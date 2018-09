Nadie sabe nada: Filho do olho (22/09/2018)

Voz 2 00:00 a las caso huye

Voz 3 00:13 tú hacer dijo necesitamos un programa que relaje la gente ves engrasando ante late ante la tensión que vivimos mejor de plástico devotas allí plástico de

Voz 4 00:24 colas el hacer

Voz 5 00:27 ah sí comer plástico de boda cincuenta minutos petando bolas de plástico a la gente en su casa una villa o ellas hoy Si bueno qué tal día como estás muy bien tíos un falso inicio ya sabes si no es programa oficial es es imitación

Voz 4 00:46 es una copia china no tampoco

Voz 6 00:49 pero vamos que estamos en Madrid está cuenta en la sala Lola Yves achaques el teatro Lara correcto voy a ir dando cada día que estemos aquí un dato sobre Lola

Voz 7 01:00 perfecto el primero soy actriz de origen argentino tienes más sí pero cada cada día uno vas Barclays dato bueno

Voz 5 01:11 el público está aquí como puedes intuir no los miles no no no no no perciben el miedo son como los perros algunos ríen otros no como los pimientos

Voz 4 01:25 pero son muy buena gente a ver cómo nos sale el público y ya ve cómo sabes que bueno tocar apretarle en el culo como a los melones desde a Pepe es decir edad fue cómo suena este no está maduro no que esté por la temporada que viene está verde no se ríe no hay que ponerlo en nevera el público no Jabbar siempre sobre el mármol lo lo que se cómo

Voz 6 01:47 el pescado el aire acondicionado por ejemplo en el teatro malísimo te te cuaja la risa ya ya

Voz 8 01:53 bueno pues parece que una vez ya hemos hecho esto aspira

Voz 6 02:00 el timbre si yo llevo un timbre incorpora

Voz 4 02:02 el micrófono menuda historia recuerda bien porqué pero sí al menos como es el Dori de la radio ligué la dando guerra creando Guerra dos hola bienvenido sea

Voz 9 02:20 hola

Voz 4 02:22 cómo te llamabas Beto Beto

Voz 8 02:25 perfectos pues veto si te parece vamos a empezar el Nadie sabe nada de hoy

Voz 10 02:30 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 11 02:34 sí programa a priori de U

Voz 10 02:35 More con Andreu Buenafuente dinero

Voz 8 02:38 por lo menos

Voz 13 02:57 pero lo que os oigo en el amigo bienvenidos Macarena

Voz 7 03:00 SER

Voz 14 03:01 al mágico de la improvisación Aleix además Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 15 03:05 ay los compañeros de la parte técnica reactivación vídeo va a una exploración iluminación misa es es hijo el rótulo peajes imprescindible para poder hacer el programa

Voz 4 03:16 ya están aquí hay que hay que atenderlas eran sus necesidades sus anhelos y una maleta cargada de feria o que tenía yo ganas de venir porque siempre cojo la última palabra hombre sólo hacía mi padre a mi padre para que fluyera la conversación sabes

Voz 15 03:33 en maleta que que tenía ganas de venir a Madrid hubiera sido conversación ahora ya es verdad que tenía que su poco jodidos teme que hubiera sido está muy mal dicho no hubiera sido

Voz 6 03:45 qué hubiera sido hubiese sido habría sido

Voz 15 03:48 sería y empezamos a sí bueno no me gusta no me gusta hablar correctamente yo te recuerdo que no tengo estudios sólo los elemental e elementales a los elementales está hablar bien bueno no pido nada refinado te pido una corrección de inglés nivel básico pero había una tolerancia al fallo que ya luego en estudios superiores tiras un CD castellanas no ya sabes que yo no estoy ahí entonces me relaja ver relájate tío

Voz 8 04:14 a disfrutar oye quiero comentar con vosotros una cosa a vosotros os pasa cerca de casa

Voz 5 04:21 dónde vais a como un un chatarrero cada día cada día cada día estoy diciendo eh osea yo entiendo que hay una profesión que oye es muy atrás

Voz 8 04:33 atar pero que lleva una grabación porque ya él antiguamente lo hacía el hombre en Life sabes con un micrófono que ellos ponen aquí yo he torero que tuvo que escoger no chatarrero o cero pero exacto yo creo que tuvo problemas de pueblo que fuera de cuerdas vocales sí dijo mira esto fue una grabación y tal muy el primer día me hizo gracia el segundo también el tercero también pero el día treinta y cuatro

Voz 16 04:59 en el que suena esto te lo voy a poner mira

Voz 17 05:06 pero

Voz 7 05:14 cogemos esto es cada día

Voz 4 05:17 pero cortas ventanas bañeras en tu barrio hay mucha chatarra tu barrio se genera mucha chatarra

Voz 8 05:23 pero es lo que te digo es imposible hoy ha vuelto a pasar os lo juro

Voz 6 05:26 me perdonan si pasa cada día es porque trabajo tiene bueno tío o paso proposición o no tiene nada más que hacer

Voz 8 05:32 y entonces se dio una rueda marca Chata El

Voz 6 05:35 carrera donde está la chatarra pases a alguien alguien le pasa cada día por su por su casa un chatarrero es pues razón de que no tira tanto chatarra el que está pasando en tu casa

Voz 14 05:45 es normal no

Voz 8 05:46 a nivel una célula normal no es una zona industrial que diga si es que aquí pues hay talleres no son casas

Voz 4 05:52 que cambiar la la bañera no la las cazuelas de baño que sólo lleva no

Voz 6 05:58 Pino pues eso no eso no lo llevó chatarrero también toca chatarrero

Voz 8 06:03 que tenemos oido que dice puerta venden el todo todo a claro pues además todo pero claro soy el poder a cada día ahora mismo me esta mañana dio ayer ayer lo grave cómo se llama esto

Voz 6 06:22 que es que es una cosa que me da mucha vergüenza pero me sale la palabra en inglés y no en España

