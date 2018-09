El Salón Erótico de Barcelona reclama la educación sexual

Voz 0313 00:00 ayer a esta hora nos congratulamos de que el Tribunal Supremo haya despejado las dudas a partir de este momento cualquier tocamientos no con sentido de tinte sexual será considerado abuso muy bien pero ya lo sabemos nos hemos preguntado alguna vez por qué tantos tipos lo hacen lo de tocar y cosas peores y además lo hacen bastantes jóvenes bueno pues una parte yo creo que no pequeña una parte de la respuesta la hemos encontrado no se lo van a creer en un anuncio del Salón Erótico de Barcelona

Voz 1 00:31 y tú cómo aprendí esta joya

Voz 2 00:35 quizás crees que fue así o así pero la verdad es que fue más bien sí

Voz 3 00:43 no

Voz 2 00:45 la ahora

Voz 6 00:50 exacto de ellos aprendido cómo cuándo y por dónde meterla en una sociedad sin educación sexual el porno es tu libro de instrucciones pero resulta que libro de ficción también ha aprendido que alguien con esto que tiene hambre de Paul que si marcaba no he mamado que esto es una oportunidad o que si ella no oponer resistencia no es una violación el porno más machista seguirá siendo la única que la educación sexual a la que asistir a tu hijo y tu hijo

Voz 5 01:28 y mientras siga así seguiremos fabricando de semana seguiremos acumulando minutos de silencio y seguiremos estando en manos de jueces que crea que una violación eso es sensual en una sociedad sin educación sexual era obligatorio que el porno cambiara

Voz 7 01:56 sí sí pero lo Armero buenas tardes hola buenas tardes claro

Voz 0313 02:00 es sexóloga irá charlas en colegios a niños a niñas has visto el vídeo verdad

Voz 8 02:04 sí sí lo he visto de la verdad es que es muy directo porque es muy directo y a mucha gente le puede parecer con contenido soez pero dicen la verdad estoy es totalmente cierto todo lo que lo que plantea

Voz 9 02:16 oye esto está peor que hace años

Voz 8 02:18 vamos para atrás y no

Voz 9 02:21 suave o la insuficiente educación sexual él por Ronaldo como referencia única estamos peor

Voz 8 02:27 estamos peor yo creo que vamos un poco para atrás pero no por nada porque es que es verdad que muchas veces cuando le planteas a los padres soy incluso en los centros educativos dar esas charlas pues te dicen bueno nosotros no hemos tenido esa educación sexual no pero ahora mismo hay un contenido digital es de fácil acceso porque esa es la realidad y vamos para atrás porque porque es así porque nosotros siglo veíamos codificado como como aparece en el vídeo

Voz 7 02:50 has visto no pero ahora

Voz 8 02:52 eh busca cualquier cosa relacionada con hacer el amor y que lo busca el término más buscado en Internet es cómo se hace el amor y sólo busca un niño claramente te aparece vinculado ya contenido pornográfico

Voz 0313 03:05 si esta es la primera vía de acceso de los chavales y las chavalas al al mundo del sexo acceder directamente a la pornografía ya al porno machista como se dice en el vídeo tiene peores consecuencias para ellos para ellas

Voz 8 03:17 tiene consecuencias pero para los dos porque sí que es verdad que la mujer que en un segundo grado sobretodo en este contenido que hablábamos porque hay mucho tipo de pornografía pero el noventa por ciento de contenido pornográfico es un poco machista entonces sí que es verdad que la mujer quedan poco pues relegada a la sumisión no a complacer al hombre y eso ha actualmente hace poco en una entrevista también que que ofrecía en la Cadena Ser el lo hablaba no dos chicas de dieciséis años me decían que si la mujer no estábamos para dar placer al hombre eso es una cuestión que a mí me dejó abierta pero sí que es cierto que ellos no lo hacen desde vamos no es justificable no pero sobre todo los los chavales lo hacen desde que desde el pensamiento de que es lo correcto de que no hay otra forma de de ofrecer placer entonces están las dos partes yo creo que están castigadas con el mismo baremo

Voz 0313 04:10 claro déjame incorporado la conversación a Isaías Lafuente y a Rafael Vila San Juan Castillo aquí atentos los dos escuchando Isaías Rafa buenas tardes hola buenas tardes anti seguro que con cosas que que comentario

Voz 0827 04:20 sí hombre a mí lo que me lo que me preocupa es porque una generación de padres madres que ya nos hemos educado digamos no una sexualidad abierta pero bueno una mayor libertad sexual de la que tuvieron nuestros padres no estamos siendo capaces de educar a nuestros hijos en este camino

Voz 8 04:36 pues mira te te cuento yo normalmente cuando voy a algún centro educativo e incluso en algún taller que que ofrezco a los padres el tema es que ese es el el digamos el handicap y pensar que estamos educados desde la libertad total desde que ellos tienen el mayor hace eso posible entonces un poco de legábamos bueno ya te digo te pongo el mismo ejemplo de que todo lo buscamos en en redes como Youtube o cómo hacer una paella mismamente no entonces y les damos a esa libertad a los peques para que para que lo vean sin embargo en esos talleres yo hago una pregunta muy sencilla siempre que es la primera que que es para ellos una una relación sexual porque desde luego no es una penetración cada uno me escribe una cosa totalmente diferentes a todos escriben cosas ciertas pero tienen los conceptos totalmente diferentes entonces esa es la educación que les estamos dando realmente a nuestros hijos dependiendo de cada padre y el hijo se deja claro pues verle un concepto totalmente distinto y al final que pasa que cuando hablan con amigos y demás pues acaban buscando todos en el mismo sitio

