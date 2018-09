SER Historia: OMM SETI (23/09/2018)

Voz 1 00:00 pero eso sí

Voz 2 00:05 con Nacho Ares muchas hijas desde luego que hacéis que sea un cumpleaños Fene

Voz 1 00:14 digo unas palabras

Voz 2 00:18 me temo que no es original pero muy importante en mi corazón y más corazón al que debo la vida te elegantes y declare en el juicio creo que dice el texto muchas gracias a sus setenta y siete cumpleaños camino de los ciento diez gracias de vamos por nuestro viejo amigo Rami

Voz 0772 00:49 eh la voz femenina con la que comenzamos este nuevo programa de Ser Historia pertenece a doce Luis IVE más conocida como Homs SETI esta mujer ha caracterizado una de las etapas más brillantes de la historia de la egiptología en el último tercio del siglo XX aún se Tin llegó a Egipto atraída por una especie de inspiración mística una serie de vivencias que ya había tenido siendo niña que luego se repitieron a lo largo de su vida a pesar de todo ese misticismo a pesar de ese lado para el mundo académico en teoría oscuro ella fue aceptada precisamente por ese mismo mundo académico universitario ir publicó divulgó trabajó con los egiptólogos y los científicos es más grandes del Alto Egipto la casa de Chicago en Luxor en el Valle de los Reyes y sobre todo en el templo de habidos una especie de Santa Santorum que supuso para ella el reencuentro de su verdadero origen de donde ella creía en su cabeza ella pensaba que era el espacio en donde había vivido en una vida pasada a la figura de Homs SETI vamos a dedicar el primer bloque de nuestro programa en el Cronovisor junto con Jesús Vallejo vamos a hacer historia comenzó

Voz 4 02:22 no

Voz 5 02:23 no

Voz 0772 02:26 bienvenidos a Ser Historia lo acaba de anunciar la figura de OM Sentin la inglesa Dorothy Luis Idi va a ocupar el primer bloque de nuestro país drama de hoy dos horas repletas de historia en la que vamos a hablar también de ese concepto de España tan convulso han polémico en los últimos meses en el último año lo vamos a hacer de la mano de uno de los mayores historiadores que hay en nuestro país vamos a hablar también de él parta esa cultura de la Grecia clásica hay pre clásica que tanto impacto ha tenido también en la historiografía en los últimos años nuestra sección de libros con Candela los libros de Candela también tendrán su lugar la figura de uno de los militares más polémicos también más rebeldes previos a la Guerra Civil española el general Sanjurjo en nuestra sección de biografías abordaremos el mundo de Trajano de la mano de Santiago poseyó y como siempre infinidad de cosas más en dos horas repletas de historia soy Nacho Ares Illes de de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:44 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 7 03:47 Nacho Ares bien hallado en una semana más grave

Voz 0772 03:50 así la semana pasada estuvimos de viaje en esta ocasión vamos a hacer un nuevo viaje vamos a viajar a Egipto al mundo de los faraones pero saltando en el tiempo y con un personaje para mí fascinante que seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo conocen o han oído hablar vagamente de él de ella en este caso es un personaje femenino pero que marcó un poco el el desarrollo de la de la egiptología hay de esas investigaciones un tanto extrañas de de de la interpretación que sacia de del mundo de los de los antiguos faraones y que a pesar de todo ese exotismo de todo ese esoterismo también es una de las personas más queridas dentro de la de la comunidad científica de la comunidad académica

Voz 7 04:38 no y eso con lo de gasto con razón y con peso suficiente pues acredita el valor que tuvo esta mujer esta mujer On SETI que era un poco como su nombre de guerra como así lo empezaran a conocer cuando ya están Egipto esta mujer londinense inglesa que realmente se va Dorothy IBI pero que es verdad que sus aportaciones ahora algo comentaremos con cierto detalle sus aportaciones fuera muy valiosas para aquella egiptología que bueno las épocas estamos hablando pues de principios del siglo XX se estaba desarrollando hizo que una mujer Si título académicos y ser egiptólogo pues pusiera en jaque no a lo que decían algunas teorías ortodoxas de Egipto lobos afamados del momento pues hombre creaba cierto cierto rechina va de de dientes no como diciendo bueno Llesta qué pinta aquí no pero claro eso es lo que ahora llamaríamos arqueología paralela o alcanzó arqueología

Voz 0772 05:36 arqueología psíquica no algunos Antiqua Alcan

Voz 7 05:39 nativas son distintos nombres que se han dado por qué ella estaba totalmente convencida que que en una reencarnación anterior había estado en Egipto y claro y esto que te lo diga pues dice bueno ya está la clásica loca de turno que estafó paseando no es que luego va hilo demuestra y lo demuestra dando datos ante informaciones informaciones diciendo los rituales las ceremonias las fiestas del Antiguo Egipto etcétera y sobre todo centrado en un faraón que ya tenía una especial querencia que era primero centrado también en uno de los templos para mí y creo que también para ti Nacho más esotéricos más extraños más misteriosos y fascinantes que es el templo de habidos bueno pues el templo de habidos que tiene muchísimas otras sorpresas fue al final ese receptáculo en el que ya se encontraba como en su casa y a partir de ese momento es como que empieza una segunda vida para ella cuando llega a Egipto y sobre todo cuando se instala en habidos todo todo lo que va diciendo que viene por una información psíquica viene por esos viajes astrales viene por lo que ya recuerda les reencarnaciones anteriores viene por sus contactos incluso a veces físicos Ponseti primero bueno pues todo eso se va confirmando esas premoniciones que ya dijo se fueron confirmando punto por punto lo que es más extraño lo que es más curioso es que algunas de esas premoniciones está todavía por confirmar si acertó lo anterior se supone que puede acertar en breve o dentro de los años venideros pues en aquello que vaticino vaticino tú lo sabes bien fue realmente sorprendente