Voz 9 06:27 un gran cuenta hoy que raro ya Deco Juan Gómez Jurado todo poderoso

Voz 4 06:33 yo dímelo porque yo tengo un nivel de inglés muy alto cabe Anger como caben ya sabe que si picas caben ya

Voz 7 06:41 no chatarrero no sé si no no es otra no que te pasa lo mismo

Voz 8 06:52 bueno voy al público el público empezamos ya

Voz 14 06:55 esta mini la pensemos en email se oye me se escucha escucha una canción Talía con eso de qué tal y a Talía la cantante que está como unas maracas

Voz 4 07:08 muy buena persona pero de haber

Voz 6 07:11 tiene un ritmo distinto más o menos pero nunca el mismo que el resto se ve que se grabó un vídeo en su casa a seis meses

Voz 18 07:20 la plaza esto lado tres gintonic

Voz 4 07:31 no contenta con ella la convirtió en canción de gran éxito ves

Voz 8 07:34 de que

Voz 7 07:36 que no me acordaba tampoco en España vale vale pero es cabe entender

Voz 4 07:41 es un programa mítico que hacía Bertín Osborne es la tele de los noventa y que es verdad tesoros tesoros no cazatesoros no piensa tener un poco antes de Chano pide micro decir si son si sólo hay duda sí un poco sí

Voz 9 07:59 no vale con la tiene con la con la mirada había adhesión tuviera había hambre de micro

Voz 4 08:10 pero entonces hay quien sabe alguien conoce el significado exacto de la traducción de ser jode ahora toda la gente carroñero toda la gente diciendo he estudiado inglés carroñero

Voz 19 08:20 a está hasta edades

Voz 15 08:24 vale ya está eso porque lo dices porque tendría que pasar él

Voz 14 08:28 carroñero claro él el carro de la carroña quiero en sus cadáveres animales

Voz 20 08:36 pues claro

Voz 4 08:40 hay una escena en Los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python que pasan hostiles la Edad Media pasan con un carro

Voz 0660 08:46 a sus muertos traiga Todos muerto vivía en euro con el abuelo

Voz 14 08:50 dicen todavía no está muerto se me si hacen falta poco

Voz 9 08:53 el del Barça

Voz 0660 08:56 visto bueno nadie sabría decir te he visto en la vitola de revisar hay que visitarla sintonías

Voz 15 09:11 vamos acoge pero bombitas que lo teníamos muy descuidado churro churrerías de Pontevedra quién fue primero el humor el humorista

Voz 21 09:17 primero juez

Voz 8 09:20 primero fue luego no imagínate el humorista que tiene predisposición pero no hay material no existe

Voz 15 09:27 no era el típico de playa que que ya les ves manera quejas te viene a comprar no

Voz 8 09:36 hasta aquí aquí BTT contenido ahí porque tú a quién es de todo en Tim pero no tienes nada que contar vale pues primero el humor vale

Voz 6 09:45 es decir si si alguien se tropieza con una piel de plátano y no hay nadie para reírse eso hace gracia no creo que que

Voz 5 09:52 esa

Voz 6 09:53 ah entonces entendemos que el humor es algo que se produce en la mente del otro

Voz 21 09:58 al cabo fíjate bueno a ti no te ha pasado

Voz 8 10:03 hacer algo que te pase algo ir te solo

Voz 7 10:07 también en vale vale pues entonces lo que yo he dicho no

Voz 4 10:11 no en la sexta noche como tertuliano duraba treinta segundo porque es como acto no estoy de acuerdo con este proyecto ley lo tuyo si yo igual si es verdad pero me puedo sentar al lado

Voz 8 10:25 no

Voz 4 10:27 bueno de acuerdo podría estar pero la verdad

Voz 8 10:30 a mí lo dice Susana tres cuatro cero uno

Voz 7 10:33 el número uno tiene ninguna esto

Voz 8 10:36 dice estamos preparados para el biquini tanga brasileño que invade nuestras playas he visto reacciones preocupantes

Voz 5 10:42 aquí traseros innecesarios traseros innecesarios me gustan

Voz 8 10:47 aceptó

Voz 5 10:48 ya también quiero añadir una cosa sabes que yo viajo mucho estaban en Brasil yo no he visto tangas brasileños en Brasil

Voz 7 10:56 bueno quizá por eso no

Voz 4 10:58 por qué pues porque ellos ya lo han superado

Voz 7 11:01 a lo inventaron los portaron y ahora ella

Voz 6 11:03 ya consumen otro tipo de tanga te lo digo porque igual

Voz 8 11:06 los una imagen de los nueve ameno viaja lo suficiente no hay dato las playas pero vamos por donde me movía un poquito iba con poco esa expectativa no te diré ilusión una ilusión iba con mi esposa entonces la ilusión e pues para no estaba era Roma pero se se permite el visionado que mucho

Voz 4 11:24 el que sí se permite terminar sin pero el visionado pasivo

Voz 8 11:30 cuando tú vas con tu compañero compañera Yves algo o a alguien que

Voz 6 11:35 Javier visión periférica lo que se conoce como visión

Voz 4 11:38 la técnica si mira de soslayo este

Voz 8 11:41 este me interesan rabillo del ojo o ojo entero a mí minimizando el visionado

Voz 5 11:47 vale es decir ves yo que sé Un superviviente dicen no

Voz 14 11:52 hombre pero baliza dice sufre lo que lo que lo que por un lado sea lo que avanza retrocede por otro perdona USA Roger esto quiero desarrollar más te vale

Voz 5 12:05 sí sí sí no vi

Voz 8 12:08 a ver balizas ajá también te puede querer una bronca porque mirar no puede el nervio óptico tira de ti como hablar como un caballo tira la cómo se llama la las riendas

Voz 5 12:18 qué te has como

Voz 9 12:23 vendas y era muy fácil

Voz 8 12:27 el nervio óptico es una rienda que tira de tu ojo aunque estés dicen una no puedo mirar pero lo que hace hoy el derbi dice a mí me importa un huevo tú momento vale y entonces tu ojo hacen

Voz 5 12:41 te vas sino comentas

Voz 8 12:44 la otra persona ve que miras a otra persona claro y entonces tú no puedes decir que haces yo no

