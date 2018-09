Manu Carreño: "A Tebas le da igual todo, está por encima del bien y del mal"

Voz 1084 00:00 una de las noticias del día ha sido esa carta que ha enviado Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol a Javier Tebas presidente de la Liga también la mandado esa carta Girona y al Barcelona una carta en la que viene a pedir explicaciones a pedir documentos que le aclare por qué Tebas quiere mandar el fútbol a EEUU y que va a reportar todo eso es decir como que no ha dejado muy claro todo han tome Ana qué tal muy buenas

Voz 0231 00:25 qué tal cómo estás Yago buenas noches y esa es una de las grandes noticia

Voz 1084 00:28 desde el día no es que le digan no categóricamente pero sí le dice oye quiero explicaciones

Voz 0231 00:33 sí por lo tanto dice que ellos no lo quieren autorizar y que ya se lo han comunicado a FIFA pero explican en la carta que por cierto ya se puede leer en la página web de la Cadena SER desde hace un buen rato una serie de puntos no le piden información pone en duda la Federación una serie de aspectos que la Liga considera que tiene cerrados por ejemplo quiere saber la federación si la Liga tiene el apoyo de todos los clubes no sólo del Barça del Girona Si tiene también el apoyo de los jugadores quiere saber si las compensaciones económicas a Barça Girona pueden suponer un trato de favor frente al resto de equipos de Primera División bueno por si acaso se modifica la igualdad de la competición por si esto afecta a los derechos de los abonados explica en una carta que firma el Secretario General y que ocupa nada más que cinco folios en los motivos por los que la Federación cree que no se puede autorizar bajo ningún concepto que se dispute el Barça Girona en enero en Miami

Voz 1991 01:31 y esto es algo de lo que los venimos hablando en el Larguero en concreto Manu Carreño os lo contó el pasado día cinco de septiembre que la Federación leve

Voz 1 01:39 tienen hay al a la Liga

Voz 1991 01:42 que no quiere ese partido en EEUU iba P de pedir explicaciones Manu Carreño qué tal muy buenas

Voz 1375 01:47 hola Yago qué tal Anton compañía y dieciocho

Voz 1991 01:50 seis días mostrarles ha confirmado lo que tú Alzate

Voz 1375 01:53 eh yo está claro que estamos asistiendo a un pulso Tebas

Voz 2 01:57 eh Rubiales eso es evidente

Voz 1375 01:59 iba a seguir y me me temo que va a seguir siendo así para muchos de los eh acontecimientos que afecten a nuestro fútbol ya nos hubiera gustado que con el cambio de presidente de la Federación pues hubiera un diálogo mucho más fluido y que fueran mucho más de la mano la Liga y la Federación cosa que durante casi treinta años no pasó nunca pero al margen de eso que es una realidad que va a ser muy difícil que Tebas y Rubiales vayan de la mano en muchos asuntos probablemente en algunos sean y en otros no en este no lo están nosotros que pensamos que que tenemos nuestra opinión como la puede tener el oyente de El Larguero de la Cadena SER eh contar lo que iba a pasar para los oyentes de Larguero no ha sido ninguna sorpresa lo que ha pasado hoy porque ya has dicho lo habíamos contado qué es lo que ha ocurrido pues en mi opinión que se ha impuesto el sentido común a día de hoy qué va a ser malo que se juegue en Estados Unidos pues probablemente no porque no tiene nada de malo que se pueda jugar os sí pero lo que los que lo tienen que decidir son los clubes son los jugadores es la Federación están bien señor Tebas lo que no puede hacer es decidirlo solo el señor Tebas a espaldas de la Federación a espaldas de los jugadores y a espaldas de los clubes o al menos de los clubes que no son sus amigos por ejemplo el Real Madrid que este fin de semana se va a oponer rotundamente en la asamblea de los socios porque yo me temo no soy adivino pero intuyo que alguna de las preguntas de los socios compromisarios en ese cerró turno que tendrá para los socios que siempre preguntan a Florentino Pérez por varias cuestiones me imagino que alguno le va a preguntar por este asunto íbamos a tener ocasión de comprobar que la opinión en público que ya la conocemos en privado pero pública de manera rotunda es no al partido de Miami por qué pues porque hay muchos intereses encontrados probablemente sea bueno positivo para la Liga para la imagen para el dinero para la economía pues sí probablemente pero hay que hacerlo otra manera Yago

