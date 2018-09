Entre Tiempos: Pincel por pluma (23/09/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos el mes de septiembre viene siempre cargado de efemérides literarias entre tiempos hemos optado por una de ellas el nacimiento del académico y dramaturgo Antonio Buero Vallejo a él vamos a dedicar nuestro espacio de hoy como cada domingo además me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado Sepang que sin él este programa no sería posible comenzaban Ana Martín

Voz 1 00:29 en el consejo

Voz 0142 01:04 permiten que él mismo se presente Antonio Buero Vallejo

Voz 3 01:09 nació en Guadalajara el veintinueve de septiembre de mil novecientos dieciséis de muchacho creí descubrir los valores de la juventud ahora como es natural me pasmo de lo tonto que era entonces encuentro que los de la madurez son los más auténticos dentro de unos años lo sospecho ya quizá descubra que también estaban llenos de engañifa así que a fin de cuentas la vejez es la que nos proporciona los últimos hallazgos cuando eso llegue si llega me gustaría confirmar lo que hoy me agrada suponer que el anciano el hombre al adolescente no es raro del todo porque nunca dejaron de ser del todo el niño que les precedió estoy casado con Victoria Rodríguez el teatro me deparó el encuentro con esta excelente actriz que es también una mujer admirable tenemos dos hijos Carlos Enrique son muy pequeños aún todavía nos alegran la vida

Voz 0142 02:02 en suma somos seres como esta era la voz de Buero Vallejo en mil novecientos sesenta y cuatro entonces contaba también que no había sido la de escritor su vocación inicial

Voz 3 02:13 soy pues escritor pero soñé con ser pintor aún no sé a qué atribuir el cambio de los pinceles por la pluma y conste que no es una figura retórica de yo escribo a mano a mis veintitrés años pensé que yo tendría que escribir quizá porque la tremenda época en que vivimos iba ya dejan mí un poso de experiencia personal que parecía requerir más que la expresión pictórica literaria contribuyeron también sin duda atizar la idea los diez años duros que pasé entre guerra y posguerra durante los cuales el aprendiz que yo era sedes entrenó decisivamente porque apenas tuvo ocasión de pintar pero tal vez la razón verdadera fuese que yo no era pintor el que lo comprendía tiempo

Voz 0142 02:55 ese decanto por el teatro publicó más de una treintena de obras entre ellas Historia de una escalera y el alud fue galardonado con los premios de teatro más importantes de nuestro país ganó también el Cervantes en mil novecientos ochenta y seis el Nacional de las Letras en mil novecientos noventa y seis sobre los premios hablaba así

Voz 3 03:14 el caso es que me puse a escribir teatro en mil novecientos cuarenta y seis tres años después el Ayuntamiento de Madrid volvía a convocar el premio Lope de Vega suspendido desde la guerra civil y lo tuve así como otros simpático galardón el de los amigos de los Quintero al que me había presentado al mismo tiempo desde entonces ya instalado en el teatro gracias al feliz estreno de mi primera obra me propuse no volverme a presentar a ningún premio decisión que mantengo todavía hay que no sé si calificar de meritoria o de cautelosa me han otorgado sin embargo otros de concesión automática no solicitados todos ellos han sido bien recibidos pues en un país como el nuestro de vida cultural más que precaria aquellos premios que se conceden honestamente que el escritor puede recibir sin haber comprometido para ellos su dignidad independencia literarias representan con frecuencia ayudas decisivas es seguro por ejemplo que sin aquel premio inicial habría yo he tardado muchos más años en abrirme las puertas del teatro si es que al fin lograba agrícolas

Voz 4 04:19 pero creo eso sí que un escritor no alcanzó

Voz 3 04:21 la verdadera identidad literaria hasta que el público

Voz 4 04:24 con no olvida los premios que ganó

Voz 0142 04:30 en la década de los setenta José Luis pequen sentaba a la mesa de la radio a los personajes más relevantes de la sociedad española de la época en el programa gente importante el mítico locutor entrevistaba a escritores artistas empresarios a deportistas entre otros Buero Vallejo no fue una excepción el escritor pasó por aquellos micrófonos de la SER en noviembre de mil novecientos setenta y dos año en el que había ingresado en la Real Academia para ocupar el sillón X mayúscula

