Vivienda y juego

Voz 4 00:00 escribí a nuestra compañera María Jesús Güemes ayer en Twitter a mediodía en el PP están como la flamenca del whatsapp se refería por supuesto el estado de ánimo en Génova trece después de recibir la noticia de que la Fiscalía rechazaba investigar a Pablo Casado por su máster la Fiscalía no encontraba indicios de delito decían entendían que el delito de cohecho impropio habría prescrito es muy llamativo que tres compañeras de ese máster cuyos casos parecen muy similares al de Casado sí han sido imputadas como lo han sido las otras dos políticas envueltas en esta polémica Cristina Cifuentes y Carmen Montón de todas maneras el interés por el pasado académico de nuestros gobernantes yo creo que no se está dejando ver otra realidad y es lo que hacen o no hacen esos gobernantes Antonio Nuño buenos días

Voz 1584 01:25 en Buenos días y en el caso de Casado por ejemplo ha pasado bastante desapercibida su visita el pasado miércoles a Sábato Burgo donde asistió a una reunión del Partido Popular Europeo Él mismo explicaba que su presencia en Austria era más o menos para hacer patria

Voz 1660 01:39 yo he venido a Austria precisamente hablar con todos mis colegas internacionales a explicar la verdad de lo que pasa en Cataluña y sobretodo exigir que no haya ningún tipo de respaldo a Pedro Sánchez en su apaciguamiento con los independentistas

Voz 1584 01:53 vamos que a los independentistas ni agua y al presidente del Gobierno más o menos esta declaración fue sólo un ejemplo de la misión que tenía casado en Austria algunos compañeros pudieron grabar un momento de la conversación que me tenía con el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la que le decía España es un desastre el nuevo presidente socialista así lo dicho haciendo patria

Voz 4 02:24 capítulo aparte merecen los socios y los amigos que Casado se ha buscado dentro del Partido Popular Europeo líder del PP sacó primero la cara pues Sebastian Koch el primer ministro austriaco quién recordemos hace poco comparaba el rescate de inmigrantes con el tráfico de personas y que además gobierna con un partido ultraderechista que ha pedido señalar a judíos y musulmanes escuchen a casada habido mucha

Voz 1660 02:47 mi opinión tergiversación de las palabras de las políticas de Sebastian Kurtz en algunos países europeos Se la intentado aislar de un radicalismo que él no tiene yo no veo ni xenofobia ni radicalismo en una política que simplemente pide una inmigración ordenada legal vinculada al mercado de trabajo

Voz 1584 03:08 el otro gran socio de Casado es el presidente húngaro Viktor Orban en recordemos que el Parlamento Europeo decidió hace unos días abrir un procedimiento sancionador a Hungría por su política migratoria que en última instancia podría dejarlas sin derecho de voto en las instituciones europeas en la votación de esa decisión la gran mayoría de eurodiputados populares españoles se abstuvo aunque un par de ellos votaron a favor de Hungría pues con esos antecedentes lo único que le interesa a Casado es

Voz 1660 03:35 el Grupo Parlamentario Popular Europeo tiene muy presente que Hungría cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista siempre ha estado con España

Voz 1584 04:43 el jueves los compañeros de redacción en Madrid accedían a la grabación de una conversación entre la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun el concejal del Partido Popular Ángel Viñas éste amenazaba la regidora con llevarla a los tribunales si se presentaba de nuevo la es a las elecciones del año próximo aunque admitía que no había hecho nada incorrecto ayer conocíamos que en esa misma conversación también estaba presente el ex portavoz del PP en Torrelodones Jorge García la CIA afirmaba que en las primarias para la elección del candidato a las elecciones locales en el municipio había habido pucherazo mientras tanto Viñas que ayer dimitía como concejal no dejaba muy bien parados a sus compañeros del Partido Popular con vosotros cinco personas

