SER Aventureros: Avalancha en el dhaulagiri (22/09/2018)

qué tal buenos días voy a hacer mañana en las que no te levantas Thierry es o sacan la recorta Hinault que Dani no siempre es el planeta presionado no aquí estamos gana Ángel Colina qué tal Ángels buenos días

han llegado un montón de respuestas a concurso Chema de la semana pasada ya tenemos ganador entre todos los que acertaron lo clave de toda la historia con todo Chema era todo verdad menos que habían mandado dos tíos a perseguirle armados a a matar Amundsen esto era no era bueno entre todos los que han acertado esa parte hemos escogido a Rafael Ballesteros

dentro del Mundial y el festival este que llevamos de presentaciones querido Ángel

Voz 0181 02:53 Barrabés también tiene la suya es decir que hay que poner su presentación claro pues la ponemos

Voz 7 03:07 además en la que alega Valls hasta habría islas en Sabero

Voz 8 03:12 la sensatez de la sabiduría es Pilar desate

Voz 0181 03:32 es la pregunta que les más sensato o

Voz 9 03:34 ha apostillado

Voz 5 03:37 pues me dieras por un agujerito en favor cuál arranque oye no

Voz 1025 03:45 de nos lleva a cuenta al Manaslu

Voz 0322 03:48 porque la verdad es que Manaslu es un ocho pico ocho mil metros que bueno ha convertido como uno de los sitios donde ahora se va no ya sabes que esto depende mucho de los va

Voz 1025 03:58 de modas a no va por permisos claro entiendo no

Voz 0322 04:00 claro pero hay un lío de cuidado por Madrid cientos de personas se han quedado sin abastecimiento entonces al final pues bueno pues hay un montón de de expediciones con guías

Voz 1025 04:12 también grandes agencias que ya dio el Manaslu este

Voz 0322 04:14 yo no le llevan yendo en tiempo pero bueno lo que ha ocurrido es tremendo no se sabe muy bien qué ha pasado pero básicamente el Gobierno está empezando a suspender a agencias de helicópteros adiós con lo cual no hay suministro en el campo bases tú imagínate el lío que es esto porque no hay que no lo tiene nada

Voz 5 04:33 el material equipos Nava

Voz 0322 04:35 a una altura considerable osea que que no es cualquier cosa lo que está pasando

Voz 9 04:39 a la media vuelta te tienes que volver claro sino tienes con que comer

Voz 0322 04:43 bueno ahora mismo hay un poco de lío pues parece que va llegando cosas pero no se sabe muy bien pero cada vez hay más empresas vetadas no

Voz 1025 04:50 sí que ya Colomer ahí

Voz 0322 04:53 cinco ya con muchos problemas y tres vetadas pero se cree que va a nacer más porque básicamente no se sabe todavía aseguró que está ocurriendo pero parece ser que había agencias cobrando he cobrando pues por los seguros no no sea por por rescatar que todos los veces mucho rescate no es no eran verdad bueno también por otro lado se cree que estás están siendo vetada pues porque hacía más de los permitidos hay como mucho debate porque no pero lo que sí que está claro es Keimen muchos menos helicópteros volando en Nepal y que eso pues bueno es prácticamente imposible porque porque es como nos están

Voz 1025 05:30 porque entiendo que es quién directamente en Nepal au China que en manejar esta situación

Voz 0322 05:36 bueno esto es en esta parte lo grandes tienen de Nepal no

Voz 1025 05:40 a usted se quedó en Nepal vale sí porque

Voz 0322 05:43 a ver todo lo que es el tema de de helicópteros está convirtiendo ahora mismo tiene un problema porque los rescates los están empezando a hacer los helicópteros alturas ya muy elevadas haya con lo cual los helicópteros son muy importantes desde luego se tienen que evacuar de en un campo base generalmente es con helicóptero y el suministro del campo base si vas con agencia también todo esto tiene que ver con las agencias como siempre no con poco cierta masificación

Voz 1025 06:13 que me habían dicho siempre no sé si es verdad o no que el que los los mejores por si tenían que rescataran a los paquistanís pero nunca lo nunca los pilotos me refiero pero nunca sabes todo no

Voz 0322 06:24 bueno ahora hay mucha si esto antes pero también siga habiendo lo que pasa es que ahora hay gente verdaderamente experta el otro día tuvo un accidente falleció el el que era el mejor porque sabes que estos helicópteros toman muchos es los era de no es fácil voraz soltura es muy hay poco oxígeno hay un montón de problemas de vientos de es muy complicado volar y normalmente además esos helicópteros van muy cargados no muchísimo bueno total que en estos momentos pues hay un problema porque es que estamos hablando que al menos hay cien cien por cien personas qué se sabe que no tienen suministro y probablemente haya trescientas o cuatrocientas esa no se sabe seguro que están ahí y con este problema tan grande así que los próximos semanas vamos a ver mucho en el Manaslu y mucho lío con las agencias y con los helicópteros probablemente esto termine en una revolución recordáis un poco lo de los seguros es porque pasaba la playa que la gente decía que tenía pues un problema estomacal no los inglés

Voz 1025 07:23 sí seguro yo eso se armó al final porque demostraron que mucha gente estaba estafando a los seguros si bueno creo que hubo hasta gente que podía haber sido prensa tiene pereza

Voz 0322 07:33 eso es pues probablemente aquí estemos en algo de ese tipo imaginadas en un país como Nepal donde pues evidentemente hay mucha corrupción y es un sitio muy complicado pues es probable que en todo esto haya mucha gente involucrada todavía no se sabe seguro pero es lo que lo que nos llega de lo que nos llega es que están investigando