Voz 5 04:57 prefiere usted que ahora le citen como académico o como autor teatral

Voz 6 05:03 yo soy autor teatral y se han llegado a ser académico de Egipto por ser autor teatral de modo que con todos mis respetos y todo a mi devoción por el título académico naturalmente me parece que mi título propio es el doctor teatro

Voz 5 05:16 a como autor de tragedias libre somos de llamarle trágico es usted bueno un trágico en el sentido

Voz 6 05:27 de qué escribo tragedias no soy tan trágico como la gente cree en el sentido de que vivir a este hecha polvo ni mucho menos porque afortunadamente vida que ha tenido sus avatares como la de cualquiera pues va bastante bien así que lo del sentimiento trágico de la vida que ya nuestra amiga Maite antes citando al venerado Miguel nos puede recordar a todos pues es eso en mí como en dos mil El sentimiento de profundo sentido trágico que la vida puede tiene que dio trato de reflejar en mi teatro con mayor o menor fortuna según las obras y los y los casos los años pero no exactamente la consecuencia de que yo de forma personal sea o no sea un hombre inmerso en una tragedia

Voz 7 06:12 espantosa no

Voz 0142 06:15 Buero Vallejo le pasaba como a otros muchos autores de irritaba sobremanera que sólo la recordarán por una obra

Voz 5 06:21 tenía veintidós años cuando vi Historia de una escalera yo diría que ha sido la obra que más he recordado durante otros veinte años no autorizan la verdad

Voz 6 06:32 hombre eso más bien me molesta profundamente porque ella estoy un poco harto de Historia de una escalera claro todo el mundo decía el autor de Historia de una escalera ahora viene usted y me dice que a sus veintidós años aquellos le pareció fenomenal a lo cual no tengo nada que objetar pero que les entonces sigue siendo su recuerdo lo más insistente en el plano teatral por lo menos en lo que a mí se refiere y pues eso para un autor que se considera vivo y en marcha y que cree que después de esa primera cosa ha hecho algunas bastante mejores pues si tiene francamente que desagradar de modo que me desagrada me desagrada eso que usted los ciento pero es guerra que fue para usted aquel estreno bueno aquel estreno naturalmente fue la vida la ocasión de la vida de pasar de una situación muy incierta económicamente bastante estrecha con un porvenir absolutamente cerrado y en el que yo no veía luces ha un estreno brillante que además me instala en el Teatro Español pues claro era como si le hubiera tocado a uno el premio gordo de la lotería y esto es una vulgaridad porque es mucho más que te toque a uno el premio gordo de la lotería que al fin al cabo no tiene ninguna Portabella porque se puede gastar no se puede gastar mal creados que es aún peor que gastar en cambio pues el que aún en el coloquen cree que el azar le coloque a uno en un camino que parece que es el suyo eso es decisivo

Voz 0142 08:00 en febrero de mil novecientos setenta y seis estrenaba su obra La doble historia del doctor Val min cuyo protagonista es un policía dedicado a la tortura de presos políticos una obra que por la censura tardó doce años en llegar a los escenarios

Voz 8 08:15 qué opinaba el autor sobre la tortura lo tenía muy muy muy claro Se puede justificar la tortura factor que centra esta doble historia en virtud de algo

Voz 5 08:26 una idea una política una postura

Voz 3 08:30 una crueldad

Voz 6 08:33 por supuesto mi criterio personal frente a la gran pregunta es inequívoco el que vea la obra o la conozca no tienen más remedio que sacar la consecuencia de que yo ese tipo de procedimientos lo mismo y lo desautorizó en cualquier caso en cualquier ocasión y sin ninguna excepción esto es mi punto de vista entiendo que la tortura es una barbaridad espantosa que no se puede hacer bajo ningún pretexto por urgente ya están noble que se pueda entender a veces que sea el pretexto salvar a muchos frente a pocos salvar urgentemente una ciudad que se yo cosas así pues ni aún en esos casos me parece que la tortura se puede justificar nunca se puede justificar una atrocidad de ese tipo sin embargo no ignoramos que invocando razones de urgencia razones de alta política razones de conveniencia general son muchos los lugares y los sitios donde si no tanto como justificarla porque esto sería muy gordo y muy duro pero por lo menos en cierto modo comprenderla o disculpar la y está en la mentalidad y en la manera de pensar de algunas gentes allá ellos también yo entiendo que eso no se puede hacer en ningún caso

