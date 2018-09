La Script matinal: El carisma infalible de Ricaro Darín salva la apertura de San Sebastián (22/09/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Ricardo Darín de que inauguró ayer el Festival de San Sebastián con la comedia sobre el tedio de las parejas maduras titulado El amor menos pensado don

Voz 1 00:29 de Darín casi ejerce de bailarín de bachata todo el baile gran bailarín

Voz 1816 00:36 he tenido poder ir muy humilde por otra parte no he tenido oportunidad de demostrarlo en esta ocasión pero prometo que en la versión que ya estamos trabajando que es el amor me he pensado cuatro eh voy a veces musical

Voz 1463 00:50 hablaremos de las estrellas de las películas que se presentan en San Sebastián y por supuesto de los estrenos de la semana como de Rider un western del siglo XXI de la directora Chloe Za

Voz 2 01:00 esto esto lo has aprendido solo que ha enseñado a alguien Mis padres tus padres sin mis padres me enseñaron casi todo en el que se pero he aprendido mucho estando sobre su lomo mirando por encima de sus anejas

Voz 1457 01:12 Estados Unidos hace balance de su historia reciente con el escándalo de Ted Kennedy una película que rescata el oscuro episodio del hermano pequeño de los Kennedy

Voz 3 01:23 John muchos que necesita está que llega el encantado grupo vi el brillante yo Jokin soy entonces papá el consumo suele estúpido corredor soy el que se meten más líos soy el único hijo que te queda papá

Voz 1463 01:35 también se estrena la comedia francesa enamorado de mi mujer el debut en la dirección del veterano actor Daniel Auteuil con Gerard Depardieu y Adriana hogar

Voz 4 01:43 yo creo que al final lo que subyace a todo esto es una profunda tristeza no es el intento desesperado o no de los seres humanos de de agarrarse no a las fases jóvenes de la vida la que parece que todo puede suceder no

Voz 1457 01:55 en la sección de serie recomendamos cinco novedades de las plataformas de streaming experimentos como la primera serie web de Facebook y escama España un retrato de nuestros adolescentes que se puede ver en redes y en Movi Star perdón

Voz 1 02:09 clara te juro que no quería hacerte años Eva

Voz 5 02:18 es una hija de puta

Voz 7 02:26 sí

Voz 1457 02:29 hola qué tal muy buenos días abrimos La Script matinal desde el Festival de San Sebastián buenos días Pepa

Voz 1463 02:35 hola Guerra muy buenos días anoche se inauguró la edición número sesenta y seis del Zinemaldia el festival donostiarra que desplegó su alfombra roja para Ricardo Darín que presentó la comedia de desamores otoñales titulada El amor menos pensado vamos al cine

Voz 8 02:51 darle a las ocho La pero no a las ocho tuyas a las ocho bueno aquí a las ocho

Voz 9 03:02 todo empezó hace tres años cuando Lucciano Selfa fue estuviera ahí creamos es insta nosotros sabíamos acerca el podríamos estar treinta años más hutus y ser muy felices no sé si fue así separados

Voz 1457 03:22 es una comedia sobre el tedio y la crisis de los cincuenta Sarre que los actores tienen sesenta ese momento en el que las parejas se quedan solas aburridas se han ido a los hijos en la vida ya no tiene sobresaltos Mercedes Morán Ricardo Darín son los protagonistas ya le preguntábamos a Darín si en su carrera llena ya de éxitos había sentido ese tedio que vive su personajes

Voz 1816 03:46 el oficio de exposición pública permanente e quiere involuntariamente siempre estás expuesto

Voz 10 03:54 va a la sentencia

Voz 1816 03:56 pero además eso imprime también el hecho de estar de analizado por los demás le imprime cierto partido el vertido no es muy amigo de la rutina ni tedio en Vértigo te mantiene atento eh enfocado tratando de de aprender superar si posible o de imprimir cosas nuevas

Voz 1463 04:21 esta película de inauguraciones un proyecto que dirige Juan Vera productor y guionista de películas argentinas como el hijo de la novia Ike Darín y su hijo el Chino Darín han producido como primera película de su recién estrenada productora