Voz 0772 07:07 estamos hablando de de una mujer como decías ahora pues que tiene ese toque místico no ese toque extraño pero vamos a escucharlo luego en los siguientes cortes que una vez que nos hayamos introducido en el Cronovisor pues gente con como hemos unen de la Universidad de Memphis que en Weeks que es absolutamente el pope de la arqueología del Valle de los Reyes y Deluxe formar Lerner el máximo expertos en en pirámides todos eran eh extraordinariamente amigos de un SETI respetaban todo lo que decía y jugaba no con esa aparente ambigüedad no de estar en en ambos lados en ese lado más místico y al mismo tiempo el más eh académico hoy tenemos como digo un Cronovisor especial para hablar de esta mujer Jesús Callejo Jesús Callejo nuestro invitado

Voz 8 07:55 no no el protagonista para hablar de

Voz 0772 08:01 Jaume Sete y como siempre yo aquí tengo el teclado preparado cuál es la fecha en esta ocasión como digo va a ser particular vamos a en una cuál es la fecha que nos proponemos enseguida

Voz 7 08:11 a veces es una fecha particular no es una fecha muy concreta porque ella tenía tres añitos es un momento clave también en su vida IES Yesa fecha es una fecha indeterminada en un día de verano de mil novecientos siete en su piso londinense

Voz 10 08:35 sí

Voz 11 08:39 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 12 08:44 ah

Voz 0772 08:55 sus como decías estamos en una casa londinense en el hall en la entrada hay unas escaleras si acaba de caerse desde la primera planta rodando por las escaleras una niña de tres años una niña Rita que parece doce Luis Idi la futura SETI home un momento clave en su historia en su vida

Voz 7 09:12 el tan clave como se pudo haber matado y haber dejado ahí los sesos en cada escalón que iba cayendo fue una caida desafortunada hasta el punto es que ese consideró que que estaba muerta llaman al médico porque no se mueve de donde estamos viendo la escena de ese ruido era ya bastante sospechosa en una niña pequeña te cae cabeza abajo todos estos escalones no puedes esperar nada bueno encima no se mueve sí parece que no tiene ningún signo vital pues es para mosqueados como es esta la familia alrededor de ellas llaman a un médico porque están pasando los minutos y no reacciona el médico y aquí estamos asombrados Nacho y yo estamos aquí sorprendido porque está certificando su muerte hombre sabemos que es ese muriera aquí aquí se acababa el Cronovisor sabemos perfectamente cree que no es así pero el que firme el fallecimiento de la pequeña nos deja sorprendidos porque es verdad que el desplome psicológico de la familia que estamos asistiendo es absoluto piensa que ha partido a su hija están pasando los minutos ha pasado más de media hora incluso ha pasado a una hora y cuando van a volver a ver a la niña porque está ahí la han dejado tumbada en su cama la niña empieza a mostrar no sólo signos de que está viva sino que está feliz que está radiante que ha de empieza a contar cosas que antes no sabía supone que es por el traumatismo que esto es lo que está marcando un antes un después claro decir un antes un después en una niña de tres años tampoco tiene mucho sentido pero es verdad que luego en va a tener una serie de percepciones es como que esto ha abierto la puerta va a tener una serie de percepciones con ese más allá con ese mundo egipcio que hasta ese momento ella no había oído hablar para nada que es fundamental por eso hemos elegido en este Cronovisor una fecha tan emblemática como esta porque es como que ella vuelve a nacer igual deben hacer aquí es lo interesante Nacho con una serie de cualidades una serie de virtudes con una serie de recuerdos que tenía olvidados es es el momento en que Dorothy empieza a reencontrarse con su antiguo pasado egipcio Un pasado

Voz 0772 11:15 además ella recordó a través de una fotografía porque ya había tenido a través de bueno después de esta caída pues una serie de recuerdos de ensoñaciones de no sabemos cómo definirlo algo muy extraño no algo absolutamente ilógico e pues se imágenes visiones que lo hacían viajar al al antiguo Egipto muy concreto a un lugar no el templo de de habidos que ella desconocía absolutamente porque no tenía mayor referencia de de ello y un en cierta ocasión ve una fotografía de una fotografía del templo de de primero empieza a relacionar esas imágenes que se proyectaban en su cabeza como si fuera una película continua repitiéndose una y otra vez con con ese espacio de

Voz 14 11:56 nido de de bueno de de Egipto media

Voz 0772 11:58 casi al norte de de Luxor el templo de de ese tipo primero un templo con más de tres mil años de antigüedad que en aquella época a principios del siglo XX todavía estaba muy bueno necesitaba muchos trabajos de dar la reconstrucción bueno pues a todo ello a todo ello va a dedicar a su vida o metí muchos años después viajara a Egipto lo vamos a escuchar vamos a hablar de ello Jesús Callejo y yo en este Cronovisor sobre sobre esta figura de debo SETI pero que los quiero invitarte a que escuches la voz de la propia Osetia una grabación que hizo National Geographic en un documental pues un tres días antes de fallecer que la estuvieron grabando en en habidos junto con humor negro que Luis los grandes egiptólogos de la época que lo siguen siendo ahora muero Name ha fallecido hace hace pocos años es un documental que yo vi de pues que de pequeños del año ochenta y uno Se titula Egipto en busca de la eternidad Ésta es la voz original de digamos ETI

