Sucedió una Noche: "Una de genios: Paul Newman, Gregg Toland, Monty Python" (23/09/2018)

un programa producido por Cadena SER y el canal de televisión TCM dirige

hola muy buenas bienvenidos otra semana sucedió una noche esta horita semanal que la se reserva al cine que hace diez años nos dejaba Paul Newman y hoy vamos a recordarle como se merece es el único protagonista del programa de hoy tenemos también años Lucas al director de fotografía Grec van a los Monty Python o a la directora debutante Carmen Blanco como es de mala educación hacer esperar a tan ilustres invitados vamos a comenzar ya mismo

Voz 11 01:29 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 8 01:40 la película de TCM esta semana apostamos por American graffiti la película de George Lucas dirigida en mil novecientos setenta y tres que TCM emite esta tarde a las ocho una visión nostálgica de la Norteamérica de principios de los años sesenta del siglo XX

Voz 0544 02:00 debutado como director en mil novecientos setenta y uno con la película de ciencia ficción th X once XXXVIII que resultó completo fracaso tu amigo Francis Ford Coppola

Voz 8 02:10 le dio entonces un consejo Francis me desafió a mostrar mi verdadera naturaleza la crítica Amy había definido como un director frío intelectual y amante de la ficción científica trata de escribir algo más con el corazón me dijo que tenga un contenido más humano

Voz 0544 02:25 Lucas entonces decidió utilizar una serie de experiencias personales basadas en su adolescencia cuando les cifraban los coches y antes de que un grave accidente le quitara la idea de hacerse piloto profesional

Voz 8 02:36 conducir por las calles sin hacer nada fardar delante de las chicas ser feliz y desgraciado al mismo tiempo eran cosas que vivíamos casi todos los chicos y generación en todos los personajes de la película hay cosas basadas en su propia vida o en la de mis amigos

Voz 13 02:50 si el si suecos conduce Schulte exenta de tiene que tiene es me conoces lo explicó él es la cosa más bonita ya alucinante que he visto en mi vida y no sé nada de Ci podríamos vernos lo algún sitio yo siempre el títere excelente

Voz 0544 03:07 American graffiti transcurre durante la última noche de verano del año mil novecientos sesenta y dos los protagonistas acaban de terminar el instituto y a la mañana siguiente algunos de ellos dejarán su pequeño pueblo para ir a la universidad y comenzar una nueva vida

Voz 14 03:22 yo creo que debería esperar un año más expresó

Voz 0277 03:27 Vallina no hombre tras yo con lo que nos ha costado que te admitieran estabas deseando salir de este poblado yo la te vuelves atrás mira quién llega John quieres terminar como él no va a tener siempre diecisiete insisto Met estos la cabeza necesito un poco de tiempo

Voz 0544 03:42 así entre el miedo a enfrentarse a un futuro incierto y los deseos de divertirse transcurrirá esa larga noche en la que no faltarán el alcohol las ganas de ligar ni el rock'n'roll

Voz 15 03:59 Varela incluye claro

Voz 0544 04:10 American graffiti es una crónica generacional nostálgica sobre un tiempo finales de los cincuenta y principios de los sesenta que irremediablemente se fue y que se llevó por delante la inocencia y la ingenuidad de los jóvenes que lo vivieron

Voz 14 04:23 cada día es más difícil Liga me acuerdo que hace cinco años con un par de horas y el depósito lleno de gasolina tenías dice se aquello era vida

Voz 0544 04:32 un joven Richard Dreyfuss encarga del papel principal en esta película coral el de ese chico que tiene dudas de seguir o no a la universidad el actor iniciaba así una fulgurante carrera de éxitos que tuvo durante la década de los setenta Burujón Encuentros en la tercera fase o el Óscar que ganó con tan sólo veintinueve años por La chica de la diosa antes ya te creas que que no estoy prepara

Voz 14 04:55 todo para lo que les pero no seas estúpido es vivir una experiencia divertirse un poco Curtis

Voz 0544 05:00 en la película también podemos ver en uno de los papeles al hoy director Ron Howard el realizador de Una mente maravillosa Apolo trece dejan sólo una historia de Star Wars y muchas otras e incluso a Harrison Ford que da vida a un conductor en busca de una carrera nocturna

Voz 14 05:14 oye si iba a ser una carrera con John Miller desde que me bajen cuanto lleguemos allí porque no sierras el pico pequeña nos dicho una sola palabra en toda la noche chador antes da por hablar pronto te empezaré empezaremos

Voz 14 05:25 se te va a caer la baba cuando me has correr en seco

Voz 0544 05:28 y como telón de fondo la voz siempre presente de El hombre lobo en locutor de radio que ameniza con discos esa noche de verano

Voz 0277 05:35 es encantador escuchar al hombre loco animarle no les gusta porque por Kiss negro aspira a mí me parece fantástico me han dicho que habla desde una Duke que está dando vueltas constantemente

Voz 0544 05:57 American graffiti se rodó en veintinueve días siempre por la noche y en diversas poblaciones cercanas a San Francisco como PETA aluma San Rafael para hacer la película se utilizaron más de trescientos coches anteriores a mil novecientos sesenta y dos para ambientar convenientemente esa época para conseguir tal cantidad de automóviles el equipo de producción puso anuncios en los periódicos se presentaron más de mil hizo un casting para elegir los coches que se ven a lo largo de la película

Voz 0277 06:24 mira este coche con todo cariño hasta que la muerte de los padre es un coche el fabuloso con ese con ella cualquier parte hasta el fin del mundo a cualquier parte hasta la Luna

Voz 0544 06:36 American graffiti obtuvo en mil novecientos setenta y cuatro cinco nominaciones a los Oscar incluida la de mejor película no ganó ninguna estatuilla pero ha quedado como una Adela las películas que mejor transmite ese tránsito que como noche al día ocurre en la vida cuando se deja definitivamente atrás la ciencia y comienza la edad adulta

