ERC da portazo a la candidatura única

Voz 3

00:06

Bolivia Casado al aconsejar al Tribunal Supremo que no actúe contra él por el master y el PP consulta mal asunto cuando un dirigente político necesita que le echa una mano Lajusticia es que su palabra autoridad no consiguió disipar las sospechas que les acercaban puede que casados es Alves apuró pero quedará la sombra de la duda sobre algo que él no supo explicar de modo convincente Esquerra Republicana ha dado un golpe a la campaña electoral por la alcaldía de Barcelona al proponer Arnes Maragay como candidato corta la tentación de varios rivales de utilizar el nombre de Pasqual Maragall y en vano pero sobre todo expresa la voluntad de Esquerra Republicana de presentarse con lista propia dando portazo a los que insisten una vez más en la cantinela de la candidatura unitaria del independentismo moraleja las selecciones de Barcelona tienen que ser en clave de ciudad y las alianzas ya se concretarán a los ciudadanos hayan votado Esquerra se anticipado al anuncio de la candidatura de bailes que desde su papel de azote de independentistas daba argumentos para la lista única aquellos que desde el soberanismo quieren trasladar a la capital la dialéctica frentista el empeño de algunos en convertir las elecciones barcelonesas en la enésima etapa del conflicto unionismo independentista cómo es tal que corre el rumor de que Puigdemont podría estar dispuesto a apelar a los suyos a ponerse a disposición de Maragall puede que el soberanismo sobre actúe en el intento de capitalizar los ya famosos Chance de los jueces en que algunos de ellos se desmelenó sin miramientos contra el independentismo catalán pero es indudable que genera muchos interrogantes sobre la idea de que algunos tienen de su función la separación de poderes obliga al juez a ser prudente y escrupuloso en las formas para que la ciudadanía confía en sus decisiones ICOM mensajes desaforados que en otro contexto movería imputaciones por delitos de odio y similares no se contribuye al buen hacer de una institución clave en la lucha contra los abusos de poder