Voz 11 12:57 muy bien

Voz 15 13:02 al bien hondo

Voz 1 13:11 venga

Voz 0772 13:16 esta es la voz luego escucharemos el mismo corte traducido para que nuestros oyentes puedan entender lo que estaba hablando una mujer que vivía prácticamente para para para su trabajo para subir su devoción no ese nos cuesta muchísimo entenderlo en la actualidad no hay sobre todo en el mundo académico salvo en el propio Egipto incluso sus publicaciones científicas hay que decirlo era bastante curioso ella publicó mucho en revistas científicas artículos y libros sobre el templo David en ella jamás jamás metió esas observaciones personales esas vivencias personales que tanto la la cautivaron a su trabajo científico lo separaba totalmente de esas vivencias más íntimas no ella sí que publicó libros contando esas experiencias pero nada relacionado con con con el mundo con el mundo académico no lo que la convierte pues en una mujer pues eh como decía antes muy querida no en la Comunidad Egipto lógica en la comunidad científica de entonces y de ahora sí

Voz 7 14:13 es verdad porque además ella no pretendía nada esa no era la clásica mujer que vaya en busca de fama no o en busca de fortuna igual no se inventa una historia más o menos facultada para hacerse creíble que va a todo lo contrario el conociendo poco sus antecedentes mira que ya nacer hacer una familia modesta de clase media ya pero cuando toma la decisión de irse a Egipto porque está totalmente convencido durante varios años en su adolescencia pues tiene distintas comunicaciones con ese más allá que es curiosísimo no conocer un poco la historia en poco el te confieso empezara a conocer la historia gracias a un libro que ya tengo hace unos cuantos años que se titula la reencarnación de un séptimo con el subtítulo de la búsqueda del amor eterno de Jonathan Cort que lo público Bergara en su época ICANN aquí con con pelos señales como empieza ya a despertarse en esa pasión por Egipto despierta como se puede despertar con cualquier humano convencional no leyendo algún que otro reportaje yen yendo a un museo egipcio ella fue al Museo Británico de verlo cuando era muy jovencito y se queda postrada ante los pies de distintos dioses si diciendo estas vigente cosa que a los padres les pareció alucinante bueno pues todo eso cuando ella se da cuenta de que su

Voz 0772 15:25 futuro no están locos

Voz 7 15:27 es casándose en fin pues con un burgués del momento y de la época sino que está en Egipto de hecho ellas egipcio que conoce en Londres precisamente y tiene un hijo al que llama fíjate que querían que se llamara a lo lógico ya de Fenoll no tendría que llamarse en peñas así como tú bien sabes la escena Di Lady no la dama excéntrica llegue a dijo que SETI como en aquel momento en fin habría que llamarla por el nombre del hijo mayor se empezaron a llamar On de viene no la madre

Voz 0772 15:56 de este este vivir que no es por una revelación divina

Voz 7 15:58 sino más bien es el nombre que le dan en Egipto para mí lo fascinante de esta mujer es eso que con toda la humildad con todo el conocimiento con toda esa sabiduría tanto ortodoxa como heterodoxa porque ya luego lógicamente aprendió el como descifrar jeroglíficos aprendió la historia de Egipto sabía de Pepa como eran todas las ceremonias en los rituales de aquel momento y sobre todo de la dinastía XVIII la diecinueve es la que más en la incumbencia ella siempre lo hizo de una forma totalmente abnegada sin pedir nada a cambio con una pensión mísera es la primera mujer lo que es contratada por el Servicio de Antigüedades egipcio con lo cual ya era una novedad en aquel momento yo ya no quería nada hasta el punto y se sabe que muchos de los trabajos que hacía para egiptólogos que escriban en inglés gran trabajo suyo para que no se oponía a su nombre porque les daban poco descrédito no que fuera una mujer la que había averiguar todo aquello y luego lo firmaba pues arqueólogos oficiales bueno esto para mí es la grandeza de una mujer que no pedía nada y que sin embargo aportó muchísimo dio mucho a ese mundo de las citologías techo cuanto ella encuentra ese templo de habidos lo encuentra prácticamente destruir nuestra pero estaba totalmente abandonado todo ese ahora de que había como dos mil bloques bueno desperdigados por allí que no sabía como si fuera un puzle donde tendría que cada pieza ya sabía como una especie de ciencia infusa dónde tenía que ir cuales correspondía hablar una columna cual correspondía a un muro a una pared Isaías perfectamente a la correlación que tenían esos jeroglíficos bueno esto claro a un egiptólogo le dejaba de piedra porque cómo puede ser que esta mujer sepa algo que haya leído un par de fascículos sobre Egipto lo sabía no solo lo sabía sino que lo demostraba y luego ya va contando en este libro que acabo de contar pues multitudes notas como la ponían a prueba fin los Adrián es de sitios para ver si sabías estaba en en la habitación por ejemplo de las vacas sagradas eso estaba la habitación de amor lo sabía perfectamente sabes que el templo vea habidos está dedicado a siete divinidades bueno pues sabía perfectamente en qué lugar había cada una de ellas descubre cosas que hasta ese momento no se había descubierto común jardín oculto que estaba a las afueras descubre un túnel subterráneo que traspasaba la parte norte del templo que no se sabía en aquel momento entonces Buddy ciento datos pistas

Voz 0772 18:07 datos que que ella conoce a través de esas ensoñaciones de esas visiones que tiene tan tan insólitas pero fíjate antes lo comentábamos no yo el estado en varias ocasiones con Ken Weeks es como decía antes el máximo experto en arqueología de de Tebas de de Luxor el actual Luxor en en con él el he hablado en varias ocasiones sobre él descubrió pues la gente lo conocerá por el es el hallazgo de la tumba de los hijos de Ramsés la tumba más grande de de Egipto aparecida en el Valle de los de los Reyes en cierta ocasión yo le preguntaba precisamente sobre sobre me hablaba con muchísimo cariño al vamos a escuchar sobre ella vamos a escuchar