Voz 7 05:23 en mi partido tengo enemigos lo tengo entendido hijos de puta

Voz 8 05:27 no nos consta precio

Voz 7 05:29 Nos consta mucho vale coño crecen los hijos de puta como champiñones

Voz 1584 05:35 o con los hemos fijado por cierto en la respuesta de la alcaldesa muy consciente de los champiñones de la calidad de los compañeros de Bin

Voz 13 06:04 decíamos que con tanto currículum tanto historial y tanto máster nos estamos fijando en cosas importantes que están pasando en la política española cumplo el martes pasado el Congreso de los Diputados votaba a favor

Voz 4 06:15 por de iniciar la tramitación de la ley de emergencia habitacional pobreza energética impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por la paz que fue defendida en la Cámara por En Comú Podem Luis Chamorro es coordinador en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cómo estás Luis buenos días buenos días

Voz 1584 06:31 Luis desde dos mil trece hasta hoy se han producido en España setecientos mil desahucios por impago de hipoteca que plantea esta ley para acabar con esos desahucios

Voz 1091 06:40 bueno pues plantea una serie de cuestiones y que bueno en realidad un poquito sobrepasados esas cuestiones por el tiempo y las posibilidades que han que han surgido a partir de las nuevas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea bien es cierto que hay cuestiones como es el tema del alquiler que también necesitará de una revisión es decir es es un tema que va muy deprisa la sardina la que toda la evolución de los intereses financieros e inmobiliarios son detrás de la realidad que afecta a miles de familias pues eh han han han llegado al día de hoy pero lo cierto es que por a esto ha entrado y ahora es el momento en el que se podrá no sólo debatir sino incorporar la solución es que el día de hoy es posible es posible plantear Easy esperemos que las fuerzas políticas tengan en consideración cuestiones estas que están planteadas de manera complementaria nuestra serie de propuestas de diferentes plataformas de afectados por la Hipoteca Iker el día de la fecha pues suponen una real e una Real posición de cara a solucionar estos problemas

Voz 4 07:48 claro entre esas opciones supongo que está la dación en pago es factible Luis que la dación en pago tenga efectos retroactivos

Voz 1091 07:55 la dación en pago es una cuestión controvertida la de pagos una realidad que se ha negado y que lo cierto es que funciona para determinados casos hoy después de lo ocurrido el día trece de septiembre con el Tribunal de Justicia europea e incluso ante la ayer una nueva sentencia de ese mismo tribunal y pone mucho más cerca la necesidad la la la posibilidad de que el bolso blancos no se queden con las viviendas y con lo pagado con lo cual la dación en pago que es una buena solución para muchísimos casos pero en situaciones excepcionales se pasaría casi a un segundo plano es una ley que de mínimos ha sido absolutamente necesaria plantear desde el dos mil doce viendo dando lugar a aquella primera iniciativa de la recogida de firmas para la propuesta de iniciativa legislativa popular esperamos la cuestión está en que las que las ciudadanos no pierdan la casa pierdan su propiedad eh por una iniciativa legal que es absolutamente rechazada por la legislación europea y que necesariamente tendrán que tener en consideración los legisladores nacionales ahora a la hora de acomodar todo esto la adopción el pago pagos una de las partes que hay carnal no resolver pero ahora mismo lo que hay que resolver es que todas aquellas personas que han perdido su vivienda por ejecuciones hipotecarias ilegales que puedan ejercer el derecho ese resarcir todas o o por lo pudiera recuperar su viviendas y luego a partir de ahí ordenar con la ley de código del crédito inmobiliario la nueva situación por la cual el tema hipotecario pues se va a tramitar en los en los en los próximos años

Voz 1584 09:33 vamos con la segunda parte del planteamiento de esa ley que es lo que plantea la Ley Luis para evitar la pobreza energética