Voz 8 07:07 bueno que estáis listos para nuestro juego de las películas pues ahí va la primera

Voz 10 07:12 ese tío Iggy Pop así y los estuches

Voz 14 07:16 son el de las chicas adolescentes de Nueva Jersey nombra al cantante Iggy Pop el hombre más éxito el mundo junio de mil novecientos setenta propongo así claro porque no me sobra Patterson hola Marie conoce a Patterson no conduces el bus no da te llamas no me verdadero nombre es como hacerlo

Voz 20 08:12 este es mi compañero de negocios ya no venda medicina ajustar las regalo a todo dos mil trescientos dólares al mes de cuota de bienes las medicinas que quieras bienvenido al club de compradores de Dallas

Voz 10 08:53 ha sido se trata de mi mujer y ese hombre cuanto más pienso en ello más nervioso me pongo

Voz 21 09:06 bueno me va a decir lo que quiere que cada uno es un secreto no estoy bromean quiere que los mate que le parece que es un idiota que no le interesa no he dicho eso sólo les he dicho que es un idiota ha pensado tanto en ello que se ha vuelto loco le daré diez mil dólares

Voz 25 09:56 Víctor está antes que no te acuerdas de Hampton como salario fue disco que me cambió la vida dio más importante de mi vida fue descubrir el pícaro si sí

Voz 0277 10:13 te tomas unos por la mañana pero me refiero a uno litros claro es que el delito

Voz 8 10:21 ingerir un litro te lo que sea

llevabais adivinado las cuatro enhorabuena porque esta semana no era nada empezábamos con Patterson la película de Jim Jarmusch estrenada hace un par de años con el trailer haciendo de conductor de autobús poeta que vive en un barrio que se llama como él Patterson la segunda era Dallas Bayern clave la película por la que máxima Hey Ya les meto ganaron sendos Oscar en dos mil catorce Llera ya repleto precisamente con su grupo City Seconds to Mars el que cantaba la canción de su banda sonora que escuchábamos tras la estrena la tercera era Sangre fácil la película con la que debutaron los hermanos Cohen como directores en mil novecientos ochenta y cuatro con música de Carter burdel y por último Ben Stiller le hablaba de Peter frontón a Baiona Ryder en bocados de realidad una película de los años noventa a cuya banda sonora pertenece esta estará Henry que el grupo Black Mountain hizo del Baby I love Way la canción de Peter tanto las cuatro películas Patterson Dallas Bayern exclama Sangre fácil ir bocados de realidad las podéis ver la semana que viene TCM

Voz 0544 12:25 dale un título digo es que el ciclo Weigle pudo usted delfines parece para unas normalmente los protagonistas de nuestros reportajes suelen ser actores o directores pero como bien sabéis en la elaboración de una película participan otros muchos oficios la mayoría de estos profesionales suelen ser desconocidos para el gran público no así para los cinéfilos por la gente que trabaja en el cine y sólo unos pocos de estos profesionales llegan a la categoría de mitos esta semana os queremos hablar de uno de ellos aprovechando que hoy domingo día veintiséis Se cumple setenta años de su fallecimiento Nos referimos a acrecentó al director de fotografía

Voz 28 13:06 señor Wilder Bike cree que sí tienen unos minutos para hablar con él hubo voto Tony Parker actor hagan el cámara

Voz 8 13:16 estamos en mil novecientos treinta y cinco en el rodaje de la película esos tres Willian Wyler

Voz 1046 13:21 mire señor Wilder quisiera pedirle que me dejara abandonar la producción descontento bueno cubanas no no es eso señor lo que ocurre es que usted tiene muy claro siempre como se debe mover la cámara y como iluminar cada escena nunca me consulta nada así que creo que estoy de más en este rodaje en directo

Voz 8 13:37 por se queda perplejo ante aquel joven que reclama respeto para su trabajo y una mayor participación en la creación de la película Paraguay leer como para la mayoría de los directores de la época los operadores de cámara hay encargados de fotografía eran tan sólo técnicos a los que ellos ordenaban lo que tenían que hacer wailer se plantea sustituirle pero tiene una corazonada decide dar una oportunidad a aquel hombre

Voz 25 13:58 de un plano corto iremos a un plano general de vuelta al plano cuando uso del XXXV para atenuar la distorsión de lo miraremos desde arriba puede quedar bien

Voz 8 14:08 a partir de ese momento Le consulta cada vez que va a rodar Un plan hoy descubre que el joven está lleno de ideas originales además de ser todo un maestro en el manejo de la cámara y las luces directo Lahm se convertirá a partir de entonces en el director de fotografía de casi todas sus películas formando con wailer una de las asociaciones más provechosas del Hollywood clásico

Voz 28 14:34 el plan fue uno de los directores de fotografía

Voz 8 14:36 ya más legendarios que ha conocido el cine con él la luz se convirtió en un instrumento dramático en sí misma

Voz 29 14:42 muy bien entonces os ajustamos lo previsto es una más simple de lo vamos a conseguir puede sentir vale vale es lo que haga falta estamos aquí partidos

Voz 8 14:50 cuando iluminaba el rostro de un actor no lo hacía buscando la estética sino una mayor profundidad emocional la Cámara decía Tolosan debe captar los sentimientos sin necesidad del día era también un experimentador nato siempre dispuesto idear nuevos trucos que potenciarse las posibilidades de la luz de los movimientos cámaras es La Bella tu cara para la apago atrás

Voz 28 15:13 la actriz tiene

Voz 30 15:14 Carla B la directamente a su cara para que parezca que la llama Esla

Voz 31 15:16 que ilumina pero claro debe tener cuidado y habilidad para nuevos

Voz 30 15:19 verla vela hacia la Cámara porque sino todos estropea sur

Voz 8 15:21 con especialidad era la profundidad de campo un buen ejemplo de su sólo encontramos en la escena cumbre de la Nova de William Wyler aquella en la que de Davis deja morir a su marido