Voz 16 18:47 Nani melillense que no conocía aún SETI hace muchos muchos años cuando era director de la Casa de Chicago y en Luxor íbamos varias veces al año en coche hasta habidos para verla luego ella venía cada año a Luxor en Año Nuevo con la vida le encantaban nuestros hijos tenemos unos hijos que entonces tenían tres o cuatro años y les encantado a su compañía era un placer escucharle era una mujer

Voz 17 19:15 es muy agradable yo encantado

Voz 16 19:18 siempre tenía grandes historias que contar creo que era un poco imaginativa de sus interpretaciones no estaba loca pero tenía esas extrañas ideas al mismo tiempo no sorprendía a todos con ese conocimiento tan abrumador de templo de SETI primero en habidos realmente sentía un gran afecto por el lugar conocía cada muro cada jeroglífico y conocía también el lugar como cualquier otro Egipto

Voz 13 19:48 toros los

Voz 14 19:57 que no voy ex me me decía que

Voz 0772 20:01 realmente todos los que guardaba en esa amistad tan tan intensa con con ella realmente en ninguno pensaba que estuviera loco loca eh o sea no no la creían pero ellos entendían oí creían que estaba diciendo su verdad y además una verdad que como escuchábamos ahora les sorprendía no porque lo que comentabas ahora quién quién demonios iba a decir que debajo de donde ellas suponía que estaba ese jardín porque ya lo había soñado entre comillas efectivamente iba a aparecer el jardín o esa canalizaciones o la ubicación de relieves etcétera era mujer realmente extraordinaria y que además tardó en en viajar a habidos porque primeramente estuvo en Egipto un montón de años creo que tardó casi dos décadas quince o veinte años en bajar hasta hábitos estuvo primero trabajando en las pirámides en la meseta de Giza con Hassan otro de los grandes monstruos de la egiptología de momento uno de los grandes egiptólogos egipcio

Voz 7 20:53 sí sí sí no es curioso porque lo normal es que dices bueno si está tan obsesionada con Egipto y en concreto con habidos muera pues al primer viaje que hace va directamente allí y entonces en a contar sus fantasías la hubiera tomado por loca iban hubiera quedado ahí en el olvido uno lo hace de una forma muy inteligente ya sabía que si va directamente habidos no era el momento oportuno ya tenía que todavía formarse mucho más en la cultura egipcia techo ya cuando coge ese primer barco no que la lleva hasta por Saiz en coge el tren que la lleva hasta el Cairo allí entre unas cosas y otras en distintos yacimientos arqueológicos es ya está todo lo que la meseta de Ekiza está en Darfur está en esa cara está en distintos departamentos pues aplicando un poco sus conocimientos y la gente pues estaba encantada con esta cómo puede saber que está cerámica pertenece a esta época usted jeroglífico significa tal cosa lo sabía que está allí

Voz 17 21:46 diecinueve años y más numeroso el primer viaje

Voz 7 21:48 sé que hace habidos en ella lo hacen en casi con cincuenta años sea fíjate el tiempo que estuvo ahí como como

Voz 0772 21:55 llorando no haciendo toda esa historia se cuanto

Voz 7 21:58 lógico es el primer impulso Gaye pegar resulta todo lo que ya sabía ya sabía muchísimo porque estas apariciones no entramos en detalle no cómo eran estas apariciones Consell aparecía Juanra que era el sacerdote que luego la ponen con él en circunstancias no de de su persona amada que era primero cómo fue su vida pasada de que era una sacerdotisa de ISIS cómo se enamoró de SETI primero como quedó embarazada como aquello era un deshonor para una Virgen de aquella época entonces es suicida fue todo un culebrón tremendo que te lo puedes creer o no creer eso es lo de menos hay toda una historia sentimental ahí con final trágico pero ella que todo eso no iba amasando como iba cociendo que lo iba en fin recogiendo con el tiempo no va directamente heridos ella va en una primera visita en mil ochocientos cincuenta y dos y luego ya en cincuenta y seis cuando ya la dan como una comisión específica para trabajar pero aquí viene lo lo curioso cuando ella va ha habido es la primera vez que está poco tiempo directamente va por supuesto al templo de Sete va a los Iriome allí ocurría algo muy llamativo que ya cuenta además en sus memorias en su diario

Voz 0772 23:05 pero sirio John es el templo que detrás del propio templo primero en habidos donde se recrea un poco el culto a Osiris es aparente hay una leyenda

Voz 7 23:13 la he habido se consideraba uno de los lugares de peregrinación sagrada del Antiguo Egipto porque allí se pensaba que estaba enterrada la cabeza que Osiris paro pues los Iriome que una especia ante notario Osiris y allí pues bueno que está a unos doce metros por debajo del nivel del templo de de SETI bueno pues allí hay agua y entonces ella qué hace ese día cuando se acercan minutos cincuenta y dos que todavía no estaba asentada de forma definitiva ella tenía tenía gafas eh había perdido la vista con tanto leer en con de las malas maneras que salía en aquel momento a cuenta de una forma sorprendente porque además tuvo testigos que ya se sumerge en las aguas de los sirios ir cuando vuelve otra vez a la superficie ya no necesita las gafas no las volvió a poner en subida y vivió setenta y siete años entonces ella consideraba que las aguas de los sirios eran sagradas Irán curativas hasta el punto de que incluso aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad aconsejaba que se metieran en aquellas aguas claro esto dicho así dice bueno está claro pese a la fue la olla no no es que la gente se curaba entonces que se curaran esas aguas daba idea del uso ritual que tenía en aquellas aguas una de las manifestaciones que hace que suelen sorprendente no al que le guste la arqueología alternativa es que la pregunta seca a su confidente dice hoy en lo siguieron realmente es de la misma época que el templo David queja dice cuando juega a favor de tú a tú a él incluso los dos no hay siete primeros llenará yo cuando construí mi templo que luego lo termina su hijo Ramsés II yo cuando construí mi templo el en los sitios ya estaba allí eso sí algo muy antiguo dice yo no ser atarlo pero eso ya estaba ahí con lo cual eso coincide con las últimas en cuestiones arqueológicas donde sabe que esa a partes escenografía dossieres es muy antiguo además con unos bloques de Grecia