Voz 1091 09:39 las iniciativas necesarias para evitar que esa consecuencia que es parte de la de la realidad de la que aquí Akcha que hay en este país que es una situación de pobreza e centralizada para porque si hay más de diez millones de personas según los estudios recientemente porque se vienen publicando ya hace tiempo equipo son iniciativa iniciativas y propuestas que tienden a evitar que las consecuencia de la imposibilidad de económica de la familia pueda derivar en la aplicación de una norma administrativa legislativa que Cortés que la posibilidad de tener confortabilidad en la vivienda en los meses más crudos es decir algo que realmente es como de sentido común a la hora de aplicar los derechos fundamentales los derechos humanos es decir el derecho a la el derecho al lucro por parte de las empresas e generadoras ir y facilitado horas de las energías para poder hacer habitable una vivienda no puede estar por encima del hecho de que la situación económica real real e impida a muchas familias poder hacer frente a unas facturas de difícil comprensión ido dirigir e pago llegado el caso entonces

Voz 4 11:06 es una cuestión de humanidad por lo que dices es una cuestión

Voz 1091 11:08 de como de sentido común es decir a llevamos unos días escuchando las posibles iniciativas de este Gobierno para tratar de hacer comprensible la realidad energética

Voz 4 11:19 sí pero pero PP y Ciudadanos se ponen esta ley no porque él pero comprensible no

Voz 1091 11:24 son parte de de la defensa de los intereses de las grandes de las grandes compañías una realidad inobjetable pero tampoco creemos que podrán dar la espalda a tener que encontrar soluciones eh a esto recientemente Naciones Unidas ha dejado claro que el derecho a permanecer en la vivienda sea cual sea la situación porque habiendo menores pero también está la situación de aquellos en los que hay enfermos au inválidos au asistidos en esto tenemos un atraso realmente total que llegará un momento y ahora sobre todo con el hecho de que la como la Comisión Europea vamos presiones

Voz 14 12:06 eh

Voz 1091 12:07 haya presionado con las fechas y la posibilidad de que las multas cuantiosas multas que pueden está por llegar pues acabe ustedes no que pagarlas pues obliga a las fuerzas a encontrar puntos de consenso con los que resolver cuestiones

Voz 4 12:20 bueno pues saber cómo avanza esto lo iremos contando aquí nos preocupa mucho

Voz 1091 12:23 muchísimas gracias por dar cabida a este tema los medios que realmente tiene poco espacio es verdad lucha más

Voz 4 12:31 descorazonador en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca un abrazo Luis suerte saludos buenos días

Voz 1584 12:57 el pasado mes de julio coincidiendo con el Mundial de Fútbol los visitaba de Victoriano López presidente de la Asociación para la Prevención y Ayuda al ludópata hablábamos con él de la incidencia que están teniendo las casas de apuestas y el juego online en la ludopatía Victoriano nos anunciaba que la celebración del Mundial iba a disparar las cifras tanto el juego como de la adicción tres meses después nuestros compañeros Daniel Sousa y Gema Jiménez han hablado con él para saber si ese incremento se ha notado o no en su asociación

Voz 16 13:24 sí sí sí que amamanta no se llamase al digo jóvenes alguno pagaba mayor mayor de treinta y cinco años que tampoco tendrá mayores pero que que sí que es cierto aumentado el hecho casi en el abismo la Fundación son de apuestas deportivas sí sí yo si toma medidas injustas seguro que esto va a continuar iba a subir bastante hecho ya te digo que entre los pacientes a nosotros no

Voz 17 13:48 la deuda

Voz 16 13:50 bastante importantes en la gente se gastan mucho dinero en apuestas no ibas pero nosotros tenemos tenemos Beto

Voz 14 13:57 pero los jóvenes por desgracia Baker

Voz 16 14:01 los fácil de ganar que no es cierto que las estadísticas dirigente prácticamente todo el mundo pierde quitando a la pasada puestos prácticamente todo el mundo viable prospere es para mí va a ser muy importante que lo que sean a partir de ahora para prevención de todo esto sino me pasa a mí todos ver mucho muchas familias alumnado