Voz 6 12:48 qué hace tu mujer el ojo me va eh clases

Voz 4 12:51 G

Voz 6 12:52 como en una situación parecida ante un hombre que les parezca más atractivo que tuvo que a lo mejor le

Voz 8 12:57 es normal entonces no vale

Voz 6 13:00 imagínate que tu mujer se cruza con un nombre que les parece más atractivo que tú a ver esto les va a pasar en un tanto por ciento muy

Voz 14 13:08 oye igual de esto igual a pasar dos veces la lo pasado diez días una pasó todavía puede ser

Voz 4 13:15 pues

Voz 14 13:17 no es que estas muertes

Voz 8 13:20 pero te digo yo miro porque estoy en este mundo hijo él la belleza pues está claro es inmune a lo que venga pero siempre bajas un poco no dices

Voz 14 13:32 por el hombre la educación no no a mí no

Voz 6 13:38 vale Dicho esto el tanga brasileño exactamente qué es quiero decir alguien me puede me puede explica las diferencias entre un tanga brasileño y uno no brasileño por ejemplo no no es un hilo en el objeten

Voz 9 13:53 no no no no no billete

Voz 14 13:59 ha sido algo muy bien

Voz 9 14:06 no lo tienes y yo jefazos favor

Voz 8 14:17 pues yo creo que no soy un experto en tanga pero no es el filo de Goyo eh no no no no no el tanga brasileño que están en el sentido de que le mete ahí una subida a todo lo que sea a todo lo que se menea entonces lo ves lo ves el fútbol ello practicamente IX ves

Voz 6 14:35 yo este verano te tengo que decir que he visto algunos no me había pasado nunca mi vida yo creo que sí

Voz 4 14:41 sí ha comentado cosas pero sí seguramente seguramente ha comentado cosas mujer sobre el verano ha dicho que los días son más cortos yo he visto algún un Goyo culo de de

Voz 6 14:58 lo qué es lo que a mí me interesa por mi orientación sexual porque también me lo sé se acostumbra presentar más se ve menos hombre con tanga Phil uruguayo

Voz 4 15:07 lo he visto que los hay

Voz 6 15:10 culos que objetivamente contaban con misiles aprobación a priori hay un culo ese culo vestido habría dicho adelante que con el tanga yo mismo pensado demasiado

Voz 4 15:23 a todas luces excesivo no no me apetece no me interesa no quiero mirarlo más descabalgó sean ya ni siquiera hay ya ni un ni ni

Voz 6 15:33 es una situación sexual es algo totalmente ya como anatómico me siendo casi como un forense viendo esto

Voz 4 15:39 yo he llegado a sentir hastío ya mira lo que te digo ya ya bueno estoy intentando en una nueva fase medida más reflexiva más de has comentado la persona no no ha roto esa membrana no porque era una persona desconociera una playa ya me parecía ofensivo de decirle mira bueno planteado como yo creo que sí mire estoy mira a mi nombre pero claro ya no hubiera ya violenta no hubiera crucificado con razón clara yo hubiera sido clasificarlo llevó a media hora de retraso hubiera clasificado el culo yo no yo no quería clasificar a esa persona no

Voz 8 16:17 no clasificamos venga pues nada bien el otoño así que es al menos este problema de momento lo tenemos aparcado vamos a ver en dice Victoria de dónde les viene Andreu la afición de tocar instrumentos de juguete

Voz 4 16:35 eso no sé pero ella debe venir de Rumanía pues los velos

Voz 5 16:38 soborno pues no lo sé es me ver los cómicos hacemos cosas sin ningún sentido ni ni

Voz 6 16:45 habla Portillo eh yo soy cómico y no me no estaba tan obsesionado como tú en tocar trompetas de plástico

Voz 8 16:51 yo no osea Si hace gracia pues p'alante yo hubiera tocado hasta un contenedor sabes quiero decir empecé por la trompeta y me fui imagínate para mí Se acabó demasiado

Voz 4 17:01 cómo lleva esa etapa como lo llevas tengo tengo tengo que haces en tu casa toca carece de algún instrumento juguetes tengo ahí sí sí tengo incierto es un programa confesiones un poquito confesiones crees que no confusión

Voz 8 17:16 los domésticas venga

Voz 22 17:19 eh

Voz 4 17:21 en la Cadena Ser buenas noches

Voz 23 17:25 vamos a has jodido a que si dejamos que

Voz 4 17:30 el permitimos la cabecera el testimonio inquieto

Voz 9 17:33 hola hola hola en la Cadena Ser

Voz 4 17:37 dígame confesó

Voz 9 17:40 tú has ido contestarle al de hora

Voz 0660 17:42 es lógico no hora25 hay que bien que hubiera ya ha llegado no

Voz 6 17:47 en la Cadena Ser confesiones domésticas

Voz 2 17:51 con Berto Romero

Voz 9 17:54 hola soy Berto Romero

Voz 8 17:56 es cambia un poco la voz de la cabecera claro porque no es el mismo que ponen en la que viene mejor conoce el otro hola hola tengo mejor voz poco a poco con poco operado también de tiene como una operación bueno tuve pólipo

Voz 9 18:09 lo pólipo la gallega TVG llega bueno

Voz 6 18:18 hoy en confesiones domésticas tenemos a Andreu Buenafuente famoso como le gusta que le llamen comunicador cómico persona

Voz 9 18:27 muy bien estamos a persona puede decir famosas

Voz 4 18:30 mejor famosa persona que personas famosas mucho mejor Andreu Buenafuente famosa persona

Voz 20 18:35 ahora lo es bueno no lo

Voz 4 18:40 que viene a contarnos cómo está superando su adicción por los instrumentos de juguete como lo en el que Un un invitado que no colaborar pues no es lo que lo que él que a él lo que me ha dicho no si lo que acabo de decir sí justo ahora

Voz 5 18:58 bien bien bien porque vivo con una niña de cinco años le

Voz 4 19:03 mal que va paséis

Voz 5 19:05 que dice que hasta que no sea seis exacto no digamos ahí es que lo digamos seis es un tema muy delicado en casa