Voz 0772 24:52 pero algunos de cien toneladas etc

Voz 7 24:55 el número hasta el año mil ochocientos cincuenta y seis ella no se asienta di y cuando se asienta allí de forma definitiva a partir de ahí su vida da un vuelco ir a dar toda la gente que la rodea porque porque va diciendo punto por punto cada cosa dónde está en cada cada lugar esos dos mil bloques que te comentaba al principio nos va poniendo en su lugar dos años y más en menos que Le cuesta reconstruir aquello poco a poco va descubriendo incluso cámaras secretas que todavía no se habían localizado y cámaras que semana descubren el futuro y una de las cámaras que ya dicen esas premoniciones es que si se descubre tu Nacho que eres egiptólogo lo bueno es es una especie de de orgasmo te satisfacción arqueológica porque sería una cámara secreta donde estarían los tesoros más importante este seque además una una especie de biblioteca de papiros escritos de su puño y letra donde contaría todas sus peripecias todas sus vivencias hilo que él recordaba de la época que le tocó vivir estamos hablando más o menos del mil trescientos antes de Cristo

Voz 0772 25:54 es una mujer fascinante realmente el leyendo su su trabajo y sobre todo a la gente que Le que la conoció yo tengo la la suerte de hablar he tenido la suerte de hablar con mucha gente que que la conoció inspectores incluso egipcios que estuvieron en los años setenta en el templo David dos todos todos todos me hablan de de una manera extraordinaria de de esta mujer las entraba siempre descalza en el templo porque entendía que era un lugar sagrado no podía ensuciar lo con con los con los zapatos no oye el el fervor el cariño el conocimiento que tenía de todas esas piedras pues sobrecogían a a todos los que la rodean vamos a vamos a escucharla

Voz 2 26:35 Frances dice que el y no sólo habidos durante el primer año de su reinado tras la muerte de su padre y se encontró con que la decoración del templo estaba incompleta en esta inscripciones dice tiene que completaran el trabajo de mi padre imanes de acabar todas las obras que mi padre había comenzado que aún estaban completas anda pues continúa como si estuviera hablando con el alma de su padre ir diciéndole todo lo que había querido hacer que no había podido terminada porque había muerto todos sus planes seguían completados por Ramsés y dice mientras yo gobierne será como si estuvieras aún en el trono según estos antes de comprobarse que fue un buen hijo

Voz 0772 27:37 es increíble no escuchar y cómo vive realmente lo que está contando no todos esos textos que ella iba traduciendo ya estudiando y que le permitían un conocimiento preclaro de del templo más allá de todo ese esa bueno ese misticismo que pudiera rodear a a su visión del del santuario allá por ejemplo nunca comentó nada de los famosos relieves que hay en la sala y post y la de un posible el helicóptero y una avioneta eso le parecía una absoluta estupidez al igual que ella eso es muy llamativo ella nunca menciona nunca menciona la imagen que hay de la flor de la vida en el en en el en ello en en uno de los pilares de los iré yo que a mí es algo que me me llamó mucho la atención y que me hace pensar que realmente esa pintura es moderna es moderna alguien debido hacerla pues después de que haya falleciera en el año en el año ochenta y uno y que nada tiene que ver con lo que con lo que se ha vivido ahí en el en el templo porque si lo hubiera comentado en al en alguno de sus libros Che es

Voz 7 28:39 da lo hubiera comentado porque ya conocía como la palma de su mano todo el recinto tanto interior como exterior habidos hombre llamamos la atención al que le gusta en arqueología psíquica esta arqueología alternativa de también os gusta nosotros ya fue haciendo preguntas a Sete porque en el fondo era como ir a los registros a clásicos no reticente no información privilegiada y le va preguntando cosas no aparte de de los Sirio en este que te acabo de comentar de crítica mucho más antiguo también pregunta por la esfinge X Messi jazz especulaban aquel momento sería de la misma como entonces ella le contesta ahí de una aquí los egiptólogos dicen que lo construye que paga aunque o va a dícese como regañando light esto estos muy antiguo Terme antiguo esto fue un monumento que se hizo un homenaje a Obus es caro y ahí lo deja no como la noche de los tiempos a saber con lo cual esto invalidaría aquellas teorías de los que dicen que realmente es más anterior en mi anterior Clavero sonada no tanto por las arenas sino por las aguas del puerto que en parte son poco lo que comentamos en el Cronovisor anterior cuando ambos de las pinturas aquello de los nadadores donde en el desierto del Sáhara toda aquella zona pues fue un vergel hace bastantes milenios pero todo ese tipo de información la va a suministrar incluso le pregunta por la Atlántida es curioso porque es un pasaje que ese cuento en esta en este libro de Jonathan Kote que acabo de citar hay SETI le dice bueno entonces ella le cuenta la historia que ya conoce de la Atlántida de Platón que estarían en medio del Atlántico ETA entonces X se queda sin poco canso asombrado y letra y yo la historia que conozco es otra dice a mí me contó un cretense estábamos hablando eh pero lo XIV antes de Cristo me contó en cretense que en el Mediterráneo antes había mucho más tierra que lo que hay ahora pero hubo una catástrofe no dice época en la que hubo un una civilización que se sumergió los picos de aquella civilización las montañas es lo que ahora son las islas del mar Egeo claro ahí fíjate es si les entre líneas estaría refiriendo poco desarrollo y sobre todo a la destrucción de la cultura Menorca hoy sabemos por qué ocurrió aquella explosión del volcán Santorini eso ocurrió alrededor de mil seiscientos antes de Cristo es decir efectivamente ocurrió unos tres siglos antes de que muriera primero entonces bueno son datos

