La Segunda Guerra Mundial tuvo Segunda División

Voz 1 00:00 si no es que me había pasado no que abrimos una nueva sección Chi si es un nuevo espacio dedicado a veteranos de guerra mostrar veteranos de guerra

Voz 2 00:15 personas que tuvieron que combatir un conflicto bélico que yo creo que se lo merecen porque lo dieron todo por por por por su país eso sí dije consultorio estará abierto a veteranos de cualquier guerra vale en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia todo vale sí que vamos a esperar un poquito abrimos los teléfonos pero que en la que se pone las gafas cojan el teléfono marcan el número con la única mano que les queda y todo eso pues igual puede tardar un ratico pero vamos a esperar la llamada

Voz 3 00:40 de estos veteranos mira ahí está su amor

Voz 4 00:46 hola buenas tardes dejaban su nombre por favor

Voz 5 00:50 pero la noche hippies me ha dado libertad puedes en una cosa

Voz 6 01:04 ah bueno va a ser difícil esta sección a ver usted no quiere dar su nombre

Voz 4 01:09 o por lo menos tampoco da rango militar no me la época en que conflicto armado que luchar luchar la guerra de los Ciruelos vale a mí no me suena yo no digo ya puedes memoria a los oyentes

Voz 5 01:24 la guerra como aquel Ponta lindas Sarria sobrepasaban la linde de la casa y lo que quiero quitar

Voz 6 01:35 bueno eso es la guerra de los frutales no

Voz 4 01:38 foto perdón

Voz 5 01:41 llama guerra sirvió porque la guerra acabo cuando la cortamos el

Voz 4 01:45 bueno bueno bueno bueno acabo la guerra que se a casa y la verdad normal no

Voz 6 01:55 no encontraba su lugar no cuánto duró la guerra lo Ciruelos dos horas y media ahí estaba todo cambiado luego no

Voz 5 02:01 la gente joven de pueblo no me agradecía a veces cortas y los apestados todos Mail tan we make love to seis olor Jason digo sí muy Riga tuvimos espacio desigual es bueno no Tina Boné

Voz 7 02:18 no tengo aquí sobre todo lo que diga la gente

Voz 5 02:24 la no es plaza pasa fatal sí sí creo que he estado verías algo pasa en esa guerra

Voz 6 02:32 lo entiendo perfectamente y quería usted lanzaron una especie de petición no de pregunta al aire no

Voz 5 02:36 secta hacerme preguntas como si tengo que hacer cola en el supermercado puedo acordarme con todos los datos

Voz 6 02:44 bueno yo creo que como veterano de la guerra de los círculos yo creo que usted puede colarse

Voz 7 02:50 que no se a gracias tenemos da tiempo para otro veterano hola buenas tardes

Voz 5 03:01 yo de mayo Llera maya qué tal yo peleando en la Segunda Guerra Mundial austero la II Guerra Mundial de segundo División

Voz 7 03:09 la Segunda Guerra Mundial un dos tres dos poca gente es viable la Segunda Guerra Mundial Un dos tres

Voz 5 03:21 hundió su famoso sí muchísima inversión dado todos los medios de comunicación noblón pero coetáneos veinte hubo otra segunda Guerra Mundial dineros conocida con menos presupuesto si foco de los medios yo ya pues no da guerra murió de emisión o Segunda Guerra Mundial adelante

Voz 7 03:39 uno tenía contacto con tu novia pero había más más soldados

Voz 5 03:46 no había estrellitas pero era menos vistosa pero era era una guerra de verdad mucho más

Voz 7 03:52 era todo a pie todo a pie por supuesto pero mucho los pan

Voz 5 04:03 qué pasó desapercibida para los medios eso llama para

Voz 7 04:05 son recordando una segunda que bueno Segunda Guerra Mundial de la segunda cumbre claro que puede el Cholo ha ganado

Voz 5 04:14 es sólo descubrí que el conmigo