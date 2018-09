Hora 25 Deportes: Rubiales intenta frenar a Tebas (21/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 0264 00:13 el esperpento en el que se está convirtiendo lo del partido de Miami es

Voz 0919 00:18 muy español y mucho español que diría que hoy que diría que verdad es más o menos esto sale adelante por mil razones o esto lo tiró abajo por mis argumentos entre comillas eh

Voz 1022 00:30 esta mañana todo el mundo pendiente de la carta de la Federación Española

Voz 0919 00:34 en la que iba a contestar a la liga sobre la intención de que ese partido Girona Barça se juegue en enero en Miami se ha anunciado una carta terrible hiriente apocalíptica una carta digna de ser llevada por un cuervo de los de Juego de Tronos pero finalmente la carta se ha quedado en karting la Federación de Rubiales le pide a Tebas documentación sobre el partido para saber si se cumple con la legalidad y entonces poder resolver vamos ha sido la carta del chao chao ese podría ser el título del nuevo capítulo de la serie de moda más

Voz 0697 01:22 somos alma cogió la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami destaca con fines Macquarie ante nunca

Voz 0009 01:30 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se puedan

Voz 4 01:40 esto para mí como fija como predijo que las

Voz 0684 01:43 si esta no parece posible

Voz 4 01:45 es algo en verdad increíble podemos fiarnos a tiros y liquidar no

Voz 0697 01:56 pero lo más importante no es el dinero

Voz 0009 02:01 bueno jugamos jugamos sólo el Santiago Bernabéu las de un estadio importante vamos a todo el mundo una vez eso ya he hablado plegado a una pero perdimos por negociar

Voz 4 02:13 es para mí como fija ceramista no parece posible finge

Voz 1022 02:21 carta de Chan la famosa carta llegó a la Liga de Fútbol Profesional todo el mundo quería adelantar lo que contenía esa dura durísima carta de Rubiales a Tebas nosotros nos vamos a adelantar incluso eso vamos a escuchar el momento en el que Rubiales dictaba esa carta en Las Rozas Fontes dando a la que le había mandado su archienemigo temas

Voz 5 02:45 le hace faltar a mi promesa

Voz 6 02:49 he querido señor su tarjeta eso no es así habrá notado que esté intentando ser sarcástico con sus de una prestados South puedes volverme a leer ese final mejor sus te unas senil vivían con brazos de la raquítica que siempre huele a Cuno culo a culo el parte

Voz 1022 03:15 evidentemente esa no fue la carta que al final que vio pero es la carta que le hubiera gustado escribirá Rubiales lo que realmente decía la carta lo ha leído esta mañana el propio Javier Tebas

Voz 0697 03:26 dos de final de la carta lesividad acusamos recibo de su solicitud no podemos avanzar en su tramitación hasta que se nos provea de la documentación aclaratoria solicitada garantice el debido cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios para poder resolver conforme a derecho ya las reglas y criterios interpretativos para este tipo de casos puedan dejar la FIFA y la UEFA por lo tanto no está diciendo que no sino que de esta pidiendo son más documentación para poder resolver en dicho

Voz 1022 03:51 no está diciendo que no simplemente pide más documentación para que pide más documentación la Federación para ganar tiempo porque cuando llegue toda esa documentación que va a mandarle Tebas a Rubiales que va a pasar los contratos firmados con la empresa norteamericana por la Liga las contraprestaciones para el fútbol español que va a decir entonces la federación bueno pues os vamos a adelantar ese momento que todavía no ha sucedido pero cuando lleguen los contratos a la Federación hilos estudien Rubiales y los abogados federativos va a pasar esto

Voz 7 04:24 ahora el favor de poner ponerse atención en la primera cláusula porque es muy importante dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien eh no no está bien no no no está viendo no se quisiera volver a oír nave dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte sí que esta vez parece que dejamos