Voz 1816 04:33 mucho más duro que yo yo soy mucho más flexible obviamente como todos sabemos la nueva generación Se ve que vienen ya con todo muy masticado y no permite ningún tipo de distracción en este momento yo estoy pueda ser una demanda casualmente

Voz 1463 04:50 San Sebastián es el gran festival internacional de nuestro país por el Kursaal pasarán en los próximos siete días estrellas como Danny De Vito que esta noche recibirá el Premio Donostia a toda su carrera Judy Dench que lo recibirá la próxima semana

Voz 1457 05:03 también se entrega hoy el Premio Nacional de Cinematografía a la productora Esther García es la

Voz 1463 05:09 doctora de Almodóvar desde el año ochenta y siete

Voz 1457 05:11 una de las grandes de la profesión lo que pasa es

Voz 1463 05:14 en esta entrega pues normalmente tiene un morbo habitual no porque estos premios los suelen entregar los ministros del PP en choque constante con el mundo del cine

Voz 1457 05:23 bueno lo solían entregar hasta ahora pero no te preocupes Pepa que habrá política en varias películas como el Reino que también se presenta hoy es el thriller de Rodrigo solo oyen sobre las corruptelas de un tesorero muy parecido a Bárcenas esto luego a todo

Voz 11 05:43 no podemos sería cargarse un país para muchos éxitos tenga por once puntos el gol porque estoy en política Nirvana Trinca Arenal lo que ha evitar que entregar con esta cara así que tengo eléctrica

Voz 1 06:00 es decir

Voz 1463 06:02 estivales un trampolín para las películas españolas muchas ganadoras de San Sebastián acaban luego en los Goya desde luego Antonio de la Torre hace un magnífico trabajo en el Reino de Milán mucha expectación ante los últimos trabajos de Isaki Lacuesta Icíar Bollaín y Carlos vermut que presenta con Joan inri su tercera película quién te cantará nosotras iremos contando las novedades y las estrellas

Voz 1457 06:23 pasen por Donosti casi hemos llegado a un acuerdo verdad Pepa para hacer las entrevistas tú vas acera Danny De Vito hoy ir yo a Ryan Gosling así en fin esta va a ser nuestra dinámica de trabajo vendaje ETA tiene bueno no te quejes porque esta semana te ha tocado un reportaje precioso por fin se estrena de Ryder ha sido una de las películas descubrimiento del año pasado un western de clase obrera para que te Lucas

Voz 1463 06:59 The Rider es un poético western sobre la identidad a través de un joven Vaquero que se pregunta qué sentido tiene la vida

Voz 13 07:06 cuando uno no puede hacer lo que más le gusta cabalgar y competir

Voz 1463 07:21 la búsqueda de la identidad de la América profunda en quién eres y cuáles son tus costumbres en una América deprimida en todos los sentidos que según los análisis más sesudos fue la causante de la victoria de Trump así lo explicaba la directora

Voz 0530 07:35 pero no tanto Brady el protagonista como otros muchos jóvenes Cowboys querían a toda costa que supiéramos que no votaron a Trump pero que sus padres si son la gente más trabajadora generosa que he conocido en mi vida que no querían votar realmente por el PSOE

Voz 1463 07:51 dirige su segunda película que tiene en común con la primera que habla de gente poco habituada a la gran pantalla el anterior hacía un acercamiento a los nativos americanos esos que el cine de vaqueros utilizó como el enemigo a batir de alguna manera ambos trabajos cercana a la directora al fracaso del sueño americano

Voz 0530 08:08 ah lo siento compasión por esos cowboys por cómo están sujetos a su identidad a quiénes son a su modo de vida todos los relativo el espectáculo no me interesaba lo que más me gusta de América no es el sueño americano sino en los que no lo consiguen siguen luchando Cuando los sueños de los

Voz 1463 08:25 precisamente fue en el rodaje de su primera película en dos mil trece cuando conoció a un grupo de vaqueros aunque son blancos tienen descendencia la cota es decir son vaqueros indios que viven en las reservas de Dakota del Sur llevan plumas en sus sombreros de cowboy para honrar su tradición

