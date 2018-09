La música del Grand Central en Nueva York

Voz 1 00:00 para nada

Voz 3 00:55 un arranque muy normalita no sepa

Voz 1775 00:57 no es nada raro no no no

Voz 0874 01:00 músicos Funke haciendo películas del Oeste en Almería no no no no hay grupos con nombres raros como gran aparato eléctrico desde peli porno dando conciertos en pueblos

Voz 1775 01:08 si no por cierto contaste con la interpretación extraña de de nombre que hiciste me decían decían algunos oyentes Quique si tenías la mente sucia o bueno no sé pero creo que debería a revisar ese nombre está sujeto a interpretaciones bueno qué te parece no exacto muy bien correcto acompañados de otro gran saxofonista de jazz canon va

Voz 4 01:41 verdad

Voz 0874 01:44 no es lo tuyo jazz no

Voz 5 01:47 yo hago un poco a todo eh poco jazz rock todo no

Voz 1775 01:52 no quiero empezar hablando de de bueno que creo o estoy casi seguro que te gusta ya que está dedicada esta canción que está sonando por eso empiezo con este aire de jazz la canción se llama Bono el sitio a que está esta canción es la estación de gran central en Nueva York

Voz 0874 02:06 el centro el término exacto maravilloso sitio donde se han rodado infinidad de películas si la gente peregrinar apple store profeta

Voz 1775 02:13 exacto es un sitio especial no yo no he curiosidades por ejemplo no sé si sabe las estrellas que hay pintadas en el techo de la sala principal están al revés no se corresponden el orden de las constelaciones sé que están ahí pintadas con el orden real con que se den en el cielo otro sitio curioso allí la hostelería de la planta bajo asustado

Voz 0874 02:31 el mítico no más de medio siglo de historia aparece mucho por ejemplo en las primeras temporadas de Mad Men pero no me gusta

Voz 1775 02:36 las ostras no es muy dado esta no pues llama la atención también el techo te habrá llamado esos techos abovedado es que hay en la hostelería son pues son diseño de un arquitecto valenciano de Rafael basta vino tienen tienen una historia este señor ya lo confirma

Voz 0874 02:48 de Valencia en un lugar que es puro en Nueva York

Voz 1775 02:51 más de cien años de historia bueno en concreto cumplió cien años en dos mil trece hace sólo cinco

Voz 6 03:07 sí sí de sequía muy bien

Voz 1775 03:21 desde el grupo que suena Pino fue uno de los encargados de tocar en uno de los eventos que se organizaron aquel año para celebrar ese cumpleaños llama Lockerbie el Ríver son de Texas en concreto de Austin

Voz 6 03:31 no esperaba

Voz 7 04:11 eh

Voz 0874 04:31 está muy bien y te pones a pensar el hall central de Grand Central debe ser un lugar maravilloso para para un concierto no alguno

Voz 1775 04:40 qué teme una pista de tenis bueno creo que hay dos yo no he estado y creo que se pueden alquilar son abiertas al público todas juego hay alguna

Voz 0874 04:47 no pero sabes que hay una en la que sí que jugar lo que está en lo más alto del Hotel Millennium al frente de la ONU que tiene la pista tenis más alta del mundo en el piso como cincuenta pico fíjate que era una pelota estas No somos nadie que podría llevar a echar unas bolas allí a no creo

Voz 1775 05:03 pero cuando he visto que el tenis sólo con tus otros amiguitos no los humoristas y los famosos bueno en fin de pocas cosas en Nueva York que no hayan sido en algún momento propiedad de Donald Trump hizo estas pistas no no se libran en los años sesenta eran parte de su imperio el ahora presidente dice que son de hecho uno de los grandes se

Voz 0874 05:19 cientos de gran centro en lo personal tram por cierto es un gran aficionado al tenis solía ir mucho al Ibex Open pero dejó diré en cuanto ya todo el mundo el abuchea en Nueva York demócrata del del final de agosto

Voz 1775 05:29 claro que contarles que estas unas bolas

Voz 0874 05:31 en ese placer está muy bien todo esto pero porque hablas de las

Voz 1775 05:34 bueno pues porque este año vuelven a estar de aniversario en concreto se cumplen veinte años desde la última gran remodelación y esta semana me ha llamado la atención una noticia han anunciado que el próximo uno de octubre van a recuperar en la mayoría de tiendas y restaurantes de la estación los precios que tenían aquel año mil novecientos noventa y ocho otra buena excusa para para que me lleves deberíamos cubrir esta noticia si igual vamos a hacer una propuesta para ella ese día también música en directo de grupos de versiones la mayoría nada que ver con lo que se escucho allí mismo en ese Hall que dices en esa gran sala central hace sólo unos días a quienes pasaban por ahí tuvieron ocasión de ver un concierto sorpresa de Paul Mccartney hombre reconociendo que haga

