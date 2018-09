El Larguero (21/019/2018): Hablamos del conflicto entre LaLiga y la RFEF y de la previa de la jornada liguera

Voz 1991 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiuno de septiembre día en el que ha arrancado de forma oficial la temporada de baloncesto en nuestro país con la celebración de la Supercopa de España ya sabéis está disputando en Santiago de Compostela y usan disputado en los encuentros de semifinales en último en concluir la hecho hace tan solo ocho minutos ha sido el partido entre el Rio Natura Monbus el Real Madrid con Vitoria al conjunto blanco la verdad es que más cómodo probablemente de lo esperado de veinte puntos ocho uno seis uno ya antes en el primer partido la primera semifinal le ha ganado el Baskonia al Barcelona

Voz 1 00:48 siete nueve siete seis de tres puntos así que

Voz 1991 00:51 el primer título de la temporada Se lo van a jugar mañana a las siete y cuarto de la tarde el Baskonia el Real Madrid antes a las seis y cuarto tenemos el concurso de triples además guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol y la Liga pues la posibilidad de jugarse ese famoso partido de Miami entre el Girona y el Barcelona tal y como adelantó la Cadena Ser tal y como adelantó Manu Carreño el pasado cinco de septiembre que ayer no me antes de ayer ni el día anterior sino hace dieciséis días la Federación de momento no autoriza la celebración de este encuentro el organismo presidido por Luis Rubiales ha enviado una carta al presidente de la Liga Javier Tebas en la que les solicita documentación aclaratoria sobre ese acuerdo que ha firmado la Liga para disputar partidos en Estados Unidos así que ahora le toca Tebas probablemente hacer lo que no hizo en su momento que es hablar con hace que saldar con la federación e intentar llegar a un acuerdo con ellos o convencerles para explicarles que estos partidos en Estados Unidos pueden resultar rentable para el jugadores clubes y fundamentalmente para la Liga si lo hubiese hecho antes probablemente se habría ahorrado muchísimos problemas vas eh yo creo que poniendo el asunto encima de la mesa se habría ahorrado muchos problemas pero Tebas piensa que es el dios del fútbol y actúa como tal probablemente porque también han dado el poder como tal pues seguiré con la autoridad de poder hacer prácticamente lo que quiere con con la liga en este caso no no le ha salido bien luego vamos a escuchar a Tebas vamos a escuchará Rubiales por cierto la carta íntegra de Rubiales tanto a Tebas al Barça como al Girona la tenéis la página web de la Cadena SER para que la podéis leer con tranquilidad además ha arrancado la quinta jornada Liga en Primera División con el partido que ha disputado en Alcoraz entre el Girona y la Real Sociedad y que ha terminado con victoria del conjunto donostiarra cero uno con gol de Mikel Merino la Real Sociedad ha terminado con nueve primero ha sido expulsado Juanmi doble amarilla de hecho ha visto las dos cartulinas amarillas en el minuto setenta y uno la primera por una entrada y la segunda por rajar porque él ha empezado a protestar al árbitro en la cara que lo está que lo estaba buscando nuestro lo estábamos viendo en directo le va a echar va a echar efectivamente le ha hecho dado de hecho Juanmi ha salido bastante enfadado del campo poco le ha hecho el gesto de golpearse la cara de tienen mucha cara con lo cual como lo ponga en el acta el árbitro va a considerar que es desconsideración con el con el árbitro sale pueden caer tres partidos sin ningún tipo de problema a Juanmi y luego ha sido expulsado en el minuto ochenta y dos Theo Hernández Antón Hernández hay que explicarle que existe una cosa que se llama Bar de la que a lo mejor todavía no hemos hablado mucho es un tema que a lo mejor no todavía no no no estamos muy integrados pues en un rifirrafe en un córner le ha soltado un bofetón a un contrario le ha dado a mixto una bofetada es casi una bofetada evidentemente pues ha visto roja directa como se considere agresión pues igual estamos hablando también de dos o tres partidos le ha salido caro el partido a la Real Sociedad que pierda Juanmi y ateo para al menos la próxima jornada los vascos se ponen en sexta posición siete puntos mientras que queda decimosexto con cuatro para mañana cinco partidos a la una de la tarde Rayo Vallecano Alavés después de recibir José Palacio qué tal muy buenas

Voz 1038 04:06 muy buenas Yago el estadio de Vallecas el o qué

Voz 1038 04:11 Nos el pasado martes esa reunión a cuatro bandas que hubo en el estadio de Vallecas para revisar las obras que se están realizando en el estadio propiedad de la Comunidad de Madrid ahí estaba el consejero de Deportes de la Comunidad Javier or caray estaba también una reunión en el que estaba la Liga el propio club y la Policía Nacional y como contábamos el martes se iba a dar ok esta mañana ha sido entorno a las dos de la tarde cuando la Consejería de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha levantado ese veto que tenía el estadio Vallecas para jugarse partidos recordamos que ha estado cerrado prácticamente un mes

Voz 0231 04:46 desde el veintisiete de agosto que se cerró

Voz 1038 04:48 hoy veintiuno septiembre abierto apenas veintitrés horas antes del partido que se va a disputar mañana ante el Alavés a la una de la tarde así que vuelve el fútbol en Vallecas como contábamos aquí en la Cadena Ser

