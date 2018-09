No quiero ser el único de la calle sin alarma

Voz 1 00:00 esto sí sería drástico del verdad venga Especialistas secundarios

Voz 0659 00:08 mira precisamente por no irme a dormir a una nevera contratado una alarma del hogar soy si me dejo llevar por el pánico lo sé lo sé pero es que son tan convincente que al final bueno no quiero ser el único del barrio que no que no tiene alarma entonces

Voz 1494 00:21 eh contrata una pero la he ido lo barato encima nato si se contrata a una compañía nueva low cost

Voz 2 00:27 y si conocéis Security Kill the

Voz 1494 00:30 conocéis a esa empresa es una empresa barata de seguridad y el sistema la verdad es que no funciona muy bien así que voy a aprovechar estos minutos en los que tengo el teléfono gratis que paga la SER para llamar a la compañía os parece bien vamos a llamar

Voz 2 00:42 Sakhir de Kiel de Cats

Voz 1494 00:44 no

Voz 3 00:46 se cubren siquiera la ESCAC buenas tardes desde atiende José Ángel hola

Voz 1494 00:53 José Ángel verás hace unas semanas contra usted es un sistema de alarma para para mi casa y no estoy muy satisfecho la verdad

Voz 4 01:00 ajá a ver qué me he usted contrató todo el pack alarma vigilante perro rabioso minas antipersona paredes de pinchos foso La Ser francotiradores y suelen será

Voz 1494 01:11 no sólo piel alarma siempre

Voz 4 01:14 al máximo Chuck Norris eh

Voz 1494 01:18 pero bueno yo pensaba que era que con la Dharma ya sería suficiente

Voz 4 01:22 bueno eso piensan todo bueno qué problema tiene bueno pues estoy haciendo suena cuando tiene que sonar que va a su bola como caso a la que se refiere usted con que va a su bola fuera

Voz 1494 01:30 no suena cuando entren intrusos que su función básicamente no sonar cuando entran intrusos pues no suena si yo qué

Voz 4 01:36 qué triste un intruso Caballero como qué cosa que entiendo este intruso

Voz 1494 01:42 pues intruso puede pues tres tíos con pasamontañas y barras de hierro que entran sin avisarle parece bastante intruso

Voz 4 01:47 los intrusos una intruso sí dice que la alarma no suena

Voz 1494 01:51 no no no no no no no no suena no le digo entraron y salieron como si nada yo estaba tranquilamente en mi sofá con viendo Minetti frikis tranquilamente con mi mano en dentro del pantalón y otra mano con distancia y salieron como si nada vale como miento uno de ellos se gire me dijo The Walking Dead ya no mola nada alarma en silencio la alarma no

Voz 4 02:13 el caballero y a lo mejor tiene esté activado

Voz 1494 02:17 no no están mute no porque cada vez que entro yo en casa la muy abordar sí que suena cuando dentro yo suena

Voz 4 02:22 ah cuando traste si suena pues entonces esto es una alarma joven ya una capa del fingir lo que es al propietario de intruso

Voz 1494 02:28 no no así sí que sabe distinguir problema que me distingue a mí mira Mishima el otro día entré desconocidos dentro a mi casa encontrar una Rey setenta y tres conocidos pues no sonó ni una sola vez eso sí cada vez que aparecía sonaba la alarma

Voz 4 02:43 Sacchi se hoy no me asusta eso queda cogía manía a mí sí que yo le he dicho a la alarma con la alarma no se sabe nunca Caballero Sampe sabemos cómo funcionan pero no cómo piensan ya son anima a la ciencia todavía una cosa voy a hacer lo vimos en la llevo eso devuelvo la tiene a tres porque no porque esto está llena de alarma hay podría provocar una especie de Holocausto las alarmas lo que haces debe hacer usted sacrificarlo de inmediato como de la pared hilado gasten un barreño con aguantar Aldama dato eh

Voz 1494 03:14 la alarma y si chilla

Voz 4 03:16 eso es lo de menos el problema es que lo haga usted su casa va a quedar sin sistema de seguridad hasta que lleguemos nosotros a reemplazarlo si se si es

Voz 1494 03:24 pero hubiera estar sin seguridad pensó niños que miedo

Voz 4 03:29 que que nueve de cada diez hogares en España no tiene alarma juntos locos que viven al día

Voz 1494 03:37 pero qué que hace la gente sino darle yo que hago para sentirme seguro mientras les

Voz 4 03:40 pero sin alarma es imposible estar solos

Voz 1494 03:44 no pienso yo Pedro Esteso calle como

Voz 4 03:46 a su calle tres vaya bar que es un lugar muy grato para conversar y hasta que llegamos nosotros recuerdan que le insta leemos nosotros otro sistema de alarma

Voz 1494 03:55 a ustedes muchísimo claro que sí verán con confianza a tope por cierto una cosa la alarma realmente escandalosa

Voz 4 04:01 sabes que utilizan ustedes Mónica naranjos gracias por confiar ese críticas de Cat gracias a usted de bueno pues ha sido la primera Jose Ángel