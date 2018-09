Escucha las noticias de las 17:00 (21/09/2018)

titulares el deporte Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes lo adelantó la Cadena Ser el cinco de septiembre Joy la Liga ha recibido una carta confirmando la Federación ahora mismo no autoriza al partido en Estados Unidos a pesar de ellos Javier Tebas ha hablado hace hora y media ha afirmado que sigue siendo optimista con la disputa del Girona Barça en Miami para hoy empieza la jornada cinco Liga Santander esta noche a las nueve Huesca Real Sociedad cinco y tres minutos cuatro

en Madrid la delegada de Medio Ambiente de la capital Inés Sabanés ha condenado los mensajes que se vertieron en un chat de guasa formado por policías municipales en el que algunos agentes insultaron a Carmena y lanzaron loas a Hitler la Audiencia Provincial ha reabierto el caso al considerar que el juez cerró la investigación sin contestar a la defensa del denunciante del caso Sabanés dice que hay límites que no se pueden sobrepasar

no se puede ir a donde se llegó en esos chats porque me parece eh si es grave en general eso asumido que desde luego no es todo el cuerpo de policía ni muchísimo menos pero a tiene afecte esos son temas muy graves muy serios