Voz 4 14:23 es que esto de la ludopatía es un drama sociológico nacional del que somos todos partícipes también los medios que aceptamos el dinero de su publicidad para conocer la realidad del juego en España en estos últimos meses al menos para ver lo que se refiere al juego online hemos acudido a las fuentes esas cifras están recogidas en el informe trimestral mercado del juego online en España que publica la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda Juan Espinosa el director general de Ordenación del Juego cómo estás Juan buenos días

Voz 14 14:49 hola buenos días Javier pues muy bien encantado de estar con vosotros

Voz 1584 14:53 Juan lo primero que llama la atención es que las previsiones que hacía Victoriano no iban desencaminados ya que parece que las apuestas on line han crecido casi un cincuenta por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior no es así

Voz 14 15:04 pues sí efectivamente en la la tendencia general o mejor dicho la la relativa este trimestre en en cuanto a los momentos y crecimientos de Delibes ese subsector de las apuestas pues efectivamente está muy vinculados a su lado concreto a ciertos eventos deportivos como el Mundial de fútbol que el que se mencionaba pero en todo caso sin cardinal en una tendencia general de crecimiento de la actividad de de juegos online de los últimos años verdad que podríamos extrapolar más en general la próxima dentro de juego no Line pero muy concretos y que ya han aludido como las apuesta físicas donde los ratios de crecimiento son son similares más acusados íbamos la magnitudes económicas

Voz 4 15:45 no hay nada más que pasear por cualquier ciudad cualquier pueblo de España para ver cómo crecen estos establecimientos en las patas principales local que se queda vacío local que ocupan ellos nunca había jugado tanto en España como cómo en este trimestre no Juan

Voz 14 15:58 bueno en contestando a tu pregunta de si nunca o se juega tanto no la verdad es que lo que lo que se percibe es quizá un desplazamiento dentro de lo que es el mercado global del juego de unos consumos de unos productos y servicios de juego hacia otras no no olvidemos que el sector de juegos y si lo vemos con cierta perspectiva desde los años dos mil ocho dos mil nueve que que afrontó la crisis pues ha venido registrando bajadas en cuanto a a su volumen de juego de de un veinticinco por ciento y adaptado a partir de dos mil tres cuando se viene a recuperar no sé si no dónde no tenemos aún los datos de si aún estamos ya hemos llegado a los niveles de dos mil ocho dos mil nueve Esto en cuanto general pero sí que es verdad que en cuanto a a determinados fenómenos que es lo que lo que yo creo que tú aludía así que además pues puede que respondan a lo mejor una mayor sensibilidad a una mayor preeminencia diaria de de esta actividad en un pues en en la sociedad aún mayor pero apercibimiento si si me permite pues sí que podemos decir que que tú tú afirmaciones es correcta nunca se haya jugado tanto a determinados juegos como puede ser el de las apuestas se

Voz 1584 17:10 en lo que hace referencia al juego online un dato más aumentan también el número de jugadores activos como como el número de jugadores nuevos

Voz 14 17:18 pues a los jugadores activos la tendencia desde que nosotros vamos manejando datos van aumentando efectivamente actualmente contamos con un aproximadamente un millón o mejor dicho en el último año del que tenemos datos hay millón cuatrocientos mil jugadores en activos que se sin duda la pues son muchos más de los ochocientos novecientos mil que había en dos mil catorce claro que parte de del proceso que es como una a otras sociedades de de nuestro entorno desde luego en Europa del proceso de asimilación del consumo de cualquier tipo de bienes y servicios a través de las nuevas tecnologías pues también su aplicación a las partes del proceso hace ampliar esa esa base de de clientes se perjuicio de que haya clientes e ir jugadores que jueguen con una intensidad mucho más acusada que los otros porque los los comportamientos son muy muy distintos no en relación por ejemplo con la cifra que que será la persona que ha que ha intervenido el nuestros datos hablan de que un setenta por ciento de los jugadores de sus jugadores activos pierden en anual en términos netos o emplean gastan en términos netos cien euros o menos o bien registran pues sucursal saldo positivo no