Voz 1991 04:57 noticia que adelantaba José Palacio al inicio de la semana noticia que ha confirmado hoy además a las cuatro y cuarto Éibar Leganés Celta Valladolid a las seis y media Getafe Atlético de Madrid por cierto que hoy ha fallecido a los setenta y ocho años de edad el padre Daniel socio del Atlético de Madrid es de mil novecientos setenta y cuatro capellán del club ha casado a muchísimos jugadores del conjunto rojiblanco persona muy querida dentro de la familia atlética así que evidentemente desde aquí todo nuestro cariño familiares y amigos de en de el padre Daniel iba a las nueve menos cuarto Nos queda al partido Santiago Bernabéu entre el Real Madrid el español para mañana arranca el Mundial femenino de baloncesto se celebra en nuestro país en Tenerife vamos a debutar a las nueve la noche lo vamos a hacer contra Japón y el resto del grupo los otros rivales son Puerto Rico con el que vamos a jugar el domingo es decir pasado mañana contra Bélgica a la que nos medimos el martes las once y treinta y seis contado todo empezamos

Voz 1991 06:36 mira que históricamente buena la sintonía que tenemos para hablar de basket en el en la Cadena SER pero hola Pacojó qué tal muy buenas

Voz 0699 06:44 no es verdad que como muy orquestada completa mucho

Voz 1991 06:48 me pone muchísimo son de estas que dices tú vamos a hablar de basket pero vamos que además esa zapatilla cita a que teníamos que la Lamo mantenido yo creo que es el toque no ese toque que que teníamos yo me gusta

Voz 0699 07:00 sí efectivamente

Voz 1991 07:02 bueno que hemos tenido ha arrancado podríamos decir la temporada doce esto nuestro país esta Supercopa de de España yo no se han cumplido los pronósticos

Voz 0699 07:10 yo diría que si el baloncesto no es matemática ni mucho menos es deporte pero yo creo que se han cumplido los pronósticos y lo voy a explicar el Real Madrid ha ganado por veinte puntos de diferencia a Monbus Obradoiro al anfitrión entra dentro de la lógica que sea así cuando Obradoiro está en reconstrucción después de haber perdido yo creo sus tres mejores jugadores de la pasada temporada mató más puesto va y Chus el Real Madrid bueno pues el Real Madrid tiene un equipazo que ha incorporado ha perdido Lucas Doncic que lo sabemos todos pero ha incorporado a ya Gabriel DEC este segundo ha dado muy buena impresión en la jornada de hoy encima se ha visto aún Sergio Llull en la línea habitual hoy ha sido el máximo anotador del partido diecisiete puntos así que Aisa impuesto a la lógica en la primera semifinal en donde la cosa estaba un poco más igualada yo creo que también se ha impuesto la lógica porque ha perdido el Barcelona por tres puntos de diferencia en realidad lo ha podido hacer por bastante más pero el Barça es un equipo en formación con seis fichajes de muy alto nivel pero todavía por cuajar ante un Baskonia que mantiene en la columna vertebral de la pasada temporada así que sin tirar de matemática pura yo creo que sí podemos decir que se han cumplido los pronósticos

Voz 1991 08:18 Xavi Saisó qué tal muy buenas

Voz 0318 08:20 hola hola qué tal buenas noches y metiendo codos

Voz 1991 08:22 en zona mixta de momento no hay no hay protagonistas no

Voz 0318 08:26 bueno nos acaban de meter aquí esa qué pasa que la Supercopa no se puede entrar en el en El Vestuario no así en la Liga que sigue podemos entrar y podemos estar unos minutitos con los jugadores bueno pues aquí no hemos venido a la zona mixta ellos están ahora acabando de de cambiarse a unos y otros felices los del Real Madrid bueno Obradoiro que el sueño posea se ha terminado si el Real Madrid ha bajado de la nube Yago pues esperando aquí que vengan que vengan los protagonistas Anthony Daimiel qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches

Voz 1991 08:56 con parecido estas primeras estos dos primeros partidos oficiales la temporada

Voz 7 09:00 bueno interesante no para ir recibiendo sensaciones de lo que son estos equipos y tenemos mucha más información por supuesto de equipos como Baskonia o Real Madrid que han apostado por la continuidad yo en cambio a los equipos que han perdido sus respectivos partidos pues son equipos muy cambiados no el Barcelona tiene cinco seis nuevos jugadores que que deben ser importantes y se le ha notado sobre todo en la primera mitad de su partido contra Baskonia ir como decía Pacojó Obradoiro también es un equipo muy cambiado con muchas incógnitas en su plantilla actual pero el Real Madrid por ejemplo bueno pues el anotado que aparte de tener una magnífica plantilla pues tiene los procedimientos muy bien aprendidos controlados en la cultura de lo que quiere hacer de lo que sabe hacer el reparto de funciones e cada jugador pues sabe el margen que tiene aportación les salga un poco mejor un poco peor el partido pero pero bueno y luego Tabares que es esa esa novedad del año pasado el Real Madrid y que yo creo que sobre todo

Voz 1 09:58 Liga Endesa hay en competiciones nacionales e marca muchas diferencias se hoy le he visto que el más menos ha sido más veintinueve para el Real Madrid con Tavares en pista

