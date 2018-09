Escucha las noticias de las 13:00 (21/09/2018)

a denuncia presentada ayer mismo ante el Juzgado número cincuenta y uno el juzgado del caso máster ha llevado directamente a la apertura de esta investigación contra Carmen Montón se investigan los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero no falsedad en documento público como está pasando en otras piezas de este asunto la magistrada Carmen Rodríguez Medel solicita a la Universidad Rey Juan Carlos los nombres de los responsables del Instituto de Derecho Público del máster que cursó la ex ministra de Sanidad el listado de asignaturas el listado de profesores y también el listado de alumnos la juez también ha pedido la vida laboral de Carmen Montón

si se reabre el caso cerrado el pasado veintisiete de abril cuando el juez consideró que las conversaciones de los policías se habían dado en un chat privado y que por tanto no había delito ahora en el auto adelantado por el diario punto ese al que hemos tenido acceso la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al denunciante un policía que sufrió durante meses amenazas en ese chat el tribunal consideró a que ese juez cerró la investigación antes de contestar a un escrito de la defensa del denunciante ejercida por abogados de Comisiones Obreras no haber contestado al recurso de reforma supone explica el auto infringir el derecho a la tutela judicial efectiva que está recogido en la Constitución el cierre de la investigación incurre por tanto en causa de nulidad el juez debe reabrir el caso y contestar al recurso

los asegura Carlos que no existe dato alguno que avale ni siquiera de forma indiciaria dice la Fiscalía del Tribunal Supremo la exposición razonada de la jueza de Plaza de Castilla que acusaba a Pablo Casado de recibir un trato de favor la Fiscalía habla al Tribunal Supremo de meras sospechas y conjeturas dicen que incluir un máster en tu currículum no tenerlo no es prevaricación higa acusa a la jueza instructora del caso Cifuentes de obviar completamente la doctrina del Tribunal Supremo con estos argumentos Carlos la Fiscalía ha pedido al Supremo que no investiga Pablo Casado por su máster