Voz 10 15:33 por favor reenvía mi habitación arriba en el cajón Sadiq arriba deprisa

Voz 8 15:41 en la escena tenemos a Bette Davis en primer plano mientras que el fondo vemos a su esposo como lucha por levantarse de la silla de ruedas y subir la escalera la clave de la escena está en el rostro de la Davis que refleja toda su frialdad pero también es necesario que el espectador sepa qué está pasando con el marido cualquier otro director hubiese montado la escena alternando los planos de uno y otro pero gracias a una técnica utilizada aportó LAN que permitía mantener a la vez enfocada a una zona próxima y otra lejana wailer lo resolvió en un único plano lo cual resulta mucho más dramático

Voz 0277 16:14 yo qué pasa

Voz 32 16:17 recoge Le de las piernas ver superlativa hiciera especial

Voz 0277 16:21 que por ella

Voz 28 16:26 me empezó a trabajar en la industria del cine a los engaños en diversos oficios técnicos

Voz 8 16:31 con veintisiete se convirtió en el director de fotografía más joven dejó pronto su fama de excelente profesional corrió entre los directores que no cesaban de reclamar su servicio

Voz 33 16:40 sí gracias a la fotografía de la película es estupenda estoy muy

Voz 32 16:43 no me alegra que te ha gustado el productor Samos

Voz 33 16:45 el Goldwyn incluyó en su nómina para él trabajaría en cerca de cuarenta películas Tola un hombre muy metódico en su oficio

Voz 34 16:52 señor director Serra ayer de seguridad de cuatro tipos es la puerta que quieren verle cuatro tipos han metido los cuatro igual con corbata y chaqueta de cuadros eh nos edición del FBI o de la orquesta de Tommy Dorsey

Voz 31 17:05 así es con su equipo dejarles

Voz 33 17:07 el rector han trabajado siempre con el mismo equipo de ayudantes todos ellos vestían siempre con chaqueta y corbata se le consideraba al cámara más rápido del cine y también el más silencioso su cupo bien se comunicaban entre sí por señas y órdenes muy simple el proyector de cinco kilos

Voz 35 17:24 un poco más más has ido esa bien y luego va un poco el fuego que no se ve más que eso

Voz 8 17:29 pero pese a su gusto por la disciplina era un hombre muy amable y de gran calidad humana que nunca se irritaba ni alzaba la voz

Voz 32 17:36 por favor señora puede apartarse dos o tres metros está en el campo de la Cámara muchas gracias señora

Voz 33 17:41 Polán trabajó para John Ford en dos de sus películas las uvas de la ira y hombres intrépidos esta última el director quedó tan admirado de su fotografía que lo incluyó junto

Voz 8 17:50 a él créditos de la película algo que no se había hecho antes hasta entonces el nombre del director de fotografía aparecía junto al del resto de los técnicos nadie con excepción del director de la película de las estrellas UL

Voz 33 18:02 tutor veía aparecer su nombre por separado en la ficha Ten esta circunstancia volvería a repetirse al año siguiente en la película que hoy todo el mundo considera la obra maestra de Tola

Voz 0544 18:13 Ciudadano Kane

Voz 8 18:19 con la intención de sacar provecho de la popularidad que joven Orson Wells había conseguido la radio hoy en el teatro el estudio es recabó le ofreció un contrato para escribir dirigir y protagonizar una película con total libertad artística

Voz 36 18:32 ha venido a la ciudad de la magia de los sueños una estrella rutilante en el firmamento de la ilusión tiene veinticuatro años y su nombre es or so bueno que suenen las trompetas despierta las pancartas Hollywood ha llegado el niño prodigio

Voz 8 18:45 tal y como le permitía su contrato Orson Wells tenía libertad absoluta para contratar a sus colaboradores hundía Se presentó en su despacho Grec Tall and llevando en la mano el Oscar a la mejor fotografía que acababa de ganar con cumbres Borrás cosa de Weiner así lo contaba el propio director de la oficina

Voz 37 19:01 la me anunciaron con un hombre llamado Tola quería haber visto naturalmente era el sabroso menos me dijo quiero rodar contiene que va yo no sé nada de película y dijo precisamente pienso que si te dejan trabajar en plena libertad podemos hacer una película que parezca diferente estoy cansado de trabajar con gente que lo sabe todo sobre la cima

Voz 8 19:26 pues Els con su experiencia como director aún no estaba limitado por el estilo formalista de Hollywood así que trabajando con este debutante Dolan dio la oportunidad de desarrollar toda su pasión por la experimentación y el riesgo Grec Totalán fue también el encargado de enseñar a Wells unas reglas básicas define cosa que hicieron viendo una y otra vez la película La diligencia de John Ford

Voz 10 19:49 de amplia tortura lo usamos en hombres intrépidos

Voz 8 19:53 durante varias semanas ambos diseñaron minuciosamente el estilo visual que querían para el fin

Voz 35 19:58 ahora sé que películas actitudes mis esperanzas conducen a este momento a este instante por Orson baremos Historia vamos a dejarles con la boca abierta

Voz 8 20:08 vaya si lo hicieron Nagano Kane está llena de recursos visuales muy innovadores utilización de eventos de gran angular contrastes de luces y sombras muy expresivos complicados movimientos de cámara hay encuadres absolutamente novedosos pero los zapatos

Voz 35 20:26 tiene que estar más baja esta escena tenemos que ver a esos dos hombres como como pilares que se elevan al cielo

Voz 8 20:32 la técnica de profundidad de campo fue llevada hasta un extremo en muchas escenas los personajes aparecen en diferentes planos cerca y lejos sin pérdida alguna identidad de foco

Voz 38 20:46 el Día Mundial de mañana del mundo a todos a pasar la noche le

Voz 0277 20:51 Victor a todos dime por ordenador a todos a que duermen en tiendas

