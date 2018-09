La nueva gran aventura de Búfalo

Voz 1 00:00 Animos

Voz 1991 00:06 muchos ánimos va a necesitar el último protagonista esta noche de El Larguero es un viejo conocido eh porque ya estuvo en Carrusel haciendo una de sus aventuras que son extraordinarias y ahora fijaros que va a intentar en kayak encara ya que desde Suecia a Cuddy en concreto El Palmar hablamos de cuatro mil kilometros que piensa recorrer entre cinco y seis meses un calla que le ha costado setecientos euros no es de los más potentes que hay porque hay calles que valen miles y miles de de euros y cuenta con un presupuesto de trescientos euros para cumplir todo este este reto no lleva abarcó apoyo va solo es decir que

Voz 2 00:47 en toda la comida el agua y el donde duermen con la tienda de campaña Se lo va a tener que

Voz 1991 00:53 que currar el evidentemente no puede ser otro hola Buffalo qué tal muy buenas

Voz 3 00:58 hola qué pasó cómo está que de buenas noches

Voz 4 01:04 no tiene éxito

Voz 5 01:07 Zapatero que cómo estás donde estás

Voz 6 01:13 pues sobreviven bien

Voz 1991 01:16 hoy hoy has empezado la aventura que decir no hoy podemos decir que las

Voz 6 01:19 el sábado hoy ha sido un día de de adaptación que se puedan no

Voz 4 01:25 los oyentes de cero

Voz 7 01:28 era un par de Glazer era la cuarta

Voz 4 01:30 pero el mucho nunca ya vi bueno kilómetro Paco y me lo diga

Voz 1991 01:36 sí seis que no está muy bien poco a poco con tranquilidad a ver Buffalo cómo se te ocurre la aventura de corazón calla que no he montado en kayak en mi vida me voy a Suecia voy hacer Suecia el Palmar en Cádiz

Voz 4 01:48 pues mira yo soy una huelga ha ido para comprar pero bueno eso no me acuerdo pero no me puedo así me rondó la gran plan de broma ahí

Voz 1991 02:10 bueno hay que decir el presupuesto es de trescientos euros que te tienen que durar cinco seis meses dependiendo del ritmo de paradas quedes

Voz 8 02:19 yo hago una caña pagar

Voz 4 02:22 ahí está por un lado absoluta yo sí me gano pero bueno me lo acertado o sea que el pescado cero con uno vamos

Voz 9 02:33 no tienes que comer no

Voz 4 02:36 a poner todo lo que se vamos a preguntar

Voz 1991 02:43 no vamos a ninguna duda vas tú solo en el kayak en no tienes ningún tipo de asistencia a llevas la tienda de campaña llevas todo lo que necesitas lo llevas en el kayak me imagino que llevará algo de comida estos primeros días para los primeros días pero cuando se te acaba te tienes que buscar la vida

Voz 4 03:02 es para para cocinar me llevaron rojo arengó llevarlos yo relata esa sillones soja espina

Voz 5 03:16 el corto vuelva Teucro te voy a invitar a cenar donde quieras hombre cuando vuelva

Voz 1991 03:23 hemos hablado hemos hablado Buffalo durante esta semana que lo que vamos a hacer es cada viernes todos vas a mandar una notita de audio con el con el móvil porque claro otra de las historias que tienes que te tendrás que ir buscando sitios donde cargar el móvil por ejemplo porque en el kayak evidentemente no puedes cargar no

Voz 4 03:42 yo quería evolucionar pero es muy bonito muy muy muy limitado me da cuenta hoy lo que tenemos lo mismo

Voz 1991 03:52 que eso es lo que diga que cada viernes nos va a mandar una noticia va a hacer mira esta semana hecho esto he pasado por aquí ha pasado no sé cuánto y cada cierto tiempo le vamos a llamar para ver cómo

Voz 10 04:00 va a Buffalo búfalo que empieza hoy

Voz 1991 04:03 en Suecia que ha empezado ya hoy en Suecia y que quiere llegar a Cádiz al Palmar dentro de cinco seis meses yo creo que por lo menos debería alguien allí con un bocadillo no

Voz 4 04:13 nombre un bocadillo de lechuga no

Voz 9 04:17 claro

Voz 5 04:20 bocadito de algo sabroso déjate de historia búfalos ya lo vas a necesitar te vas a comer un buen nunca mejor dicho cuando vuelvas que Buffalo te

Voz 1991 04:29 estamos en contacto te seguimos por ciento dinos dónde te podemos seguir donde podemos seguir tú aventura

Voz 4 04:34 pues mira Beltrán a a concebir Burkina Buffalo acuerdo a punto com el gran moto lo mismo para Twitter la página de El Búfalo

Voz 5 04:47 el palmarés Buffalo cueva punto com Buffalo moto

Voz 1991 04:52 en Instagram pues yo creo te tienen localizado a partir de ahí ya seguimos por dónde por dónde vas sobre todo vamos hablando

Voz 4 05:00 perfecto búfalo que vayan todos

Voz 1991 05:03 no fenomenal un abrazo muy fuerte

Voz 4 05:05 me gracias a un besito

Voz 1991 05:08 no hay que tenerlo muy muy grandes e para coger nunca ya que no ha utilizado en tu vida decir me voy a pegar cuatro mil kilómetros desde Suecia hasta llegar al Palmar en en Cádiz

Voz 11 05:19 son cinco meses cinco meses son seis son seis meses

Voz 1991 05:21 digo trescientos euros de presupuesto lo que dure esta es la historia hay gente que le echa mucho mucho valor Paco Hernández muy buena

Voz 12 05:29 qué tal buenas noches judías como diría Joaquín cogió un calla

Voz 5 05:32 mira en julio no he conseguido bebidas Giulio Buero que tenemos dos minutos por delante así que tuvieras