Voz 8 19:12 pero he tiene como Carod tiene una como si hubiera atracado un imaginario en mi hija tú entras en la casa su casa vivimos dentro nosotros claro ir dijo su casa porque todos son sus objetos muñeca costal y un arsenal de instrumentos que

Voz 5 19:30 como persona con famoso persona muy bien no me crees que está haciendo interesante de alguna manera esto que no juega

Voz 4 19:39 quiero decir quiero decir

Voz 8 19:41 eso Yemen invitado ustedes por eso te lo digo porque

Voz 4 19:44 yo como responsable del programa tengo que velar por mi audiencia ya oye

Voz 6 19:48 y en caso de que esto no vaya más yo cuarto

Voz 4 19:50 drama ya ya ya ya que pone las voces IVE por el el la voz de despedida en la Cadena SER se acaba el programa confesiones domésticas entonces Djokovic acaba Gallas ella estaba fuera

Voz 15 20:05 bueno que corto pasó me han puesto un taxi para esto

Voz 8 20:11 oye por cierto hablando de cómo te denomina su como quieres que te etiquetan en la primera vez que me pasó algo raro con eso fue que me entrevistan para el diario La Vanguardia

Voz 5 20:20 que eso es cuando treinta de vista Un diario de esos como el país no cuaja dices madre mía he llegado a algún sitio luego no es verdad pero tienen esas Sants ese es es esa esa esa es esa

Voz 7 20:31 tienes ese feeling ese feliz

Voz 8 20:33 claro no podía empalmar esa sensación no me patinar mala bueno

Voz 9 20:38 entonces estaba contando

Voz 14 20:42 los de entrevistarle la base que supongo que no fue una entrevista fácil e estábamos estábamos ya despuntando un poquito en la radio local en Radio Barcelona de transcribir

Voz 9 20:54 a sexo

Voz 4 20:57 anda ya ocupó con trabajos de muchas

Voz 5 21:00 esa sabe no estábamos un poco Isère que alguien dijo llevamos antes esta este gracias Sete que que esto hace muchos años por eso lo puedo decir ha prescrito no

Voz 4 21:10 que bueno lo ponemos en la contra porque es la contraponen como entrevistas pero sí es un

Voz 6 21:15 es un sitio guay del diario no no ahí como estaban

Voz 4 21:18 empezando todavía no lo aunque luego la contra de La Vanguardia se convirtió en un mitin

Voz 8 21:22 en una mítica pues yo las primeras contra me viene un periodista

Voz 5 21:26 yo detective no salga de aquí que que yo no le molaba mucho porque estas cosas se nota entonces me dice viene de La Vanguardia en un museo hola buenos días me vengo iba la actitud era de mano encargos esto te parece te pareció que era buena persona o mala persona joder no llega tan pero

Voz 4 21:47 sí pero más tirando a mala mala mala mala seis seis alguien verdad te te pasa a ti también cuando alguien no les

Voz 6 21:55 la verdad es que te

Voz 4 21:56 te parece que es malo claro eso es injusto porque puede ser una persona no

Voz 8 22:00 Perico que le es con el culo no

Voz 4 22:02 de Utah eso

Voz 8 22:04 eso era quiere cargaron a vetar gracias a este de la radio que parece que ahora la cosa va bien y entonces el pensaría ahora estoy simulando una conversación Javier la contra es la bomba no aquí vienen P escritores científicos ese cargo porque ahora mismo no nos ha fallado seguro que falló alguien falló alguien Premio Nobel tenían un premio Nobel sólo o tú o yo el Premio Nobel de la planta el tienen la radio yo ya he lácteos

Voz 4 22:30 es un astrofísico ya era ya era una

Voz 5 22:33 la acción que ya empezaba como cojan mal no qué tal yo bien bien bueno contra un poquito

Voz 10 22:40 no cómo va a la entrada como trabajáis usó la expresión tus mierdas nombrarlo

Voz 14 22:48 en cuenta es un poquito tu mierda en la La Vanguardia no no no

Voz 8 22:52 a ese punto pero entonces yo sigo somos una gente que empezamos en los cómicos un programa que se llama alternan no

Voz 5 23:00 un secos me por televisión hay algún proyecto destruirse digo bueno de momento no no hay televisión

Voz 8 23:08 pero no hay no hay futuro no sé si le faltó decir menos mal eh bueno como opinando ya total que yo saco como puedo de eso yo estaba contento para salir en la Vanguardia y luego me dice mira ahí como en mitad de la página

Voz 5 23:23 se pone tu nombre tu currículo tienes currículo sí sí sí madre mía digo hombre

Voz 4 23:30 bien es ver la cara de asco que está poniendo Andreu escuchas por la radio y luego dice que horror de verdad

Voz 8 23:35 perdona luego dice un epígrafe por Andreu Buenafuente ya bajo un epígrafe que pongo

Voz 4 23:40 epígrafe que cesó eso cuando te mueres no no no eso es otra cosa y yo digo qué mal vamos por léxico

Voz 14 23:50 no es una cosa y cada año eh yo digo lo escuchamos ha acabado con tres palabras escuchar que no ha acabado

Voz 5 23:58 me pierdo tú que soy Dori digo ayer una fuente POM bromista el tío toda toda la contención que tenía se tornó como entre IRA no dice cómo

Voz 2 24:10 como digo

Voz 5 24:11 cómo que dice tu profesión digo bromista pero pongo dicen

Voz 9 24:23 se va pero no contento con esto a las pocas horas se que estaban cerrando

Voz 8 24:27 si me llaman el mismo vicio ya mira si el que venido ahora llego hace un hombre como olvidarte índice es que me me dicen en La Vanguardia que no puede poner bromista

Voz 5 24:38 por qué pues yo qué sé digo es que lo que soy y Diogo bromas

Voz 4 24:45 digo pero claro que patético pero no yo

Voz 9 24:52 no

Voz 8 24:56 es que pues es escritor llegaron investigador maestro todas las profesiones pero ahí de verdad que una cosa entonces yo vivía aquí todo el mundo dice que hacemos traspasando me problema mi digo yo no tengo ese problema o tiene usted eh eh