Voz 1991 03:49 evidentemente te vas se ha equivocado porque no puede de decidir de forma unilateral algo que ha enfadado mucho a los clubs es la fe te da la sensación que si lo hubiese planteado otra forma hubiese dicho en principio miles señores tengo esta propuesta encima de la mesa vamos a firmar con esta empresa Nos van ofrecer esto nos van a reportar esto de esta forma a los aficionados que no puedan viajar les vamos a dar esto crees que el desenlace habría sido otro

Voz 3 04:16 no lo sé sinceramente no lo sé pero

Voz 1375 04:19 pero sí que sí habría empezado mejor el camino para llegar a ese a ese destino a dónde quiere llegar no te va a ríe de todo le da igual todo está por encima del bien y del mal es un elefante en una cacharrería y así se echa el mundo por montera Isabel tira al monte y salga el sol por donde salga claro eh hace cosas buenas cosas malas como todos como todos nos equivocamos pero en este caso Tebas equivoca el otro día ya pidió perdón públicamente luego en privado Se ríe porque le hace gracia todo esto al final va a saber lo que yo diga pero en él fondos está encontrando con con una puerta cerrada detrás de otra y al final eso sale tendrán que sentarse los clubes porque una pregunta que se hacen muchos presidentes de clubes en privado porque hay muchos cobardes que no se atreven a decirlo en público

Voz 3 04:59 es por Girona Barça quién ha dicho que dieron a Barça Tebas consiguieron con el Barça bueno pero eso es una Liga

Voz 1375 05:08 imagináis que en la NBA hay un partido que se va a jugar fuera de las fronteras de Estados Unidos que ya se juegan pero no se enteran ni la mitad de los jugador en y los clubes se esquís es es no tiene ni pies ni cabeza entonces no vamos a a a al fondo de la cuestión de si está bien no mal que lo decida la Liga nosotros tenemos nuestra opinión lo que sí discutimos lo que sí denunciamos es pero bueno qué manera de hacer las cosas sin contar ni con la hace Nico la Federación Nico en el visto bueno de la mitad de los clubes o unos cuantos clubes que también forman parte de la liga lo que decía Anton B Antón Meana de lo que comentabais de la carta quién se beneficia económicamente de esto claro el Girona y el Barça los aficionados el Girona y el Barça adultera de alguna manera la competición sea no se puede como no se puede es verdad que no es un no rotundo en la carta pero sí es después de todas estas dudas que tenemos nuestra opiniones no así solemos saber a la FIFA

Voz 1991 05:58 Dago la última ya no como información como opinión crees que va a haber fútbol en Estados Unidos este año

Voz 3 06:03 yo creo que no creo que no eh otra forma de hacerlo probablemente nos condujo a los conduzca a un sí pero

Voz 1375 06:10 tal y como está el escenario ahora mismo tal y como está el tablero de ajedrez en esta partida en la que mueven siempre las mismas porque hay uno de los dos jugadores que no mueven pieza se mueven ficha sólo la mueve el mismo entonces al final eh no acaba por no ser ni una partida de ajedrez si se replantea todo sigue la federación entiende que hay que sentarse en una mesa jugadores clubes eh nació en Liga ya sea un acuerdo pero hoy por hoy me parece impensable que esta temporada se pueda llegar a tiempo para jugar el el partido si al final se llega por consenso de todos oye bienvenido sea pero esto no es el teatrillo de Tebas por mucho desempeñan que lo sea pues sí

Voz 1991 06:45 en en toda la pinta de que seguiré como el dios del fútbol con el derecho a decidir el futuro de del fútbol de nuestro país cuando quiere como quiere y en este caso le le ha salido mal y me parece muy bien que esto no lo tiene que decir sólo uno gracias un abrazo

Voz 1375 06:58 un abrazo Yago hasta luego algo más Meana

Voz 0231 07:00 bueno decir que según ha podido confirmar la SER tanto la Federación como la Liga se ponen de acuerdo en una cosa hay ocho clubes que no están de acuerdo esto lo dicen fuera de micrófono tanto la Liga como la Federación hay doce clubes que teóricamente si quieren jugar en Estados Unidos o que se llegaron a presentar voluntarios pero ocho clubes de Primera División no tienen jugar ni de broma en Estados Unidos creo que es un número bastante elevado es una Liga de veinte equipos que ocho no quieran jugar en Estados Unidos y que no vean esta idea como buena me parece que ya es suficiente como para que te base lo replantee yo simplemente recomendar a los oyentes de El Larguero que entren en la web de La Ser de verdad y que lean la exclusiva de de Adriá Albets la carta los cinco folios porque es verdad que la Federación es contundente pero la carta no lo es tanto y merece la pena leerlo para realmente entender cómo está el partido de Miami ahora mismo a mediados del mes de sentido