Voz 1991 10:07 el Pacojo qué raros se hace mirar a este Barça Iber a Juan Carlos Navarro la grada

Voz 0699 10:11 en tanto que se hace raro pero es que no es Jesús sólo estuviera en la grada que estaba en una posición degradada distinta al resto de la directiva fondo no es de hecho ha sido el que me ha hecho notar no ha dicho es que Navarro está sólo está en otro sitio digo pues es verdad tiene razón pero hace una entrevista también Lena tal

Voz 1991 10:31 no está mal si Bono

Voz 0699 10:33 los bastardos España vamos sí sí vamos que hasta un roto a acompañar viene acompañado pero bueno te quiero decir que es verdad que se va a hacer raro que es verdad que va a ser la frase recurrente a lo largo de todo el año y que raro no ver Navarro que es raro novena a Navarro pero en realidad claro eh no pero que no sólo es raro como ya ha salido de una manera muy rara pues todo el proceso se nos hace raro es verdad que que es así es rarísimo a Navarro un poco apartado de del resto del equipo y de la dinámica de la directiva pero bueno no vamos a tener que acostumbrar poco a poco también el Barça donde se va a tener que acostumbrar poco a poco por cierto hoy el que ha hecho entre comillas de Navarra ha sido Kyle Couric en el Barça que para mí lo mejor del equipo que ha hecho dieciséis puntos ya ha sido el máximo anotador de lo que ha incorporado el Barça el que más entonados es el visto

Voz 1991 11:19 qué podemos esperar del Barça esta temporada Daimiel lo digo porque ya va a ser primer año post Navarro eso ya lo tenemos claro es un equipo en reconstrucción que en los últimos años ha pegado cantando es muy gordos yo creo que está buscando ese proyecto no esa estabilidad esa idea que tienen

Voz 7 11:34 digamos que sigue mezclando no eh hay jugadores que hoy no han estado como Rivas como Adam Hanga que que bueno pues deben ser importantes yo creo que este Kevin Pangos que han incorporado para para hacer funciones de base junto a Ortega es un magnífico jugador hoy la he visto una muy buena conexión precisamente con ellos coincidieron en en Herbalife Gran Canaria hace años Si además creo que tienen muy buena relación entre ellos lo que pasa que quizás también algunos de los mejores momentos soy del partido han sido con Tomic y eso significaría que es más de lo mismo el Barcelona aún así pues Singleton que es una gran inversión de del club esta temporada hoy ha estado mal se le ha visto frustrado un poco bueno falta o de dado de adaptación no oí es un jugador que tiene que aportar mucho ya ha habido una buena noticia en el partido también Alex Font no el jugador de la cantera que has salido en un momento en el que ha contribuido muy positivamente para su equipo y que es un jugador que veremos si Pesic de sigue dando eh

Voz 1991 12:31 Joe sigue siendo Real Madrid el rival a batir en nuestro país es el gran favorito por ejemplo para la final de de mañana para el para la Liga

Voz 0699 12:39 yo creo que es el favorito a todo otra vez el Real Madrid sigue siendo el rival a batir es verdad que si hemos hablado de que estamos en el Barça post Navarro estamos en el Real Madrid por Doncic aunque no es lo mismo pero desde luego el efecto Doncic a lo largo de la pasada temporada de las dos últimas temporadas ha sido brutal en el Real Madrid y ahora el Real Madrid tiene que jugar sin él pero es que el Real Madrid ha mantenido una columna vertebral de éxitos

Voz 1375 13:05 es nuevamente esta temporada

Voz 0699 13:07 no se le ha ido nadie va a recuperar a Cut Metz que fue el fichaje estrella de la pasada temporada que se lesionó nada más empezar encima tiene a Tabares que fuera incorporación de metal de meditado de temporada que le dio otro subidón pero es que los dos jugadores nuevos tanto Gabriel de cómo Clement prepa Leeds tienen muy buena pinta el argentino DEC hoy como decía contribuido mucho a su equipo es un jugador que yo diría que no es un diez en nada pero que puede ser un ocho y medio muchas facetas tanto en defensa como en ataque no es un jugador espectacular pero va a sumar mucho prevé Leach en cuantos entone Coín hasta donado pero es un lanzador esloveno de tres espectacular puede poner en problemas a la defensa es decir si Pablo Laso tenía muchas alternativas ahora tiene alguna más si el Real Madrid de fútbol tiene que acostumbrarse a vivir sin Cristiano Ronaldo por hacer una similitud parece mejor el Real Madrid de baloncesto sin Doncic no voy a decir que parezca mejor pero puede llegar incluso

Voz 1991 14:01 láser en Daimiel estamos de acuerdo no el Real Madrid es el equipo más hecho el que tiene idea más claro