Voz 1025 07:52 pues Juli por vaya vaya lío porque si eso pasa en en el más luz de pasar en otros picos también y con otras agencias osea a lo mejor estamos a al frente al principio de una historia no te gusta

Voz 0322 08:04 pues en la verdad es que yo creo que Nepal es un sitio especialmente dado a estas cosas quizá en otros países sea más complicados siempre hay cosas no pero probablemente aquí la industria está muy establecida tenga mucha relación porque tiene mucha relación los derechos los helicópteros tiene muchas los la colas agencias tiene mucha relación con ser paso sabe digamos que está como muy estructurado lleva muchos años ahí en estas cosas que llevan tanto tiempo siempre más fácil que ocurran cosas no

Voz 0181 08:35 Carlos tú que conoces bien pues es esos temas concretamente tú crees que que hay mucha corrupto

Voz 0873 08:40 León con el tema de de la montaña en Nepal por ejemplo

Voz 0322 08:44 a ver con tiene claro en comparación con otros temas pues supongo que hay la misma

Voz 5 08:52 pero pero pero claro gran negocio dais mucho dinero el que tienes

Voz 0322 09:00 este tema con otros temas tienes que en este tema hay muchos occidentales eso tiene mucho más viene muchísimo más delitos

Voz 9 09:07 claro entonces yo creo que hay

Voz 0322 09:09 misma que en otros temas pero con con occidentales involucra que y eso está fatal la verdad que no tú vas está fatal ser corrupto siempre pero sí en el Tercer Mundo pues es mucho peor

Voz 1025 09:20 no era ésa era la sección antigua de Chema ser corrupto de acuerdo que viajábamos por el mundo pero el Manás Nos lo teníamos en el bien

Voz 0322 09:28 no sé muy interesante ver cómo evoluciona esto porque que realmente puede ser un cambio en las expediciones altura en los modelos en cómo se el modelo de seguro lo aseguró son algo muy importante lo sabéis para los trekking para no no es cualquier cosa esto es un tema que puede ser muy relevante la próxima semana iremos viendo a ver cómo evoluciona ya ves qué más no azar y sobre todo porque

Voz 1025 09:49 entiendo como muy bien apuntabas que estos seguros manejan unas cantidades del era muy importantes muy atractivas para todo el tema este del mundo corrupto claro

Voz 0322 09:59 sí sí sí sí mira Katmandú pos que es el periódico de de allí no el periódico de Nepal a más relevante se lo toma como algo bastante serio ha sido tema de portada osea es un no es cualquier cosa que tener en cuenta para la economía esto es un tema muy grande son miles y miles de personas de acompañantes occidentales y uno occidental económicamente vale por muchas no para así que no es no es cualquier cosa también es curioso que le metan mano que porque lo hacen y a ver cómo termina todo esto yo creo que hay que ver hay que darse unos meses a la velocidad de estos países para entender realmente qué pasa

Voz 5 10:37 pues estaremos muy pendientes de Carlos Barrabés el hombre que pone la sensatez sabiduría y la sabiduría y demás no diga el más bien te dices Ministerio de Nepal que esto

Voz 0322 10:49 en trabajando para resolver la crisis

Voz 1025 10:55 he visto bueno CNI Félix como dices siempre Semes

Voz 5 10:58 fruto luego

Voz 7 11:26 bueno seguimos esta mañana

Voz 1025 11:28 doy por cierto Ángel tuvo y luego tendrá sección ha bajado algo el otro día habla usted de lo más

Voz 0181 11:33 ahí bueno lloré con interés comentarios me va con entradas entradilla siguiese ahora mismo porque son no no no es que la gente sonría para contar una historia lo que está sucediendo este tira media hora hablando para decir lo que yo te puedo decir en treinta segundos

Voz 1025 11:46 no hoy ya sabes que en la el tiempo seis cero

Voz 0181 11:49 pero siempre entradilla

Voz 1025 11:51 muy bien luego lo tendremos también hoy hoy el libro no lo trae José Luis Angulo que le tenemos en China a ver si conseguimos hablar con él pero no eh Jordi Canals tú le en los paisajes naturales más fascinantes de Europa treinta rutas imprescindibles en coche coche eso es el tema ojo que esto ya Tela Marinera porque hombre cuando Europa está muy bien pero hay que saber a dónde has para ver cosas espectaculares hola Jordi bon día buenos días

Voz 11 12:19 hola qué tal buenos días encantados

Voz 1025 12:22 saludarte esos paisajes naturales más fascinantes de Europa como los escoge uno se los encuentra uno oyendo el coche y ahí va para aquí para equipar aquí que esto es lo bonito como te organiza

Voz 11 12:34 a ver eso está la guía no pan para saber también de dónde escoger dónde ir en la verdad es que es difícil de de seleccionar para un libro estas treinta rutas lo complicado fue escoger cuáles queríamos que que si estuviera en el libro cuál es teníamos que dejar porque de alguna manera Europas con que sea cuando se en naturaleza espectacular siempre mientras en otros continentes Europa también tiene unos paisajes que pues comparativamente vale mucho la pena de de conocer no pero hay muchísimos por eso lo complicado es pues saber escoger los decir pues mira os pelo dejó esto lo pongo cuando comentabas de cómo cómo Cerén