Voz 0142 09:56 sobre cómo vivió Antonio la censura la Guerra Civil la dictadura la represión supimos más cosas escuchando a su viuda en A vivir que son dos días en septiembre de dos mil dieciséis la actriz Victoria Rodríguez recordó el amargo trago del paso de Antonio por presión donde vio morir a algunos de sus amigos origen

Voz 9 10:15 tras la muerte de Miguel afectó mucho

Voz 10 10:18 de Miguel Hernández claro

Voz 0874 10:21 a Miguel Hernández le conoció en la prisión de creo

Voz 9 10:25 pues la verdad es que como estuvo en varias yo ya no se encoge conoció a Miguel pero sí sirve pintó en una en una cárcel

Voz 0874 10:35 claro el famoso retrato está hecho en la cárcel sí sí no no en las cárceles en las que ese vivían también una especie de foros culturales clandestinos no impidió que los presos pues solían esconder el libros prohibidos aunque nos contaba que Antonio nos hablaba mucho de su tiempo en la cárcel él él en la cárcel aprendió cosas compartió cultura

Voz 9 10:59 pues indudablemente Le les sirvió para algo o todo lo que nos contó en su todas las digo yo no no sé porque yo entonces no tenía idea de que bueno existía

Voz 0874 11:12 cree que les formó como persona y le hizo lo que era no

Voz 9 11:15 hombre no lo sé pero supongo que algo les serviría porque él nunca

Voz 11 11:20 es un hombre amargado ni hablaba de aquella eh

Voz 0142 11:24 época ni estaba

Voz 11 11:27 dolido ni tenía rencor

Voz 9 11:32 era era una persona estupenda

Voz 0142 11:36 Buero Vallejo murió el veintinueve de abril de dos mil a los ochenta y tres años de edad no conoció por tanto el auge de las redes sociales la cantidad de contenidos que podemos encontrar hoy en Internet pero evidentemente si fue consciente de lo difícil que es vivir del arte y la literatura sobre la eterna crisis del teatro reflexionaba en mil novecientos noventa y seis en los micrófonos de Hora catorce tras serle concedido el Premio Nacional de las Letras por cierto que a José Antonio Marcos debió impresionar le tan ilustre personaje trabo en la despedida

Voz 12 12:08 creo que estamos en una situación crítica teatro la avalancha de de otras formas de espectacularidad de diversión que se pone en grave problema el del advenimiento de nuevos jóvenes autores pero él confía en que las cosas vayan superando

Voz 13 12:39 bueno Pérez con su compañía en esta edición de Hora catorce de la Cadena SER un saludo enhorabuena felicidades

Voz 0142 12:45 hicimos gracias a veces

Voz 12 12:46 los de

Voz 0142 12:49 dado la voz del autor ahora escuchemos su teatro en las voces del cuadro de actores de Radio Barcelona Las Meninas que se estrenó en el Teatro Español de Madrid en diciembre de mil novecientos sesenta está ambientada en el Siglo de Oro en la corte de Felipe IV la historia se centra en las intrigas palaciegas que envuelven a vela Azkena mientras pinta su famosa obra la trama se complica además con algunos enredos amorosos