Voz 8 14:06 de sí ese sí es es curioso eh

Voz 7 14:09 lo que ha sido la trayectoria del Real Madrid sobre todo me fijo en en el juego de perímetro e hace tres años Sergio Rodríguez con Llull y asomaba Doncic luego se va a Sergio Rodríguez eso permite el crecimiento de Doncic con Llull de de gran estrella Llull se lesiona eh y eso permite que Doncic explote y ahora se queda otra vez da la impresión Yoon eh decorando todas las habitaciones usted todo lo va a llenar todo y además está con mucha hambre Iniesta está muy bien físicamente bueno pues como decía Pacojó en el en el juego interior imposición de tres tienen no se ocho jugadores para rotar ahí de de de un nivel altísimo quizás en cuanto a número tienen un poquito menos el perímetro por lo tanto no no sería bueno pues que hubiera una lesión importante pero aún así el equipo sí más sólido a mí este Gabriel de que me encanta yo creo me va

Voz 2 15:00 la va a dar un rendimiento impresionante

Voz 1991 15:03 vale tenemos Real Madrid favorito Barça gran incógnita vamos a ver cómo funciona esta temporada que equipos veis ahí peleando la parte de arriba peleando Leo molestando al a Real Madrid Pacojó

Voz 0699 15:13 yo creo que el tercero en discordia que me perdone es el Baskonia para mí estamos un poquito en más o menos lo mismo que el Real Madrid mantiene la columna vertebral de las temporadas pasadas ha perdido algún jugador pero ha incorporado bien yo creo que es éste el que el jugador que juega por fuera en Baskonia que hoy ha jugado veinticuatro minutos es decir le tiene mucha fe Pedro Martínez ya hecho trece puntos en el partido va a contribuir bastante en lo demás la columna vertebral es la de la pasada temporada ahí la pasada temporada fueron subcampeones de la Liga quiero decir Baskonia va a estar ahí nuevamente y luego está por ver el resto de los proyectos Valencia Unicaja Herbalife Gran Canaria serán yo creo los que puedan estar despuntando traten de estar arriba también

Voz 1991 15:59 en Antony a ves tú si Baskonia estoy de

Voz 7 16:01 cuerdo eh Unicaja me ha gustado los movimientos que ha hecho en los jugadores que ha fichado con Luis Casimiro en el banquillo vamos a ver pero pero puede ser un equipo que haga buena temporada pero Baskonia con un grandísimo entrenador con esa dos remiendos no de Sils eh eh de Hitler también pero hay un jugador que hoy ha estado muy bien por cierto Patraix el otro argentino que bueno pues eh quizá tuvo menos minutos el año pasado estaba recién llegado este año yo creo que va a ser mucho más importante e IU va a dar mucha solidez a este equipo que luego ya en los pívots pues lo conocemos a los tres principales Sí Se nota que Shengelia pues va a ser otra vez el el jugador principal referencia en ataque del equipo de Pedro Mata

Voz 0699 16:42 por cierto hoy hemos tenido petición de instan Ripley de los entrenadores pero que sepa la gente que esta temporada entra la petición de instan Ripley por parte de un entrenador para hacerlo fácil explicando lo sencillo Si un entrenador ve que una jugada está en duda puede pedir como si fuera el ojo de halcón en el tenis la revisión si los árbitros reconocen el error le quedaría otra posibilidad de revisión sino se acabarían las revisiones es una de las innovaciones de de este año dentro de de la Liga Endesa de las competiciones de de la ley

Voz 1991 17:17 a cabo qué partido esperáis para mañana Daimiel y quién ves como favorito

Voz 7 17:22 favorito un poco el Real Madrid por encima de Baskonia pero puede ser

Voz 2 17:25 es un partido duro donde eh

Voz 7 17:28 las rotaciones que hagan los entrenadores e a la hora de administrar descansos fatigas esfuerzos etcétera porque van a acusar el jugar dos partidos a estas alturas dos partidos en dos días lo van a acusar seguro prácticamente todos los jugadores y eso será decisivo pero por tener precisamente más plantilla estar todavía más hecho con marroquí e más rodaje pues el Real Madrid un poquito más

Voz 1991 17:50 yo firmo debajo yo creo que el partido

Voz 0699 17:52 la ser equilibrado y creo que el partido va a ser duro los dos equipos vienen de jugar en estamos en el final de una pretemporada es decir físicamente no están a tope ninguno no me atrevería decir que Sergio Llull si por lo que le he visto y quizás Patricio Garín como ha nombrado Daimiel también los demás están todavía un poquito más en rodaje entraríamos otra vez en lo de los porcentajes un partido a más de ochenta puntos yo creo que favorito del Real Madrid y a menos de ochenta puntos pues tendríamos posibilidad bajones de llevarse el partido pero va a estar muy muy equilibrado entre los dos equipos

Voz 1991 18:26 va a estar bonito y es una forma fantástica de empezar la temporada de baloncesto en nuestro país es a las siete y cuarto y juegan la final de la Supercopa de España Baskonia y Real Madrid mañana lo contamos en Carrusel y escuchamos a los protagonistas en el Larguero gracias Pacojo también la abrazos Diego gracias Daimiel un habrá costumbre chao Saisó tú mandas Si en algún momento aparece algo una en algún protagonista personalista amistad nos pide paso vale

Voz 0318 18:49 sí está al caer supongo que estarán bien y todos tendrán que pasar por aquí

Voz 1991 18:55 queremos inaudito guapos y perfumado enseguida a las once y cuarenta y nueve años