Voz 5 13:20 claro se descubre pues tampoco

Voz 11 13:22 no es tan fácil como eso porque pues ya desafortunadamente cuando los muertos por Europa entendemos hacerlo de la forma más cómoda y esos son las autopistas no mientras que muchos de los paisajes evidentemente pues están lejos de la autopista y por lo tanto hay expresamente que ir a buscarlos y por lo tanto son rutas que nos tan tan planteadas para hacer kilómetros al día yo toda velocidad sino pues pues las carreteras secundarias que son las que realmente tienen encanto para disfrutar no solamente de los paisajes sino tan bien de estas poblaciones rurales esos pueblos que muchas en muchos casos pues es donde se conserva todavía la esencia de cada país de Europa no

Voz 1025 14:02 claro ahí vuelvo a la pregunta del principio cómo llegaste a todo todo esto ya sé que para eso estar ahí Hay pero antes de la guía estabas tú dijiste

Voz 11 14:09 claro a ver a la verdad es que Europa pues casi la algunos países muy muy lejos de él pero no que es Europa tradicional y típica pues me la he recorrido varias veces no entonces yo desde siempre tenía esa esa idea de de escribir un libro pero hacerlo un poco también de de lo que me gusta lo que es la naturaleza y los animales los paisajes por lo tanto pues es un libro un poco que recoge el bagaje de todos esos viajes de todas esas experiencias que poco a poco pues claro te decía hemos venido junto a al editor que ir escogiendo para saber que poníamos lo que dejáramos de lado o no que realmente fue una tarea difícil porque pues hay países que no se hemos dejado en cambio también tienen una una naturaleza espectacular pero un poco lo que también queríamos reflejar el libro es quitar ese prejuicio que te comentada de que Europa no quedan desde espectaculares no todo el mundo piensa por ejemplo o cuando se habla de un cañón geológico no no de Cádiz paraba la sino de lo que es la formación geológica de un antiguo Río que ha ido erosionando pues todo el mundo piensa quizá en el en el cañón del unos pues aquí en Europa tenemos algunos incluso el reto en en España mismo el el cañón de de Ordesa y el Monte Perdido que es espectacular y que en algunos casos las fotografías comparas una con la otra y son casi idénticos no y y piensas en montañas altas y siempre te viene a la cabeza pues Malaya o los Andes no y en cambio en no es Alpes Suiza o en Francia en Monique tenemos unos paisajes que realmente son espectaculares y que muchas veces pues y dejamos de ver porqué queremos ir cuanto más lejos mejor no y en cambio tenemos en Europa muchísimas cosas atractivas que pues en fin de semana largo o unas minivacaciones podemos llegar a visitar no es tan necesario himnos a un país exótico para disfrutar de esos paisajes

Voz 1025 16:18 claro oye pero ellos llega

Voz 0181 16:21 a ver cuánto tiempo tardaste en en en realizar todos estos viajes para para poder escribir eso

Voz 11 16:26 en esto unos cuantos años logradas que tampoco eh no no se pretende que que el lector quien quiera viajar pues lo lo vaya haciendo eh así seguido o no

Voz 5 16:38 son viajes que como decías

Voz 11 16:41 se puede ir haciendo pues en que estás de poca duración en tres cuatro días pues te vas a un país y en otros pues ha en una semana santa temas a a otro quizás pues en las vacaciones de verano si son más largas puedas hacer o el azar dos cotas son unas rutas que están pensadas también para acortar o alargar no de hoy evidentemente pues son todo recomendaciones pasajes que no deberíamos dejarnos pero obviamente también los intereses de cada uno son distintos si ya que estás por ahí pues si pasas por una capital y te interesa lo pues adelante Si te gusta más hubiese la gastronomía ahí hay un restaurante cercano con estrella Michelin pues oye pues para te ahí

Voz 1025 17:26 ya he echado pero hola da una cosa que me que me rompe un poco el los que más porque he estado viendo las rutas claro entiendo que está rutas porque probablemente muchos de nuestros oyentes ahora lo esté pensando entiendo que está rutas no

Voz 5 17:41 no es salir desde cualquier ciudad española e ir ahí en coche sino al país ya ya ahí hacer la ruta si a ver

Voz 11 17:51 unas cuantas rutas que son en España o Portugal y eso es lo podemos hacer desde casa no otras en el sur de Francia también podríamos alcanzar las pero hay algunas más lejanas no se pueden hacer en coches eso sí va a necesitar un poco de más de días para llegar no lloré por ejemplo la ruta de las pero eh que son unas islas que están en medio de las de del Atlántico yo las he hecho con mi coche pero claro eso significa cruzar toda Francia cruzar Inglaterra y Escocia

Voz 5 18:19 Vine a derechas que ya no caro pero de cuatro cinco Rota dos totalmente no por eso digo

Voz 11 18:28 la dando pero hay otras por ejemplo en Escandinavia o Aragón Islandia mismo que para ir ahí pues casi mejor es ir en avión y ahí ha alquilado un coche no y antes que comentabas que son rutas imprescindible en coche en realidad también se pueden realizar en motocicleta mucha gente ninguno

Voz 5 18:46 sí que me gusta ir es bueno pero bueno son asequibles en bicicleta si no

Voz 11 18:51 vas que cuando claro cuando digo que puedas estar cuatro cinco noches para hacer la ruta que está en bici va a tardar el triple no pero son son rutas como decía pensadas para ir haciendo por carreteras secundarias por lo tanto sin tanto tráfico y además también son rutas que en algún momento dado tienes que dejar el coche porque un poco la gracia de encontrar en la naturaleza no es con el coche hay justo al lado ir y hasta sino que tengas poco creando