Voz 10 13:19 Alteza es muy bondadosa prefiriendo platicando con un pobre pintor sois muy modesto no es al gays pareja grande empezáis el cuadro grande Don Diego cuando Su Majestad decidme pareja como habéis logrado pintar durante años sin que Don Diego lo supiese lo juzgo imposible y yo le quitaba el sueño Alteza ahora sí me haré la Mercè de dejarnos pareja sois vos Mi amigo Don Diego soy vuestro más leal servidor House de cumplidos estamos solos a así yo no puedo ya lo creo que podéis o no os acordáis acordar yo si me acuesto creo que tendría unos seis años lo recordáis con usted me dejaron un momento sola con vos me tomasteis en brazos nunca pensé que pudierais comentó visteis con una persona real la más grave falta sabéis que no se nos puede ni tocar he pensado a veces sino lo haríais como una protesta de hombre que no se tiene por inferior Tina Amorós niño olvidar también ahora quién soy sigo siendo una niña que no sabe tenaz a los niños se les miente siempre en palacio pero yo quiero saber yo quiero saber recurra vuestra empezó me ha honrado a menudo con su pregunta hoy hoy Le haré otra Mi amigo de entonces porque sé que es el hombre más discreto de Palacio contestaría hay sin mentir lo que os pregunte ignoro si podré hacerlo sin mentir Don Diego ya hay bastantes mentiras en la corte tratar de comprender mi creo comprender responderé simplemente sabéis que anda sola a menudo por palacio Mi padre me riñe pero algo me dice que debo hacerlo ayer escuché a dos veteranos de la Guardia yo ya sospechaba algo más no sé si serán infundios que corren vos no me engañar es cierto que mi padre ha tenido más de treinta hijos naturales todo esto puede ser muy peligroso para los dos Hosni gays responder

Voz 14 16:01 tenéis dieciocho años

Voz 10 16:04 yo cincuenta decidir si se supiese que os decía la verdad nadie comprende y me Don Diego me ha ojo en la corte sólo confío en vos mi padre siempre me dice con vuestras meninas con la reina por veces pienso si estoy enferma soy tan moza o más que ellas y me parece niñas Mi padre niño también son lobos me parece is not no me en verdad lo que me pregunta no es posible la fidelidad pocas veces tan despreciable es el hombre imperfecto vos soy fiel eso se sabe y estoy segura hay que aprender a perdonar Flaqué todos la tenemos sé que vivo en un mundo de pecadores esa mentira lo que me cuesta perdonar cuando paso ante el retrato del rey Luis suelo chance Army saludo a mi prometido más rígido pero yo pienso que dicen que es un gran monarca quizás sea otro saco repleto de engaño de infidelidad

Voz 15 17:39 entre

Voz 0142 17:40 vamos

Voz 15 17:43 eh

Voz 0142 17:45 estoy ya está a mi lado en el estudio María Romero buenos días Ana que había tenido un día festivo y cantaría porque claro pero verás es que yo hablaba del Teatro Buero Vallejo ella tenía que traernos su lista semanal Blanco y en botella hoy tocaban los musicales

Voz 1473 18:04 mm huida del espíritu teatral en su vertiente más melódica poco más y me vengo caracterizada de algún personaje

Voz 0142 18:10 el joven Eagles

Voz 1473 18:13 claro pero como la radio no Seve has decidido dejarlo para otro momento mira yo estaba barajando venir disfrazada de la señora Don ayer ahora que se ha anunciado que van a hacer musical de este libro y peli una de las más recordadas de Robin Williams pero he preferido de evitarlas Anita qué lástima me da rabia que te hayas dependido y mira que tenía posibilidades de disfrace porque anda que no hay musicales la lista es interminable no saben por dónde empezar para hablar de ellos hoy así que he tirado de clásicos

Voz 16 18:38 el menudo ya le ha sí sí

Voz 17 18:49 Mickey que has ni ensanchan de Si si Blair da de estés

Voz 1473 19:01 estos musicales este te traigo hoy no necesitan mucha presentación porque da igual que no los hayas visto que las canciones te suena mucho

Voz 0142 19:07 oyentes tienen que haber caído en la cuenta de cuáles este musical con sólo escuchar este tema de bienvenida al Kit Kat Club

Voz 1473 19:14 ya con ese relato del nombre del lugar pues quedan pocas dudas de que estamos hablando de Cabaret uno de los musicales más icónicos de la Historia ambientado en mil novecientos treinta y uno en un Berlín que siente como la tierra empieza a temblar por el auge del nazismo y que se estrenó en mil ochocientos sesenta y seis en Broadway

Voz 0142 19:28 más de cincuenta años de representaciones por todo el mundo ahí es nada hablando de grandes iconos del musical

Voz 18 19:34 en algo pues

Voz 19 19:49 no no

Voz 0142 19:55 mira yo no he visto este musical listas de coña confieso sin embargo se perfectamente que este tema es parte de Los miserables la adaptación de la novela de Víctor Hugo