Voz 4 25:15 se acabó la broma eh ahí

Voz 8 25:18 que venga ponga bromista profesional

Voz 5 25:21 ah se hay saque pecho ya yo eso como dice el yo como eh digo pues que se bromista como mucha gente pero a mí me pagan

Voz 8 25:31 el que que bueno gracias gracias ya ya este que estaba hasta los huevos de mi que yo ya ves tú estaba allí común el aire

Voz 5 25:41 así lo quiere consultar hay una contra La Vanguardia donde preside bromista pero lo que no sé si al final dejó profesional au sólo bromista y allí apareció no dije nada interesante en toda la entrevista como ahora

Voz 19 25:53 guau creo que tenemos que hacer una pausa para la publicidad

Voz 9 26:09 bueno se me ha ocurrido hacer un gesto al público

Voz 15 26:11 si durante la publicidad en el gesto era como que esto internacional que consiste en levantar la la barbilla un par de veces oye levantar la barbilla dos veces que ya ese gesto también es el cuando Espasa aparcar un coche dices cómo sales pero es uno solo es es uno solo es no

Voz 19 26:35 no porque si Ac2 que

Voz 15 26:39 yo no quiero decir que sales que tanto tres

Voz 19 26:44 pida que sí

Voz 15 26:46 si sales quiero tú dices a dos golpes dos goles rápidos de de barbilla hacia arriba que muy bien yo no sólo salen muy bien es un More se de cervical entonces si te y el otro te puede decir sí que es agachar la barbilla una vez

Voz 24 27:03 eh o Si

Voz 4 27:06 varias veces agachar a Bardi que bueno eso tiene que ser muy bueno también para todos lo que es la eso es buenísimo para tropicales para bueno he preguntado con el con el signo internacional de que si alguien quería hablar esta persona me están levanta enseñando una caja

Voz 14 27:22 esto es para Andreu no sé si va a lo mejor ya no lo necesito un momento un momento si es para Andreu habla con Andreu porque yo no soy el recadero de nadie

Voz 8 27:35 muchas gracias porque Berto a ti te respetan pero a mí me quieren

Voz 15 27:40 muchas veces cómo estás

Voz 8 27:42 muy bien muchas gracias mi cuál me precipito con el gracias porque estoy viendo esta mierda

Voz 14 27:48 traído yo espero no es importante

Voz 8 27:50 qué es guay no quiero ser desagradecido que es amigo para ti que has dejado de los instrumentos musicales de juguete que cumpla tono perdón le cómo mis palabras porque en un primer y miraba mirar creo que era una calculadora como de los chinos digo esto espantada

Voz 10 28:09 aparatito con motores cada botón hacen ruidito como es un asador Machines un más

Voz 14 28:15 y esto es para cómo se llama

Voz 4 28:18 juega hoy no no me están en las palabras cómo se llama cuando estás enganchado a una droga y te dan otra para sustituirla metadona

Voz 8 28:27 no metadona de nada

Voz 14 28:30 la vetada

Voz 21 28:38 Maradona tiene la metadona

Voz 4 28:41 lo que te dan el el fármaco que te dan para sustituir a la heroína pero yo me lo que está diciendo es que nombre genérico se usa para es para

Voz 8 28:50 no se te puedo ayudar estoy muy nervioso con mi regalo no tienen ni te escucha o lo que me has dicho oye muchísimas gracias además esta nuevo porque podía haber sido el tuyo Hinault en cambio joder con la peste Anita Guti yo

Voz 25 29:03 yo veo a aparecen momento momento

Voz 14 29:05 Sandro me que placebo pero no placebo es cuando no sirve para nada

Voz 6 29:13 es una un medicamento que a lo mejor es pues como la homeopatía agüita con azúcar

Voz 8 29:20 esto esto con máquinas de hecho una tarde

Voz 4 29:23 a ver qué tiene pues algún chico copa rota

Voz 26 29:28 nueve coma uno muy logra ya pero pero

Voz 4 29:36 cómo funcionan los pedos eh no te gusta el

Voz 27 29:39 te dicen te mueres

Voz 4 29:44 bueno hay otro chico que quería hablar que se ha levantado abandonados

Voz 8 29:48 todo el campeonato a ver a Leo

Voz 10 29:52 hola hola cómo te llama Marina Marina adelante ver mi mi en un conflicto si dentro de ese conflicto espera desde hace como un año tu perfil que no sé si esto de Twitter si me lo aclara

Voz 8 30:12 no a mí perfiles Pedro Sánchez ha

Voz 16 30:15 lo lleva Pedro Sánchez

Voz 10 30:17 pues me sigue por Twitter

Voz 4 30:23 en serio no no era consciente

Voz 10 30:25 lo imagino algo haría mi mi conflicto es por qué te sigo no porque mi sigues eso yo encantada si cómo hacer que no deje de seguir mi

Voz 4 30:38 igual admitirlo ya las cagado no

Voz 14 30:41 qué cuánto cuánto llevaba siguiendo te en silencio sin saberlo

Voz 10 30:45 como un año así así pues hago que publicaría es que me interesaría bueno

Voz 4 30:50 ya ya que aparte de del del la gracia que

Voz 14 30:53 acerqué que te siga alguna otra ha ocurrido algo por ello que te ha favorecido

Voz 10 31:03 no tengo más seguidores puede que si te dedicas a tampoco sabe si tiene a poseso porque me interesa mucho sí pero ni siquiera has has comprobado sitios más seguidores buenas de alguno más

Voz 8 31:19 oye ha dado una idea muy buena para Twitter que lo piden no es de Twitter ya que tú no puedes dejar de seguir la bueno fíjate

Voz 15 31:24 es que no no está aprovechando este de las redes

Voz 10 31:28 que si te molesta aunque lo iba a decir no el single para eso estoy yo aquí muchas gracias además yo decía digo digo no voy a ser muy pesada Puerto y te todos los días pienso