Voz 8 20:55 muchas de estas térmica ya había sido ensayadas por cola ante que las anteriores pero Kane es de alguna forma la síntesis y culminación de su estilo visual

Voz 39 21:05 sí

Voz 8 21:10 durante la Segunda Guerra Mundial Grecia Dolan llegaría debutar como realizador dirigiendo un documental sobre Tarfaya pero su enunciado paso a la dirección de películas de ficción no llegó a producirse el veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho murió de un ataque al corazón mientras estaba trabajando tan sólo tenía cuarenta y cuatro años has visto

Voz 40 21:29 es una amenaza Nicola de sus hijos disputa este hombre hecho más por ellos que ninguno de los que trabajan en esta industria inning gorras sido capaz de venir a su tierra se van a enterar me van a oir uno por uno que ahí lo que rara que es objetable que va a escucharlo si es que estamos son las dianas

Voz 8 21:45 por Samuel Goldwyn indignó al no ver a ni una sola estrella entre las muchas personas que asistieron a su entierro no faltaron eso sí grandes directores y compañeros técnicos aquellos que de verdad sabía la pérdida para el cine que representaba la muerte de Grec Polán uno de esos genios desconocidos para el gran público el de trabajo supuso un antes y un después dentro de la fotografía cinematográfica

Voz 41 22:28 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:41 esta semana recibimos a una joven directora Carmen Blanco que acaba de estrenar su primera película los amores cobardes Carmen Blanco ex gaditana película se rodó en Málaga y allí se presentó en la pasada edición

Voz 28 22:54 espiral de cine español ahora

Voz 0544 22:57 cartelera

Voz 27 23:04 pues sí Carmen Blanco

Voz 9 23:06 E igual a los dieciocho años me tuve que ir de mi tierra a Málaga para estudiar Comunicación Audiovisual porque ya me interese por el fin yo dirijo la película como director cuando terminé el instituto no sabía realmente qué hacer pero sí que la verdad que era muy cinéfila me gusta muchísimo ver películas me encantaba el proceso no cabía detrás y en mi casa mi familia siempre hace muy cinéfila ponían muchas películas clásicas no

Voz 14 23:31 en qué película luego de hermana de Carlos noveno y esposa del Rey de Navarra se llamada era la de enhorabuena

Voz 9 23:40 aquí nada tuve que decidirme entonces me decidí por Comunicación Audiovisual no que está relacionado con el cine una vez termine me vine a Madrid a a especializarse en guión cinematográfico hice un máster y un añito después ya cree junto con tres compañeros nuestra propia productora para dar cabida a un poco para salida nuestros corta

Voz 43 23:59 ah

Voz 0544 24:02 la verdad es que veía bella película de todo

Voz 9 24:04 me gusta ver eh muchísimo cine no sí que es verdad que de pequeñita veía cine más clásico películas de los noventa así como cadena perpetua por ejemplo es una película que que ve muchísimo

Voz 44 24:15 por el poder que me otorga al Estado porque Main yo le conté no a cumplir todos cadenas perpetuas consecutivas una por cada una de sus víctimas que se cumpla

Voz 9 24:26 padre ponía muchísimo que bellos vivir no que es una memoria a lo que se llevó también crepúsculo de los dioses otra película no de pequeñita ya ponían mucho en mi casa yo ya mismas quedando un poco

Voz 10 24:36 que me gustaban aquella escena en la escalera del Palacio sí esperan está bien Cámara acción

Voz 9 24:53 Conexión con aquel cine no que es más intimista no más Manuel va Goba todo este tipo de cine no Richard Linklater que es el director de voy who tal también me gusta mucho ese tipo de cine yo creo que es una referencia clara no de de Bode en la película que este tal sí que es verdad pero yo te digo que que me gusta desde desde la Nouvelle va Azkar Money Corín no que es otro autor muy muy loco no entonces sí que veo todo tipo de más que de autores y de cine Ensino de corriente de cine sí que soy más de películas no

Voz 2 25:28 sí

Voz 9 25:35 sí lo que más me gusta sin lugar a dudas es escribir

Voz 45 25:38 siento un gran respeto y admiración por los hechos pues me tienes con Fogasa excepto jodido guion porque crees que lo escribí tengo admite ex acerca de este trata sobre lo que siento porte

Voz 9 25:51 Carmen me cuarto no ponerme a escribir no empezar poco a definir todos no lo que vas a hacer un poco el estilo busca referencias no ver un poco el estilo visual no gustó todo todo es uno y sobre todo escribir no hay comenzar un poco la historia es lo que más lo que más me llena yo creo que escribir la Historia

Voz 14 26:08 esta vez se puede hacer una película pues cualquier cosa te pueden hacer películas con Kissinger misiones secretas trasplantes de corazón el joyero que le pega un tiro a su mujer

Voz 9 26:16 bueno venga vamos a trabajar lo dije yo es que me siento más guionista porque tengo más experiencia hecho modo guiones el final soy una guionista que ha dirigido su primera película creo que se que se necesita mal fondo no marca la de fondo va hacer más de un proyecto para para terminar de sentirme como directora de cine pero pero bueno estamos aprendiendo he aprendido muchísimo no siempre he dicho que después de hacer esta película para mí es como fue como hacer un segundo máster no yo no tenía ni idea de dirección

Voz 29 26:57 hemos cortado siento haber cortado lees la percha dentro en cuadro yo pedí una marca de encuadre

Voz 47 27:03 bueno podemos fijar una marca de encuadre les tienes marca de encuadre creo que soy muy bien cerrando toda vamos a rodar

Voz 9 27:09 aprendió muchísimo de trabajar con los actores por ejemplo de la relación con los actores

Voz 47 27:14 bueno vamos a rodar cerrando todos Sanidad quiere tienes ni que podríamos para el un momento para el rodaje cuenta parando el rodaje las relaciones que