Voz 1473 20:05 la historia de Jean valió Annie su búsqueda de una vida mejor en un entorno revolucionarios e interpretó por primera vez en París en los años ochenta aunque el estreno digamos oficial fue en mil novecientos ochenta y cinco en Londres y fíjate dato curioso que ha encontrado en la web e lo formó esta adaptación teatral de Los miserables nació después de que el compositor Alam publica viera otra conocidísima obra Jesucristo Superstar S B que le picó la curiosidad hice lanzó adaptar la obra de Víctor Hugo junto al compositor Jean Claude

Voz 0142 20:31 como una película que es buen francés se ha convertido en uno de los musicales más longevos de la historia de Reino Unido porque lleva representando se desde mil novecientos ochenta y cinco y a día de hoy siguen el Queens Theater

Voz 1473 20:44 aunque no ha conseguido superar a los más de sesenta años que lleva representando se La ratonera de Agatha Christie que creo que es el que más años lleva sobre las tablas de todo el mundo y hablando de musicales duraderos

Voz 21 21:01 ah sí

Voz 0142 21:07 ahora qué bonito pero cuántos años se ha tirado Cats on en las tablas de Broadway es una barbaridad de tiempo a los dieciocho años interpretando se ininterrumpidamente insinuó leído mal

Voz 1473 21:19 este particular cuento de gatos ha vuelto hace poco tiempo pero fíjate que yo pensaba que era el más duradero Nueva York Hinault lo superan el fantasma de la ópera

Voz 0142 21:26 Chicago El Rey León Murcia porque aunque no

Voz 1473 21:29 España solos lleva representando desde dos mil once Se estrenó en mil novecientos noventa y siete en Broadway basado en la película de Disney con canciones del mismísimo Elton John

Voz 0142 21:58 un musical que ha estado en boca de todo el mundo desde hace un par de años es Hamilton es verdad sea representado en Estados Unidos con muchísimo éxito y si no recuerdo mal pasaron por su patio de butacas Barack Obama o Hillary Clinton

Voz 1473 22:10 sí pasaron muchas personalidades de todo tipo y pelaje IVE por si Obama y su familia fueron unos privilegiados porque fueron de los primeros en escuchar el germen de la obra escrita por el dramaturgo y actor Lin Manuel Miranda que ha llevado unas melenas para protagonizar la obra que ni te cuento cómo sabe además me llama la atención la temática que es que cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unido efectivamente también primer secretario del Tesoro y artífice del sistema financiero de los Estados Unidos Alexander Hamilton

Voz 22 22:37 el que sale en los billetes de diez dólares

Voz 1473 22:40 sí claro tú dices pues bueno típica historia americana rimbombante con mucho boato pues para contar esta historia no sean ganen los convencionalismos lo hacen de una forma bastante novedosa para la época en la que se desarrolla la trama a ritmo de hip hop

Voz 23 22:53 o When in ciudad son zampó quiero por su club gay

Voz 24 23:12 a mí no me queda muy claro que con esta historia tan estadounidense este musical pudiera arrasar en España no te parece

Voz 1473 23:18 bueno no sé sobre gustos no hay nada escrito quién sabe pero el que sí que te puedo decir que arrasó sus canciones no las habíamos al dedillo media España tu Guillot fue Hoy no me puedo levantar

Voz 26 23:33 hola

Voz 0142 23:43 hombre mecánicas que escrito por Nacho Cano y basado en los temas del primer álbum del grupo pues como no iba a triunfar tenía todos los mimbres para adentro

Voz 1473 23:51 estaba cantado la que sí que fue toda una sorpresa por su ascenso vertiginoso es la historia de María y Susana dos amigas enganchadas al electro latino que van a un campamento veraniego cristiano en el que María recibe la visita más celestial posible y fue tal el éxito que en pocos años la hora de Javier Calvo y Javier Ambrós los hobbies llegó a la gran pantalla fue Leiva el que con esta canción puso banda sonora a la llamada

Voz 27 24:14 nos encontrábamos la velocidad ceda las empiezo la por la enseñanza

Voz 0142 24:59 a lo

Voz 29 25:01 sin duda

Voz 27 25:35 pasa

Voz 0142 29:40 gracias Gina gracias Marcos hasta la semana que viene