Voz 13 20:09 El Larguero Yago de Vega

Voz 3 20:24 quién soy

Voz 1991 20:28 me va a pasarme va pasar más veces durante la temporada que diga que mañana en el larguero no será en Carrusel Deportivo queremos hasta la una y media así que escucharemos el partido en Carrusel deportivo y escucharemos de los protagonistas Carrusel deportivo ver un poquito más tarde no mira una de las noticias del día ha sido esa carta que ha enviado Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol a Javier Tebas presidente de la Liga también la mandado esa carta Girona ya al Barcelona una carta en la que viene a pedir explicaciones Mena pedir documentos que le aclare por qué Tebas quiere mandar el fútbol a EEUU y que va a reportar todo eso es decir como que no ha dejado muy claro todo han tome Ana qué tal muy buenas

Voz 0231 21:10 qué tal cómo estás Yago buenas noches y esa es una de las grandes noticia

Voz 1991 21:13 desde el día no es que le digan no categóricamente pero sí le dice oye quiero explicaciones

Voz 0231 21:18 sí por lo pronto dice que ellos no lo quieren autorizar y que ya se lo han comunicado a FIFA pero explican en la carta que por cierto ya se puede leer en la página web de la Cadena SER desde hace un buen rato una serie de puntos no le piden información pone en duda la Federación una serie de aspectos que la Liga considera que tiene la por ejemplo quiere saber la Federación si la Liga tiene el apoyo de todos los clubes no sólo del Barça del Girona si tiene también el apoyo de los jugadores quiere saber si las compensaciones económicas a Barça Girona pueden suponer un trato de favor frente al resto de equipos de Primera División bueno por si acaso se modifica la igualdad de la competición por si esto afecta a los derechos de los abonados explica en una carta que firma el Secretario General y que ocupan nada más que cinco folios en los motivos por los que la Federación cree que no se puede autorizar bajo ningún concepto que se dispute el Barça Girona en enero en Miami

Voz 1991 22:16 esto es algo de lo que nos venimos a hablar no en el larguero en concreto Manu Carreño os lo contó el pasado día cinco de septiembre que la Federación le va a decir hay al a la Liga que no quiere ese partido en EEUU iba P de pedir explicaciones Manu Carreño qué tal muy buenas olas

Voz 1375 22:33 hola qué tal Anton compañía hoy dieciséis días

Voz 1991 22:35 tardes ha confirmado lo que tú Alzate

Voz 8 22:38 sí está claro que estamos asistiendo a un pulso Tebas y Rubiales eso es evidente

Voz 1375 22:44 iba a seguir me me temo que va a seguir siendo así para muchos de los acontecimientos que afecten a nuestro fútbol ya nos hubiera gustado que con el cambio de presidente en la Federación pues hubiera un diálogo mucho más fluido y que fueran mucho más de la mano la Liga y la Federación cosa que durante casi treinta años no pasó nunca pero al margen de eso que es a una red unidad que va a ser muy difícil que Tebas y Rubiales vayan de la mano en muchos asuntos probablemente en algunos sean y en otros no en este no lo están nosotros que pensamos que tenemos nuestra opinión como la puede tener el oyente de El Larguero de la Cadena Ser lo que hemos hecho es contar lo que iba a pasar para los oyentes de Larguero no ha sido ninguna sorpresa lo que ha pasado hoy porque ya has dicho lo habíamos contado qué es lo que ha ocurrido pues en mi opinión que se ha impuesto el sentido común a día de hoy por qué va a ser malo que se juegue en Estados Unidos pues probablemente no es que no tiene nada de malo que se pueda jugar os pero lo que los que lo tiene

Voz 0231 23:40 en qué decidir son los clubes son

Voz 1375 23:42 los jugadores es la Federación están bien señor Tebas lo que no puede hacer es decidirlo solo el señor Tebas a espaldas de la Federación a espaldas de los jugadores y a espaldas de los clubes o al menos de los clubes que no son sus amigos por ejemplo el Real Madrid que este fin de semana se va a oponer rotundamente en la asamblea de los los porque yo me temo no soy adivino pero intuyo que alguna de las preguntas de los socios compromisarios en ese rol turno que tendrá para los socios que siempre preguntan a Florentino Pérez por varias cuestiones me imagino que alguno le va a preguntar por este asunto íbamos a tener ocasión de comprobar que la opinión en público que ya la conocemos en privado pero pública de manera rotunda es no al partido de Miami por qué pues porque hay muchos intereses encontrados probablemente sea bueno positivo para la Liga para la imagen para el dinero para la economía pues sí probablemente pero hay que hacerlo otra manera Yago

Voz 1991 24:34 evidentemente te vas se ha equivocado porque no puede de decidir de forma unilateral algo que ha enfadado mucho a los clubes y a la fe que te da la sensación que si lo hubiese planteado otra forma hubiese dicho el principio miles señores tengo esta propuesta encima de la mesa vamos a firmar con esta empresa nos van a ofrecer esto nos van a reportar esto de esta forma a los aficionados que no puedan viajar les vamos a dar esto crees que el desenlace habría sido otro