Voz 0181 19:21 la dependen poco perdóname depende un poquito entonces el resumen de de del tiempo que tenga así del presupuesto que tengas también

Voz 11 19:29 sí exactamente claro si si tienes poco tiempo pues vale la pena ir allí volando Iggy alquilar un coche si tienes más tiempo que también será más económico pues más con con tu propio coche ya hay espacio de los días que que desee no pero siempre también teniendo en cuenta esto que lo de lo que se trata es de conocer algunos de los paisajes más espectaculares de Europa y algunos de ellos tienes Excal andar hacer una excursión para poder llegar a ellos no os en Khost sin ir más lejos en la que comentaba del Parque de Ordesa y Monte Perdido hay un sitio donde no pueden seguir con tu propio coche primero tienes que eh arte a un autobús que va transportando a la gente hasta el final del Valle y a partir de ahí pues sentía está exenta acerca de la excursión para poder entonces observar todo este paisaje que que existe va a desplegar delante que es realmente donde van a entrar en contacto con la naturaleza

Voz 1025 20:22 pues ya lo sabéis Jordi Canal suele los paisajes naturales más fascinantes de Europa treinta rutas imprescindibles en coche el a la editorial leonesa Alena A media verdad que no

Voz 11 20:34 exactamente en la media en colaboración con My Way rutas en coche que también pues proporciona información sobre cómo poder acceder a todos estos sitios

Voz 5 20:44 amigo mucha suerte jazz

Voz 11 20:46 muchísimas gracias

Voz 12 20:48 nosotros seguimos en nada nos vamos no se aparte del mundo pero nada estaremos

Voz 1025 20:55 los con Beach P antes se minuto mágico de pausa que tenemos

Voz 13 21:31 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran nombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo esperar a que se desarrolle voto Fon Bismarck quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie ha aprendido las lecciones de la Historia Adolf SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena Ser en Ser Historia punto es

Voz 6 22:04 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley

Voz 14 22:11 que tienes para exigiera señor fue ellos

Voz 15 22:14 más jugo de tomate jugo de naranja jugo de uva jugo

Voz 14 22:17 define está bien les sacaremos el Juba a la compañía trae uno de cada clase

Voz 18 22:37 Ser aventureros en Twitter arroba ser aventureros

Voz 1025 22:47 bueno no sé si está en Nueva York donde le tengo avisa cuanto Australia si estalla no todo esos destinos me imagino que ya no estará con usted pero en qué habitación se encuentra caros pero víspera Ci con que ya es un tío que se ha ganado aquí un premio que le ha con cata hago

Voz 0181 23:05 con categoría con tablas con tabla también pero tiene la cabecera también también tiene cabaretera pero está por ahí sino porque a veces vamos a menos

Voz 19 23:16 desde las antípodas

Voz 20 23:18 Belletti Gio

Voz 19 23:21 muy cuerdo

Voz 18 23:24 sí

Voz 0181 23:25 no has visto Jaume qué tal estás buenos días

Voz 20 23:30 pero pero

Voz 21 23:31 a los David

Voz 22 23:36 pero te pues tiempos quedó boquiabierto que sorprendido porque en positivo en negativo sorprendió nunca saben bien bien correcto

Voz 20 23:51 no yo esperaba una música yo que se cortaba tú algo así

Voz 22 23:59 lo de mi gente de tu pueblo de tu ella pero claro pero bueno no está mal no está mal no apañado ahí no está bien oye y esto no me voy a quejar no muy bueno que dejó veces ocho

Voz 20 24:16 con cariño a ese hecho con con con con amor con amor no

Voz 1025 24:21 desde dónde estás hoy es que

Voz 20 24:23 yo creo que lo loco muy a ver estoy en Tokio estoy en en esto comentó que estoy en Tokio no volví volví de Nueva York esquí es que cuando vuelves por el Pacífico pierde un día porque claro me quedé un par de días más en Nueva York sí volví un miércoles el jueves no existe el viernes Ivo le el sábado a Tokio estuve hundía en casa

Voz 5 24:52 ha pasado un mal están todos bien se portó bien no Navas también reconoce que en este

Voz 20 25:00 se lo llevó regalos Evo regalos si tal se haga bien la verdad es que que ha hecho muchísimo calor y luego ha hecho frío y luego ha hecho frío en los últimos días lluvia frío sí sí sí sí tiempo rarísimo he comido fatal en Nueva York pero mire fatal

Voz 1025 25:25 porque se dice comer siempre me siempre que vas por ahí

Voz 20 25:28 hay siempre que vas fuera comes mal como me he comido poco y mal cuando cuando he vuelto a cuando vuelto a casa se lo primero que he hecho ha sido poner a remojar unos garbanzos cómo está un día al día siguiente lo sé cocinar un pollo hervido garbanzos con pollo impresionantes la olla a presión haya presión los hecho Joe ya de cebolla pimiento todo tipo de verduras zanahoria

Voz 23 26:03 le echa o le echa o tomate no mucho le echa o pepino

Voz 20 26:10 calabacín todo todo lo que encontramos en el frigorífico echado al a los solos

Voz 5 26:17 bueno que has hecho hay un puchero raro ahí o cómo es esto sí sí luego Messi

Voz 20 26:22 yo pollo compró un pollo repartido se lo echó al al a la cazuela Ágata pero también me he comido comido es obvio tanto tantos garbanzos sí sí bueno pero cuando ves en casa me decía no me podía ni mover tú da vida al aeropuerto cuando llega el puesto

