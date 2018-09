Construye tu botijo por fascículos

Voz 1 00:00 sí sí sí venga me siento aquí

Voz 2 00:03 que hay que hay que Luis hay que empujarla empujarle he Especialistas secundarios Kepa

Voz 3 00:08 qué tal buenas tardes bueno la ONU ha declarado septiembre como Messi internacional de las colecciones por fascículos ya sabes es el mes donde se inicia en todas las condiciones y queremos acercarnos a a este fenómeno el fenómeno coleccionista esta esta fascinante mezcla de entre chiflado y chalada que que que acumula objetos si eres coleccionista o coleccionista llámanos cuéntanos tu colección de donde nació esta afición ya tenemos a uno tonic sí hola buenas hola buenas tardes qué tal cual es tu nombre máquina Maquiavelo desde

Voz 2 00:43 más Maquiavelo aquí

Voz 4 00:45 o sea dentro de una ciudad que primero se desde el de Girona vale cuéntanos empezó electoralista

Voz 5 00:54 eso sí de la coleccionables conoce bastante fácil construya tu propio botijos a

Voz 4 01:00 adiós y eso yo me acuerdo tu sí sí algo dijo

Voz 3 01:10 no

Voz 4 01:12 pero nosotros lo más sencillitas de Marimar que usted que fácil no

Voz 5 01:19 soy capaz no empecemos de colecciones pero yo no soy una persona constante y me quedo siempre ponen el primer fascículo y de ahí no pasó nunca

Voz 3 01:29 bueno pues escucha lo igual lo que te tienes una colección fantástica de primero fascículos

Voz 5 01:35 ya ya ya igual pensó en esa crea solito

Voz 3 01:38 no no creo que haya piensan es verdad que no

Voz 2 01:41 el rácano que alguien

Voz 1 01:46 no hombre yo ante la vida

Voz 5 01:49 que ha sido muy buena idea llamada tendría jamás bueno me gustaría añadir

Voz 3 01:52 cuelga si es venga vamos con otro coleccionista porque se acumula llamada sí claro es que tenemos mucha gente que está esperando explicarnos su suave sus aventuras con el colectivismo buenas tardes

Voz 4 02:04 sí Jorge desde donde plata esta cita de plata Cádiz que bonito destaca dicen estar poca perdona cada vez esta cita de plata cañizos la Tacita de Plata has Oviedo

Voz 3 02:15 no llamas desde Oviedo

Voz 4 02:18 sí no tengo ni idea de cómo se conocía ella decía siempre capaces de Oviedo la tacita de plata no vale desde Oviedo no sé qué colecciones tú cajas de pizza muy bien nuevas usadas usada acusadas con queso gane el cartón a amigo y cuántos tienes en casa tengo aquí unas trece mil doce doce mil doce mil queja de dicho mucho espacio no lo digo por mi madre de casi

Voz 3 02:46 toma ya oye por que las cajas de pizza por qué

Voz 5 02:50 mira yo te seré sincero ya principio era por cerdito tiraba las cajas pero llegó un momento en que había tanto que me dije pues es una chorrada quedara luego yo ganar yo esto mi colección

Voz 3 03:03 ah es que ahora sí es una excusa para acumular basura verdad es coleccionista de cajas no

Voz 5 03:09 sí vale mi madre pues sigue diciendo que soy un guarro sí señora sí pero ahora también soy coleccionista

Voz 6 03:15 el jaque mate a tu madre

Voz 3 03:19 es verdad que me dio para Jorge muchas gracias sí sí buenas tardes sí porque tenemos al teléfono da tiempo ni de otro coleccionista es obra venga José Mari Cielo no es tu nombre

Voz 5 03:32 escucha que colecciona coleccionistas

Voz 3 03:35 coleccionar coleccionistas osea que colecciones personas

Voz 5 03:38 persones que colecciona cosas pero yo acabé harto de ir a que buscó el fascículo necesitaba un reto estimulante ir más allá de lo que es la simple conoció atacó un día me encendía la voz y gestos colegiala con el Jerez también

Voz 7 03:53 ajá vale vale sí iré

Voz 4 03:55 cómo haces eso fácil

Voz 5 03:58 la feria hay mercado de segunda mano buscando colección está esta en cuanto

Voz 4 04:01 voy a un amigo que no tengas no fue así que te falta dices tú no tengo esto

Voz 5 04:07 el protocolo habitual pañuelo cloroformo maletero sótano

Voz 3 04:11 tras y cuántos tienes ya

Voz 8 04:15 pues bastante ya pero oye cuántas hoy bajó cuarenta y tres cuarenta y tres estoy ella tiene tu voz

Voz 2 04:29 ah vale

Voz 3 04:30 es fantástico oye sabes sino también seres humanos en sus sótanos

Voz 4 04:34 a la policía seguramente les buen cartel conocerte seguramente lo va a gusto el te pone en contacto con ellas colabora con tanto gracias amigo

Voz 9 04:48 yo yo creo que era un elogio pero sí se acorta los frenos veremos si si lo conseguí que eso es bueno es menos claro