Voz 2 08:41 esto esto lo has aprendido solo te ha enseñado alguien Mis padres tus padres si mis padres me enseñaron casi todo lo que se pero he aprendido mucho estando sobre su lomo mirando por encima de sus parejas o Renzi que no sabías que podías Teresa moderna

Voz 9 09:00 bueno chica

Voz 1457 09:02 a uno de esos vaqueros

Voz 1463 09:05 será Dro tenía veinte años cuando conoció la directora ella estaba interesada en sus historias pero todo cambio después de un accidente de rodeo un caballo le pisó la cabeza cerebro tuvo lesiones internas sufrió convulsiones estuvo tres días en coma sin embargo a pesar de la prohibición de los médicos él seguía montando

Voz 14 09:23 la viga de la rienda vamos monta como si fuera el último caballo al que te vas a subir porque cualquiera podía S

Voz 9 09:34 sabes vale que sienta el salto así

Voz 1463 09:37 la cinta indaga en por qué sigue poniendo en riesgo su vida en que hay más allá de un mero trabajo o de una afición el rodeo como modo de vida y también como seña de identidad de toda una comunidad

Voz 15 09:48 me gustaría decir una oración poner sería mejor si rezaremos por él todos los días se porque seguro que les vendría muy bien Puerta de los amigos que tiene por todo el país norte sureste yo esté porque

Voz 1463 10:02 pero para al protagonista de su familia que se interpretan todos en medio de planos poéticos escenas naturales todo esto tiene un significado más está lo económico la falta de trabajo de dinero la venta de caballos para poder sobrevivir o montar como única solución para no ser granjero

Voz 9 10:18 no puedes permitir que la mente te da miedo ya sabes lo que les pasa a algunos terminan siendo granjeros por miedo breve has visto la ley bueno lo ha estado haciendo tantos rodeos que llevo mucho tiempo sin verla lo han ingresado en otro centro de rehabilitación no pudo haber sido campeón del mundo de haber tenido la oportunidad acuerdas de cuando Iza tres D3M misión que ganó fue una buena noche

Voz 1463 10:49 de Ryder consiguió dos premios en la pasada Seminci de Valladolid Mejor dirección y Mejor Actor pero además salió con premio de la Quincena de Realizadores de Cannes

Voz 16 10:57 sí sí

Voz 1457 11:04 de la América depauperada pasamos a la más aristocrática esta semana también se estrena El escándalo de Ted Kennedy el hermano pequeño de los Kennedy considerados una auténtica monarquía republicana americana en una familia católica de origen irlandés demócrata que marcó la política de ese país de manera decisiva

Voz 1463 11:25 entre la maraña de tragedias de la familia Kennedy ha quedado sepultada en la memoria la truculenta historia que marcó la vida política de Ted Kennedy el único hermano varón de los Kennedy que falleció por muerte natural

Voz 17 11:36 y en

Voz 1457 11:50 verano de mil novecientos sesenta y nueve Ted Kennedy tiene treinta y siete años es la UE

Voz 1463 11:55 la esperanza de perpetuar la dinastía

Voz 1457 11:58 Joseph murió en la Guerra Mundial JFK fue asesinado en mil novecientos sesenta y tres Robert en el sesenta y ocho la película retrata el momento en el que el joven Ted se enfrenta al desprecio de su padre

Voz 3 12:12 John Junior el favorito ya que llega el encantador Bobby el brillante yo que instruye entonces papá el consumo fue el estúpido o corredor soy el que se meten más líos profusión encantador puedo ser brillante Pozo soy el único hijo que te queda papá

Voz 1457 12:28 más de la presión familiar el Partido Demócrata quién es seguir explotando el mito Kennedy

Voz 18 12:34 pero es la muerte de porque porque no me presente sólo claro habrías hecho si él hubiera sido tu hermano que habrías hecho bueno tres generaciones de asesores intentaron convencerle de que me presentara

Voz 1457 12:46 el escándalo de Ted Kennedy se centra en un accidente de coche que pudo truncar la carrera del joven político una noche borracho y aturdido se salió de la carretera y murió una secretaria que le acompañaba Ted la abandonó sin prestarle auxilio El escándalo de Ted Kennedy es una apuesta personal del actor protagonista Jason Clarke que lleva años empeñado en producir y sacar del olvido el oscuro episodio de Ted Kennedy sin querer banalizar eso sí la dimensión del personaje