Voz 1025 26:44 Marta en los motores ha ido a tu

Voz 20 26:47 tras tú no me podía ni mover he tenido la suerte de me han puesto en en premio en Economía me han subido de categoría María ya veo que cesa en el pasado nueve a que no es primera no es no es no es turista estás ahí

Voz 1025 27:02 en medio no

Voz 20 27:04 se primen el come más nueve viajar en turista cuando Bolado cuando voló de Los Angeles a Sidney si con American Airlines se me ha tocado pedí ventanilla para que me no me tocar las pelotas demasiado bien pero era un asiento tan estrecho que que yo digo como me toque a alguien al lado se voy a morir aquí me puedo morir e Ike pasó y al final tuve la suerte de que no no me pusieron nadie al lado

Voz 22 27:36 pero bueno yo ya te bien no le viene de lado

Voz 20 27:40 me me entró me entró una claustrofobia pero brutal e luego ahora tenido suerte porque he ido en Premium Economy de además con los que lleno de garbanzos estaba el hecho una echó echó echado morcilla echa un echaba humo

Voz 22 28:02 el hijo en ese vuelo porque debían ser tu lado en premio me quedo también

Voz 0181 28:07 bueno lo que eso debilidades se llama cocidos

Voz 20 28:10 sí

Voz 7 28:11 claro pero realmente conocido cocido ya no voy

Voz 20 28:16 Don Carlos y su se cocidos y Yoko me sale sale me sale impresiona

Voz 1025 28:22 te voy a dar dos noticias que no que no has consume una ahí entonces veo está pasa por Tokio José Luis Angulo

Voz 20 28:30 sí

Voz 1025 28:31 así en cuanto a estar ahora por ahí por ahí ya ya ya ya informó localizarlo lo decimos y la otra

Voz 20 28:38 digo lo quema sí y la otra

Voz 1025 28:40 la mesa Australia

Voz 20 28:43 cuando pero los corsés me imagino que me llame dile Bateman de guasa

Voz 0181 28:49 bueno yo me comentó que lo comenté pero me dijo que no estaba muy oscuro

Voz 7 28:53 a si claro a la otra

Voz 20 28:56 a ver si estoy en Australia porque yo ahora estoy una semana que luego estoy dos semanas luego me voy a sacar

Voz 1025 29:05 luego luego vuelvo

Voz 20 29:07 Lugo y a Europa en noviembre voy un par de semanas a a ver si te vemos Dodge que está pasado que sigue ahí ya estoy aquí estoy en Tokio Tokio trabajando y de repente se mueve muy el edificio donde estoy habido como un terremoto los digo los japoneses su chuches se les digo a los japoneses digo esto

Voz 7 29:32 los ven Galván o no

Voz 20 29:37 no y me dicen esos un terremoto pero noté cómo el temblor de la tierra el edificio temblaba Shetty

Voz 7 29:47 claro que nunca me había pasado jode había Pia un terremoto tanques lo habían pasado remoto

Voz 0181 29:55 la víspera que te escucha momento en que está impreso te dicen no te metas con víspera dicen claro cómo no me voy contigo si tú resulta que criticaba a la gente cuando estabas aquí llamada saludaban a Ponseti al resto no saludaba pues es que tú haces lo mismo saluda al director a y a los demás nada lo haces lo mismo que hacían los que tú criticaba no no tanto

Voz 7 30:17 algo que también ha dado cuando hay una madrina Ondina

Voz 0181 30:24 veinte que vamos a comer jamón y un pincho que quiero ir y claro al eso sí

Voz 7 30:29 pero no claro pero oye colina me amigo en Facebook

Voz 0181 30:35 pero soy tu amigo entonces soy tu amigo Twitter yo no tengo Twitter que perdona en Whatsapp en base a lesiones

Voz 20 30:47 oye cómo te estás bueno cómo están pasando cosas bien en en el país donde estáis viviendo ahora hay vosotros está pasando me estoy poniendo estoy poniendo todas mis opiniones estoy Fine libres hacer mi facebook pero tú pero tú te las estás perdiendo así que

Voz 0181 31:05 no no es casero que de lo que pasa en este país que tanto te gusta ti

Voz 20 31:10 canta a mi a mi me yo me yo me yo me descojono yo

Voz 0181 31:16 yo tenía claro ya de verdad viste no merece la pena que te lleven mal rato

Voz 20 31:19 no que sí hombre que sí merece la pena

Voz 0181 31:22 aburren me has visto Adur totalmente

Voz 7 31:25 bueno yo no lo pasó bien eh déjame que tengo que seguir siendo sigo siendo no no voy a muerte

Voz 21 31:42 Alves madre

Voz 1025 31:44 no hay seguro sigues ahí

Voz 7 31:49 bueno yo aquí me quedo con por adiós salón bueno pues nos vamos de Tokio Nueva mayor porque Chema me temo que no sé quién está pagando la llamada la pagar el al final lo cómo es esto Chema estafando tu teléfono

Voz 24 32:12 pues me temo que si tan rápido

Voz 0412 32:15 a de euro y pico minutos ya no estar

Voz 1025 32:20 en este espera que te pongo camiseta entrada venga va

Voz 22 32:24 no no lo condena

Voz 7 32:27 me ilusiona en total son tres euros más claro

Voz 22 32:31 a a la cabecera con pico que está baila

que varía gente acertado tu historia que el ganador es Rafael Ballestero de desequilibrios que lo digo bien la cuenta que ha ganado y que hemos contado reafirmar que la o la realidad lo que era mentira de el otro día era todo verdad menos los tíos que querían matar Amundsen

