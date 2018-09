Lucas Mondelo: "Claro que se puede soñar"

Voz 1991 00:00 seleccionador español Lucas Mondelo qué tal buenas noches hola buenas noches con once y cincuenta y dos en la península una hora menos once cincuenta y dos allí en Tenerife a esta hora de la noche tiene alguna duda para el debut de mañana le está dando vueltas a algo está tranquilo

Voz 0930 00:16 soy aquí lo el trabajo está hecho las jugadoras de hace mejora que también es pues una de una preparación en en dos turnos dura con las circunstancias externas cabido de de mala suerte de lesiones de inconvenientes pero las chicas esperando oí ha habido uno a en situaciones de dificultad a veces llega una oportunidad jugadoras que durante yo menos espacio y tiempo para expresarse lo han hecho y han dado un paso adelante y eso nos hace más fuertes

Voz 1991 00:50 mucho se habla no cuando un un equipo recibo un evento tan importante como es un Mundial en casa esa supuesta presión que que puede recibir no por el hecho de estar ante los suyos hay que convertirlo no en un plus de motivación en vez de que sea una presión algo negativo

Voz 0930 01:06 efectivamente lo has explicado perfectamente nosotros hemos conseguido muchas cosas fuera de aquí eso ya no es un peso encima ya ya es esa responsabilidad de de las somos creado con nuestra historia ya los hay que añadirle pienso que jugará en casa de entrada pues subir subirlas todavía la responsabilidad de nosotros estamos intentando verlo de una manera que quemar más puedes pedir de jugar en casa con el aliento del público cuando las cosas no salen como fieras puestas en un momento de duda que tengas hay cinco mil personas tres mil personas apoyando te y entonces la gente en la calle tal como se está viviendo en la isla pues seguido de seguimiento desde la Península realmente las chicas están con muchas ganas mañana dental daba un poquito de nervios que es inevitable cuando viven ya unos minutitos corriendo para venirme abajo pues ya será de apenas

Voz 1991 02:05 fuera claro que si la preparación ha sido inmaculada en ninguna derrota pero al margen de los resultados yo creo que uno lo que busca es el punto no el punto se de preparación ese pico de forma con el que dice tengo que llegar no en en este punto está estamos en ese punto en el que esperábamos

Voz 0930 02:21 pues yo te diría que por las circunstancias que han pasado estamos mejor de lo esperado cuando pasaron todas sí sí cuando pasaban las circunstancias pensamos que llegaríamos peor porque había cosas que no retrasaban de hecho pensamos que perderíamos un partido la gira y al final no no perdimos ninguno entonces pero más que no perderlo es como el equipo claro los partidos nudos de Francia y Australia con la actitud con la capacidad de sufrimiento que tuvimos evidentemente a todos los faltaban jugadoras a ellos a nosotros pero yo me quedaba siquiera con el resultado es con esa actitud mental no entonces para circunstancias que hemos tenido llegamos bien la parte negativa es que nos falta un trocito más la parte positiva que eso es bueno eso es bueno empezamos a un nivel importante a un nivel alto como hay que empezar a corto pero además con margen de mejora dentro del propio torneo y eso es bueno lo que pasa que el partido de mañana es es un partido clave siempre el debut de

Voz 1991 03:28 sí estoy más jugando en casa

Voz 0930 03:31 contra Japón que es un equipo que ya habéis visto algunos problemas es uno de los tapados junto con Canadá

Voz 1991 03:37 un seleccionador como se prepara un Mundial exprés porque hablamos de nueve nueve partidos que claro el igual la manera de repartir los minutos el descanso los propios entrenamientos es que no puede ser como en un evento normal lo campeonato normal el que hay mucho más tiempo que estos son nueve días

Voz 0930 03:56 sí hay dificultades a nivel de físicos de cansancio de acumulación de cansancio y fatiga muscular no oí de también de preparación en estado de trabajo de vídeo colectivo dividió el digo reciclado y bueno ya no es el trabajo de de los propios entrenadores analistas que no preparan sino de capacidad de asimilación de la jugadora entonces al final tenemos un buen control biomédico de de las cargas oí luego también las sensaciones del propio jugador tu propia experiencia detectar cosas de este tipo y luego darle la información yo creo más en en el Estado tiene un listado de los tics de los jugadores porque eso no varía un entrenador puede plantear trampas pero el jugadores lo es como es y entonces tú conoces sus tics es más fácil de trabajar sobre ellos ITA más conceptuales es que entiendan el equipo entienda que busca el equipo contrario atacando que quiere defensa hiciese jugador entiende eso creo que es más fácil de transmitir los menos información intentará capacidad de reacción ante situaciones diferentes

Voz 1991 05:10 muy al margen de Estados Unidos que yo creo que estamos de acuerdo que a día de hoy sigue jugando en en otra liga Francia Canadá Australia España somos los que estamos hay justo por detrás

Voz 0930 05:22 sí es básicamente Si bueno de China así sea ni me pasa que China capacidad y físico tienen lo que pasa en un handicap es que no te iniciativa de lectura de juego son da formas yo está cuatro años en China entrenando en su forma de trabajar muy mecánica muy de premian la cantidad y el volumen por encima de la calidad del trabajo y entonces qué ocurre que que cuando las circunstancias cambian o tienen miedo a tomar iniciativa por porque por el castigo no o no lo entiendes lo que está pasando es su hándicap porque el día que eso lo superen el cuidado cuidado con el potencial físico y humano que tienen ideólogos lo está Japón que Japón la suerte que también es que les falta su estrella es su pívot titular y eso hace que sea con menos fuertes de lo que era un equipo cuando ya todo medalla con ese trivote pero ya los los cinco que has dicho son los que yo creo que a partir de medallas

Voz 1991 06:27 acabo Se puede soñar con acabar este torneo con una medalla de oro colgado al cuello con el objetivo es estar en la final

Voz 0930 06:34 mira y claro que se puede soñar todos soñamos con con estas cosas de muchas cosas de las que soñamos se convirtieron en realidad no que bueno nuestro mejor ya dan un botón de matriz se extienda

Voz 1 06:47 que se vaya

Voz 0930 06:49 era mentira no pero lo que sí claro que ese sueña pero lo lo lo principal es estar entre los cuatro mejores una vez más impensable en Japón en Japón mañana ya a partir de ahí ojalá vuelvas a hacer esa esa pregunta todos los días

Voz 1991 07:06 pues ojalá ojalá dentro de mano hay que esperar mucho vamos a tener que esperar una semanita más o menos para más

Voz 0930 07:11 para saber si íbamos a estar Japón luego

Voz 1991 07:14 los rico luego Bélgica vamos piano piano primero vamos con estos tres luego ya con los que tengamos por delante seleccionador español Lucas Mondelo que desde mañana estamos empujando en la distancia vale

Voz 0930 07:25 muchas gracias sí quiero reiterar él por por estar ahí siempre y dando visibilidad muchas gracias