Voz 0772 30:48 a seguir usar lógica histórica que que no está diciendo idioteces de

Voz 7 30:52 para nada porque ella pero claro ella sitúa la lápida tal como lo habían dicho y el dice no no si me estás hablando de un continente desaparecido en el látex un continente desaparecido pero en el Mediterráneo

Voz 0772 31:02 además todos los expertos en cultura griega que precisamente intentan buscar esa cierta lógica a los textos de Platón precisamente la explicación que dan es esa

Voz 7 31:13 ya sabes que Santorini es bueno pudo haber

Voz 0772 31:16 generado la idea o el mito de una cultura de una civilización que fuera más o menos real y que y que bueno pues que pudo haber dado ese ese legado

Voz 7 31:26 claro entonces esto es algo que ella te cuenta junto con miles de detalles entonces todo lo puedes creer o no creer pero es verdad que luego cuando se va confirmando distintos elementos como ese jardín que principio y luego Edward azul y por ejemplo que era el inspector jefe no de las actividades egipcias de aquel momento se lo toma en serio excava en la zona del suroeste donde dijo E On Sete luego encuentran raíces de árboles encuentran raíces de de viñas encuentran canales que iba eh canalizada al agua precisamente para fertilizarla aquellos jardines sobrantes Infiniti decir es que esta mujer como no podía saber esto es imposible es verdad que todos los templos tengan un jardín pero que ese paso para mete el lugar donde había que excava eso ya es de nota no llegue a una de las cosas buenas que hizo en la última etapa de su vida porque ya la da un infarto no en los años setenta pero ya se se dedicaba a guiar a los turistas por el templo Davids te imaginas tú y yo ahora que ya nos pudiera guiar por esos lugares contando te todo lo que sabemos lo que no sabemos incluso esas Maki máquinas la vinos que tu decías no de los helicópteros y tanques que sabe perfectamente además tú los has escrito en uno de esta proposición era superposiciones de puedes del cartucho de Russell primero con el primero apostó ese tipo de cosas está claro que hay que desligar las ella sabía perfectamente lo que había de Verdú la mentira ahí pero es que lo que no se veía era todavía mucho más asombroso tiene anécdotas sorprendentes de cómo ella sueños son viajes astrales conoció esas cámaras secretas que está en habido remito al libro porque lo que cuenta ahí ya me gustaría a mí haberlo visto una película de Indiana Jones

Voz 2 33:02 se presentaron con Antón de fragmentos de piedras inscritas a día más de dos mil algunas eran muy grandes y otras muy pequeñas y trabajo consistía en copiar las inscripciones catalogar las cuando era posible ajustar unas con otras

Voz 11 33:19 ayer todos los años

Voz 2 33:21 día de la gran fiesta que también en el del cumpleaños de los dioses eso sí doce y vengo aquí con ofrendas definido

Voz 1 33:31 pienso

Voz 2 33:33 me encanta venir es un lugar donde verdaderamente me siento como en casa

Voz 0772 33:41 ella se sentía en casa ya seguía continuando con esas ofrendas diarias siguiendo los textos que había grabados en el templo que reconstruir en la acción de los sacerdotes que día tras día iban hacia las zonas más internas más sagradas del Santuario del templo de de habidos y allí bueno pues presentaban sus ofrendas de de comida para los los dioses vestían limpiaban las figuras en definitiva pues en perpetuó AVA no a lo largo de los siglos el la la acción de los de los sacerdotes egipcios en un poco de ese trabajo de continuidad en el tiempo que ha tragado buscar no

Voz 7 34:21 si al final ella tuvo que beber en fin como cómo pudo o no ya sabes que vivía en una casa de adobe de hecho al final se traslada cuando tiene un infarto de corazón en el año setenta airoso ya se va a vivir a otra casa que ya la llama Hilton no porque bueno ya tiene unos lujos tremendo tenga esta dos habitaciones tienen cuarto de Bach Nico tiene una radio para escuchar la BBC por las noches era considera que eso es un lujo IES dedica no sólo a hacer de guía turístico sino hacer bordados por ejemplo que vendía luego también a los turistas que ya tuvo una vida pues bastó ante empobrecida de hecho incluso su hijo no se quiso llevarla con ella la era asesor de el ministro de Educación de Kuwait a un empresario exitoso y sin embargo no quiso nunca salir de habidos porque porque decía que era su hogar era su casa dicho la primera vez que va a Egipto ella se da cuenta de que ese era el sitio que había visto no sólo en sus sueños sino el sitio donde ya quería morir ya incluso hizo su tumba en la casa donde vivió cuando ya muere al final de distintos trámites burocráticos no permite que que sea enterrada allí y al final han tierra pues bueno cerca de un caras yo creo que está cerca de un cementerio esto me parece que esto no quería saber nada de ella porque la consideraban que era una bruja buena vamos a enterrar aquí hereje una dice que que no es cristiana que sólo dice que la religión auténtica es la religión egipcia todo es bueno la rechazaban encima vivía con gatos y te imaginas una mujer mayor con ese como la de los Simpson con lo cual una oca con una mula que la quemaba con Víctor tenía una serie de de elementos a su alrededor que hacían que tuviera una aureola mágica que excéntrica pero como tú bien decías es yo creo que eso es lo que hay que recordar hay destacar era una mujer muy respeto haga muy querida por con sus con sus conciudadanos y sobretodo muy valorada en cuanto a sus trabajos en egiptología con eso nos quedamos luego que la que cada uno valore como quiera sus aspecto psíquico su reencarnación Si se creo no se cree en ella porque eso no invalida para nada el gran trabajo científico que ya hay

