¿Prohibido repartir publicidad en las calles?

Voz 0827

00:07

el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ordenanza sobre Publicidad Exterior que prohíbe expresamente a abordar en la calle a los viandantes para repartir folletos anuncios pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario el abordar es el verbo clave porque repartir ya estaba prohibido bueno Se trataría de no incomodar a los ciudadanos de los que según expresó el concejal responsable se reciben quejas constantes quizás solamente sea un fenómeno extendido en las calles más comerciales de las grandes ciudades pero es verdad que alguno de estos puntos obligan últimamente al ciudadano a driblar a portadores de todo tipo de ofertas desde comer un buen menú a hacerte un buen corte de pelo hasta su muerte a una ONG o entrar en balde en un bar de alterne es verdad que cada repartidor por sí solo puede ser paradigma de la buena educación de la simpatía pero claro la suma de intentos acaba siendo en ocasiones agresiva sucede lo mismo que sucedió con la publicidad telefónica en nuestros hogares pero en este caso es que ni siquiera contamos con una Lista Robinson que nos proteja si es que no queremos recibirla no sabemos si la prohibición es la única solución pero parece claro que sin ella el fenómeno no solamente no se autor regulado sino que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos