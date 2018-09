Vender bambas a Arabia Saudí es una insolitez daniña

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:14 el hacia lingüística

Voz 3 00:20 en el vino vemos a rodeando sabemos que usted me habla muy mal

Voz 4 00:27 Arabia Saudí caray horario Arabia Saudí es un país serio en sus relaciones

Voz 5 00:33 en el informe policial se asegura que el líder musulmana que el líder musulmana

Voz 6 00:37 poner una amenaza real y actual para la seguridad

Voz 7 00:40 Leonardo Ford Nano desmiente que sea su voz

Voz 8 00:42 la que aparece en las grabaciones hablando del Rey emérito y acusándolo de cobrar comisiones ilegales y de utilizarla ya como testaferro como testaferro

Voz 2 00:50 así el papel de Madrid el presidente Ángel Garrido marca

Voz 7 00:53 la diferencia entre el caso de Pablo Casado y el de la exministra Carmen Montón Carmen Montón ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado cien años cien años presidente del Gobierno Pedro

Voz 1795 01:07 Sánchez ha asistido hoy en Oviedo su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen cien años de gestión al frente del Ejecutivo podemos cometer error iban los horrores

Voz 9 01:23 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilatación y a voz a las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 10 01:31 pucelanas Pierre Hugues de UPN unidad de vigilancia con el número

Voz 2 01:40 informe quinientos cincuenta cincuenta y otros seis este es el correcto ese es el correcto efectivamente bueno eso ya lo aclaramos la semana pasada ahora vamos a aclarar otra cosa Ángels Barceló sigue al frente de Hora Veinticinco es una aclaración para oyentes en general para ciudadanos en general

Voz 0827 01:55 en concreto más le digo una cosa ahora mismo

Voz 11 01:58 no sólo pueden acceder a esto las personas ricas las personas que se pueden pagar el sexo

Voz 6 02:04 buenas horas claro porque eso encontrar todo es que no es altruista

Voz 2 02:06 la es que suele ser un contrato que cuesta mucho dinero sí

Voz 12 02:09 depende del país

Voz 2 02:11 sí bueno pero queremos te doy el recado de Pepa Bueno

Voz 0827 02:21 es bueno que le confundido con Ángels Barceló es que ya la pobre Inés Arrimadas los viernes no no sabe a qué hora vive bueno ya es viernes Francino es un día que siempre se espera con deseo alumnos quizás con exceso de deseo le pasó a nuestra compañera de Radio Bilbao Sonia Lamberto que el pasado día diecisiete lunes subrayamos el lunes dijo esto que escuchó Julen López

Voz 1537 02:43 qué tal ninguno en cielos prácticamente despejados para comenzar el día en Vizcaya en Hungría que se espera por lo general soleado aunque no se descartan algunos chubascos tormentosos de cara a la segunda mitad del día es viernes diecisiete de septiembre dos viernes diecisiete de septiembre titulares

Voz 0827 03:00 pues no no no no era lunes entonces ganas de acabar la semana tenía nuestra compañera aunque hay otros compañeros a los que les gusta es recordar que es lo que les sucede a este compañero de Radio Nacional que el día diecinueve de septiembre decide dar marcha atrás al mes lo escuchó Íñigo Sastre

Voz 13 03:16 el miércoles diez de septiembre buenas

Voz 2 03:19 estar de gente gente

Voz 13 03:21 el diez de ese que días hoy

Voz 14 03:25 o diecinueve diez diecinueve

Voz 0827 03:29 más o menos más o menos bueno eso nos ha pasado a todos y a veces tengo la sensación de que los errores Nos pasan por un cierto contagio en la careta recordábamos por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional y de la Sexta hablando de los cien años del Gobierno de Pedro Sánchez bueno pues a nosotros parece que también se están haciendo largos a con Pepa Barcelona bueno la Pepa perdón sí

Voz 15 03:51 se organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años para celebrar los cien años

Voz 2 04:00 yo creo que él le parecen cien días de Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0827 04:05 ha hecho largo decía Pepa y no solamente a Pepa tú también lo mío funeral

Voz 0313 04:11 yo sí estábamos reflexionando hoy sobre el mundo de las celebraciones se que es un territorio muy basto y bastante bastante subjetivo hoy por ejemplo hay quien celebra que en conmemoración años de Gobierno regional hay quién celebra que en conmemoración años de cien años cien días de gobierno soy pero

Voz 0827 04:27 lo que está pasando lo que está pasando ahora se conserva bien Pedro Sánchez para llevar ya cinco años gobernando en fin hay cosas peores como por ejemplo insinuar con una frase equívoca que dijimos dar de beber a nuestros niños incluso si eso es bueno pues creo que lo dijiste tus franja dedillo Mario Suárez

Voz 0313 04:45 déjame que te pregunte una cosa marca a propósito de las normas hoy aún menor de edad no sólo puede vender alcohol a partir de ciertos años a partir de ciertos o con el móvil darías algo parecido

Voz 0827 04:56 a partir es de futuro e aclaremos que aun menor en España no se les puede ver el alcohol punto jamás eh pero claro tal y como lo dices no se le puede vender alcohol a partir de ciertos años parece que desde que les podemos vender alcohol pues desde que naces no ya a partir de ciertos años pues es cuando ya les dejamos de alcohol y no no es así no es así bueno la cocina típica construcción que nos lleva a una frase equívoca en España se puede vender alcohol ya decimos a partir de ciertos años se pero es que hila muy fino en nuestros oyentes

Voz 16 05:27 y creo que debe bebido eh

Voz 2 05:36 esta semana incorporamos un nuevo vigilante El Gran Wyoming que vigiló a Pablo Casado en el intermedio y lo escuchó Alejandro Herreros que es el que nos lo envía

Voz 0313 05:45 que su presencia al frente del Gobierno

Voz 2 05:53 qué le pasa Últimamente han casado pues no saben a lo mejor estaba pensando en las

Voz 0827 05:57 la velas da niña da pinta irá Santamaría bueno ya hemos tenido también varias consultas de compañeros de la Cadena SER Toni Garrido por ejemplo me llamó para aclarar si se equivocó o no cuando dudó entre dos verbos el verbo explotar el verbo explosionar

Voz 1995 06:11 es una inquietante noticia de última hora seis heridos leves en el metro de Madrid concretamente en principio al estallar el ordenador que una mujer llevaban el bolso han tenido que desalojar por el humo además el convoy pero fíjate la noticia tan ha explotado ha explosionado perdón un ordenador dentro de una días

Voz 2 06:31 bueno estaremos atentos a un buen a petición del propio programa

Voz 0827 06:35 improvisar una vigilancia en directo de Urquía

Voz 2 06:37 confía en que me Isaías bueno en la

Voz 0827 06:40 edificación porque en realidad explosionar sirve efectivamente pero también sirve explotar son verbos casi sinónimos pero no lo son explosionar es un verbo que tiene tanto uso Trànsit vivo como vivo es decir algo está ya por sí mismo o algo lo hacen estallar así que explosionar no sirve para las dos cosas esta mañana el ordenador ha explosionado pues claro que sin embargo el verbo explotar con este sentido solamente tiene un uso intransitable para lo que está ya por sí mismo no podríamos decir la Guardia Civil ha explotado una bomba sino diremos la Guardia Civil ha explosionado una bomba es decir explotar solamente como uso intransitable explosionar no sirve para las dos cosas bueno pues esta fue la explicación que dimos con carácter de urgencia podemos decir algo más aunque las cosas son como las explique la RAI recomienda una cierta especialización de ambos verbos se y así por ejemplo el Diccionario panhispánico de dudas sobre el verbo explosionar dice que aunque puede usarse como intransigente y como Trànsit Ivo recomienda que con el sentido de estallar o hacer explosión pues se utilice como intransitable e es preferible el uso de explotar flotar en ese caso vale pero bueno ya veremos a ver los oyentes qué es lo que vamos haciendo con estos dos verbos pero bueno no solamente Toni Garrido ayer el equipo de todo por la radio me envió otras consultas la primera sobre el libro de Pedro Sánchez y sus párrafos copia

Voz 1336 07:58 Nos aparecen párrafos copiados de una conferencia de un diplomático español La Moncloa dice que se trata de un error involuntario caramba