Voz 9 27:24 entre cada cada miembro del equipo no he he aprendido muchísimo de soy sobretodo también a enfrentarme cosas como por ejemplo el diseño de vestuario que no tengo ni idea también tú que enfrentarme yo porque decidí bueno hacerlo tenía poco claro lo que quería

Voz 14 27:38 en Pontes para la escena del si así no está mal polen de la tal enseguida qué te parece muy bien te has aprendido como cosas

Voz 9 27:46 nuevas que no había aprobado antes liderar un equipo no para que todo con genio bien

Voz 47 27:51 he soñado que estaba en el plató intentar sacar adelante un plano y todo salía mal es es un sueño de ansiedad estas ansioso por algo que a veces me pregunto qué pinto yo considero

Voz 9 28:02 lo peor un poco lo que no no dependía tanto de nosotros no que en principio era la financiación no que no encontramos al fin a la financiación tuvimos que auto producirla y con la ayuda del quirófano

Voz 47 28:11 Nicolas sabes que te digo nunca más volvería a trabajar en una película de bajo presupuesto otros ciclos pasamos un poco mal ahí al principio y sobretodo ya al Tenerife en la película

Voz 9 28:20 es ya colgada mentada a todo toda lista no la película termina a ETA el busca distribución no que es una cosa realmente arduo para películas tan pequeñitas como estas estoy bastante tiempo llamamos a muchas puertas claro a veces ya no ahora mismo en el mundo en que vivimos no en el cine ya la distribución incluso está pactada antes de rodar no incluso peligra entonces sí que tuvimos muchas dificultades para para que una distribuidora dirá confianza no a a esta película tan pequeña es el tipo de película

Voz 47 28:51 es un gran director tío tus películas son impactantes voz boya fijamente y amigo como un buitre quiero aprender detenido único un poco

Voz 9 29:00 que le pida la vida no es verme Bermejo que evolución en este mundo del cine no poder dedicarme a esto como al final como trabajo no que es lo más complicado y lo que realmente al final queremos

Voz 47 29:10 no me gustaría decir a todos los que me aconsejaron que requiere esta película a los que me dijeron que no o cuando les pedir dinero a los que leyeron el guión y atendieron una llamada telefónica a todas esas personas muchas más me encantaría a decirles gracias pero no puedo vivir de esto

Voz 9 29:31 hacer nuestras propias películas tipo de llevarlas a cabo no que nos financien si puedes llevar la sala no hasta final entonces eso es un poco lo que lo que esperamos un poco no de nuestro productor hay un poco de nuestros trabajos

Voz 8 31:07 con esta canción que formaba parte de la banda sonora de Eyes Wide Shut última película de Stanley Kubrick Icon Kubrick no trabajo nunca pero sí lo hizo con muchos otros directores nuestro siguiente protagonista

Voz 5 31:22 lo mejor es tan difícil será que la gente no

Voz 8 31:28 próximo miércoles se cumplen diez años del fallecimiento de uno de los actores más populares de la historia este hombre

Voz 51 31:34 pues ahora hemos mulas duchos cosas era hemos luchado con todo lo que hemos estado eh

Voz 8 31:46 así es como decía en aquel famoso anuncio de cava hemos hecho muchas cosas juntos le hemos seguido en sus aventuras cinematográficas dramas policiacos western So comedias hemos admirado también en sus trabajos como director ocasional hoy queremos recordarle Paul New

Voz 28 32:08 en enero de dos mil cinco los operarios del circuito de Daytona sacan de los restos de su coche estrellado aún magullado pero sonriente Paul Newman tiene ya ochenta

Voz 0544 32:19 años pero no renuncia a su pasión por los coches de carreras ese día estaba probando su nuevo prototipo

Voz 14 32:26 se me ha puesto la piel de gallina

Voz 52 32:29 en sí

Voz 5 32:32 a ni siquiera opto

Voz 0544 32:37 dio Paul Newman se resignó a ser el típico a Lete sentado en la mecedora del porche de su casa de Wes por el pueblecito de cosmética donde pasó sus últimos años donde todas las mañanas le veían correr once kilómetros haciendo footing su aspecto siempre era magnífico concierto quería saber el truco que utilizó toda su vida para conservar la lozanía así lo explicaba el propio actor

Voz 53 32:59 el truco está en meter todos los días a cabeza durante veinte minutos en agua fría rebosante de cubitos el cielo después estar Jetase tanto la espiritual como la Deportiva una buena costumbre que sigo desde que era un niño

Voz 0544 33:12 su pasión por los coches de carreras también le mantenía joven y activo

Voz 47 33:15 no hay turnos veteranos algo así donde puedas jugar a la tele ya sabes nietas de esas para que se entretengan los bien

Voz 0544 33:20 pic de competiciones para viejecita nada en mil novecientos setenta y nueve quedó segundo en las veinticuatro Horas de Le Mans en mil novecientos noventa y cinco entró en el Libro Guinness de los Récords porque con setenta años ganó la carrera en Daytona en la modalidad de veteranos

Voz 54 33:36 no te engaña es para las apariencias que a un trabajo bien

Voz 0544 33:39 en el cine venía anunciando su retirada desde comienzos de los noventa

Voz 5 33:43 macho no puedes abandonar era el más grande

Voz 0544 33:47 pero la verdad es que se retiraba volvía cada vez que le daba la gana la última vez que le vimos en la pantalla fue en dos mil dos en la película Camino a la perdición en dos mil seis puso voz a uno de los coches en la película de animación Cars

Voz 55 34:00 como me me he dado cuenta antes ustedes el fabuloso Hudson Hornet tuvo el récord de victorias en una temporada a qué suerte tiene que

Voz 5 34:07 enseñarme por favor ya lo he intentado ganó el campeonato tres veces mire esos trofeos mira los tú yo sólo me un montón de copas vacías