Voz 4 18:30 son cifras muy distintas a las de nuestro entorno

Voz 14 18:34 pues a nosotros creemos que no en cuanto al al por ejemplo la comparación puede ser útil en cuanto en cuanto a las magnitudes digamos económicas que puede que pueden relacionarse con con el juego como puede el el para el PSOE y el del PIB y la relación entre PIB y consumo de juego online el juego en la capital tenemos que decir que en el padre de los países de nuestro entorno yo por nuestro entorno entiendo el entorno europeo más inmediato pues España se sitúa con Portugal dentro de la franja más contenida de consumos de juego online estoy hablando ahora mismo por debajo de otros países como Francia Le a Alemania a Grecia la República Checa o por supuesto el Reino Unido Dinamarca e Irlanda que tienen pues una cultura más consolidada de juego en general

Voz 4 19:19 habéis lanzado una campaña creo la vais a lanzar jugar bien jugar con responsabilidad y que esto es un poco como fumar bien fumar con responsabilidad que es que fumar no es bueno

Voz 14 19:28 efectivamente bueno entiendo un poco la la el planteamiento que hace es pero tenemos que decir que que para una gran mayoría de la de la sociedad desde luego el podemos hablar del noventa y nueve por ciento según los datos que tenemos del estudio oficial de prevalencia para el noventa y nueve por ciento noventa y nueve coma uno por ciento de la de la sociedad mayor de dieciocho años la relación de la aproximación que hace con el juego no desarrolla unos no incluye en ningún tipo de patología y esto no tiene que hacer en pensar que que a lo mejor la respuesta regulatoria en cuanto a las campañas de información que es lo que me preguntas es de concienciación y sensibilización sensibilización pueden ser en este momento deban ser en este momento distintas y más activas nosotros tenemos somos de la opinión lo viene siendo el Ministerio desde que en dos mil no cesa reguló el juego line ya que la mejor manera de P el peor de los escenarios es desde luego la ausencia de regulación y la generación de de que podíamos llamar ilegal efectivamente porque la actividad de juego pues desde tiempo inmemorial sin memoria alguien existiendo y con las nuevas tecnologías es muy fácil su consumo entonces el peor de los mundos sería no canalizar esto mediante un marco que propicie desde luego ordenada irresponsablemente se consumo y por tanto como te decía pues somos de la opinión que hay que eso sí compatibilizar eso con el desarrollo de actividades de prevención de formación desensibilización particularmente colectivos que puedan ser eh pues sensibles como pueden ser los jóvenes adultos mayores de edad y otros para compatibilizar o generar responsabilidad a la hora de de de consumir lo que para ya digo que la mayoría de la población mayor dieciocho España no es más que un actividades de ocio y entretenimiento

Voz 4 21:26 claro totalmente es otra

Voz 14 21:28 tanto estamos perdona el término ya Javier estamos desarrollando una campaña venimos desarrollando los desde hace años sus campañas en este sentido con pues la general de productos viral y sables e informativos y por supuesto con una página web donde aquellos interesados y desde luego los que consideren que pueden estar viendo empezar afectados por un problema de juego pueden encontrar toda la información que eh que está a nuestra disposición para poder ser canalizar convenientemente

Voz 4 21:59 esto es un seguimos algún tipo de regulación que evite que toda esta publicidad vaya expresamente dirigida claramente dirigida a esa generación más joven que no debería estar jugando porque se está gastando el primer dinero que está ganando o incluso el dinero que no está ganando Juan Espinosa director general de Ordenación del juego gracias por la conversación en un abrazo