Voz 2 25:01 no lo sé sinceramente no lo sé pero

Voz 1375 25:04 pero sí que sí habría empezado mejor el camino para llegar a ese a ese destino adonde quiere llegar no te va se ríe de todo le da igual todo está por encima del bien y del mal es un elefante en una cacharrería y así se echa al mundo por montera y se tira al monte y salga el sol por donde salga claro que hace cosas buenas cosas malas como todos como todos nos equivocamos pero en este caso te vas equivoca el otro día ya pidió perdón públicamente luego en privado Se ríe porque le hace gracia todo esto al final va a saber lo que yo diga pero en el fondo se está encontrando con con una puerta cerrada detrás de otra y al final eso sale tendrán que sentarse los clubes porque una pregunta que se hacen

Voz 1991 25:39 muchos presidentes de clubes en privado

Voz 1375 25:42 porque hay muchos cobardes que no se atreven a decirlo en público

Voz 2 25:44 es qué Girona Barça quién ha dicho que Girona Barça Tebas con el Girona que con el Barça bueno pero eso es una Liga

Voz 1375 25:53 imagináis que en la NBA hay un partido que se va a jugar fuera de las fronteras de Estados Unidos que ya se juegan pero no se enteran ni la mitad de los jugador en y los clubes se esquís es no tiene ni pies ni cabeza entonces no

Voz 0231 26:04 vamos a a a

Voz 1375 26:06 al fondo de la cuestión de si está bien no mal que lo decida la Liga nosotros tenemos nuestra opinión lo que sí discutimos lo que denunciamos es pero bueno qué manera de hacer las cosas sin contar ni con la hace Nico en la Federación ni con el visto bueno de la mitad de los clubes o unos cuantos clubes que también forman parte de la liga lo que decía Anton B Antón Meana de lo que comentabais de la carta quién se beneficia económicamente de esto claro el Girona y el Barça los aficionados el Girona y el Barça adultera de alguna manera la competición sea no se puede como no se puede es verdad que no es un no rotundo en la carta pero sí es después de todas

Voz 2 26:39 es que tenemos nuestra opinión es no

Voz 1375 26:42 así solemos saber a la FIFA intacto la última ya

Voz 1991 26:44 no como información como opinión crees que va a haber fútbol en Estados Unidos este año

Voz 2 26:48 yo creo que no creo que no es otra forma de hacerlo probablemente nos condujo a los conduzca a un sí

Voz 1375 26:55 lo tal y como está el escenario ahora mismo tal y como está el tablero de ajedrez en esta partida en la que mueven siempre las mismas porque hay uno de los dos jugadores que no mueven pieza no mueven ficha sólo la mueve el mismo entonces al final te acaba por no ser ni una partida de ajedrez si se replantea todos si la federación entiende que hay que sentarse en una mesa jugadores clubes eh Federación Liga llegase a un acuerdo pero hoy por hoy me parece impensable que esta temporada se pueda llegar a tiempo para jugar el el partido si al final se llega por consenso de todos oye bienvenido sea pero esto no es el teatrillo de Tebas por mucho que desempeñan que lo sea

Voz 1991 27:30 pues sí tiene toda la venta de que seguiré como el dios del fútbol con el derecho a decidir el futuro de del fútbol de nuestro país cuando quiere como quiere y en este caso le le ha salido mal y me parece muy bien que esto no lo tiene que decir sólo uno gracias Manu un abrazo

Voz 0231 27:43 un abrazo Yago hasta luego algo más mañana bueno decir que según ha podido confirmar la SER tanto la Federación como la Liga se ponen de acuerdo en una cosa hay ocho clubes que no están de acuerdo esto lo dicen fuera de micrófono tanto la Liga como la Federación hay doce clubes que teóricamente si quieren jugar en Estados Unidos o que se llegaron a presentar voluntarios pero ocho clubes de Primera División no quieren jugar ni de broma en Estados Unidos creo que es un número bastante elevado es una Liga de veinte equipos que ocho no quieran jugar en Estados Unidos y que no vean esta idea como buena me parece que ya es suficiente como para que te va ya se lo replantee yo simplemente retome dar a los oyentes de El Larguero que entren en la web de La Ser de verdad que lean la exclusiva de Adriá Albets la carta los cinco folios porque es verdad que la Federación es contundente pero la carta no lo es tanto si merece la pena leerlo para realmente entender cómo está el partido de Miami ahora mismo a mediados del mes de septiembre

Voz 1991 28:49 gracias a un abrazo hasta mañana hasta luego gracias chao ahora seguimos analizando y escuchamos al propio Rubiales ya a Tebas pero nos pide paso Saisó con protagonista Santiago Saisó muy buenas de nuevo

Voz 0318 28:59 hola Yago pues ya estamos con Gustavo Ayón que te está escuchando la sintonía de la mía

Voz 1991 29:04 hola Gustavo qué tal buenas noches qué tal buenas noches enhorabuena eh gracias aunque qué sensaciones en este arranque de temporada

Voz 0998 29:12 bueno queda bastante buenas defensivamente hemos puesto nivel muy alto y eso nos ha dado Nozal el partido de hoy

Voz 1991 29:21 lo que no cambia es es el tercer cuarto que que es demoledora

Voz 0998 29:25 si empezamos a meter las primeras veinte minutos y eran errores nuestro fallamos teníamos algún tipo de pérdida pero el inicio del tercer cuarto muy acertado desde la línea de tres dentro también y si eso ayuda a que te vayas con un margen muy superior ya oye cuando uno viene de ganar