Voz 0544 34:20 Paul Newman nació en mil novecientos veinticinco en Ohio su familia le mandó a la universidad a estudiar Económicas pero las clases de teatro amateur le interesaban mucho más y acabó matriculando se en el famoso Actor's Studio de Nueva York la guía ganas y talento para es en realidad quería ser director de escena pero sus psico acabó decidiendo porel al principio de su carrera le colgaron el sambenito de imitador de Marlon Brando su primera película fue una de romanos que resultó un completo fracaso el cáliz de plata enquista adoración porque es un paso normal no he visto ninguna años después cuando la película se pasó por televisión Newman pagó un anuncio en la prensa de Los Angeles pidiendo perdón por ese pequeño pecado de juventud lo cierto es que poco a poco el actor empezó a demostrar que era algo más que un imitador de Brando

Voz 5 35:17 aquí Rocky Graziano Adriano

Voz 0544 35:20 con marcado por el odio en la que interpretaba a un boxeador criado en las calles recibió sus primeras buenas críticas

Voz 28 35:28 la extraordinaria interpretación que Newman hace del nervioso y pedir un puente dará un tremendo empujón a su carrera pero su consagrar

Voz 0544 35:36 en definitiva llegaría en mil novecientos cincuenta y ocho con una película al lado de Liz Taylor

Voz 47 35:41 tú sabes cómo me encuentro como el magnate en un tejado de zinc recalentado

Voz 32 35:45 todo salta del tejado salta los gatos saltan desde los tejados y hacérsela

Voz 0544 35:49 anda salta La gata sobre el tejado de zinc siempre quedó grabada en la memoria del actor por la amargura con la que actuó la Taylor que se había quedado viuda poco antes de empezar el rodaje

Voz 47 35:59 tú ya no eres lo mismo

Voz 56 36:01 por qué crees que no sólo exprés que

Voz 9 36:03 no se sabe ido una

Voz 57 36:06 parte Table transformación en envuelto en esta incruenta

Voz 0544 36:14 con la etiqueta de guapo seductor a la vez que rebelde Newman encadenó en los sesenta un éxito tras otro

Voz 47 36:20 es a la mano que acarició a Jayne Mansfield espero que no haya Eslava tiempo PIB a llamarles chicos Mir hoy sabías que estes Chance Wayne

Voz 0544 36:27 una celebridad en Hollywood Dulce pájaro de juventud

Voz 47 36:30 Luz El buscavidas sí señor soy son la especialista hay alguien que se atreva a medir sus fuerzas con el éxodo hemos

Voz 35 36:37 mostrar al mundo que millares de judíos sin hogar en Europa no

Voz 0544 36:40 están dispuestos a aceptar una resolución que les cierre las pues

Voz 35 36:42 desde Palestina o su afortunado tándem con

Voz 0544 36:45 Robert Redford en Dos hombres y un destino

Voz 35 36:47 que a nadie más simpático que une más rápido que que sin embargo sólo sois dos hombres a quienes persiguen por forajidos la buena racha continuó en los setenta

Voz 0544 36:55 hasta convertirse en aquellos años en el actor con más caché del cine americano

Voz 47 36:59 haberle cincuenta huevos

Voz 14 37:02 nadie puede comerse cincuenta when he dicho que es capaz de comer lo que se

Voz 0544 37:05 la leyenda del indomable el coloso en llamas el Castañar hizo su reencuentro con Redford en el golpe

Voz 54 37:11 a ningún tema gordo desde entonces le he ido dando por esos pueblos de inmigrantes siempre con los polis pisándole los talones aún seguiría haciendo lo mismo sibilino no me hubiera metido aquí

Voz 0544 37:22 los ochenta llegó la madurez que el acogió como un regalo del cielo que le permitía olvidar S de su fama de guaperas ofreció en esa época soberbias actuaciones en títulos como Ausencia de malicia veredicto final o El color del dinero que los billares instarán calientes y podemos hacer unas

Voz 47 37:37 fortuna tienes que coger experiencia son seis semanas haremos el circuito jugaremos hay en distintas ciudades por ejemplo propone esa Julien creo que se dedica a eso no Julien es muy conocido tú en cambio no

Voz 0544 37:46 más lejos con el color del dinero en mil novecientos ochenta y ocho Newman logró al fin el premio que tanto se le había resistido lores eres una anciana Bette Davis le proclamaba ganador del Oscar al mejor actor por su interpretación en la película de Scorsese un año antes la Academia de Hollywood le había entregado uno honorífico consciente de que tras siete nominaciones sin éxito un actor como Newman merecía el premio a veces hay que perder para poder ganar

Voz 58 38:14 en

Voz 0544 38:17 pero Paul Newman mostró otras facetas en subida además de la de actor por ejemplo la de marido fiel

Voz 28 38:23 con una barra de pan y una podría ir contigo al fin con ellos sino que nuestra Ariel

Voz 0544 38:31 Newman formó con Joanne Woodward uno de los matrimonios más estables de la historia de Hollywood estuvieron casados cincuenta años y trabajaron juntos en una docena de películas entre ellas varias de las que dirigió el actor como Raquel Raquel o El zoo de cristal su otro amor como decíamos al principio fueron los coches de carreras una pasión que descubrió en mil novecientos sesenta y nueve cuando rodó la película quinientas millas en la que hacía de piloto

Voz 53 38:56 velocidad me da un placer muy parecido al sexual pero sobre todo corro porque tengo necesidad de salir de esa prisión en la que se ve metida el actor miedo a no partir tú hacerte ni siquiera un rasguño por quieres propiedad de la productora yo necesito saber qué bebida me pertenece que soy muy dueño darles Garlan

Voz 0544 39:14 Newman competía en la llamada Fórmula Indy e incluso creó su propia escudería para la que fichó a pilotos como Mario Andreotti o Nike y el Mansell también tenía buen ojo para los negocios lo mío es invertir