Voz 14 22:16 muchísimas gracias un abrazo

Voz 4 22:29 pura también como vía de escape para todos o para todos los que se lo pueden permitir porque la entrada a un concierto al cine o una obra de teatro es prohibitiva a veces para quienes difícilmente llegan a fin de mes existen algunas iniciativas como los conciertos inclusivo que organizan la agencia de comunicación equipo al cuadrado y la Fundación SGAE en comedores sociales en centros penitenciarios en iglesias es una manera de que los colectivos más vulnerables de la sociedad rompan su rutina a veces una rutina triste disfruten también de la música en directo a uno de esos conciertos en el comedor social Virgen de la Candelaria en el barrio de Canillejas asistido nuestra compañera Isabel Bolaños

Voz 1 23:08 hace tiempo que bueno o en cualquier barrio sobre todo porque lo que jueza no tenemos mucho dinero pues hacemos al comedor ya a veces uno cobra la renta mínima para nada

Voz 19 23:20 tiene ese de habitación otra porque como nada

Voz 1584 23:22 a cuatrocientos treinta euros

Voz 20 23:25 hacía muchísimo que no huelga concierto el último cual ciertos juegue La Oreja de rango nos diera una invitaciones de casualidad era parejas tampoco alto siempre les viene muy bien una manera también de pasarlo bien traerse a la persona como nosotros que estamos aquí bajo más contigo sobre las desgracias la esto es todo Cesáreo también hay que buscar otro tipo de instalaciones que no sea eh lo estar en la calle en la calle en la calle aunque necesarios

Voz 21 23:57 poco complicada porque pedir ayudas las están denegando pegue una vivienda todavía se esperando la respuesta no cobró paro no cúmulos no tengo pensión de viudedad no tengo ningún ingreso estado de camarera de piso en no es en lavandería en el hotel he recorrido ya yo creo que todos

Voz 1 24:18 no gobernanta

Voz 21 24:19 de todo me deprimo muchísimo venir aquí viendo a mi hija también que esta es la situación en la que estamos muy mal a la corrida Canseco a mi me gusta mucho la música ahí he sido una persona muy muy muy alegre pero bueno con unas circunstancias vas perdiendo las ganas de escuchar música la última vez que que estuvo en el último de la fila precisamente es la única vez que he ido a un concierto en directo

Voz 4 24:48 en en esto el próximo concierto

Voz 22 24:50 es decir son víctimas de elogios

Voz 4 24:53 vamos a escuchar también nosotros al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 24 25:10 España que es uno de los países de Europa donde más se habla a gritos también es uno en los que se deja decir menos cosas así siempre tenemos problemas con la libre expresión preferimos el ruido la libertad se acuerdan de Ramón J Sender murió en el exilio tenía una perilla blanca y unas gafas muy gruesas y los ojos rígidos conllevaba pegado el espanto en el colegio leímos su obra Réquiem por un campesino español pues bien de joven Sender estuvo en la cárcel como tantos otros autores políticos artistas sólo por decir cosas que no gustaban a otros desde que Cisneros se puso en Granada a quemar los libros de los árabes para celebrar que España ya era libre grande y una perseguir prohibir y exterminar cualquier cosa que no agrada ha sido una constante según como se mire se ha convertido en una manera de ser porque no sólo ocurre en las sentencias de los tribunales no sólo son jueces y otras autoridades quiénes frenan lo que se puede decir lo llevamos tan adentro que es todo el mundo es el mogollón quién acosa y hostigan hincha a quiénes dicen algo que pudiera molestar vean como gentes anónimas que se consideran honradas se ceban con sus víctimas en las redes sociales los mismos que se lamentan de que no se puede ejercer el derecho a expresarse se unen para dar caza quién disiente la vieja turba vivimos en un país de turbas Lin chador ha sido autoridades intolerantes que al pie de una hoguera decretan lo que conviene y lo que no de la época de Cisneros Biblioteca sevillanas allí en el museo de trago un cuadro de Berruguete que representa a Santo Domingo de Guzmán quemando de en la plaza al aire libre por ejemplo disfrute del pueblo