Voz 16 31:40 qué pensaría que presión no eso no

Voz 8 31:45 todo es más normal pero me quedo con el concepto de no que no es cosa buenas no luego luego ANFO leamos venga va fíjate que tú puedas decir en Twitter no quiero que me que me dejen de seguir Andreu lo otro país

Voz 4 32:01 luego ANFO leamos ha sonado tan sucia

Voz 29 32:08 a ver provecho provechoso contacto con el público

Voz 8 32:11 la un regalo para mí mi

Voz 21 32:13 para mí yo una oyente que me llegue a mí si quieres aportar al programa Berto

Voz 4 32:20 dar pena ya desde Twitter dice una duda que espero pueda solucionar menos un poquito hasta la verdad es que ya me cansa sólo tú sin sin ningún artículo extra claro

Voz 30 32:38 esto una caída

Voz 6 32:39 cobra bomba los cristales del coche ese limpian también por dentro

Voz 9 32:43 hombre pues si no pues a seguir ayudando a la gente esto con vaho Josean cortados

Voz 6 32:51 José Antonio Diez de Palencia cuántos años de mala suerte tiene un gato negro si soy yo el que se cruza adelante

Voz 28 32:56 de

Voz 8 33:00 todos los una porque las cejas tienen tope de crecimiento se ha hablado mucho limitadores de crecimiento de pelo eh por cierto ayer en el programa viene un actor que perdóname no me acuerdo del nombre actor joven de The Velvet que se llama

Voz 31 33:17 la Fernando Juan Gallardo

Voz 8 33:19 bailar Guallart muchas gracias muchas gracias nada es que ellos

Voz 4 33:22 estaba viendo vale

Voz 8 33:25 tazas tú no estabas cuando dijo que sí

Voz 4 33:27 empate con los dos muy buenas personas muy mal

Voz 8 33:30 pero a mí me rompió porque hablamos de los injertos capilares eh los tíos Marta saca el tema muy común de que será la gente va a Turquía a poner cuidado con Turquía que barato pero luego te ponen índice Fernando ponen pelo de culo

Voz 5 33:46 pero así es el late inmóvil

Voz 8 33:49 estar con los cajones selectiva dice ponen pelo de culo te acuerdas que lo paramos a Fernando tú tienes alguna información que que debemos compartir con los afectados e ira inmediatos la mirada del águila

Voz 4 34:02 lo juro que sí

Voz 8 34:04 o sea que sepáis que no está congelada a mano tiene

Voz 4 34:06 pelo rizado precioso

Voz 15 34:12 vamos a ver cómo te llamas nadie sabe nada de invasión

Voz 4 34:15 Jaime que tienes que aportar sobre este particular pues me quedo apena que no llevará regalo y ha traído regalos también pero lo del pelo de culo no vale vale no es nuevo desde hace un par de años nunca nunca lo había visto lo tenía como siempre lo tuve cortito cortito

Voz 8 34:32 de nuevo es mía porque de años

Voz 4 34:34 perder un par de semanas o tres más

Voz 14 34:37 sí creo que nos estamos entendiendo no no te llaman te un regalo me Gürtel cantante

Voz 21 34:56 eh el pelo por por esta espiral de caos que generas graves

Voz 9 35:04 ir el regalo

Voz 4 35:08 no es un regalo pero qué majo eres pero que géneros si tenemos de todo este para lo llevo allí y lo lo vemos que muchas gracias curiosamente tengo ya un pólipo a la gallega tiene tienes un pólipo en la pero eso no lo es un ladrón venga ya Padrón soy gallego y ahí tengo un pólipo a la que yo tengo una campanilla y muy grande

Voz 2 35:36 el desatascador

Voz 21 35:39 el desatascador es muy graciosa como está te va a encantar gracias qué tal Vacie da valor

Voz 4 35:45 el Jaime Jaime esto ha determinado más Projecte coge te sí fíjate en gallego es cohete Mi padre era pues que Taylor pirotécnico ida ahí por gente gente y luego GTI lo eh eh

Voz 8 35:58 te has fijado que te han puesto en las en la salida de emergencia no te has fijado

Voz 21 36:01 eso no es casualidad

Voz 8 36:05 muchas gracias por los regalos sin verlo sabe lo que es bueno gente vámonos no venga vamos yo puede que vuelva a coger de calor momento que me dice que esta persona que es el día de la generosidad este que no te lo he dicho a nadie pero tienen la etiqueta la bomba y una mancha por detrás

Voz 14 36:26 no vamos a ver lo que preocupa tanto bueno vamos a la etiqueta da la vuelta si una mancha por detrás y esto nos dejaba el programa con que es lo que tengo

Voz 8 36:39 tienes como la etiqueta de la camiseta de la Mancha que es la mancha Mancha sí

Voz 24 36:44 a ver

Voz 14 36:47 bueno pues me está hombre no no se está limitando me está tocando muy

Voz 29 36:55 claro es que cuando veo la espalda de un compañero

Voz 8 36:58 no pudo hacer otra cosa que abrazaba a

Voz 23 37:01 oye que este es muy bueno si ni este mes muchas gracias muchas gracias era este este verano me regaló

Voz 6 37:09 una botella también que tengo una en casa como esta

Voz 32 37:12 un Un

Voz 6 37:14 el novio de mi prima

Voz 8 37:18 llegó también pues mira Veo TV anécdota y hago una propuesta

Voz 4 37:22 pero no sé lo vamos a hacer

Voz 8 37:25 mira vamos a hacer una cosa vamos a buscar vasos de plástico y al final de este programa vale pero es muy temprano eh

Voz 21 37:34 ya está corta rollos ya está en corta rollos

Voz 8 37:38 en un día como el de hoy marcado por la generosidad de los espías

Voz 4 37:42 te adoro a alguien invitados

Voz 8 37:44 hay que ya

Voz 7 37:50 bueno ahora que hace el favor

Voz 8 37:53 en un día como hoy creo que debemos responder así una de las botellas la tuya o la mía será para el público no queda para mí hombre si tú quieres tomar algo vale vale vale venga vasos de plástico base de hielo chinos hacen falta a Benzema

