bien lo que sale de ahí es que realmente es inconcebible una pregunta fácil

Voz 1995 04:23 cuántos años hace que os conocéis

Voz 7 04:25 hora dieciocho

Voz 0509 04:28 lo intuyó treinta Hay

Voz 7 04:31 de ahí te digo una cosa así

Voz 2 04:34 había treinta de toda la vida desde que teníamos cinco años higa Damián

Voz 5 04:37 la facultad de conocimos bueno antes me ignoraban

Voz 2 04:42 de diecisiete seis del del barrio de colegio el del barrio de bloqueo de ambas cosas si del colegio íbamos al mismo colegio Maroni yo de hecho tenemos una obra de teatro juntos con diez años que tengo el luz

Voz 0509 04:53 de hs de sí sí que se va el Calderón fue un éxito decir que yo era el Calderé

Voz 2 04:59 estaba yo que era un niño Nano y luego salía Juan haciendo Calderé oro que era un niño gigante yo haría el estirón antes de tiempo

Voz 1995 05:06 la relación tan lustrosa provechosa en todos los sentidos eh esto como se sostiene toda la vida juntos claro si estáis todos los días junto a raíz de fin de semana yo vais a hacer un espectáculo que vamos a hablar de él con las cosas que no puedo decir la tele y lo hacéis juntos

Voz 2 05:23 tenemos como vicio que es como no discutir eso va bien si no me lo creo de verdad discutimos mucho una vez al año a lo mejor sí

Voz 4 05:31 estamos todo para antes del verano ahí que estamos ya

Voz 0509 05:33 pensar discutimos antes del verano así luego descansado es en el verano y luego ya volvemos perfeccionado

Voz 1995 05:38 no pero he visto allí de vacaciones juntos

Voz 0509 05:41 a veces también también pero ahí bueno quitamos yerba

Voz 1995 05:46 el espectáculo como es el espectáculo como es luego cómo es eso que sacáis cuando podéis decir las cosas

Voz 0509 05:52 pues vamos a ver el el humor que no es primero en la tele es todas las cosas que hay que tienen cierto intríngulis para decirlas en la tele la decimos en el escenario y sobre todo en nuestro momento de de contactar con el público hacemos su monólogo cada uno cada uno a su estilo con sus rollos y luego partes las que en las que estamos junto derecha hacemos ciencia en directo poquito de Ciencia también cada decisión no sé a encender Le gusta sentir el peligro en personalidad porque ve que les Bekele delito están seguros en casa viendo como nosotros no la jugamos pero en el teatro se la juegan ellos también

Voz 1995 06:26 vaya como como transportas la ciencia un lugar a otro

Voz 5 06:29 bueno hacemos un experimento sencillitas porque claro no vamos a andar moviendo nitrógeno líquido sí de mala manera permiso no no voy pero es que con cosas muy sencillas pueda hace ciencia tranquilamente y a la gente le gusta mucho tener contacto con nosotros así de de cerca luego se arrepienten una vez que le decimos el perímetro que le vamos a hacer pero de primeras les parece una idea vale

Voz 2 06:49 al ser una vez se pueda engañar a la gente no las ya es complicado no por eso dejamos tiempo entre ciudad y ciudad se corre acuerdo tal cual lo no quiero

Voz 1995 06:58 en hoy no vais ahora con un poco más de cuidado cuando vais a decir algo más de lo que Luis no la del Nobel algo con este cuidado porque aquí mundo se ofende a la mínima en cuanto dices algo ya hay alguien ofendido enfrente esa es en Internet

Voz 5 07:12 si estás en un teatro tu ya has pagado para

Voz 8 07:14 la ahí aceptas un contrato digamos no de yo pago

Voz 5 07:17 aquí para para hacer unas risas En este contexto y aquí todo me vale sí mientras no grave y lo suba a una Internet que te traiciona y entonces ya en Internet pongan a caldo