Voz 1022 04:45 natal desde los te quiero le otra vez

Voz 7 04:47 tan sólo la primera parte sobre la parte contratante de la primera parte no sólo la parte de la parte contratante de la primera parte la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte que era considerada en este contrato oiga porque hemos empleado una tontería la corta

Voz 1022 05:04 la creadora y así sucesivamente una y otra vez y luego mandarán los contratos a la FIFA ahí a la UEFA ya la ONU voy a donde haga falta porque Rubiales quiere salirse con la suya y tirar por tierra el proyecto de Tebas así vamos a estar durante unas semanas durante unos meses se va a dejar Tebas derrotar tan fácilmente por Rubiales no logra esto va a hacer que tengamos muchos otros capítulos

Voz 4 05:34 de combustión en Miami

Voz 0264 05:39 y ahora como siempre los mensajes de Whatsapp

Voz 8 05:42 vamos venga

Voz 9 05:46 no que tú eres uno de los Boys de todas no aquí blancos son muy clara jerarquía del cargos residentes

Voz 8 05:57 no al partido

Voz 0684 06:01 a callar

Voz 9 06:02 lo demás pajas mentales de Tebas entre ellos tú

Voz 0919 06:07 bueno bueno bueno bueno oye una pelea entre los Tebas Boys y los Rubial el Bois eso sería increíble deja vuestros mensajes

Voz 10 06:15 queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte de él nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 2 06:29 en cuanto a la señora ésa es una pesada encima mala

Voz 1022 06:35 hora veinticinco Deportes

Voz 10 06:38 de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1022 06:50 el deporte en directo hoy viernes ha comenzado la Supercopa de baloncesto la primera competición oficial de la temporada se juega en Santiago de Compostela y está en marcha la primera semifinal entre Baskonia hoy Barça y el equipo de la Cadena Ser con Pacojo otoño Bermúdez compañero buenas tardes

Voz 0684 07:08 hola muy buenas al Fontes do Sar en donde estamos en el final del partido entre el Barcelona y el Baskonia hemos entrado el último cuarto hace exactamente un cuarto el partido parecía muerto porque dominaba por veinte el conjunto baskonista treinta y seis cincuenta y seis pero el partido estaba abierto a seis cincuenta para llegar al final el Barça se ha metido a seis puntos sesenta y dos Barcelona sesenta y ocho Baskonia a pase de defensa a base de errores del conjunto baskonista ha pasado en anotación más coral del equipo azulgrana al hay lanzamiento de tres de Baskonia que no anotase ha metido el conjunto de depende del partido de momento en los banquillos ELA Pedro Martí el más nervios incluso cafés de la Cadena SER tal pues ya es difícil estar más nervioso que Pesic de que Pedro Martínez que lo veía como bien decías medio hecho mediados de tercera el tercer cuarto del partido para dar indicaciones de consultar con sus ayudantes hipótesis como siempre no para dar indicaciones también a todos sus hombres ahora mueve el banquillo porque me todavía Gómez posible acabar la remontada llevarse el partido plantarse mañana en la final entrar Singleton en cancha por el Barça entrega queda ver en cancha por el Barça el Barça que trata de agarrarse al partido once puntos para Couric once Claver máximos anotadores en el Barça dieciséis ganó trece de Sils máximos anotadores en Baskonia seis treinta y tres para la conclusión de la primera semifinal Barça sesenta y dos bastones sesenta y ocho a las nueve y media Real Madrid Mompou sobrados

Voz 1022 08:33 el pendientes de ese partido empezamos enseguida a repasar el fútbol en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1022 09:42 la jornada de Liga en Primera División comienza en veinte minutos el partido del viernes juega en Huesca Huesca Real Sociedad nos damos una vuelta para conocer novedades y ambiente allí Luis Abadía buenas tardes Alcoraz