Voz 1 38:53 le

Voz 9 39:29 te recuerdo que tiene ese micrófono abierto así que si estás como yo pero esto es la antigüedad pero a ver a ver perdón

Voz 4 39:39 no sé cuando en cuando en este programa se pone una canción cortesanos micro es porque lo es

Voz 7 39:44 ha defendido bueno porque queréis hacerme un un un Enrique Iglesias

Voz 4 39:53 no no no lo pillaron les si le grabaron haciendo playback feo lo te queremos lo que hemos conseguido que estás de canción tenemos que hablar sólo porque no queréis cortaba la locura esta canción no lo hubiera puesto el pueblo estrella

Voz 8 40:36 es tuya no

Voz 4 40:37 osea no vale pero quiero decir esto es un debate abierto Elvira sexta temporada si te lo digo otra vez no es la primera vez que tú llevas francamente mal que este programa lo hagamos los dos tú no yo soy un lastre no

Voz 14 40:58 qué hago Adrián las no te gusta no la osea no te gusta nada de lo que hago o que va

Voz 8 41:04 no me gustan muchas cosas no vendría no está

Voz 14 41:06 cuando te doy la razón y te Río la gracia esto es lo que

Voz 9 41:09 todos

Voz 14 41:09 me gusta cuando cuando calle

Voz 8 41:12 las porque es estoy como ausente pero tus canciones que seleccionan

Voz 4 41:19 me gusta a mí las tuyas a veces me dice más

Voz 8 41:22 en un poco pesada pero todas la misma no pocos si no no no

Voz 4 41:27 siempre mira por ejemplo tiene según una canción que te llamando yo ya verás ya verás ya que yo era ya verás mira mira mira por Andreu con ella

Voz 2 41:38 habiendo dejado a lo alto

Voz 15 41:46 eh

Voz 4 41:46 como a ella

Voz 8 41:48 ah sí

Voz 4 41:51 pero qué peinado que está muy bien

Voz 8 41:53 el mítico pero no acababa de arrancar les faltaba un empujón bueno no no no

Voz 6 41:58 de facto en el empujón

Voz 8 42:01 bueno venga vamos a continuar vermú iba en serio es buenísimo por cierto

Voz 4 42:07 pero no hay donaría buscar de verdad sí han ido ya a buscar cuando cuánta gente aquí en vaso cien basó eh adonde aún bazar con un bazar para calmar tu puesto de favor decirle me da usted un vaso de plástico pero de cien a un bazar que es un bar chino vale

Voz 8 42:28 oye dice por cierto dice Alfonso Sapere de Twitter si tu hubieseis que pillar un coma etílico

Voz 9 42:34 que me encanta está supo

Voz 8 42:39 situación con la que trabaja no como una promesa

Voz 9 42:41 por eso como una posibilidad promete a la Virgen que si se curaba Mi primo

Voz 8 42:46 él dice Pilar y técnicos muy fuerte dice con que bebidas espirituosas os lo haríais le interesa esto sabes bueno pues yo ya puestos pues con vermú no bueno vale pues tú comer Moon oye que dicen que si coges un un pedo de vermú es terrible

Voz 6 43:04 bueno porque es las bebidas dulces siete y luego se manifiesta también en tu entrecejo como un apunta de nueve milímetros

Voz 4 43:09 la llamada St por el Celler

Voz 6 43:12 poca rapiña que alcanzó una punta de ataque se hallaban puntas de dilatar esa punta de Heinze Nails claves del grupo Nine Inch Nails

Voz 8 43:20 no sé qué me estás hablando hace hacer

Voz 9 43:23 ya se botnet es una punta de nueve milímetros sea un clavado ahí ya Path to be Broncano esa esta baza

Voz 6 43:35 mira Fito afrancesada de Twitter dice tengo una discusión con mi mujer porque yo quiero llamar a mi hijo Belén y ella se empeñan que FMI

Voz 8 43:42 no

Voz 6 43:43 por qué le pregunto yo hombre Fito pop porqué femenino

Voz 8 43:47 bueno es el nivel de población claro el belén es como si te pones Calatayud a tu hijo Calatayud eso eso femenino al masculino cómo te llamas en Calatayud K Gavela llámame Cala me habéis me habéis

Voz 6 44:00 no

Voz 8 44:00 claro claro claro claro me habéis ganado así que no es verle mes desde

Voz 4 44:04 a levantar la mano pero me pilla en un en un momento de programa que a mí me da mucha pena es pues mira te voy a decir una bienvenida si no menor es lo mismo que si voy yo

Voz 9 44:17 pero como ella tener quién es la estrella pero

Voz 8 44:22 es detener cojo lazos si tiene usted

Voz 6 44:25 es que estamos cansados ya ven

Voz 8 44:26 al tío mira el momento que venga yo miro

Voz 24 44:31 qué bien que

Voz 7 44:34 en algún momento Ariel por ejemplo la Sirenita sí pero también es un hombre de haría

Voz 6 44:41 el cómo y cuándo ser un mundo que hace cosas maravillosas

Voz 8 44:43 sí

Voz 4 44:46 en algún momento Ariel a lo mejor sólo en nombre

Voz 5 44:50 demos

Voz 10 44:50 Hedi así que este hombre a lo mejor me puede poner Belén a su hijo

Voz 7 44:54 no sé si que se convierte en un nombre

Voz 4 44:58 vale perfecto muchas gracias gracias por por la yo espero que ha podido atender entre los pendientes y la riñonera

Voz 9 45:04 yo no yo

Voz 8 45:09 gracias a eso yo tengo problema que es que todo el rato estoy mirando a las personas y me quedo con todos los detalles y no sé lo que me dicen si escuchar

Voz 4 45:17 de lo que menos hace caro gracias por la información y por corroborar también que igual no hacía falta que pueden ganar hasta no nos bien bien bien buena aportación buena aportación