Voz 1 08:06 el gran Isaías

Voz 0313 08:09 la expresión error involuntario va directa al gran Isaías porque puede considerarse que todo errores involuntarios ya que si es voluntario deja de ser un error para convertirse en acto de mala fe pero siempre es así

Voz 0827 08:21 error involuntario buena pregunta Tony bueno la verdad es que lo primero que piensas es que es una redundancia error involuntario dices bueno todos los herreros e involuntarios sin embargo ojo eh en la definición de error nada se dice sobre la voluntariedad o la voluntariedad errores para el diccionario una acción desacertada o equívoca cada una cosa hecha es raramente así que los errores podrían ser según esta definición involuntarios o voluntarios se entiende bien si pensamos en algún error por ejemplo también fumar fumar es un error y la mayoría de los fumadores hoy lo cometen voluntariamente porque están informados de las consecuencias de fumar mucho no sobre él fondo del asunto oye pues puede que al escribir a uno se le olvide pueden unas comillas pero claro en el caso que nos ocupa y que contó el otro día el país parece excesivo ese olvido buena en la lengua la mayoría de los gazapos de los errores se cometen involuntariamente es muy difícil en realidad Francino errar voluntariamente en la lengua esta mañana por ejemplo lo han demostrado aquí en Hoy por Hoy Se trataba de responder erróneamente a preguntas muy sencillitas y mira el resultado con un oyente que presta de hacerlo que se llama Mario el que sea prestado al experimento

Voz 17 09:33 recuerda que tienes que contestarme allá vamos mal dos por dos cinco capital de Francia aquí en Madrid a quien madruga Dios tortura cuántas horas tiene hundida el estado de esta nueva estafa Yago E te vas a tu padre yo tú Benito Pérez Galdós a nombre del marido de Ana Botella Rajoy martes sí pero hablamos ya paramos

Voz 2 10:05 se olvida es nos olvida que aquí

Voz 0827 10:09 tocar porque lo natural es no equivocarnos la verdad es que ha sido un Estatuto muy interesante en el Día Mundial del Alzheimer bueno la segunda consulta del equipo de todo por la radio también me llegó ayer sobre plagio sin negros

Voz 1336 10:21 la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra defiende que defiende a Sánchez admitiendo que en el libro hay palabras copiadas pero que no es plagio

Voz 1 10:29 claro trescientas palabras palabras que no llevan comillas es un plagio por favor al final con tanto trabajo necesitará un negro caramba el gran Isaías

Voz 0313 10:48 en una ONG ha pedido a la Real Academia que elimine las acepciones negativas de la expresión negro

Voz 0827 10:54 pues nada vamos por partes buena plagiar es copiar en lo sustancial obras o ideas ajenas dando las como propias eh así que sin no citas no entre comillas pues parece que lo que escribes o lo que dices es propio y sería una especie de robo o lo parecería además es muy curiosa la etimología de plagiar porque deriva de plagiar latino que significa para robar esclavos o comprar o vender como esclavos a personas libres es decir en el fondo robar del robo de esclavos pues al final pasamos al robo de ideas y así se ha quedado el verbo plagiar en castellano sobre lo del negro oye pues veremos la RAI la verdad es que siempre ha sido reacia a sacar del diccionario términos despectivos hacia minorías los hay todavía más claros que negro e por ejemplo una agita nada o una judía clado claro en el caso de negro pues muchas de las acepciones tienen que ver sólo con el color no con la raza en el caso de negro como persona que trabaja anónimamente para provecho de otro pues puede da también darse a interpretaciones no es que trabaje como un negro en un sentido despectivo sino que sencillamente el negro es el que trabaja en la sombra el que queda opacados oscurecido el color negro lo expresa muy bien cómo expresa muy bien el color negro pues cuando decimos que tenemos un día muy negro si no estamos pensando hombres mujeres de raza negra sino que estamos pensando en el color igual que el verde es esperanza pues el negro lo hemos dejado para otras cosas entre ellas por ejemplo para el luto no así que veremos qué es lo que pasa con estas acepciones de la palabra negro y otra más enviada de buenas a primeras desde la madrugada yo estaba dormido pero me la envía Damián Santiago

Voz 2 12:28 llevan mucho tiempo en la radio

Voz 18 12:31 es que he visto cosas insólitas dos hablaremos de esas insólita ese es que es que se han producido