Voz 6 13:17 bueno pues en en en especial

Voz 1210 13:22 por supuesto soy muy consciente de quiénes Ted Kennedy a su importancia y estatus la bautizó el mismísimo Papa he aprendido mucho en esta película conocer a fondo la familia de Kennedy ha sido apasionante esos hombres moldear a la historia americana y mundial del siglo XX dejaron una huella tremenda ahora me doy cuenta de ignorancia no sabía nada del accidente de Ted de cómo reaccionó de lo que hicieron otras personas que yo respetaba creo que sólo puedes trazar correctamente tu camino si sabes siendo graves

Voz 1084 13:49 lo Tau nuevas extinguieron da igual muy hemos esposo

Voz 1457 13:54 la película no toma partido se limita a mostrar las despiadadas maniobras de la élite política le echamos de menos a diario

Voz 3 14:02 pero perdura su legado sus idea el expertos han perseverar hemos porque es lo que hacen los Kennedy y quiero que lo sepáis porque ahora formar parte de la familia Kennedy

Voz 1457 14:14 Jason Clarke interpreta a un Ted Kennedy shakespeariano un Hamlet patético cobarde otras veces valiente y cruel siempre marcado por la imposición familiar de ser relevante o humillado

Voz 18 14:27 mi padre me dijo un día puedes vivir una vida ser yo vivir una vida no sé ya ni te seguiré que viento decididas las crecidas pero si eliges vivir una vida no seria no tendré mucho tiempo parate

Voz 1457 14:39 dije John Curran y entre los protagonistas está Kate Mara Bruce Dern en el papel de patriarca

Voz 19 14:45 venga Miengo algo pone ahora el cabeza de familia en Viena comportarme como tal

Voz 1457 14:51 porque Ted Kennedy nunca llegó a ser presidente murió en dos mil nueve fue enterrado con honores is senador demócrata hasta el final fue un político de perfil socialdemócrata firmemente comprometido con la defensa y la ampliación de la sanidad pública ahora a cincuenta años más tarde de escándalo de chapa Quick llega este thriller que muestra la cara más descarnada del poder

Voz 1463 15:25 y ahora vamos con la comedia francesa enamorado de mi mujer dirigida por el veterano actor Daniel Auteuil con Gerard Depardieu y la participación de Adriana Ugarte es un reportaje de Laura Martín

Voz 0530 15:34 con un excelente francés la actriz Adriana Ugarte ha cruzado la frontera protagonizan la última comedia romántica francesa el actor y director Daniel Auteuil enamorado de mi mujer se presenta como una invitación a descubrir las capacidades ilimitadas de la imaginación para vivir otras realidades

Voz 9 15:51 va la promesa de una vida luz

Voz 1 15:55 vertiginosa

Voz 9 15:56 por su villa sentía que por fin había para

Voz 6 16:01 le sigue aquí sí perdonada exige

Voz 0530 16:05 Auteuil también se pone delante de las cámaras y junto a la madrileña completan el reparto Gérard Depardieu Issam Verlaine ellos interpretan a dos parejas que comparten una cena durante la cual Ottey no puede dejar de imaginar una aventura amorosa junto a Adriana Ugarte La nueva joven novia de Depardieu su viejo amigo

Voz 6 16:25 que sí tomar algo lo Prada será un placer champán está bien para empezar

Voz 1 16:33 diría con la botella de la delibera cuyo Karina

Voz 0530 16:38 se la cinta presenta distintos espacio tiempos por un lado tenemos a los personajes reales y por otro a los que deambulan por sus imaginaciones porque no sólo es hotel el que sueña despierto así nos habla de cómo ha trabajado esta situación

Voz 4 16:52 bueno el rodaje y la creación de este personaje no de esta Emma en esa cena de esta Emma real con esta Emma de su fantasía que es como una mujer fatal o esta Emma de la fantasía de San Rin que de repente trabaja practicamente en un prostíbulo puesta hema de la fantasía de Daniel cuando estoy consiga que es común pues imagen mucho más naíf en la de alguna manera un desdoblamiento en cuatro que me parecía muy divertido no me hacía ponerme en en códigos distintos personajes diferentes