Voz 2 07:27 pero nosotros en general en casi casi no nos cortan total y de hecho lo que pasa en el teatro se queda en el teatro nuestro show tenemos ese pacto ya al principio del show se pregunta la gente qué tipo de eso quiere no tenemos dos opciones de show light políticamente correcto todo bien el y les damos esas dos aceras la gente felices siempre

Voz 5 07:47 pero pero como si fueran un circo romano vamos quitando todos ahí pero es lo políticamente correcto está muy bien pero es que nadie pagaría por verlo

Voz 2 07:56 de pasen y lo lo de exigente paga una entrada no se va a hacer faltas cobra

Voz 4 08:03 que no no va a los gratis sabes

Voz 1995 08:07 como veis todo lo que está ocurriendo no es tanto lo más allá de la de la gente defendida decir ahora es más que nunca es necesario el humor hay vamos eh tú escuchas el boletín informativo que llegarán dentro de dieciocho de dieciocho minutos en la SER y necesitas después es una dosis de humor de de quitar un poco de hierro de de de de de volver un poco a respirar porque lo que te dan es muy muy muy no pero justamente al humor esa donde estamos atacando también de forma vimos un sitio cada vez más complejo la verdad es que la somos

Voz 5 08:32 listas creo que nos hemos convertido por primera vez en una minoría ofendida estamos todos indignados lamentando no es por las esquinas gay Dios mío esto es horrible tal y es verdad es que está demasiado pasado yo creo que ahí

Voz 2 08:45 ningún un inicio de activismo

Voz 5 08:48 turístico de oye vamos a volver a romper las líneas porque esto no puede ser estos asuntos

Voz 2 08:52 no

Voz 0509 08:52 de hecho lo bueno es que hay tanta variedad ahora de comedia Internet qué es lo que ataca no sólo el humor sino sino todas las cosas sabes de que es muy fácil atacar por Internet porque su sitio anónimo donde atacar para todos los lados pero también es un sitio donde tienes todas las posibilidades donde la gente cuelga sus vídeos los cómicos pueden dejar eh qué textos es lo que quieran entonces lo bueno es que también tienen mil posibilidades de comunicarte

Voz 1995 09:17 vosotros también lo con Juan

Voz 9 09:20 tú eres cariñoso déjame lo momento Pereza que es que si en la pantalla dos mil quinientos ochenta inscrita el Cardiff y necesita Juárez según cariño tienes un grupo de Whatsapp que se llama melones

Voz 2 09:31 me lo he preguntado esto porque lo hacéis esto topa que esto viene de la infancia de Damián que ha tenido muchísimas hermanas y entonces ha desarrollado una una mujer interior unas cuantas hermanas tienes tengo cuatro hermanas he convivido con ellas un montón de tiempo te has pasado tuviera simiente

Voz 5 09:49 la día tras día era era duro la verdad es que he aprendido muchísimo de Mujercitas no sólo por sus hermanas fíjate que yo todo lo que hago es femenino en humor a barrancas es femenino realmente encuentro en en lo femenino muchísimo humor y me lo pasó pipa y a gente no gustamos sino no lo haría si no me dijeran hollado más yo no lo haría yo hago lo que me de lo que haga pues lo que más

Voz 1995 10:15 que a la gente bueno este fin de semana es este fin de semana verdad en Valencia tiene la oportunidad vosotros de refrendar todo eso que estáis diciendo frente al público en directo Irujo seis la gira

Voz 5 10:28 luego seguimos la gira lo que pasa es que no me acuerdo

Voz 0509 10:30 era irregular mira de que quiera saber dónde estamos que no siga en pista grande tres calaveras huecas que hay vamos poniendo siempre los cuando son las actuaciones crecer a Barcelona

Voz 2 10:40 no estamos también en Huesca vamos a estar en Zaragoza el cinco de octubre y el seis de octubre está mirando pero vamos yo miro esto todo toda mi vida ahora voy a Huesca seis en Zaragoza Juan