Voz 19 12:39 qué nos puedes contar una de estas insólita a veces Juan Carlos Ortega esa riendo de escuchar su Sin sol y te sale me encanta la palabra Mel apunta yo no sé qué piensa a Isaías Lafuente de la palabra inquiere a ver qué dice la va a llevar el por qué no nos ha escuchado pero saben si no se la llevaba eh rápidamente a esa

Voz 0827 12:57 sección de vigilancia se está claros Nando rápidamente aquí está eh el el piensa Sara que también hemos oído eso también merecería una vigilancia pero vamos con insólita es que tenemos que aclarar es una palabra que no registra el diccionario ahora sí de la adjetivo idiota tenemos el sustantivo idiotez de las que tienen insólito porque no insólita pues veremos si este insólito tan insólito al final termina reflejado también en el diccionario

Voz 20 13:24 de que le permite como todo Pato Ibra

Voz 2 13:29 el funciona así evolucionando en este idioma también funciona pues viendo a lo largo de los siglos de aportaciones de otros idiomas con el tiempo las palabras se han ido casta iniciando ya veces dudamos sobre cómo pronunciarlas le pasó por ejemplo a Joaquín Estefanía hablando de la celebración de los cien días años del Gobierno de Pedro Sánchez cuando usó la palabra el It

Voz 0958 13:49 es verdad que veía una parte de la sociedad civil pero también había una parte de la sociedad civil que no existió por ejemplo no vi a ningún banquero estaba la elite la elite una una elite el mundo empresarial pero no mucho más y tampoco había mucha gente de la cultura

Voz 0827 14:03 estaba la elipse entiende muy bien lo que dice además es preciso pero lo dice en francés bueno esta palabra efectivamente la tomamos del francés para referirnos a esas minorías selectas en algún ámbito social político económico entré en el diccionario ya Castellani izada en mil novecientos ochenta y cuatro sin tilde Elite siete pero de desde dos mil uno el diccionario recoge la doble acentuación de elite o Elia yo diría siempre élite élite es la más extendida y por eso al final aunque al principio los académicos optaron por digamos hacer una adecuación fonética al original francés pues al final ha triunfado Elite es la que más extendida está pero se podría decir en cualquier caso en las dos formas pero en ningún caso el y el y si queremos hablar en español en el Francia España Nos llegó por ejemplo otra palabra con la que no acabamos de aclararlo

Voz 2 14:49 los bufete Busquets bufé plurales bufetes Buffet o bufé es bueno en estos treinta segundos de radio hubo de todo y fíjate David

Voz 21 14:58 queremos al contigo un tema muy concreto y son los bufetes esta mañana nos hemos levantado en el bufé

Voz 2 15:03 da igual donde estés ya el universo

Voz 21 15:06 o sea un buffet tipo medio Joseph a gente que no sabe qué hacer en los bufetes

Voz 22 15:12 tú te ataba las mucho los medallones de abogados siempre callado bufetes de comer a tope a tope y además hay debe poco carácter a la gente en un al final del desata siempre es náufrago que todos llevamos dentro aparecen que cuando uno llega algo singular una semana es curioso

Voz 0827 15:29 bueno pues lo dijimos de todas las maneras posibles y en algunos casos no vimos ni una ni una aclaremos bufete terminado en nieve para el despacho de abogados plural bufetes cuando hablamos de comida Buffett Buffett bueno pues buffet es una palabra que apareció en varios diccionarios manuales de la Academia pero no llegó al diccionario oficial en mil novecientos ochenta y cuatro el itinerario incluye bufé bufé con su plural Profés festero ojo ojo no debía extenderse tampoco lo suficiente porque en dos mil uno entró la palabra Buffett y en el plural de Buffett pierde sería Buffett Buffett

Voz 2 16:07 pero hoy podemos decir para referirnos al

Voz 0827 16:10 comida halal bufé o bufetes o

Voz 23 16:12 Buffett o Buffett pero nunca buscamos

Voz 2 16:15 liberal bufetes no de de comida no hombre salvo que el despacho de abogados de repente oye lo de lo de lo de al mal al castellano pues no lo sé es catalán seguro si tú te Atabal eso sea tute te te Elías te te bloquea este confunda talar sabes agobiar se agobiar