Voz 1284 09:55 qué tal buenas tardes Jesús segundo encuentro consecutivo en casa de los de Leo Franco el otro día al estreno en Primera División aquí en El Alcoraz no pudieron ganar al Rayo Vallecano lo van a intentar hoy pero ojo porque la Real Sociedad también necesita un resultado positivo Leo Franco ha querido cambiar el sistema de juego ya dado entrada Ferreiro que el otro día fue de lo mejorcito en la segunda parte y vuelven hallar en la Real Sociedad destaca la ausencia Mendi en el once inicial ya han todo Julia Julian José A en el banquillo sabemos que viene de una lesión y que el técnico hay tres partidos esta semana suponemos que querrá dosificar lo partido interesante porque los dos empiezan a jugar mucho aunque estemos sólo en la quinta jornada de Liga a las nueve comienza el partido lo pita Iglesias Villanueva

Voz 1022 10:38 íbamos con lo de mañana mañana juega el Real Madrid después de golear en la Champions a la Roma recibe en el Bernabéu al Espanyol rotaciones en el equipo de Lopetegui bueno va a haber rotaciones en todos los equipos que han jugado la Champions pero claro en el Madrid empiezan en la portería quién sabe

Voz 13 10:55 qué ha dicho Lopetegui Antón Meana buenas qué tal Gallego buenas tardes mañana el portero va a ser Thibaut Courtois lo dijo ayer a Javi Herráez en el larguero en el lateral derecho va a debutar Odriozola porque no está Carvajal lesionado y la duda está en el frente ofensivo ver si descansa Benzema para que juegue de titular Mariano mañana veremos la convocatoria puede entre Rennella el brasileño Vinicius por cierto se cumplen cien días de Lopetegui en el banquillo blanco

Voz 0009 11:21 muy por tres todo va tan rápido propiamente como este que uno está centrado en lo que hacen día a día retando partir trataremos de de que sea muchísimos más trataremos de que el equipo siga creciendo y ganando partidos estén preparados

Voz 13 11:41 yo siempre el Real Madrid había quien pensaba que no iba a llegar a los cien días e ir ganando bien a la Roma por cierto para que no haya líos con si les gusta Messi Cristiano o cualquier futbolista el lunes El sorpresa le daría el de ves a Modric hombre

Voz 1022 11:56 otra cosa hubiera sido un sorpresón gracias hermana ojito que el partido mañana su partido de Champions porque el Espanyol llega cuarto en la tabla hay que ver cómo está el equipo de rugby con qué novedad de Raúl González hola

Voz 14 12:06 qué tal Gallego muy buenas David López es la principal baja del Espanyol para el partido de mañana por unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda todo apunta a que el central costarricense Óscar Duarte será titular mañana en el Bernabéu como decías al español llega en un gran momento jugando bien al fútbol y rugby es consciente que el equipo está ilusionado pero que deben cometer pocos errores para ganar vamos

Voz 2 12:27 la de la ilusión pero que si la bandera no lo acompañamos con un trabajo perfecto y otra bandera de eficacia pues obviamente los cañonazos los nos van a tirar

Voz 14 12:35 la bandera en un segundo no decía ayer Borja Iglesias en El Larguero que no firma el empate y hoy ha sido Rubik quién ha dicho que tampoco se conforma con sacar un solo punto del Bernabéu

Voz 1022 12:44 buen partido en el Bernabéu buen partido mañana en Getafe Getafe Atlético de Madrid el Atlético del Cholo Simeone noveno en la clasificación cinco puntos si no gana este partido el líder el Barça consigue los tres puntos la distancia empezaría a ser muy preocupante cómo llega al equipo del Cholo novedades Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 13:05 de qué tal buenas tardes Gallego pues es un poco triste llega después de la noticia conocida la muerte del padre Daniel que ha afectado y mucho a todos los miembros del club rojiblanco en lo deportivo te cuento que va a haber un cambio en el once respecto a los que jugaron y ganaron en Mónaco Diego Godín va a descansar iba entra en su lugar Filipe Luis desplazando al centro de la defensa

Voz 15 13:25 a Lucas Hernández día a partir de ahí lo que ya

Voz 1576 13:28 practicamente conocemos de memoria Se mantiene Correa en banda derecha Koke Rodrigo y Saúl para conformar el centro del campo y arriba lo que no rota dio Costa ya Antoine Griezmann que ha sido elegido por los aficionados del Atlético de Madrid como el mejor jugador del mes de agosto y repasaba su momento el club rojiblanco

Voz 16 13:46 pues veinte días de descanso que

Voz 1038 13:49 que que es poco para la temporada que que tú

Voz 16 13:51 pero pero estoy estoy feliz estoy

Voz 4 13:54 cogiendo el ritmo

Voz 16 13:57 intento

Voz 1022 13:58 me cómo está Griezmann

Voz 0919 14:01 el recogiendo las palabras de Miguel Martín Talavera realmente es un día triste para la familia de la Atlético de Madrid por la muerte del padre Daniel la radio nos dio la suerte de conocerle juntar noches en El Larguero aquí habló con nosotros un hombre siempre amable y correcto que se desvía por ayudar a los demás en lo que estuviera en su mano incluso si eras un periodista un abrazo a la familia descanse en paz una gran persona que era el padre de Dalí el Getafe de Bordalás está quinto siete puntos

Voz 1576 14:35 mañana a por el Atlético de Madrid como lo va a intentar José Antonio Duro buenas del Geta gallego qué tal muy buenas que es de que el suelo está en el banquillo no le ha hecho un gol en Liga al Atlético de Madrid desde dos mil once dos disponibles recuperados Arambarri también Markel así que tiene volverá a su lugar en la zaga dejará el mediocentro en la previa Bordalás es tan malo el comienzo el Atleti con una victoria en cuatro partidos

Voz 17 14:58 bueno yo no considero que el inicio haya sido tan malo no llevamos cuatro jornadas únicamente estoy convencido que la lección ordenado a estar peleando como viene haciéndolo las últimas temporadas a tanto al Barça como el Real Madrid no no estoy de acuerdo que

Voz 1022 15:11 otros partidos de mañana a la una de la tarde en Vallecas atención se juega en Vallecas finalmente Rayo a la vez Andoni De la Torre hola

Voz 1038 15:19 hola Gallego esa noticia después de que la Comunidad de Madrid y los correspondientes organismos de seguridad hayan dado lo que hoy se juegan Vallecas las entradas han puesto esta de las cinco a la venta y Michel confeccionó una lista de dieciocho jugadores en el Rayo la misma que ganó en Huesca excepción de dos cambios entran Pozzi Velázquez por Comesaña Gálvez en Alavés por su parte llega tras ganar en Valladolid y quiere su segunda victoria domicilio para ello Rubén Sobrino vuelve a la lista que no estuvo en Pucela Abelardo deja fuera Tomás Pina ya Marín que no están al cien por cien y Borja Bastón y Eli por lesión

Voz 1022 15:47 mañana a las cuatro y cuarto en Balaídos Celta Valladolid novedades de los dos equipos Paula Montes buenas tardes

Voz 18 15:54 que perdió buenas las bajas en defensa de Franco han obligarán a cambiar el once partidos si también son las demás debutará diera a los centrales de una defensa de cuatro no se descarta tampoco algún cambio los ecos arriba al su primer gol y también su primera victoria con Sergio Ramos y con algún cambio en el equipo titular al conductor podrían entrar en el centro del campo sexo más veinte jugadores para el partido

Voz 1022 16:24 ya esa misma hora se juega en Ipurúa el Eibar Leganés Roberto Ramajo hola

Voz 1825 16:30 hola qué tal Gallego muy buenas el Eibar que busca dar continuidad a los dos últimos buenos resultados tiene veintiún convocados los veintiún disponibles mañana lo descartes recupera Mendilíbar a Orellana hay Pedro Bigas pero siguen lesionados Pedro León Jordi calavera y por su parte el Leganés que ya algunos crucé urgencias como colista solamente un punto no sabe lo que es ganar y curva ya ha confirmado el técnico del conjunto pepineros que mañana jugará como portero Cuéllar tiene tres bajas la de Ezequiel Muñoz Recio yo Verdú que se unen a las ya conocidas de si manos que hijos Serna eh

Voz 1022 17:01 baloncesto en directo semifinal de la Supercopa Baskonia Barça como estaba cojo

Voz 0684 17:05 a todo viaje sus tres treinta y nueve para llegar a la conclusión del partido el Barça cuatro Barcelona sesenta y nueve Baskonia setenta

Voz 1022 17:12 a tres en la segunda división que está este año que parece la primera pelea por todo lo alto por el ascenso y por la permanencia que destacamos de la jornada Paco Hernández hola

Voz 15 17:22 qué tal Gallego muy buenas pues la sexta jornada en Segunda comienza mañana a partir de las cuatro de la tarde con un buen partido Osasuna Sporting de Gijón a las seis dos encuentros Rayo Majadahonda Extremadura en el Wanda Metropolitano Zaragoza Lugo a las ocho Córdoba Tenerife con una de las novedades de la jornada el debut de Jose Luis Oltra en el banquillo del conjunto canario tras la destitución de Joseba a Etxeberria para el domingo el partidazo de la jornada segundo contra primero Las Palmas Málaga los andaluces de momento llevan cinco de cinco en esta Liga veríamos y Las Palmas puede frenar esa buena racha también para el domingo el derbi entre Reus y Nàstic Mallorca Albacete Oviedo Elche Numancia Almería y Cádiz Alcorcón se cerrará la jugada la jornada el lunes con otro partido que suena a primera división el Deportivo de la Coruña granadas y es

Voz 1022 18:05 pero el viernes repasamos también lomo

Voz 1038 18:07 en el fútbol internacional que tenemos por delante el fin de semana con José Palacio José bueno estar qué tal muy buena Gallo algo en juego ya en juego tenemos al Mónaco está jugando contra el Nimes ahora acaba de comenzar el partido a menos cuarto cinco minutitos de la primera mitad Mónaco cero Nimes pero con Jordi emula titular el jugador catalán que está titular con Radamel Falcao en punta en la Premier League que llegamos a las esta jornada imaginas día importante para el City Guardiola que se tiene que redimir de esa derrota en Champions juega ante el Cardiff a las cuatro la tarde es una buena noticia para los de Pep innovado el Kun Agüero hasta dos mil veintiuno Liverpool Southampton también a la misma hora seguir líder echó el conjunto de Klopp también a las cuatro de la tarde duelo de técnicos portugués el Manchester United Wolverhampton Mourinho contra Nuno y el domingo tenemos dos buenos partidos a las dos y media Gascan Chelsea derbi Londres ya a las cinco de la tarde Arsenal Ewerthon en la seria mañana urgencia para el Inter de Milán visita la Sampdoria ocho y media de la tarde urgente a punto porque sólo tienen cuatro en Liga para el domingo tenemos el Torino Nápoles doce y media amilana Talanta seis de la tarde y sobre todo el frío sino en Juventus a las ocho y media veremos cómo la sentado Gallego la arroja a diario en la Champions e IP nos quedamos para

Voz 1576 19:18 sólo un puntito de Argentina súper clásico domingo a las once menos cuarto Boca River lo contaremos todo

Voz 0919 19:24 en fin de semana aquí en la SER seguimos

Voz 19 19:27 busca más vital no más

Voz 1 19:51 hora veinticinco Deportes

Voz 11 19:56 Jesús Gallego

Voz 1576 19:59 con ocho años verdad

Voz 0264 20:01 encontró a su madre llorando no tenía con qué darles de comer y su padre había vuelto a abandonar en ese momento decidió que haría todo lo posible para que su madre estuviera orgullosa de él