Voz 0772 36:29 bueno en cualquiera que vaya a la casa de Chicago que es la junto con el arce la institución Egipto lógica más importante que hay en Egipto y hablen de yo pregunto prometí sólo van a recibir buenísimas palabras de ella yo creo que con esto es con lo que nos tener los que quedaron hoy en el en el ámbito más local de sus hermanos egipcios cualquiera que vaya ha habido si pregunto Ponseti van a recibir solamente palabras de cariño y esto justifica un poco esa labor de tantos años en en esta ciudad de trabajo en este templo desde luego que que demuestra un poco la la labor científica académica personal mágica como queremos calificarla de Onetti a lo largo de su estancia es esta día en en habidos y en en Egipto en el valle del Nilo pues una figura fascinante Jesús muchísimas gracias el otro día preparando temas para esta décima temporada me dices oye pues hablamos de homicidio Casspi tal no sé ha sido Kathryn Javier fíjate en eso que entro en todoterrenos si se si es a los

Voz 7 37:28 todos nos fascina esta mujer yo cuando visite por vez primera el templo de habidos llevábamos imbuido no lo ven por todas las carácter mágico y misterioso que tenía pero sabía perfectamente que estaba recorriendo las salas que hacia años había recorrido aún SETI y eso quieras o no llámalo sugestión sí que me impresionó porque me di cuenta de que estábamos ante es uno de los templos para mí más importantes a todos los niveles que se escondía en muchas más cosas que todavía no han sido reveladas bueno pues son set y tuvo la valentía sabiendo que lo iban a llamar loca pero tuvo la valentía de ver revelara todo aquello hice algún día encontramos esa cámara de los archivos es el libro diario secreto de Sepi primero pues es a lo mejor hay que volver a hacer otro Cronovisor es decir con Sete champán contigo Lady excéntrico pero que diste en el clavo en muchísimas cosas

Voz 0772 38:17 Miriam Jesús Callejo muchísimas gracias por habernos acompañado en este Cronovisor tuyo así que nos vemos la semana que viene hablando de de otro personaje de otra historia volviendo a viajar en el tiempo muchísimas gracias

Voz 7 38:30 es un placer Nacho Ares

Voz 19 39:00 muy crítico francés literatura española dijo que en España apenas hay clientes escritores sino oradores pues a casa el prohibir parte nada me Mon me molesta más que ir decir de alguien que habla con libros prefiero los libros que hablan colofón como lo son como lo que es menester es que la gente aprenda a él le con lo fónico no coloso la palabra es lo vi en una palabra es el principio en el principio fue el verbo y acaso en el fin del verano también

Voz 0772 39:45 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando la voz de Miguel de Unamuno es uno de esos grandes protagonistas de la historia contemporánea de la historia del siglo XX un personaje que ha marcado generaciones no solamente de intelectuales sino de de de gente de la calle me atrevería a decir que bueno pues se ha acercado a su obra a su legado a su trabajo no vamos a hablar de Unamuno vamos a hablar de Unamuno en el contexto histórico de la historia de España de esa España que en diferentes lugares de la Península Ibérica bueno pues ha marcado el devenir a lo largo de de siglos y siglos que en definitiva convertido lo que lo que hoy somos Unamuno solamente un una excusa con este discurso del año mil ochocientos XXXI que escuchábamos poco antes de del comienzo de la de la Guerra Civil dictado en en en Salamanca porque como digo no se nos abre el escenario pues de bueno pues de un paisaje muchísimo más complejo muchísimo más atractivo también me atrevería a decir que es la propia Historia de España en mis manos sobre la mesa de esta Mesa de de Ser Historia tengo el último libro de Fernando García de Cortázar que yo creo que sobra cualquier tipo de presentación para este genial e historiador y escritor español Viaje al corazón de España es el título de este trabajo ya está publicado por Azalia Don Fernando Fernando García de Cortázar bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 17 41:05 cómo están

Voz 0772 41:07 muy bien Fernando un placer volverte a tener con con nosotros como ese gran referente de la historiografía española en en este caso que no estás hablando desde desde Radio Bilbao ese lugar donde naciste no y donde donde tanto apego tienes a la a por la historia sin embargo ha tomado la la figura de de Unamuno y estudiante también en no se estudia en Salamanca no

Voz 17 41:32 efectivamente estoy en Salamanca yeso una ciudad que que en este libro Viaje al corazón de España aparece muy destacada es una ciudad que me boca muchísimo que me relaciona con ese mundo dos sentimental de Castilla y del propio Unamuno Unamuno aparece muy citado muy recordado en este viaje al corazón de España

Voz 0772 41:52 claro porque yo recuerdo yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid siempre es hablaba también no no de esa rivalidad no pero en el con la idea de que el Universidad Salamanca también era uno de los mejores sitios para estudiar Historia también uno de los mejores enclaves para conocer algunas algunas de las etapas más gloriosas de nuestra historia del siglo

Voz 17 42:11 pero sí fue muy importante como tú dices la llegada a Salamanca de Miguel Artola el gran historiador que fue mi maestro y es el momento en que se instaura la Facultad de Historia en Salamanca años años sesenta ITER un desarrollo importante listón día empujada por Miguel Artola yo ahí es donde donde preparó mi tesis que luego defiendo la sea Autónoma de Madrid donde lesivo a Miguel Artola que ha sido catedrático muchos años de de se se para mí Salamanca es una ciudad aparte de bellísima que con una categoría intelectual muy destacable porque no hay que olvidar que Salamanca es la

