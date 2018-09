Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 vamos a despertar a Javier Limón mejores productores musicales mundo grandes compositores de nuestro país es profesor de la Berklee College de Boston lugar donde se formen algunas de las futuras estrellas de la música Javier Limón muy buenas madrugadas en Boston

Voz 2 00:27 hola buenos días todo

Voz 3 00:29 la de escucharos sólo por curiosidad

Voz 1995 00:32 te voy a ver qué tiempo vais a tener el fin de semana en Boston

Voz 3 00:36 pues muy bueno muy bueno yo tiene que hacer

Voz 4 00:38 Trillo hoy in Ebadi huracanes y todo eso no

Voz 3 00:43 qué va eso mira sobre todo es en enero febrero y marzo bueno y un poco en navidades pero aquí hasta octubre es está muy bien y a parte el otoño en en Boston estaciones más bonitas rojo fuego maravilloso en las hojas de los árboles no me das envidia Atón no lo tiene

Voz 1995 01:06 además dieciséis grados ahora mismo está un poco nublado mañana tendrá una máxima de veintidós grados con nadie e de diecinueve

Voz 3 01:15 el fin de semana que está nada más muy bien eh veinte veintiuno

Voz 1995 01:18 sin no está no está nada mal

Voz 3 01:21 desde luego trenes como Burgos pero sin morcilla

Voz 1995 01:25 pues mira hecho eso que perdáis y no sé si la comparación en fin bueno ya conocemos a estas horas los nominados a los premios Grammy Latinos llevan entre el próximo quince de noviembre en el hotel MGM Grand de Las Vegas y tiene el colombiano J Baldwin con ocho nominaciones como el máximo aspirante a los premios Javier que después de un periodo desaparecido ha vuelto con con mucha fuerza colabora con todo el mundo y especialmente la mega estrella latina del momento

Voz 3 02:03 yo no lo he escuchado mucho a ese chico la verdad es que me hace gracia esa trompetista sala trompetista del tema no la de esas que es justo

Voz 6 02:12 adelantábamos

Voz 3 02:16 dos esa trompetista que como que no para no para no para así nominada a cinco gratis y sin embargo este año justo había un señor llamado Arturo Sandoval que he hecho un disco pues no sé con Pharrell Williams Stevie Wonder Prince Joyce Alejandro Sanz Celia Cruz bueno INI una nominación no al don Arturo Sandoval que es un monstruo es un monstruo su último disco se llama Ultimate d'Huez imagínate no entonces con Stevie Wonder siempre Pharrell Williams

Voz 1995 02:51 pero ocurre siempre saber y con los premios siempre hay cierta polémica hay siempre faltaba alguien hizo de distintos habrá alguien y siempre es injusto y premia muchas veces el éxito y no la calidad hay los Grammy Latinos no son muy

Voz 3 03:06 bueno bueno yo creo que mira los Grammy Americanos empezaron en el cincuenta y nueve tienen sesenta años son pues pues como un escritor o un señor o una mente au de sesenta años y lo Grammy Latino pues bueno tienen veinte años hizo pues como pues como una cosa pues eso de veinte años yo creo que hay en este tipo de premios la experiencia también es directamente proporcional probablemente a la calidad pero bueno va van bien encaminados

Voz 1995 03:39 bueno vamos a hablar de una española Rosalía que tiene cinco nominaciones

Voz 7 03:47 lo sabía que ser umbría

Voz 1995 03:56 Naciones eh después de haber sacado saludos dos canciones porque el disco en aparecer hasta el próximo dos de noviembre Rosalía tiene cinco nominaciones Mejor grabación del año Mejor Canción Mejor fusión Interpretación Urbana mejor canción alternativa y mejor vídeo musical en versión corta que que hay una categoría de vídeo musical en versión larga parece en esas cinco nominaciones de Rosalía bueno

Voz 3 04:17 once yo haría dos análisis primero que que la industria ha cambiado tanto que hoy en día con una sólo la canción o bueno dos pero básicamente una porque casi todas denominaciones suena malamente sin sacar disco físico sin sacar ni CD vinilo ni nada de esto puede ya tener un impacto importante eso es un gran cambio en la industria yo creo lo segundo es que bueno que esta línea que que ha abierto Rosalía que está muy bonita y que además es en línea que siempre está muy bien no con las niñas con La Mala Rodríguez con Bebe con Chambao o no usar bases electrónicas con melodías flamencas es algo que que que yo creo que está muy bien que que divertido que a la gente le gusta y que está muy bien que tenga sumó su reconocimiento y es un pasito más en su carrera no

Voz 1995 05:14 mucha gente en las últimas horas coincide además tienen muy buen ojo ha escuchado una versión de Rosalía que no es la suya sino la de Los Morancos