Voz 4 20:16 atentos en Argentina con lo que uno imagina iraquí acabaría estándolo tabú a este domingo a partir de la una de la tarde el lanzador de jabalina Brian Toledo el orgullo de Argentina en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 1022 20:45 enseguida volvemos al partido entre el Barça y el Baskonia pero antes queremos destacar que comienza mañana el Mundial de Baloncesto Femenino que se jugó en nuestro país en Tenerife y la selección española aspira llegar muy arriba el primer partido ante Japón vamos a conocer la última hora de las chicas de Mondelo manoplas Juani buenas tardes

Voz 1371 21:06 hola buenas tardes Gallego todo listo entre risas mal comiso histórico quien la selección española de Lucas Mondelo aprovechar el factor cancha para llegar lejos recordamos favoritas Estados Unidos Canadá Francia pero también el equipo del propio pero que asegura que es innegociable el carácter y el coraje primer partido contra Japón segundo encuentro el tobillo contra Puerto Rico cierran contra la primera fase el próximo martes contra el combinado de Bélgica Lucas Mondelo es optimista

Voz 1661 21:30 el estilo este equipo es el de siempre el carácter es innegociable y realmente nos va a decepcionar como grupo es una oportunidad un privilegio para todo el mundo verá este grupo irrepetible seguramente ir además también es una manera de hacerles un homenaje en su casa

Voz 1022 21:46 a ver si empezamos mañana con buen pie ganando a Japón y transmitiendo buenas sensaciones bueno pues nos vamos a la Supercopa Barça Baskonia y todavía igualado cuando faltan dos minutos Pacojó aquí

Voz 0684 21:58 queda mucho partido dos quince para llegar a la conclusión el es para el Barça y el resultado para Baskonia por cinco puntos de diferencia siete dos siete siete juega al Barça en ataque que se ha vuelto a meter en el partido dos bajitos tres casi prácticamente sin al menos el conjunto azulgrana edad que vota Pangos Pangos que va a buscar por fuera para Creek Singleton Singleton el nuevo fichaje del Barça que se va a la penetración dado paso tapón de poner entra cuando fuera tome posesión el Barça buena defensa de Baskonia unos cincuenta minutos para la conclusión quizás de esta jugada le voy a dar el oxígeno que necesita al conjunto baskonista siete dos siete siete para el equipo de Pedro Martínez menos de dos minutos para llegar al final del primer partido de semifinales de la

Voz 0919 22:38 la como sería sorpresa que ganase cualquiera de los dos en la otra

Voz 1022 22:41 semifinal recordemos nueve y media Obradoiro el equipo local ante el Real Madrid donde a pesar de la bajas los de Pablo Laso son los grandes favoritos muy favoritos

Voz 0684 22:50 el equipo de Pablo Laso a pesar de la paga que en realidad la baja que tiene no les van a hacer mucho daño Santi Yusta el internacional que seleccionan en el último partido con España que tiene tocado el ligamento que tiene para tres semanas y que se pierde el partido de lo demás el Real Madrid está al completo incluido además los dos fichajes Gabriel Tech Penit que van a debutar en partido oficial hoy por lo tanto el Real Madrid favorito ante un Obradoiro que ha perdido tres de sus referencias y que lo va a tener difícil pero de momento el partido que siguen parcialmente de Baskonia contra el Barça justa canasta de Vasconia que si la nota puede estar el partido lanzar Angel hasta anotó Jayson Granger opina siendo dos a diferencia el equipo de Pedro Martínez más siete uno treinta para llegar al final del choque motociclismo este fin de semana

Voz 1022 23:33 una Gran Premio de Aragón nun circuito que ya lo contábamos ayer bases ya siempre especial para Marc Márquez

Voz 22 23:40 que tiene una curva desde ayer

Voz 1022 23:42 en ese circuito de Motorland primeros entrenamientos que ha pasado Mela Chércoles buenas tardes