Voz 0827 16:32 ahora lo lo lo lo miramos útil balas me encanta al Arsenal maravillosa palabra en todo caso bueno y otras cosas que heredamos

Voz 23 16:40 lo del latín que a veces tampoco sabemos pronunciar bien no sabemos si es currículum evite ocurrir Cullum Vitae evite

Voz 24 16:47 hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las tesis doctorales de esos discípulos quién presidió la comisión que evaluaba esa tesis fue el rector y ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su currículum vitae en su curriculum vitae que aparece en la web del tribunal

Voz 0827 17:06 bueno pues si queremos respetar el latín es lo pronuncia haremos currículum beatle no currículum vitae

Voz 2 17:11 que se note con currículum es más que

Voz 0827 17:14 es evidente por otra parte para referirnos a esa relación de títulos honores cargos trabajos siempre que sean verdaderos e también podría ser currículo que es sinónimo pero cuidado porque currículo también se refiere al plan de estudios de prácticas de una determinada formación académica así que yo creo que

Voz 23 17:30 con currículum o currículum invite tenemos más que suficiente

Voz 0313 17:37 no existe al verla tambalearse en castellano no existan Verba halladas y sobre la barca bueno poquito a poco

Voz 2 17:44 no saber tenemos varios verbos hechos polvo esta semana el primero lo escucho Teresa Colomer en Carrusel Deportivo Pintor hojear

Voz 25 17:51 señala que lo hemos hecho ese Brossa todos los partidos están Pinto rodeadas están viento rugía estado

Voz 2 17:58 entorno emprende con dos es

Voz 0827 18:01 el verbo correcto es con dos insta a Rajoy a pintar sin arte Omic o maquillar en exceso a alguien e uno por una conjugación errónea pues es una de las vigilancias estrellas de esta semana verbo mal conjugado que escucharon Pablo Calvo Daniel Martínez Manuel Carande Irene Moreno Tapia Alberto Vázquez Miguel Castellano bueno Jorge Rodríguez que intervienen en esta unidad para corregir aún grande Andreu Buenafuente por una conjugación del verbo intervenir

Voz 26 18:30 esta ranas que estamos escuchando son las de las clásicas Asturias las las ganas tu casa son las veo poca ranas ya lo dije en su momento es una conversación D2 que yo me voy

Voz 27 18:43 intervenir nadie yo me debo intervenir el modo voy a intervenir

Voz 2 18:47 creo que el catalán catalanes intervine en catalán es intervenir si es así

Voz 0827 18:51 el montaje del catalán pero en castellano recordemos es intervine y otro verbo pillado por Sebastián Cárdenas en este caso

Voz 23 18:58 en conjugado pero usado con un sentido justo con

Voz 0827 19:01 trío al que queremos darle el verbo tachar hablábamos de una serie de televisión de Atlanta

Voz 23 19:06 pero hay dos claras favoritas una es Atlanta es una comedia de autor algunos la tachan ya de obra maestra algunos la tachan ya de de obra maestra algunos la tachan ya de obra maestra es un poquito raro porque tachar es atribuir a algo a alguien o atribuir algo perdón o alguien una cierta falta sí eh

Voz 0827 19:24 no se utiliza digamos más Biden para decir que una cosa es mala es raro que al ser una obra maestra pues se ha considerado una falta hice le tache de obra maestra más bien lo califican en la considera consideran obra maestra buen hacer regulares verbos que son irregulares es un clásico de esta unidad otro que se va extendiendo todo imparable conjugar el verbo prever cómo se conjuga el verbo proveer esto lo escuchó José María Riol

Voz 28 19:50 todos los expertos y todos los profetas perdón

Voz 0827 19:53 la palabra agoreros que prevé

Voz 28 19:56 seis que prevé seis el de las relaciones

Voz 0827 19:58 debéis recordamos una vez más no nos cansamos de hacerlo que preverse conjuga como ver así que es prevé is nunca prevé seis

Voz 29 20:07 sí

Voz 0827 20:11 ya hay García está muy tranquilo porque parece que el Gobierno español no va a vender definitivamente bombas a Arabia Saudí no no va a vender bambas

Voz 30 20:22 vamos a escuchar los argumentos que el ministro de Exteriores da para vender definitivamente cuatrocientos bombas para vender defensivamente cuatrocientas