Voz 0412 33:14 si eso es bueno primero recordarse que llevo dos euros veinticinco céntimos de día o si sección yo que que que que que que sí que el que el de ante todo me conté el otro día lo de que iba con caballos era verdad bueno eso todas esas esas cosas que parecían realmente mentira gran verdad hilo

Voz 25 33:37 que era mentira que

Voz 0412 33:39 que bueno que que iba persiguiendo le a semis con IVA prosiguen uno con unos militares que Le que les iba que lesivas disparando no eso no sucederá son así que estaba que se lleva unas entradas para el estreno de de mi peli que es el día veintisiete de la peli aquella que rodea en Guatemala los gigantes la la noche aquí en el interior

Voz 24 34:03 no esté que en Nueva York y por eso estoy aquí estaba yo

Voz 5 34:06 vale y Chema de cincuenta

Voz 0412 34:12 como eso cuenta como publicidad película puertos de cuento

Voz 1025 34:16 sí pero escúchame claro está también importante además también hemos juntado a tu premio una camiseta de Ser aventureros no digo más

Voz 0412 34:26 eso es pues pues dos entradas para el estreno de la película que es el veintisiete de veintisiete de septiembre en la Cinemateca en Madrid hay y luego pues la camiseta la camiseta que te tienes que que los oyentes tienen que saber que tiene que ir al estreno con la camiseta claro que para poder recibirla para poder recibir las entradas Iraola pues aquí no en Nueva York hoy en exactamente en el Bronx de Nueva York

Voz 1025 34:50 sí es que tú en otro lado

Voz 12 34:52 no hay hurtó en Manhattan sorpresa porque yo digo

Voz 0181 34:58 esta semana en la radio

Voz 1025 35:01 también pretende no tiene en el Nueva York

Voz 0181 35:03 bueno como yo viajo a Getafe

Voz 7 35:06 cómo lo otro va a tope para otros otra como si aquí dos oye tenemos mantiene

Voz 1025 35:14 es que abramos un debate Chema ahí hablemos durante

Voz 7 35:17 Diego Arias no

Voz 0412 35:20 bueno vamos a ver si hacéis una colecta y cada uno de los que va entrando pagan los tienen juegos de lo que cuesta mi parte de su parte de la sección Yo no tengo problema

Voz 1025 35:28 esta semana me sección pero la semana que viene sino que estás aquí físicamente

Voz 0412 35:33 esta sección porque porque me saldrá por un pico así que que esta semana no

Voz 0181 35:37 claro que se puede llamar portuguesa no nos apoya sino de crear vale entonces la semana que viene vuelves

Voz 25 35:47 SAP semana que viene estoy allí ya me hago una sección

Voz 0322 35:50 de las caras de la buena no

Voz 0412 35:53 que claro que paz pero que paga va a ser muy bien pues oye

Voz 1025 35:55 dado mucho hoy traemos algo de recuerdo de Nueva York por favor muy bien un abrazo te adiós todo galos Chema nosotros pero

Voz 9 38:16 venga no te llame ahora nombres fotos que ha qué tal están bien ya pasado el verano ya sabes que claro

Voz 7 38:21 sí pero no pero a nombre de lo de Málaga no me vale

Voz 9 38:25 la nieve voy a contar os es tuvimos la pasada la pasada semana reunidos con el presidente de la

Voz 0799 38:30 el deporte el invierno como hay aquí en Madrid nos enseñó de un grupo de periodistas dedicamos es como cuáles son el futuro futuro los planes de la Federación añadió que no es olímpico pero que siete campeonatos del mundo tenemos una medalla en snow board ese va a ser el principal eh bueno pues

Voz 0181 38:51 el principal objetivo

Voz 0799 38:51 lo decías de la Federación Española de deportes de invierno el snow board con concretamente el cross íbamos a imponer porque hemos

Voz 9 38:59 muy buenos y eso quiere decir que nos hemos olvidado no vamos a seguir con lo otro pero

Voz 0799 39:03 hay que decir que también para no olvidarnos del resto es la primera vez en la historia de la Federación Española que nuestros deportistas todos de alpino de snow board han estado concentrados en Chile por primera vez habían ido de vez en cuando pero no concentrados durante muchísimo tiempo en verano

Voz 9 39:17 Nos ha bajando porque allí es evidentemente nos damos José Luis a concentrarse Chile luego eso mujer chilena

Voz 0799 39:24 es entonces no no soy ningún de una especialización una tecnificación que está siendo muy rápida que estamos obteniendo como decimos medallas también otros resultados también dentro del Comité Olímpico Español bueno pues se ve muy de manera muy positiva ese cambio que se ha producido para bien creaban miedo no en los deportes de invierno vamos a verlo no no nos en una estoy no querer tenemos grandes chavales Soro tenemos ahí incluso en el esquí de fondo promesas que nos van a dar medallas en el esquí de fondo ir hay una magnífica cantera de esa cantera a la que ha estallado ya es la cantera del snow board vamos a tener que seguir esperando unos años pero luego hay hagan el esquí alpino porque son chavales muy jóvenes que ahora mismo están compitiendo en en Europa pero no hacen la Copa del Mundo y otro dato más a no no tengo uno muy bonito que en los campeonatos primeros Campeonatos del Mundo de escalada que han tenido lugar en Innsbruck

Voz 0089 40:15 pasada semana este deporte que lo sepan todos nuestros oyentes es olímpico ya en las próximas Olimpiadas eh

Voz 9 40:20 Tokio a la escalada artificial escalada artificial escalada escalada pura en en en compresas sintéticas en Pare Pare sintética