Voz 18 23:49 ha sido una fan Gallego a un rato de la mejor manera posible al monumento al pueblo número diez del trazado de Motorland logrando de que mejor tiempo en la jornada del viernes por delante de Jorge Lorenzo de comicios las dos Ducati oficiales tiene siempre que la carrera una vez más que era una pelea entre los dos cantamos todos es más allá que les Márquez tercero todos los españoles en Moto3 con de Martín que está jugando el Mundial el más rápido pase vivir con el español cuarzo es que la pedir hombre con que pelea así una más que X pese

Voz 1022 24:24 muy bien mañana vamos a ver qué consigue la pole en las tres categorías y una noticia mala malísima y menos mal que se ha quedado en un susto parece hoy en Vitoria ha sido atropellado por un veía

Voz 0919 24:35 culo cuando cruzaba por un paso de cebra entrenando a sus chavales un mito de nuestro atletismo Martín

Voz 1022 24:44 como está es grave Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 24:48 buenas tardes Gallego está viene tiene cuatro costillas rotas pero está dado de alta la verdad es que iban a un grupo el el bloque principal había pasado por delante Él sabía quedaba un poquito rezagado en solitario el coche pensaba que ya habían cruzado absolutamente todos y ha acelerado el resultado alcance con el retrovisor y fija al suelo bueno la verdad es que ha pasado unas malas horas ha ido al hospital de Txagorritxu le han dado el alta ahora reposo

Voz 1022 25:16 le mandamos desde aquí un abrazo pendiente del final del partido de la Supercopa Baskonia Barça Pacojo

Voz 0684 25:22 más tres para Baskonia balón para Baskonia fue ayer el rebote acaba cogiendo Baskonia veinticuatro segundos para la conclusión esta jugada ha podido ser definitivas no Ferrara el remonte el Barça tú me dice gallegos M como la de Bora Bora Granger cree que se adentró por la exterior reciba la penetración vale vale canasta el Barça está bajando si el donde dice que es legal los árbitros no lo vamos a ir a ver Hadid están Ripley quedaran segundos seis décimas para mí la canasta debe ser válida en validarlo pondríamos en setenta y seis ochenta y uno a falta de diez segundos para el final pendientes de su Toni López algún titular más de este viernes en

Voz 5 26:02 cuando Carolina Marín ya está en semifinales del Abierto de China jugará mañana por la mañana contra OCU Jara da nipona a la que ganó en la final del Abierto de Japón la semana pasada en tenis ATP doscientos cincuenta de San Petersburgo Roberto Bautista ganó HK innato hoy están semifinales mañana juega ante Thiem de fútbol sala Ámbito la segunda jornada de Liga en juego Levante uno Movistar Inter dos Palma Futsal cero Parralo cero el Industria Santa Coloma cero Jimmy Cartagena uno a las nueve y cuarto Barça Lassa fútbol hemos son Zaragoza mañana el partido la jornada Jaen anterior Osasuna humana y mañana gallego vuelve la Champions de Balonmano

Voz 1022 26:35 la semana hemos cerrado el programa con el dream pop de Beach House qué pasa con la canasta o el tapón acojo en quince segundos que tenemos por delante ese va a decidir o no se va a decir

Voz 0684 26:53 pues no lo sé porque están en los tres árbitros mirándole están Ripley el uno al otro y el otro mira al uno discuten no son capaces ahora mismo de tomar la decisión definitiva así que me parece que esto se va a alargar más de lo quince segundo gallegos siete seis

Voz 1022 27:05 siete nueve gana Baskonia sin edad en la canasta estará decididos y no habrá emoción ahí salen los árbitros

Voz 4 27:13 van a decir sí

Voz 1022 27:17 que no salimos de dudas en El Larguero lo contamos sólo el gallego buen fin de semana a todos gracias por escucharnos y el viernes Lunes mejor dicho