Voz 1991 29:44 de Liga y Euroliga como empieza a digamos a motivar la siguiente temporada porque el techo ya está demasiado alto es decir con qué objetivo se plantea uno el año

Voz 0998 29:54 bueno él es así cuando se gana algo lo lo que se está pensando en el siguiente objetivo oí así es como estamos mentalmente nosotros no este es un objetivo más para para nosotros si en el momento que se acabe se cumpla no se cumpla ese sep se marca uno otro objetivo y a seguir trabajando que son diez meses de trabajo no

Voz 1991 30:18 en Gustavo os da la sensación que de nuevo sois el rival a batir en España

Voz 0998 30:22 bueno yo creo que lejos de esos somos nosotros mismos mentalmente tenemos que estar preparados que todos los equipos vana van a jugar al al cien por ciento sí lo más importante si nosotros estamos bien somos somos un gran equipo mentalmente muy fuertes físicamente la verdad que que tenemos un buen equipo sería más rival a vencer o no eso dependerá de nosotros

Voz 1991 30:46 según el te queda ya poquito para conseguir el pasaporte español

Voz 0998 30:51 eso no lo sé todavía no sé como vayan los trámites de eso

Voz 1991 30:55 no no no te han dicho no no todavía no bueno pues nada Gustavo Ayón enhorabuena por este arranque de temporada de mañana sortean la final un abrazo muchas gracias hasta luego me queda un minutito para eso así que tú dirás

Voz 0318 31:06 bueno bueno pues nada que Gustavo Ayón es prácticamente desde los últimos que ha pasado por zona mixta porque vienen directamente y los dos van por otro por otro lado ha atendido hay poco más mañana a partir de cuartos gran final entre Baskonia irreal Madrid para saber cuál es el campeón de la de las

Voz 1991 31:22 gracias un abrazo hasta mañana hasta mañana a las doce y dos seguimos

Voz 14 31:28 co

Voz 1991 34:47 como decía hoy han hablado los dos protagonistas de esta historia Javier Tebas el presidente de la Liga Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol Uxue Caballero las noches

Voz 23 34:57 ahora ella con qué tal buenas noches y que han dicho los protagonista

Voz 1991 34:59 tras

Voz 23 35:00 pues parecía que al principio Javier Tebas no querían dar pero finalmente salió para responder a esa carta que la había mandado Luis Rubiales esta misma mañana diciendo que el partido entre el Girona y el Barça no iba a jugar en Miami ha dicho que esa optimista que la Liga va a seguir trabajando para que se celebre ese partido estaba segurísimo de que el veintiséis de enero si va a jugar en Estados Unidos se Sirona Barcelona también no sale ido un pequeño fragmento de lo que decía esa carta de Luis Rubiales escucha

Voz 0231 35:28 los la parte final de la carta si bien acusado

Voz 0906 35:31 el recibo de esos solicitud no podemos avanzar en su tramitación hasta que se nos provea de la documentación aclaratoria solicitada garantice el debido cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios para poder resolver conforme a derecho ya las reglas eritreo es interpretativos para este tipo de casos puedan fijar la FIFA y la UEFA por lo tanto no está diciendo queda sino que de esta pidiendo son más documentación para poder resolver en derecho

Voz 23 35:53 Luis Rubiales que él no se calla no ve esta tarde ha contestado en Valencia Javier Tebas

Voz 0760 35:58 confirmando que no es posible posible escena

Voz 23 36:00 dar ese partido en Estados Unidos y ojo que también ha visto que es mentira que Tebas le haya pedido una reunión

Voz 24 36:07 esta mañana lo hemos mandado al presidente de la Liga también a los dos clubes implicado en el asunto una notificación donde pues de manera pormenorizada se le iba explicando los motivos de porqué no se puede jugar ese partido fuera de Montilivi obviamente pues también se le reclama cierta documentación y bueno pues no solamente somos nosotros estamos en contacto con el resto de instituciones que tienen que decidir ya estamos todos alineados en que no es posible sacar un partido con una serie de local fuera de del país ya he visto que que el señor Tebas ha dicho en varias ocasiones que nos han pedido una reunión y que no lo hemos contestado pero es totalmente falso que no entiendo a qué viene a hacer esa afirmación pero bueno que si nos pillan reunirlos pues claro que quemado

Voz 1991 36:48 pero bueno pues éstas son las declaraciones de los dos protagonistas de El día gracias hasta mañana Jordi Martí qué tal buenas noches