Voz 47 39:26 sabes en qué invierto

Voz 9 39:27 en talento a principios de los años

Voz 0544 39:30 sesenta Paul Newman decidió meterse en la cocina para crear un nuevo producto

Voz 47 39:34 que era que no lo recuerdas

Voz 28 39:37 Salinger los que

Voz 0544 39:41 hay unas el actor lanzó al mercado su línea de salsas que poco a poco se fue convirtiendo en un imperio alimenticio añadiendo otros muchos productos y con el que el actor aseguraba que llegó a ganar mucho más dinero que en toda su carrera cinematográfica y eso que la mayor parte de los beneficios lo entregaba a obra social el ex y asociaciones benéficas

Voz 28 40:02 esperar con eso demostrar nos demuestra narra esto de mostrarme a un ser

Voz 0544 40:10 una de estas asociaciones será la Fundación Scott Newman dedicada a la rehabilitación de drogadictos y que fundó en memoria de su hijo que murió de sobredosis en mil novecientos setenta y ocho

Voz 5 40:21 podrás desproteger no siempre sino es por esto será poner otra cosa es ley de vida los hijos están en la tierra

Voz 47 40:29 para preocupada a sus finalmente

Voz 0544 40:32 el cáncer de pulmón detectado a principios de dos mil ocho se llevó la vida del actor el veintiséis de septiembre de aquel mismo año a los ochenta y tres años

Voz 5 40:40 era es la vida que llevamos la que elegimos sólo hay una cosa segura ninguno veremos el cielo

Voz 0544 40:48 eso decía en su última aparición en las pantallas en la película Camino a la perdición pero se equivocaba Paul Newman tiene un puesto de honor ha asegurado en el cielo de las grandes estrellas del cine

Voz 8 41:59 ideó un clásico de la creación como Paul Newman un clásico de la música de cine como Bernard Herrmann esta melodía es el tema central de la película El cuarto mandamiento decir el gran compositor creó para Orson Welles pero seguir Jack Bourbon presenta

Voz 0544 42:14 hacer una comedia Ruiz risas define

Voz 0544 42:21 Guillermo nada

Voz 5 42:31 hola qué tal amigos

Voz 0544 42:33 esta semana os traigo una película de los años setenta que no estoy muy seguro de que se pudiera rodar en la actualidad con la facilidad con la que hoy en día se sienten ofendidos los diferentes colectivos sociales políticos y religiosos que se lo digan si no

Voz 31 42:49 no a Willy Toledo Grupo B crucifixión

Voz 25 42:51 pero amigos vamos a pasar por toda la ciudad de modo que hagamos Gascón

Voz 31 42:55 Zapatero que la pista esté ordenada metro y medio entre el nombre y el siguiente paso regular la cruz en el hombro izquierdo mantengan la espalda apoyada sobre el madero vertical adelante de embrión seguro que ya veis

Voz 0544 43:11 adivinado que se trata de La vida de Brian de los Monty Python una de esas películas que siempre están en los puestos de cabeza en los diferentes rankings de las mejores comedias de la historia del cine sí la historia comenzaba una C2

Voz 8 43:33 el pico años allí como dice el villancico tres Reyes Magos llegaron para dorada

Voz 0277 43:38 quién está hoy somos tres Reyes meterse en un actor de la mañana vaya a cambiar además va por fuera no tenemos que por otra parte ya aquí una tras ella venga pues no no tenemos que ver me regalo oro uy mira a me lo ha dicho ante está ahí como te va llama niño Brian

Voz 8 44:05 por supuesto era un error el recién nacido al que buscaban los magos vivía en el pesebre al lado a partir de ahí sedes encadenaba a la locura en una cadena ininterrumpida de gags alrededor del pobre Brian un tipo que nace vive en el mismo lugar y época que Jesús con el que le confunden constantemente

Voz 60 44:22 hay me yo yo no soy el Mesías lo pico caer es el Mesías eso entiendo porque te quito varios nos decías pactado el favor de escuchar yo no estoy al mes de ellas está claro que no divinidad ya cuando usamos Just Mercedes

Voz 8 44:43 la vida de Brian fue la mejor película y el mayor éxito comercial de aquella fábrica incansable de More que fueron los Monty Python como decía uno de sus miembros John Cleese creo que eso fue nuestra obra maestra por ella me gustaría eso

Voz 61 45:14 Feijóo

Voz 0544 45:15 ya nadie que les hubiera visto a finales de los años

Voz 8 45:17 sesenta pensaría que aquellos seis tipos estaban destinados a convertirse en uno de los grupos cómicos más brillantes de la Udyco británicos licenciados de Oxford Cambridge con pintas de intelectuales y un americano con cara de vicios y John Terry Gilliam de profesión dibujante de cómics quince de octubre de mil novecientos sesenta y nueve la BBC emitió por primera vez esta sintonía Monty Python Flying Circus marcó un hito en la historia de la televisión británica un programa que se proclamaba asimismo anárquico diferente y subversivo y que aunque tuvo grandes problemas con la censura se mantuvo en antena durante seis años en mil novecientos setenta y dos los Python debutaron en el cine con una selección de sus sketches televisivos titulada Se armó la gorda a la que seguiría la parodia medieval Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores alguien

Voz 0544 46:16 preguntó cuál será su próxima película Jodie que sin pensarlo la sed Gloria de Jesús aquella idea asalta

Voz 8 46:22 al azar por Eddie Kaye del sería el germen de la tercera película

Voz 0544 46:26 del grupo

Voz 31 46:27 esto requiere Stuckey nueva moción completamente nueva propuesta inmediata una vez sometido a votación evidentemente una gira vocación no se puede decir