Voz 8 05:23 por ya no te miran que va que vuela en el Congreso portal uno tiene más que Dean haber hecho la esta mezclando mal traer prefacio puerto pero dices la la en vagar

Voz 1 05:43 tiene arte mira

Voz 3 05:46 pero yo te digo una cosa aparte de que de que César y Jorge son dos aficionados al flamenco brutales común con lo de verdad y con un conocimiento importante del Flamengo pero estos vídeos que hacen de estas canciones como despacito o como la de mayores que es horrorosa están sembrados extensible

Voz 1995 06:10 muy bien un amigo y buen amigo de Javier Limón y nuestro también tiene cinco nominaciones y además hoy es su cumpleaños Se trata de trasladar

Voz 9 06:21 viva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que tienes cada hombre

Voz 1995 06:35 es su cumpleaños cinco nominaciones a los Grammy no me no quiero imaginar dónde estará ahora Jorge Drexler Javier

Voz 3 06:43 pues mira creo hace tres días estaba en el Salvador hace ahora

Voz 4 06:47 Ana Amaya dio ayer pude hablar con él

Voz 1995 06:50 está en Panamá

Voz 3 06:52 pues imagínate Jorge para mí es la gran alegría de los Grammys no es la primera vez que tiene tantas nominaciones osea que que está tan reconocido bueno que vamos a decir de Jorge Drexler yo creo que si la artista latino referencia absoluta para todas las nuevas generaciones un tío que defiende la canción por encima de todo si ya de un tío que canta bien que toca la guitarra bien que buena gente en fin yo creo que es un diez de artista Jorge Drexler

Voz 1995 07:20 sí es de los pocos pocos día tuvimos esta conversación de los pocos artistas latinos artistas de verdad artistas compositores jugadores que puede girar por toda América es decir desde América del Norte pedir a Brasil está en Panamá viene de de Salvador puede ir a Colombia qué tiene éxito en toda América también España cipreses los pocos artistas que puede decir eso Javier

Voz 3 07:43 si no incluso en Estados niños Nueva York Boston es de en Berkeley es uno de los tipos más referenciales como como como ejemplo a seguir no

Voz 1995 07:56 la letra no la letra tan inteligente bien acompañada por maestros de la que se pues Pablo Alborán también ha recibido tres nominaciones

Voz 10 08:09 sólo tres

Voz 1 08:12 dos nominaciones

Voz 11 08:23 la Bunbury le iba o Manolo García revisando las nominaciones Javier llevan mucha atención el alto número de de categorías dedicadas a la música regional mexicana

Voz 12 08:33 mariachis venga

Voz 1995 08:37 desde aquí los premios Grammy Latino aún no han conseguido yo me impresionó sí

Voz 13 08:41 yo me equivoco y seguro que eso va a cambiar pero no han conseguido penetrar establecerse tener verdadera difusión e Hinault se si es que tiene que ver con eso que son unos premios muy dedicados a un tipo de música que aquí no escuchamos

Voz 3 08:55 claro yo creo que mida bueno primero por un lado Pablo Alborán creo no sé si me equivoco que no tienen un Grammy Latino entonces por favor dele dele ese chico yo no para de llenar estadios y que además es muy buena gente y lo segundo mira es como igual que no hay Oscars latinos no existe el Oscar latino no están los Oscars punto y cuando hay Iñárritu o Guillermo del Toro o Pedro Almodóvar ponen una pica en Flandes todo el mundo se pone firme yo creo que sí hay Grammy Latinos lo que tenemos que intentar es buscar la calidad no que que no parezcan unos Grammy de segunda fila ahí para eso yo creo que puede haber una por ejemplo una una categoría a lo mejor si quieren de música tradicional mexicana pero no setecientas veinte caza que cuando no iba a decir lo que tengan

Voz 1995 09:51 más más que lo el día quince de noviembre vamos a conocer a los ganadores va a sacudir este año la gala

Voz 3 09:58 no este año no acudiremos porque estaremos ahí en Madrid en el teatro de la Zarzuela ahí en el Auditorio presentando proyectos pero bueno pondremos todos haremos como gol en el Mundial de fútbol no iremos pero no jugaremos animara a Jorge Drexler ya a Rosalía querida

Voz 1995 10:15 ya para Alborán esas a las nominaciones a los premios Grammy Latinos que como bien dice Javier pues quizá deberíamos plantearnos esa esa etiqueta latinos que la música es música es buena mala más viaja muy bien no depende del del acento en idioma y quizá la demostración de que os atrevéis tiene calor sería la inmigración de ese latino dejarlo solamente en gramys Javier Limón es siempre un placer amigo beso muy grande

Voz 3 10:40 un beso fuerte un abrazo enorme

