Ayón: "El Real Madrid es así, cuando gana algo solo piensa en el siguiente objetivo"

bueno él es así cuando se gana algo lo lo que se está pensando en el siguiente objetivo oí así es como estamos mentalmente nosotros no este es un objetivo más para para nosotros Si en el momento que sacaba ese cumpla no se cumpla ese sep se marca uno otro objetivo y a seguir trabajando que son diez meses de trabajo no

eso no lo sé todavía no sé como vayan los trámites de eso

Voz 3

01:56

todavía no no no te han dicho no