Voz 8 46:39 durante unas vacaciones en el Caribe los Python escribieron el guión y se marcharon arrojarlo a Túnez para así aprovechar los doctorados y el Vestuario que utilizó Franco Zeffirelli para su serie Jesús de Nazaret La vida de Brian el personaje de Jesucristo apenas aparecía tan sólo se veía una vez de lejos predicando las bienaventuranzas

Voz 31 46:57 por favor no es una palabra de lo que dice frío que ha dicho bienaventurados los que ceros también dos hombres no hay que tomarlo literalmente se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos

Voz 8 47:09 pese a que la figura de Cristo se situaba en un lugar secundario la película despertó enseguida la polémica en determinados círculos la palabra blasfemia salió de más de una garganta indignada

Voz 31 47:19 bien señor mi oferta final medios ya que el para una has dicho leprosos lo sí señor dieciséis años dándole a la campanilla bien contento que te pasar que me han curado era un milagro que me mató Dios le bendiga que cura sus señoras yo iba andando tranquilamente a lo mío y de pronto se presenta va Inma cura tuvieron leprosos con un oficio ya no me puedo perdonar la vida a mí me pidió permiso curado más

Voz 8 47:43 en realidad La vida de Brian no parodiaba la religión católica sin el mesianismo y el grado de fanatismo que pueden alcanzar los seguidores de cualquier credo

Voz 62 47:52 es por ese Kilmer nos vendéis por qué ese a nadie tenéis que pensar por vuestra cuelga cada uno es un individuo Pérez griego todo fue pre al pie para entender

Voz 0544 48:09 yo no no obstante la productora Emin que financia

Voz 8 48:12 va la película intentó que hicieran algunos cambios pero los Monty Python se negaron a aceptar cualquier tipo de censura

Voz 10 48:18 Terry Gilliam

Voz 0544 48:20 o me voy Éramos un grupo en el que sólo nos preocupaba convencernos a nosotros mismo teníamos que trabajar muy rápido para hacer nuestros ou semanal en televisión y eso nos acostumbró a estar siempre aceptan el riesgo descubrimos que podíamos hacer cualquier cosa abordar temas increíbles porque cuando trabajas de esta manera tienes una enorme

Voz 10 48:40 confianza en ti mismo aunque quizá también

Voz 8 48:46 los asustados por la polémica que se iba gestando EMI decidió retirarse del proyecto pocos días antes de empezar el rodaje fue entonces cuando entró en escena el ex beatle George Harrison que siempre había sido admirador de los Python se hizo cargo de la película con una pequeña productora que acababa de fundar Harrison demostró una gran vista comercial para esto del cine ya que en fin tuvo un éxito arrollador con la consiguiente abundancia de beneficios el Madrid sin ir más lejos La vida de Brian estuvo en cartel casi dos años no obstante la película no se pudo estrenar en países como Irlanda o Noruega y en estado saludos hubo manifestaciones de protesta yonquis antes

Voz 63 49:24 la gente portaba pancartas y se arremolinaban fuera del ciclo lo que sin duda unos vinos de perillas al incitar a millones de personas a que la viera sino no habría y en una de las pancartas ponía Monty Python es un agente del diablo dijo entonces pensé Dios mío ojalá ganara yo el diez por ciento de lo que el

Voz 8 49:40 gracias en parte a la publicidad extra que Nervión escándalo La vida de Brian Se convirtió ese año en la película más taquillera en Estados Unidos

Voz 47 49:48 Anima T Brian ya sabes lo que dicen

Voz 64 49:50 la vida es tan mal a veces está enferma si te veces otras cosas a veces ya son otras veces cuando en la vida hace crees que enloquece es no proteste de peces ya verás que no hay que perder el compás

Voz 8 50:16 la vida de Brian está llena de momentos inolvidables como la última escena con los crucificados cantando en uno de los finales más originales y optimistas de la historia del cine pero lo cierto es que a lo largo de toda la película nos encontramos con diálogos y escenas desternillantes como aquella Belle a lapidación

Voz 15 50:33 oiga yo no creí que era pero enseñas decir Geo va empeorando a esposa que pueden peor como vuelvas a decir Geo va a ver si vivo terció

Voz 8 50:56 el discurso que Pilatos ganó Bosso y ello dirige al populacho mientras la plebe ese cachondeo Adele

Voz 31 51:02 paga aprobar no está en su costumbre en este día soltaron creo de las más Bogas creo que queréis que suelte suelta Roger Federer no tenemos

Voz 15 51:16 no hay ningún es decir soltara Zarra

Voz 8 51:31 las favoritas la escena en la que Brian es sorprendido por los soldados haciendo una pintada Anti romanos y que todos los que hemos estudiado latín disfrutamos especialmente

Voz 31 51:41 Román es eu Domus gente llamadas romanos Lacasa dice romanos marchábamos de esos pocos dice romanos latín volvamos romano declina como el bocata Adrianses

Voz 31 52:02 marcharse indica movimientos mucho muchacho

Voz 15 52:06 la tinerfeños es activo dado que o no

Voz 31 52:19 ha comprendido escribe los cien veces

Voz 8 52:21 todas ellas y muchas más reflejan el genial surrealismo del que fueron maestros indiscutibles los Monty Python

Voz 28 52:33 una curiosidad más George Harrison no son

Voz 0544 52:35 lo hacía de productor también tiene un pequeño cameo en la película que a mucha gente le pasa inadvertido aparece en esta escena en el minuto sesenta y seis de la película

Voz 66 52:46 el juez devolvió dando saber si pueden controlar

Voz 0544 52:56 hoy es el hombre que va a prestarles la montaña por cierto que no es la única estrella del rock que tuvo relación con la película Mick Jagger estaba presente en Barbados cuando los Monty Python escribieron el guión invitado como amigo hice Moon el que fuera mítico batería de los Foo iba a interpretar el papel de un predicador loco en la película pero murió de sobredosis poco antes de iniciarse el rodaje en fin Amigos hasta la semana que viene