Voz 0985 36:56 los ocho Yago qué te ha parecido la carta que ha enviado

Voz 1991 36:58 viales no sólo a Tebas sino también a los clubes implicados

Voz 0985 37:02 bueno pues es una carta en la que aparecen algunas preguntas que te debería responder públicamente todo este proceso ha tenido poca información ha sido poco transparente y el núcleo de la carta es oiga habrá trato de favor económico a Barça y Girona tendrán ingresos complementarios que los otros no van a tener sabes que ha hablado de cuatro millones para cada uno para Barça cuatro millones es una cantidad pequeña para el Girona es una cantidad importante y la segunda cuestión adultera la competición que el Barça pueda jugar un Girona Barça en Estados Unidos es decir en un campo neutral o que probablemente tenga la afición del Barça mayoritaria por encima de Girona bueno estas son preguntas que son razonables temas las tiene que contestar ahora bien Yago aquí ahora el nombre propio que está encima de la mesa para mí es el de María José Rienda que es la presidenta del Consejo Superior de Deportes de Pedro Sánchez recuerda la que Rubiales fue a visitar a Pedro Sánchez Kike Rubiales le dijo a Pedro Sánchez el presidente del Gobierno español oye sepas que no estamos por la labor ya lo dijo Manu con mucha antelación pero se confirmó aquel día ya ahora aquí hay un árbitro hay un árbitro que es el Gobierno español el que tendrá que decidir si este partido se juega o no se juega porque entre ellos dos Yago por las cuestiones personales por las descalificaciones personales por la falta de sintonía porque son dos contra poderes me temo que no van a alcanzar un acuerdo

Voz 1991 38:26 Jesús Gallego qué tal muy buenas a ti qué te ha parecido la carta que ha enviado Rubiales a a te vas

Voz 25 38:34 de la carta varias veces y creo que la carta no dice que ese partido no se pueda jugar creo que lo que hace la Federación es ganar tiempo primero dice hemos trasladado a la UEFA ahí a la FIFA para ver si en el buen orden deportivo y la competición a ver si hay los designios que rigen a estas instituciones este partido ese podría jugar o no pero no dice que no y luego empieza a hacer preguntas lo han aprobado todos los clubes que es una

Voz 1 39:04 directa a la Liga

Voz 25 39:06 están todos de acuerdo no solamente la Comisión Delegada están de acuerdo porque aquí nos dice que puede haber un trato de favor y además guarda esto la el buen orden económico de que estén todos llevándose el mismo dinero por el por el asunto es una serie de preguntas bueno llega a decir incluso si esto respeta el contrato televisivo que si la parte uno que si la parte dos como si la federación

Voz 1 39:33 con los de la Liga

Voz 25 39:36 en cualquier caso lo que haces muchas preguntas

Voz 1991 39:39 quiere que la Liga conteste

Voz 25 39:42 ningún caso dice ese partido no se va a jugar

Voz 1991 39:47 no es espera estamos teniendo problemas con el RD de de Gallego vamos a ver si lo solucionamos Si sino lo hacemos vía telefónica Jordi tú cómo crees que va a acabar esto quiero decir va a conseguir reconducir Tebas una situación que él mismo la ha puesto en esta tesitura desde el inicio

Voz 0985 40:04 hombre temas tendrá que entregar toda esta documentación aclaratoria tendrá que dar garantía

Voz 1991 40:10 de los preceptos legales pero yo creo que aquí te vas a comer

Voz 0985 40:12 ha sido un error que es que antes de hechos consumados eh probablemente tenía que haber explorado a todas las puertas a las que había que llamar para obtener permiso oiga mira mi intención es esta quiero hacer esto y de esta forma allanar el camino y creo que esto no lo ha hecho bien además de por todas partes afloran contradicciones ahora acabamos de escuchar Antón Meana eh que ocho clubes no están de acuerdo y estoy convencido de que Meana tiene una información e firme fiable y segura pero a Tebas a quién le quiero escuchar siempre te dice Yago que en la Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional se aprobó este batido y luego la otra gran pregunta porque al Barça y el Girona Girona y el Barça noten tampoco sabemos exactamente porque a mí desde el Barça me dicen que cuando se hizo esta propuesta quién levantaron las manos fueron el Barça Girona y que por esto fueron los adjudicatarios pero es la versión de parte tampoco sabemos a la gran pregunta de por qué el Barça y el Girona Hinault con otro club que tú te puedes imaginar tampoco tenemos esta respuesta

Voz 1991 41:15 en Galle decías antes de que se ha quedado algo por decir

Voz 1720 41:18 bueno no no sé si me ha escuchado

Voz 26 41:21 leída la carta varias veces repito en ningún momento dice ese partido no se puede jugar en ningún momento dice ese partido es ilegal que se juegue ese partido es imposible que se juegue eso no lo hizo en ningún momento simplemente la carta lo que dice es hemos preguntado a la FIFA la UEFA si este partido cumple la reglamentación iba a a favor de él

Voz 23 41:44 mort de la UEFA

Voz 26 41:47 el fútbol quieren mantener y luego la pregunta que le hace a Tebas sobre todo es están de acuerdo todos los clubes porque Rubiales sabes que hay clubes de acuerdo las aficiones no tenemos constancia de que hayan dicho que sí

Voz 23 42:00 llega a preguntarse es legal

Voz 26 42:02 algunos abonados se les descuente el cuarenta por ciento de la bueno a cambio de esto en definitiva lo que hace es muchas preguntas impedir la documentación para que esas preguntas tengan su respuesta yo creo que lo que hace Rubiales aquí es ganar tiempo en su guerra

Voz 27 42:20 porque lo que a mí me parece bien

Voz 26 42:23 más allá de que te vas haya ido demasiado rápido no haya consultado y las formas varias ciudades adecuadas a mí lo que me parece es que Rubiales quiere tirarle abajo la idea te llevabas va a ganar todo el tiempo que pueda y lo va a pelear pero que la carta no dice radicalmente que su partido es imposible que se juegue solamente hay que leerse la parada