Voz 0530 17:16 el guión es una adaptación de la obra de teatro de Florian Seller le envía Decó llevada a cabo por él mismo el personaje de Adriana Ugarte se perfiló para que fuera una chica española es que el director pensó directamente en ella cuando la vio Julieta de Almodóvar así nos hablaba la actriz de su visión de la película

Voz 4 17:32 lo que al final lo que subyace a todo esto es una profunda tristeza no es el intento desesperado no de los seres humanos de de agarrarse no a las fases jóvenes de la vida en la que parece que todo puede suceder no entonces creo que subyace a la película un tono de de tristeza no de de miedo a la muerte al paso del tiempo ya que esta aventura esta fantasía de placer y felicidad tampoco se produce nunca si es posible

Voz 1463 17:56 este juego de realidades nos presenta una estructura

Voz 0530 17:59 narrativa que hace confundir realidad y ficción dentro de la trama uno de los puntos fuertes según Ugarte además del auto parodia las falsas apariencias de cómo las grandes pasiones encierran grandes miedos torturas está dale dale

Voz 1 18:13 perdón decía que no ha espero que bien

Voz 0530 18:18 la actriz ha querido también aportar su visión sobre el hecho de que una mujer sea objeto de deseo

Voz 4 18:23 el objeto de deseo y puede ser perfectamente capaz de poner límites decir ciao Se acabó esto me parece interesante y creo que es interesante para incorporar también a a todas estas reflexiona todo este movimiento que hay ahora de el Michu no es como bueno una cosa es el sexo una cosa es el deseo una cosa es la fantasía una cosa es el sentido el humor de otra cosa cosas el abuso poner límites de una con gratuita

Voz 20 18:48 no

Voz 1457 18:49 que luego la botella

Voz 21 18:51 por cierto

Voz 0530 18:54 con estos ingredientes estrena esta cinta cuyo director la define como Un paseo en el queremos que nuestras vidas están repletas de debilidades confusión de paisajes sin líneas rectas donde es más interesante engañarse asimismo para sobrellevar nuestra propia vida a fuerza de soñar también una cinta que abre las puertas del cine francés para Adriana Ugarte ya que la actriz ya tiene allí otro proyecto entre

Voz 22 19:15 Nos

Voz 1457 19:36 ya ya nuestra sección de series esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días buenos días gracias bueno hemos cerrado la temporada de premios con esto se Mista repartidos nuevo curso muchos estrenos bueno tantos casi como plataformas

Voz 1084 19:53 porque esta semana hay cinco estrenos que pueden resultar interesantes pero en cinco plataformas distintas en explica Amazon Sky Movi Movistar y hasta Facebook que ahora emite series ya te lo contaré bueno nos está yendo de las manos vamos con las recomendaciones la primera una miniserie Patrick Melrose protagonizada por Benedict Campbell en la que interpreta a un pijo británico drogadicto y atormentado por los abusos de su padre la infancia

Voz 9 20:17 sabíamos que diversa morir quería sexo que siempre quiso los tuviste miedo casera eso espero pero esa mente triste que ahora quieres que yo también lo es pues vas listo

Voz 1457 20:37 de ella se en el verano hará más largo y vamos a comentar que es como una especie de Cinco horas con Mario pero pasada de drogas de sí de rosca buenos

Voz 1084 20:45 en cinco capítulos de una hora que se pueden ver en Sky como decías una ser irregular con puntos interesantes pues sobre las secuelas en no emocionales de de ese trauma infantil del abuso pero un poco dispersa y con un capítulo el primero alucinógeno que que deja de serlo pues la verdad buena vamos con la segunda recomendación Dani pues ahora saltamos a Amazon que ha estrenado sin mucho ruido ni publicidad una de las comedias autora LES que también le funciona Alan Jean creador de Master of non y también ex de Parks a Enrique Jackson está detrás de Forever una supuesta comedia existencialista sobre el matrimonio la pérdida y la gestión de la rutina

Voz 1 21:21 creo que os carillón necesitamos probar cosas programadas nos va a venir bien los casado siempre hablando de probar cosas nuevas ni parece tengo interés no es que las cosas vayan mal y todo va bien es que bueno hay que mantener la relación continuamente es así como Hadi como he dicho triste