Voz 0772 42:59 una de la llamada Escuela de Salamanca

Voz 17 43:01 la escuela que que preside Francisco de Vitoria que está integrada por por Francisco Suárez por Luis de León Prozac Pizcueta eh por una serie de de verdaderos genios de la teología de la filosofía de la economía que tuvieron una enorme importancia en Historia cultural del mundo de tal forma que las consecuencias muchas veces sacadas de las obras de

Voz 20 43:30 en estos grandes hombres del siglo XVI

Voz 17 43:32 diecisiete pues han sido las que en buena medida hacen de esta escuela pues algo referente mundial yo creo que para hablar de la Escuela de Salamanca habría que referirse también a la Academia de Atenas para ver la importancia que tiene en el mundo de la cultura de la Escuela de Salamanca que define los derechos individuales los derechos colectivos en derecho internacional y que tiene esa expresión incluso poética Luis de León

Voz 0772 44:01 en tu nuevo libro con más de novecientas páginas presentan una serie de de de rutas por regiones por ciudades en donde se viaja a ese corazón de de España no en yo que soy bastante anglófila yo recuerdo que en cierta ocasión hace un par de años o tres en Londres viendo una una librería había una sección donde había libros satíricos relacionados con cada país no pues cogía es el de Grecia el de Italia el de Francia el de España siempre había como arquetipos au tópicos relacionados con con esas ideas más sarcástica es de de cada país no recuerdo que en las primeras líneas de libro dedicado a España pues con esos a Eto'o pues como decía de los toros y los toreros etcétera eh planteaba una idea que que la verdad es que me dolió pero tenía toda la razón no que en España no tenemos ese sentido de de de Nacional de del ambiente nacional del nacionalismo de de un mundo en el que todos nos aglutinados en torno a una idea una historia a una creencia cuál es la razón porque después de de la dictadura cuarenta años donde ese enarbolaba Ai Se exageraba un poco ese sentimiento hemos pasado al lado

Voz 19 45:09 Mario

Voz 17 45:10 pues sí la razón claramente si puramente histórica España ha sido un gran imperio pues durante buena parte de de la edad llamada moderna Historia al siglos el dieciséis diecisiete dieciocho los grandes imperios suscitan pues oh Dios suscitan envidias suscitan leyendas negras el problema es que España y los españoles han creído la leyenda negra que se ha dicho de de España por eso pues no han roto forzado su conciencia a nacional para que entendamos bien esto Gran Bretaña ya que has citado oye tú tendencia anglófila que Gran Bretaña es el país al cual menos Le preocupan las visiones negativas que se reciben de de Gran Bretaña en cambio España por el contrario es el país donde más influyen lo que se dice del extranjero de nosotros de ahí que esa leyenda negra ha contribuido a erosionar el espíritu y la conciencia nacional al mismo tiempo más allá de de lo que hizo de erosión también el el franquismo pues es ciertamente los años de la transición el modelo que se ha implantado es un modelo regional se fomenta la conciencia regional no se fomenta tanto la conciencia de patria este libro trata efectivamente con los mimbres de la región regiones de las provincias de la belleza de una España tan diversa fomentar la conciencia de patria en los españoles que no deja de ser raro que a los españoles en muchos jóvenes yo estoy ambiente universitario todavía pues vayan a Hamburgo bayana a Nápoles o vayan a Lyon no conozcan Salamanca Valladolid hizo obra nada no por eso este viaje al corazón de España tiene claramente su objetivo de que ya desde desde niños y dos de jóvenes se fomente la conciencia nacional yo puedo decir que la conciencia nacional puede tener algo que ver también con la conciencia religiosa en los ámbitos religiosos los padres católicos Si pues tratan de fomentar la piedad desde niño yo creo que también la conciencia nacional que fomentará desde niño ir este viaje al corazón de España tiene ese objetivo de que amén memos todas las provincias de España que componen pues este gran Sicko cultural in deben fomentar yo lo digo explícitamente en este libro el amor a España no

Voz 0772 47:51 sólo porque no se garantiza los derechos

Voz 17 47:53 libertades individuales garantiza un bienestar sino porque además pues pocas naciones en el mundo pueden presentar este árbol genealógico están

Voz 0772 48:04 por tanto desde el punto de vista artístico

Voz 17 48:07 lo literario o filosóficos eso

Voz 0772 48:10 un árbol genealógico que en ocasiones no os da vergüenza no lo hemos comentado infinidad de veces aquí en en Ser Historia la idea de por ejemplo de la conquista de América no el descubrimiento de América y es algo que quizá o si hubiera nacido en si hubieran mejor dicho Si se hubiera producido pues con otro en otro Estado en otro imperio que no fuera él el español seguramente se hubiera reforzado más no la idea nacional la idea de de patriotismo sin embargo nosotros parece que nos da vergüenza no somos hay un poco estamos ahí cabizbajos con la idea de la conquista de América

Voz 17 48:42 sí exactamente porque hemos aceptado esas visiones negativas del mundo británico del mundo holandés sobre la actividad de diríamos de los conquistadores y la Iglesia en en América sin embargo habría que destacar ir precisamente este resurgir de una nueva visión de América lo han implantado los historiadores por ejemplo como todos Masó historiadores extranjeros que han llegado la cumplirán siguiente que que es fácilmente inteligible que es eh América la conquistaron para España los indios puesto que Hernán Cortés se basó en la división entre los distintos grupos indios sin embargo la sublevaron para los americanos los españoles pues como sabemos todos muy bien en la independencia de de América K la fomentaron los los criollos los hijos de españoles por otro lado hay que destacar que que comparativamente a otras colonización es pues creo que la de España es es muy superior en el sentido ya