Voz 0827 20:29 pues Arabia Saudí bueno pues es una venta muy dulce vamos a vender bambas a Arabia Saudí que son eso es bollo redondos de crema de nata o quizás les damos las zapatillas de lona en este caso Bamba proveen proviene de una marca registrada de calzado que se llama así Bamba con W bueno quizás les mandemos unos discretos para animar la casa

Voz 1 20:48 sí

Voz 2 20:54 oye ya puestos Francino después de enviar esas cuatrocientas bambas también podría enviar España Arabia Saudí algunos efectivos de un cuerpo policial recientemente creado tal y como contamos en la Cadena SER no escuchó

Voz 0827 21:06 Julián Vega Vidal es la policía floral

Voz 32 21:09 los tres muertos es un hombre de cincuenta años y sus hijos de veintinueve diecisiete años la Policía Foral rural la Policía Foral floral ha detenido a otro hombre y a sus dos hijos como presuntos autores de los críos

Voz 0827 21:24 claro se lo hemos puesto tan agudo además al vigilante que sea puesta elucubrar imagina que en ese cuerpo policial pues sólo entrarán personas que se llamen Jacinto Rosa Margarita Hortensia Narciso

Voz 33 21:37 no

Voz 2 21:41 bueno muchos de los errores que cometemos pueden ser considerados verdaderas animadas por eso nuestro compañero Ignacio Barrón esta semana ha decidido buscar animadas de las de verdad en nuestra manera de hablar sobre todo las más camaleónico porque no todas son tan evidentes

Voz 6 21:56 los animales nos han acompañado a lo largo de la historia

Voz 2 21:59 se han convertido en nuestras mascotas nuestros mejores amigos y eso se ha visto reflejado en el idioma

Voz 6 22:08 cuando nos enamoramos sentimos mariposas en el estómago queremos estar todo el día con nuestra pareja como unos tortolitos más felices que una perdiz incluso dejamos de razonar porque tenemos muchos pájaros en la cabeza pero hay que estará al loro porque no todas son tan evidentes que hablar

Voz 2 22:24 algo que no estamos tan mal nombre Un ejemplo es la

Voz 6 22:27 canícula la época más calurosa del año en la antigüedad se asociaba la época más sofocante con el avistamiento del estrella Sirio en la constelación Canes mayor el Can mayor por eso se le llamó popularmente días del perro de ahí derivó a hace un tiempo de perros cuando hace mal tiempo también existen expresiones que pensamos que se refieren a animales realidad hay gato encerrado

Voz 2 22:50 no no se referían a un lindo

Voz 6 22:52 patito sin una bolsa o talego donde se guardaban las monedas en el siglo de Oro pero para no será atacada la gente las escondía entre sus ropajes por lo que los rateros daban la consigna de que ahí había gato encerrado al igual que los gazapos que caza Isaías que no tienen nada que ver con los pequeños conejito agazapados sino con la palabra griega Cake tono que significa error de lenguaje

Voz 34 23:13 con el juego es una Page

Voz 1 23:16 bueno tenemos una amistad

Voz 6 23:18 de lince no vemos igual de bien que el felino ibérico lo hacemos como un personaje de la mitología griega con fama de tener una gran vista y piensas montar un pollo espero que no cojas a una pobre ave de corral sin al pequeño podio portátil al que se subían los oradores en las plazas públicas para luego montar un pollo podríamos seguir hablando de otras muchas expresiones como el contrato León Nino sudar como un cerdo pero como San acaba el tiempo os dejo con la mosca detrás

Voz 14 23:49 sido como sudar como un cerdo la verdad será la alternativa la verdad es que es una maravilla eh bucear en el lenguaje

Voz 2 23:56 sería bueno yo nada más que añadir Ignacio no pienso decir contrató León Nino podría ser un contrato cabrón también pues a lo mejor sí sí sí sí pero la explicación es mucho más compleja para la próxima semana lo buscamos

Voz 0447 24:08 habla uno y a uno le parece bien y en otros de parece mal entonces desde el otro oiga qué ha dicho usted que yo no he dicho eh yo no soy eh Torquemada Abegondo ya estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no se escuchaba cosas el otro relación