Voz 1457 21:41 sois Applus tiene también una apuesta es en realidad es un experimento

Voz 1084 21:45 eso es la la adaptación española de descanso una serie juvenil Noruega hicimos experimento porque lo es en forma y en fondo no hay actores conocidos se acerca de forma natural irreal realista a los adolescentes no es físico química María

Voz 1457 21:58 gracias a sus preocupaciones diarias

Voz 1084 22:00 pero sobre todo lo es en forma porque es una serie fragmentada se publican clips de vídeo en un blog junto a lo que comparten pues en redes sociales los protagonistas de esta serie una experiencia inmerso iba diríamos para captar público joven ir donde están ellos pues a las redes sociales

Voz 1 22:16 el PRI

Voz 1457 22:17 presume de amigos de tetas de las gestas así

Voz 1 22:21 todos sabrán Cresa es de seguirán en Instagram o mejor aún viviera muestra al mundo entero

Voz 1457 22:30 claro que alucina es que por una parte está en redes sociales y luego conjunta

Voz 1084 22:35 sí es emiten cada día los clic para quien lo quiera seguir día a día según la hora a la que se publiquen pero para los que no quieran estar pendientes todas la semana de ese bloque también se sube el domingo no por la por la noche Movistar sube el capítulo completo que es la suma esos media hora a su plataforma bajo demanda para que lo puedas ver

Voz 1457 22:52 bueno pues escama España hay por último Dani lo que nos faltaba ya la primera serie de Facebook

Voz 1084 22:57 sí aparece publicada además como un vídeo más en la red social no sabemos muy bien adónde va esta estrategia ya se puede ver en España pero solo en versión original sin subtítulos se titula Sordi For Your los está protagonizada por Elizabeth Olsen que trata de sobreponerse de aprender a vivir tras la muerte de su novio

Voz 1457 23:16 la quinta bueno es para tenemos en cuarentena

Voz 1084 23:19 estreno Netflix maníaco su gran apuesta de estos meses con la dirección de Cary funeral de la primera temporada de True detective y está protagonizada ni más ni menos que Stone Toni Jonah Hill es complicada en un experimento en un laboratorio Enfermedades Mentales Trastornos pero todo en una comedia negra ya lo comentaremos más detenidamente porque estaba va a haber que que sacarle

Voz 1457 23:39 bueno pues esta noche en la sesión golfa en el podcast gracias chicos hasta luego hasta luego rematados La Script matinal con nuestra mirada habitual al cine clásico que nos brinda Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche se cumplen ahora diez años de la muerte de Paul Newman Antonio no recuerda su vida y su carrera

Voz 23 24:02 Stern la hemos vivido muchas cosas al por edad hemos luchar contra los indios y hemos estado ahí

Voz 0229 24:14 así es como decía en aquel anuncio de cava hemos hecho muchas cosas juntos le hemos seguido en sus aventuras cinematográficas dramas policiacos western So comedias Le hemos admirado también en sus trabajos con el director ocasional y les recordamos como una de las estrellas más queridas y admiradas que ha conocido el cine

Voz 24 24:31 con

Voz 0229 24:34 Paul Newman comenzó su carrera con el sambenito de imitador de Marlon Brando pero pronto empezó a demostrar que era mucho más que eso

Voz 25 24:41 no te la más rock y gracias

Voz 1457 24:44 ya ya

Voz 0229 24:47 yo en la que interpretaba a un boxeador criado en las calles recibió sus primeras buenas críticas y su consagración definitiva llegaría en mil novecientos cincuenta y ocho con una película al lado de Liz Taylor

Voz 1457 24:57 tú sabes cómo me encuentro cómodo

Voz 26 24:59 deja tu destino recalentado por el sol pelo

Voz 13 25:02 todos los datos tanto desde los tejados sin hacerse daño

Voz 0229 25:05 la gata sobre el tejado de zinc les sitúa en la primera división de Hollywood con la etiqueta de guapo a la vez que rebelde Newman encadena