Voz 8 45:28 muchas gracias por participar en el nadie de la SER estamos en la recta final yp pido habiendo pre visualizado la la siguiente cuestión que sacamos de la urna la música de filosofía barata hombre porque creo que nos pone ya en esa tesitura vamos que no está mal vamos a filosofía me lo quitó a filosofar pero muy barata venden

Voz 10 45:49 Javi de Barcelona primero Samantha mano

Voz 9 45:53 de su amante

Voz 7 45:58 oye que yo espero

Voz 4 45:59 es que ha sido mucha gracia recordamos a los espectadores que se incorporen nuevos entre incorpora nuevos apoya una obra que se ha ido

Voz 6 46:08 eh Andreo dices amante en lugar de éste

Voz 4 46:12 si no por nada porque no bueno no porque me gustó me equivoqué me gusto exacto

Voz 8 46:17 ya lo dije como nueva palabra adelante examen

Voz 4 46:20 te vale y qué quieres que hagamos las eh

Voz 5 46:22 entre los decía barata siguen sin eso que los pasaba que no no no escuchábamos bien sabes el eh

Voz 4 46:31 no vamos a hacerla como lo hacemos normal

Voz 8 46:33 es que la no se puede hacer es venga vale

Voz 5 46:36 en dice Javi de Barcelona

Voz 14 46:40 uno es esto no es firme y no puedo trabaja no hay quién filósofo desactivando una bomba Ramón

Voz 6 46:49 no no no hombre tan tan tan tan por cierto hay habéis visto Misión Imposible Fall Out

Voz 10 46:56 a última buenísima buenísima sí sí buenísima mejor película de verano

Voz 6 47:03 al final tienen una bomba que hay que desactivar

Voz 4 47:06 qué sorpresa ya abre uno La caja ilegal

Voz 6 47:08 en cuanto a perder en desactivar la me dice no bastante porque está llena de cables falsos email de repente me quedé en el cine flipando porque no lo había pensado nunca osea el tío que construye una bomba la construye para que explote para que funcione pero como ya sabe que va a venir alguien a desactivarla

Voz 21 47:28 claro por PCAL mete dentro roscas me pues cables de un reloj que tendría ir de verdad a partir de ahí ya no puede no puede sirve hirviendo la película pero oye nos flipa esto

Voz 4 47:47 es decir es un cable para paso una bomba

Voz 21 47:49 a tal pues es que él no poner bombas no te puedo decir pero nos parecen nada raro todo

Voz 4 47:56 hombre no claro si haces una bomba tendrás que poner

Voz 6 47:59 en las que pone el cableado falso cojones si viene de Misión Imposible

Voz 8 48:05 oye pero el cable falsa no pasa nada si lo cortas no cables hechos a propios

Voz 4 48:09 esto para que si los co si los cortas explote

Voz 8 48:12 va a vale

Voz 2 48:14 no es falso

Voz 4 48:17 mira para tanto

Voz 8 48:21 sí eh

Voz 4 48:25 no lo falso puede ser inútil lo falso es inútil en tanto que en no puedas usarlo en tanto sea útil lo falso pese a ser falso pero los falso tiene también sus conflitos UTI claro no

Voz 8 48:39 en el mismo sentido que lo verdadero pero con ha dicho que era otro

Voz 4 48:42 claro alguien ha dicho que lo falso

Voz 5 48:44 no tengan sentido no tiene un sentido falso quizás

Voz 9 48:49 a él me entiendes no

Voz 5 48:50 sí se sentido sentidos falso pegas sentido acabo en qué sentido en el sentido de su falsedad en el momento que lo han nombrada vale dice Javi a veces me planteo cosas como dos puntos se puede imaginar lo inimaginable

Voz 31 49:13 o cómo pudo saber si le olvido

Voz 8 49:16 dado algo

Voz 5 49:17 cuando no los recuerdo pensáis cosas similares eh vosotros tenéis alguna respuesta para mí sí sí por supuesto

Voz 9 49:32 que eh vamos a ver

Voz 6 49:39 es lo inimaginable imaginable por decirlo de alguna es es esta de la línea del debate no es lo imaginable imaginable si es lo indescriptible de alguna manera descriptible no os simplemente que tú no sepa describirlo no quiere decir que se descriptible haber estudiado por ejemplo entonces limitaciones

Voz 5 49:58 es eh

Voz 7 49:59 el tus limitaciones su amante no marcan un parámetro me marcan la Mino habló general claro como de acuerdo de acuerdo es lo último que ha dicho como si de acuerdo contigo ahí cual eh ah mira lo inimaginable es imaginable correcto pero lo indescriptible imaginable lo inimaginable cojones si no lo llames inimaginable a Paloma Alella imaginable pero el recién imaginable como lo inimaginable sí

Voz 8 50:37 ósea a ver

Voz 19 50:39 hola cuánta gente pudo haber fumado porros hasta ahora es la sede

Voz 8 50:45 la gente que eso es eso es que a esta hora ya fumaba gays es inimaginable pero lo inimaginable no es verdad todo es imaginable no no hombre

Voz 6 50:56 claro que sí pues para que tiene mira mira yo voy dice para que tiene una palabra que significa inimaginable sino la vas a usar Andreu cojones que es un cable falso no bombas es una bomba lingüística no es una palabra obsoleta

Voz 8 51:11 porque yo digo tú te imaginas llegar a Gran Vía de Madrid y que el tráfico sea fluido y la es inimaginable no lo puede imagina lo que es es imposible

Voz 7 51:22 no confundamos imposible Colleen imaginable es decir

Voz 8 51:26 hemos sido imposible tampoco es pues es posible sólo se trata de

Voz 19 51:32 vale hemos empezado el programa

Voz 6 51:36 sí encontrando que teníamos pocas palabras y hemos acabado dándonos cuenta que tenemos palabras demás pues lo que necesitamos igual no es un chatarrero palabreja que ves que no te sirve

Voz 4 51:51 palabra pero qué es esto

Voz 9 51:53 es más vamos a abrir ahora mismo él

Voz 8 51:56 vermú ni que es lo único que nos sacará de este atolladero