Voz 0874 07:11 ya no es la misma sé que decirlo suena muy bien

Voz 1775 07:14 su nuevo disco el nuevo disco que también ha sido noticia esta semana por eso te lo traigo también el discos llama ha conseguido ser el número uno en Estados Unidos lo conseguido Macquarie treinta y seis años después no lo no hacia algo así desde el Tajo fue el disco

Voz 0874 07:27 el viendo cómo muy bien pero es que en los últimos meses ha hecho una campaña brutal no ser recorrido muy divertido por Liverpool James antes del verano hace unos días estaba con Jimmy Fallon en la tele y luego montó un concierto para fans un concepto secreto en una birlo para unos pocos fans

Voz 1775 07:43 con Instagram se pueden apuntar y se llevaron la sorpresa quedar parado a un concierto en abierto que es esto que suena está grabado

Voz 0874 07:49 ese ese concierto con lo que despide hoy hasta el sábado que viene no

Voz 9 07:53 eh espera a que mi verano ya te dije que te estaba viendo ya contexto lo de Alfarnate lo de Almería tuviera además no da para más vino

Voz 1775 08:04 hay que cerrar las cosas hay que terminar la historia y además Bancaja ya verás

Voz 10 08:09 ah

Voz 11 08:13 ah

Voz 0874 08:18 ya lo también estuve por la ría de Vigo a final de agosto había que hacer porque siempre hay una razón para poner a Siniestro Total pero tienes algo que contar porque es es porque ya te digo que seguramente no interesa mucho la Audiencia así minuto es más que suficiente

Voz 1775 09:15 me he estado por Magaña Aldán en la zaga Lino un lugar maravilloso pero la culpa de que quiera contar esto es tuya en el fondo porque a ver el sábado pasado justo después de lo que hicimos escucha lo que sonó aquí

Voz 12 09:27 bueno en realidad de hecho nosotros no va a ser una retrospectiva completa sino que nos queremos centrar en esos primeros años setenta y seis al ochenta y tres toda esa etapa de de ilustrador gráfico como de alguna manera como a través de esos cómics como formando todo ese imaginario no que que luego derivará en la movida madrileña

Voz 0874 09:47 estamos hablando de Sepe el esos carteles para películas de Almodóvar y la exposición que se está montando en La Casa Encendida pero pero no de Vigo detuvo no

Voz 1775 09:56 estuvo muy bien ese ese tramo muy interesante la promovida llegaste a decir después ahí inventando términos ahí que lo que falta la movida del término no pero claro hablabais de principio de la promovida pero del final de la movida no

Voz 0874 10:08 hecha para final de la movida es cierto pero hay un momento

Voz 1775 10:10 casi todos los que vivieron aquello marcan como por lo menos el principio del fin a veces te suena si te digo Madrid se escribe con uve de Vigo y te lo voy a contar rápido mira de septiembre año ochenta y seis los políticos de Madrid de Vigo donde allí en Vigo también había bastante actividad cultural renovadora o bueno cuenta sistema por de alguna manera se quienes hubiera Carlo un poco de la movida y organizan atento un tren para llevar a una buena selección de artistas madrileños de aquel momento hasta Vigo allí habían montado exposiciones callejeras con muñecos ahorcados estrena una opereta de Antón Reixa había luego un recorrido por los bares nocturnos de Vigo de quién iba en el tren porque el recuento podría ser la alineación era interesante creo que estaba el propio CP luego estaba Alaska el hortelano Carlos Berlanga Alberto García Alix Joaquín Leguina presidente

Voz 0874 10:54 durante haciendo eses el tren iba vamos sí

Voz 1775 10:57 duró poco en línea recta iban los cocineros de la bola porque el intercambio hace también gastronómico se llevaron todos los ingredientes ya está los pucheros de su restaurante para hacer allí un buen cocido iban también músico Bono grupos como gabinete

Voz 13 11:08 ligado o los Nicky es que también llamado en un concierto allí

Voz 0874 11:58 vamos que esta no va a ser la mejor música que va a sonar hoy en este programa no bonito sobre el papel pero sí por cómo lo cuentas algunos salió bien era que el vial

Voz 1775 12:07 como te digo yo creo que eso fue el principio del fin intentaron darle carácter formal algo que era pues casi algo pues eso informal no en la fiesta de despedida antes de regresar a Madrid Fabio Mc Namara tiró una botella no está claro si iba dirigida a Leguina o la tiraba allanado en particular el caso es que dio una chica que terminó en hospital de tiene puntos bueno aquello hizo que se suspendiera el el otro viaje que estaba previsto se supone que después iban a venir a Madrid artistas de Vigo en otro tren bueno parece que terminó la experiencia a la vuelta ya nada fue lo mismo iconos para muchos la movida madrileña terminó allí en Vigo Vigo pues mire igual en Vigo también puede terminar

Voz 0874 12:42 no sé tu sección en A Vivir no porque yo me preguntan de qué habla los Rafa no sé muy bien lo que pasa es que no te ha gustado esta última canción de cante en inglés no