Voz 1084 25:12 en los sesenta un éxito tras otro es esa la mano que acarició a Jayne Mansfield chicos pájaro de juventud éxodo el buscavidas sí señor soy especialista hay alguien que se atreva a medir sus fuerzas con mi esposo afortunado tándem con Robert Redford en Dos hombres sin destino

Voz 27 25:31 he conocido a nadie más simpático que Tuni más rápido que que sin embargo sólo son dos hombres a quienes persiguen por forajido

Voz 1457 25:39 sí

Voz 0229 25:41 la buena racha continuó en los setenta hasta convertirse en aquellos años en el actor mejor pagado del cine americano puedo comerme cincuenta huevos

Voz 1 25:50 se puede comer ha dicho que es capaz de comer lo que sea

Voz 0229 25:53 la leyenda del indomable El coloso en llamas os su reencuentro con Redford en el golpe

Voz 28 25:58 no asistió ningún continuador donde se entonces he ido trampear por esos pueblos de inmigrantes siempre con los polis pisándole los talones aún seguiría haciendo lo mismo sibilino me hubiera metido aquí

Voz 0229 26:09 con los ochenta llegó la madurez que él acogió como un regalo del cielo que le permitía olvidarse de su fama de guaperas ofreció en esa época soberbias actuaciones en títulos como Ausencia de malicia de dictó final o El color del dinero

Voz 1 26:22 los billares estarán caliente si podemos hacer una fortuna tienes que coger experiencia son seis semanas haremos el circuito jugaremos por ahí en distintas ciudades pero creo que se dedica a eso no Julien es muy conocido optó en cambio no servirá mejor

Voz 0229 26:33 con el color del dinero Newman logró en mil novecientos ochenta y ocho el premio que tanto se le había resistido Paul una anciana Bette Davis Le proclamaba ganador del Oscar al mejor actor por su interpretación en la película de Scorsese baño antes la Academia le había entregado uno honorífico consciente de que tras siete nominaciones sin éxito un actor como Paul Newman merecía el premio a veces hay que perder para poder claras o no han formó con Joanne Woodward uno de los matrimonios más estables de la historia de Hollywood estuvieron casados cincuenta años trabajaron juntos en una docena de películas entre ellas varias de las que dirigió el actor como Raquel Raquel o el zoo de cristal

Voz 29 27:14 con una barra de pan si no te quisieran no

Voz 1084 27:21 daría su otro amor fueron los coches de carrera

Voz 30 27:23 es una pasión que descubrió en mil novecientos sesenta y nueve cuando

Voz 0229 27:26 ha rodado la película quinientas millas se hacía de piloto alemán competía en la llamada Fórmula Indy e incluso creó su propia escudería también demostró tener buen ojo para los negocios a principios de los ochenta se metió en la cocina para crear un nuevo producto que era que no lo recuerdas

Voz 31 27:43 sus chistes sal

Voz 0229 27:48 un idioma lanzó al mercado su línea salsas

Voz 30 27:51 que poco a poco se fue convirtiendo en un imperio alimenticio con el que el actor aseguraba que llegó a ganar mucho más dinero que en toda su carrera cinematográfica y eso que la mayor parte de los beneficios lo entregaba

Voz 32 28:01 a obras sociales que quiere demostrar con eso demostrar no te demuestra las tres tú te mostrarme a un ser vivo

Voz 0229 28:10 una de estas asociaciones era la fundación Scott Newman dedicada a la rehabilitación de drogadictos que fundó en memoria de su hijo que murió de sobredosis en mil novecientos setenta y ocho

Voz 33 28:19 podrás proteger lo siente sino es por esto será puedo otra cosa es ley de vida los hijos están en la tierra para preocupar a sus pies

Voz 0229 28:29 finalmente un cáncer de pulmón detectado a principios de dos mil ocho se llevó la vida del actor el veintiséis de septiembre de aquel mismo año a los ochenta y tres años de edad

Voz 1 28:37 es la vida que llevamos laca elegimos

Voz 33 28:40 no sólo hay una cosa segura bien como veremos silenciarlo

Voz 34 28:45 eso decía en su última aparición en las pantallas en la película Camino a la perdición pero se equivocaba Paul Newman tiene un puesto de honor ha asegurado en el cielo de las grandes estrellas de cine