Voz 0089 40:29 iba a Kevin Bacon va a consistir la la especialidad olímpica o la competición hípica en tres pruebas que son velocidad Boulder dificultad velocidad Boulder ese empeño en escalar un pequeño bloque Boulder es un bloque con formas absolutamente rocambolescas extra plomada y hay que conseguir coronar lo igual que la escalada de dificultad que para que salga idea nuestros oyentes Un Boulder a lo a lo grande de muchos metros

Voz 9 40:53 pero realmente de las tres especialidades

Voz 0089 40:55 suma de los tres tiempos es la que es espectaculares velocidad verlos trepar

Voz 9 41:00 así casi no solamente

Voz 0089 41:04 que están sujetos por un acuerdo por la que no progresan

Voz 9 41:06 no no solamente están sujetos que hombres como sube

Voz 0089 41:09 como si fueran verdadera gacelas Osasuna cosa increíble bueno austriacos eslovenos son las potencias las las eslovenas en mujeres los austriacos en nombres han arrasado todos los primeras medallas de oro de los primeros Campeonatos del Mundo de este deporte han tenido lo midió en Innsbruck se lo han llevado pues evidentemente los de los de los Alpes Alpes Juliano Eslovenia Alpes austriacos Tirol los hombres de de Austria

Voz 7 41:34 no no perdonan

Voz 0181 41:36 cuando yo me tengo que comentar quiero se Industria instruir el aquí porque me gusta conocer su opinión

Voz 9 41:42 no no me quedo me quedo porque voy a hacer la sección de Molina Juan José aquí bueno yo soy muy sencillo no yo tengo tengo mira mira hacia es que tengo todo

Voz 10 41:53 sí

Voz 0181 42:03 insisto eh tenemos mucho tiempo libre sobre ella ya has los pasos que quería comentar espera la mirada crítica suelen los

Voz 0873 42:14 algunas tenéis que están en vías de extinción estaba precisamente leyendo esta semana el atún rojo sí sé que está es una de las ferias que está en vías de desaparecer sobre todo hay una moratoria internacional para pero es que la causa este mucho incluso mucha gente las gentes que defienden tal es que sin querer entran en el porqué en el motivo que es el alto consumo de sushi que hay ahora mismo en el mundo

Voz 9 42:39 sí es una cosa increíble y el incremento porque hay su si es que no son de Xaki y otras cosas porque no ascensión si todos los que saben hacer sucios pero luego hay otros otros muchos

Voz 0873 42:50 animales que están en extinción pero que la mayoría ya es porque estamos invadiendo su territorio con incendios forestales con la contaminación con con la ocupación de inmobiliario van a esta acción etcétera etcétera no pero yo lo que tenía pregunta te veis cómo está el tema también de los blancos no ahora mismo

Voz 0089 43:07 fíjate que los Blanco yo la primera vez que tuve conciencia como cuando subimos en el círculo polar de lo que supone el oso blanco no muy curioso no hay osos blancos en la Antártida los osos blancos solamente son un fenómeno de la naturaleza en el Polo Norte y en la zona de influencia del Círculo

Voz 9 43:23 este contento con grandes problemas con totalmente

Voz 0089 43:25 los problemas porque cada vez lo estamos viendo sus conquistas está reduciendo el oso blanco vive en estaban quizás Si esa esa desaparece el no puede acceder a otras zonas que están congeladas

Voz 9 43:34 sí y luego los cazadores y luego los cazadores aunque la escasa una porque además el oso blanco les daba le pasa en el norte de Europa lo que le ha pasado al no poder

Voz 0089 43:45 de años en España se tiene estigmatizado no in lo habitual promete cuando estás en el norte de Noruega las Islas Svalbard donde tiene la oportunidad de estar esquiando hasta la playa que estaba nevada cuando terminaba ibas con un vamos volvía subirá con las pieles de foca alguna vez con tu propio esfuerzo La Loma el guía como iba liguilla iba armado con un rifle por los osos blancos porque atención dicen que cuando el oso blanco aprobado la carne humana siempre irá a por los seres

Voz 9 44:13 pues aunque tenga otras vías de digamos del siempre porque sólo del Tigre

Voz 7 44:18 pero bueno esto yo cuento lo que es la la gran

Voz 9 44:21 yo creo que ese estigma por eso quiere decir ese estigma que es como el del lobo ha llevado a la caza que bueno pues porque todavía los seres humanos hay muchas comunidades que les sigue gustando tener bichitos disecados en las paredes ir vestido con pieles Juan de la tecnología de textil ha creado tejidos que son muy superiores al de cualquier piel de Brown

Voz 1025 44:40 me quedé condimento gracias Ángel el gran hacía Alfonso Ojea déjame que luego estamos siendo problemas para contactar con el teléfono satélite de Carlos Soria que Sainz que está en el Dhaulagiri y lo vamos a intentar hacer por otros medios a ver qué tal Nozal el invento a estas horas nos está escuchando debería estar no escuchando Carlos Soria hola Carlos qué tal estás

Voz 27 45:00 hola te oigo paso menos bien Banic letal de hoy

Voz 1025 45:04 pues yo tengo más o menos bien no sé si se escucha muy bien pero me dicen que así así que Cuéntame cómo estás en ese campo base del Dhaulagiri

Voz 27 45:14 bueno pues hemos pasado ya dos noches esta mañana hemos salido a entrenar ni muy bien pero ha habido un terrible problema ha habido un problema con una volar hacia en la que iban diez de cepas de los nuestros los de Saber vivir aquí uno se ha desaparecido los demás han podido incluso bajar por su X ha sido verdaderamente terrible