Voz 10 05:38 eso de que decías de una relación sexual merecería casi un ensayo no porque fíjate acuerdo

Voz 1781 05:42 de cuando Bill Clinton tuvo las acusaciones que tuvo consideraba que no había relación sexual porque no había penetración y ya estamos en un modelo en el que yo me pregunto estamos hablando muy poco modelo caradura eh perdona racial

Voz 11 05:55 será por meter baza

Voz 1781 05:58 pero bueno en cualquier caso fíjate lo que puede salir de lo que dicen los niños para mi preocupación va un poquito más allá yo creo que es verdad que los niños tenemos todos una responsabilidad los que somos padres sí por supuesto los colegios post si eso no de que crezcan con una idea de lo que es la sexualidad y todo esto innova Jean directamente al porno que precisamente por internet pues puede ser facilísimo los adultos y unos mayo de si el porno que se vende es un por lo como decías no un poquito sino que puede ser muy machista es decir encaminado únicamente a es si a esa idea de que todo está hecho sólo para dar placer al hombre quizás no para que el hombre no para que el hombre no falla eh también hay exacto sí Bono también con bien lo digo por ahí no salen manadas no por ahí no salen pues eso no auténticos verraco es que lo que buscan es pues eso no el abuso directo

Voz 12 06:44 si no pensar que tienes delante

Voz 0313 06:47 es una persona una a una relación primero personal en todo caso lo sexual está muy bien el vídeo IBI quiero simplemente comentarlo para los oyentes que no hayan tenido oportunidad de verlo yo yo se lo recomiendo porque las escenas que describe no en la radio pues no queda no queda tan claro pues cuando dice una una chica con escotes pues si una chica que va vestida con un jugador con un traje negro que se está mirando al espejo y que lleva un escote esto es una oportunidad la oportunidad es dos o tres tiros por ahí rondando y una chica con un vaso en la mano y con síntomas de andar ebria de andar de andar borracha o o si ella no no protesta pues una chica con tres o cuatro maroma cerquita que no recuerda un poco a en fin a lo que de tanto en los últimos meses dice Si no se resiste es otra oportunidad ya que es un vídeo lo decía Carlos vio muy contundente muy directo pero yo creo que que muy útil y muy muy real porque también también es una doble llamada de atención no por un lado

Voz 0827 07:38 ciudad a los jueces a los educadores pero también es una llamada de atención a la propia industria del porno

Voz 8 07:46 exactamente hay mucho tipo de porno como he dicho antes lo que pasa es que sí que es verdad que si si contemplamos pornografía que yo creo que estos son los consumidores de de ella y no por ello hay que avergonzarse que esto es otra de las cosas que que está ahora parece que sirven porno es que son delincuente no entonces sí que es verdad que hay muchísimo muchísimo tipo de pornografía pero qué sucede que en la mayoría en la mayoría no hablamos de los últimos años sino eh vídeos pornográficos que son antiguos pues están enfocados totalmente al hombre porque antiguamente el consumidor de porno de pornografía directa era el hombre y la mujer prácticamente no veía nada entonces qué pasa que cuando hemos sido nosotras las que hemos empezado a ver esos vídeos hemos pensé lo que dónde queda la figura de la mujer no del placer femenino donde queda el orgasmo femenino sin sin darle placer al hombre no entonces eso yo creo que es para la última frase del vídeo que dice hay que modificar la industria del porno pero no lo dice así no pero viene a decir eso efectivamente habría que modificarla porque el sexo es algo bueno y es algo natural si precios no pero claro desde desde las dos partes y desde que las dos partes disfruta de acuerdo por supuesto

Voz 0313 08:55 claro una última pregunta a queda te recomendable empezar a hablar de sexo con los con los niños

Voz 8 09:00 pues mira yo doy talleres a partir de los cinco años sí que es verdad que todo el mundo hablaba antes es una compañera te dice que bueno hay muchos centros educativos que no te abren las puertas a dar educación sexual le porque porque piensan que en citas en vez de Lucas piensan que les vas a decir a sus hijos como tienen que hacer cosas que no van a nacer no está todavía estamos en ese en la desinformación porque lo han hacerlo buenas de bebido no mal no pero sí que es verdad que a partir de unos cinco años cuando yo digo que doy talleres de sexualidad y todo el mundo se va otra vez volvemos a hablar a la penetración a tipo de prácticas de este tipo la sexualidad son por ejemplo los tipos de familia son por ejemplo en la identidad sexual la transexualidad los niños lo entienden todo no todo porque no están contaminados socio culturalmente somos los adultos los que tenemos esos handicap y eso evitaría muchísimo y ahí hay muchísimos campos dentro de la sexualidad todavía por nos encontramos los profesionales con que se nos mira raro no es cuando queremos e impartir lo en centros educativos

Voz 0313 10:01 claro la Armero muchísimas gracias por estar estos minutos en La Ventana ha sido instruido

Voz 7 10:05 de verdad es muy arraigado