Yago de Vega: "Le toca a Tebas hacer lo que no hizo en su momento"

Voz 1991

00:00

el organismo presidido por Luis Rubiales ha enviado una carta al presidente de la Liga Javier Tebas en la que les solicita documentación aclaratoria sobre ese acuerdo que ha firmado la Liga para disputar partidos en Estados Unidos así que ahora le toca Tebas probablemente hacer lo que no hizo en su momento que es hablar cola hace que es hablar con la federación e intentar llegar a un acuerdo con ellos o convencerles para explicarles que estos partidos en Estados Unidos pueden resultar rentable para jugadores clubes e fundamentalmente para la Liga si lo hubiese hecho antes probablemente se habría ahorrado muchísimos problemas Tebas eh yo creo poniendo el asunto encima de la mesa se habría ahorrado muchos problemas pero Tebas piensa que es el dios del fútbol y actúa como tal prevalente porque también le han dado el poder el eh como tal pues se cree con la autoridad de poder hacer practicamente lo que quiere con con la liga en este caso no no le ha salido bien