Voz 5 45:39 osea que ya ya tenéis problemas que pasa que la montaña está muy cargada de nieve

Voz 27 45:43 bueno por lo menos allí ha ocurrido eso no sé cómo está cargada estamos pero sí lo suficiente para que haya habido una blanca

Voz 1025 45:52 madre mía bueno cuéntame un poco cómo estás cómo los planes que tiene por delante

Voz 27 45:57 bueno pues los planes que tenemos como siempre ahora llevamos aquí sólo dos días hemos perdido muchos días hemos estado enfocara siete días lloviendo no hemos podido volar pero hoy ya hemos hecho un entrenamiento muy bueno antes de saber lo que había ocurrido en bien y ahora pues conviene pues esperar aquí seguiré entrenando hay es esperar a que las condiciones también para intentar volver a la montaña a todos

Voz 28 46:27 sí claro porque esto

Voz 1025 46:29 qué ha pasado también nos puede retrasar entiendo

Voz 27 46:33 hombre esto es bastante terrible no cabe duda esto es terrible es un golpe bestial porque ha sido gente del equipo con que estamos todos juntos más humanos no los habíamos llegado un nosotros saber Eros llevaban aquí más tiempo llevaban diez o doce días y hoy subía Ander del campo dos al campo tres hijos cuando se ha producido esta avalancha hoy bueno iban siete Ia GEIS no les ha ocurrido nada pero uno ha desaparecido

Voz 28 47:01 Alemania y no no sé si ya tienes

Voz 1025 47:05 visiones de tiempo o pues más o menos crees que la adaptación la lleváis bien cuando crees aparte de esto que nos estás contando que podéis empezara

Voz 27 47:15 a subir no bueno empezáramos a subir pues hay que esperar ahora en una previsión para dos o tres días malos a partir de a partir de esta noche y de mañana mañana iba a hacer un poco bueno por la mañana pero luego podía incluso llover en el canto Borges es el último parte que hemos tenido pero nos iremos moviendo pues si esto continúa así pues según la montaña anos no no no lo permita ahora hoy sea baja auto todo el mundo toda la gente que había porque había gente que llevaba aquí más tiempo que nosotros ir se están bajando todos si mañana bajará alguno ahora está muy nublado obvia a va un pelín pero muy poco

Voz 0181 47:54 Carlos noto un poco pesimista esta es un poco desanimado

Voz 27 47:59 no no desanimado no estoy lo que estoy es muy triste como es lógico muy muy triste pero nada esa limado no hombre nos han salido muchas cosas mal en esta expedición pero espero que puedan cambiar

Voz 1025 48:14 hombre me imagino que se cuánto cuánto tiempo tienen previsto más o menos que ahí en la montaña

Voz 27 48:20 pues experta que subamos hasta que veamos que no podemos subir no tenemos fecha para volver siempre premios pasa así ponemos el billete para una fecha pero luego o nos vamos antes sólo va a morder después eso no tenemos una fecha fija vamos a estar aquí hasta que podamos subir Huajaca veamos que por las condiciones es imposible Nyman de menos

Voz 1025 48:42 nos decías que estaban cambiando a la gente que había gente que a gente que bajaba vais a coincidir Si os vais a apoyar en otras expediciones no sé si alguna expedición española también por ahí o nada

Voz 27 48:54 bueno en la expedición más fuerte que hay aquí es la nuestra a la que nosotros compartimos había siete Ser Paz que son los únicos Serpa casi al está equipado a este Gali pero estaban haciendo el trabajo perfectamente no habían un problema ha ocurrido estoy verdaderamente esto es una tragedia que te deja un poco hecho polvo todos sus homólogos un momento muy triste ha sido esta mañana justo cuando nosotros volvíamos de entrenar nos hemos enterado de lo que ocurría venir un un helicóptero ha hecho varios vuelos y han visto en un momento han visto yo ya han vuelto con una persona colgaba pero era una mochila simplemente no era la persona a persona no ha aparecido llama no era la mochila del era la mochila de otro que había advertido al viento en fin mover un lío pero estamos en esa situación como comprenderás no estoy alegre normal mente hablamos otras veces pero vamos esto es así ya lo sabemos

Voz 1025 49:53 se desafortunadamente en la montaña como tú siempre noticias marca marcas tu ley pues oye vamos a estar muy pendiente de vosotros así que mucha suerte muchos ánimos mucha fuerza y a ver si por fin

Voz 29 50:07 vi no deja que lo comemos

Voz 27 50:09 así es para eso estamos aquí vamos a poner todo nuestro los medios todo lo que nosotros podemos hacer que es intentar fluir intentar buscarlo mejores momentos nos encontraremos somos un equipo fuerte todo puede ser

Voz 1025 50:24 gracias Carlos I gracias como siempre por estar un ratito echar aventureros

Voz 27 50:29 un abrazo para vosotros por se dio un abrazo a todo el equipo sólo luego abogado para los oyentes

Voz 5 50:35 gracias se pone en marcha

Voz 1025 50:37 Carlos Soria hasta aquí esta comunicación que os aseguro hemos sudado sudor el pero de del Gordo para conseguir poder hablar con Carlo el día ya os vais tan tremendo nota ante la muerte ahí con me imagino que dificultades porque al final van a van a tener esas esos problemas de volver a equipar todo lo que ha sido el desde el Campos al al campo tres bueno nosotros seguimos en serio aventureros con más historias

