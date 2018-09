A vivir Madrid | El Madrid de Álvaro Urquijo

Voz 3 00:00 pero estos días por la Carrera de San Jerónimo habrás visto en la calle una exposición de la Agencia EFE que que resume a través de de imágenes de los eh

Voz 1751 00:16 cuarenta años de la democracia en España estos días que se habla de consenso de reformas de lo que nos une de lo que no sé

Voz 4 00:23 para las nueve de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes la expectación es general en todo el país de mostrándose de esta manera el interés que este seis de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política

Voz 5 00:43 bueno yo vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto por qué nos parece que va la cosa muy bien y queremos que siga vamos que nos entendamos todos

Voz 1751 01:07 el mismo año que se aprobó la Constitución en España tres hermanos y un amigo fundaron en Madrid lo que fue el germen de un grupo de música que ha conseguido unir a generaciones y que ha escrito las mejores canciones de la historia del pop de este país no secretos cumplen cuarenta años están de gira por España este verano estuvieron en el Wisin Center lo llenaron esta mañana queremos conocer el mapa de Madrid de Álvaro Urquijo qué tal muy buenos días Alvaros Dios no

Voz 7 01:38 templado

Voz 1751 01:39 qué recuerdos de estos días de diciembre en los que se aprobó la Constitución yo Chop cuenta sí creo que tenías como unos dieciséis años entonces no sí

Voz 7 01:46 sí la verdad es que en aquella época era un inconsciente sobre estaba todo el día escuchando música practicando con la guitarra muy ilusionados porque llegábamos maquetas con poníamos canciones aquí eran poco jugar a algo que para nosotros es como si a un chavalín pues lo dice mi acoge las llaves de esta nave espacial Ivette ahí es una vuelta por por Star Wars no algo así porque realmente no lo tenía buena conciencia de que fuera un trabajo ni nada parecido más bien una un hobby una diversión tres

Voz 1751 02:16 bueno de hecho nuestro primer local de ensayo fue una fábrica de caramelos en Madrid

Voz 8 02:21 pues muy amablemente cedida por un amigo del padre del batería de Canito y allí mentimos los cuatro cacharros quinta mano oí la batería masculino queda así se llamaba la que teníamos de ahí empezamos ahí empezó todo ahí realmente de pasamos de hacer versiones a componer canciones

Voz 1751 02:40 se ha hablado mucho de de bueno o de este de esos comienzos no de del sonido de los secretos pero me gustaría ir al origen de ese sonido a los dieciséis te comprarte una Fender de doce cuerdas

Voz 8 02:51 bueno ascender Hofer Hoff es la marca pero bueno es lo de menos porque era una guitarra atípica para para chavalín que empezaba no realmente yo tenía mucha información no como ahora que se tienen inquietud bien yendo Internet todo tipo de información tutorial cosas para ver qué instrumento toca quien de yo tenía muchísima curiosidad por saber qué qué Tin que había detrás de un sonido de la guitarra que utilizamos los Beatles Verts Frère Brothers muchísima gente no sé qué canciones conocía decíais citara como sabéis a qué tal porque ir resulta que me enteré con el con la curiosidad de un adolescente que que se daba la guitarra de doce cuerdas de eléctrica que de la época en la que la tecnología no no ofrecía la posibilidad de sonidos me atómicos con penalistas y con aparatos digitales pues inventaron una guitarra que son dos cuerdas una una octava hay cuerda normal según ha de seis con cuerdas dobles por así decirlo con una octava más y la primera segunda al doble quedaba una sonoridad peculiar no entonces yo pues fuimos a una tienda de creo que está a punto de cerrar au la han vendido vale

Voz 1751 04:00 destacan en esta pues si me aquella tienda

Voz 8 04:02 está por cerca de Cuatro Caminos pero en aquella época era era en la Corredera Baja de San Pablo pasamos mucho por allí porque la zona de Malasaña hay cerca de él de los bares que solíamos frecuentar bueno o más tarde fomentamos la verdad es que en esta tienda compramos los amplios compramos una guitarra de segunda mano o muy mala y cuando vi la de doce cuerdas me dijo el el dependiente bueno que trabajaba allí en la tienda

Voz 7 04:28 claro tú sabes qué es eso de chavalín me ha dado yo sé perfectamente a este señor no me no me no se preocupe que ahora yo costó nueve mil pesetas

Voz 1751 04:41 estamos escuchando Hotel California en la primera parada de tu Madrid nos lleva al Paseo Pintor Rosales lo hace con la música de los pistones álbum persecución año mil novecientos ochenta y tres lo que quieres la inconfundible voz de Ricardo Chirino esta esta canción está dedicada a una actriz de cine mudo a Gloria Swanson que momento de de tu Madrid la sociedad bueno yo les vio los pistones

Voz 7 05:14 es que eran muy amigos compartíamos local de hecho con Ricardo con una envite con toros de eres pistones pues teníamos muchísima relación yo me alegro un montón de que fuera muy bien es un plazo disco que salió este pero yo he elegido esta canción y Camoens por por dos motivos primero porque los conciertos que es acción ahí la sensación de de de la ebullición que había musical porque no olvidemos que no es secretos nacimos musicalmente en el setenta y ocho setenta y nueve ochenta discográfica venta no pero luego tuvimos la mala suerte de no ochenta y cuatro ochenta y tres bueno ochenta echaron a la calle

Voz 10 05:50 no no no no es mentira dijeron que nada tenéis futuro no nos dijeron que

Voz 7 05:56 bueno primero también es culpa nuestra porque nosotros no éramos los típicos ambiciosos que fuéramos a comprar ropa que quisiéramos epatar a la

Voz 10 06:04 te tener un hueco en ese mundo de de la fama de de la ida

Voz 7 06:10 la riqueza no entonces éramos gente muy aficionada a la música que realmente tampoco entendíamos bien por los derroteros que estaba tirando la pese a modo comida madrileña no no no es verdad sentíamos identificados con ningún artista que pudiera condicionados para vestir unos como él lo para que no éramos fans de Bowie o que nos encanta no éramos un poco escuchábamos de todo que te vamos a cultura musical bastante amplia que de tanto no sirvió pero realmente que a escuchar de todo para tener una idea de lo que te gusta no y en esa eh

Voz 8 06:38 poca pues por dos lados por un lado estaba Camoens que se hicieron conciertos la época de Tierno Galván Protos lado era un sitio donde mi familia a los tres hermanos Urquijo y a mis primos Marta de Diego que eran los hijos de emitió no soltaban ahí para que nos despegamos porque vivíamos activamente

Voz 7 06:54 cerca bajamos la calle Marqués de Urquijo

Voz 8 06:57 que no tiene más que como nosotros desgraciadamente o por fortuna no lo sé pero el caso es que Camoens

Voz 7 07:04 de una manera de otra hemos pasado la infancia

Voz 1751 07:06 y la juventud

Voz 11 07:10 tu padre os cortaba los cables de los amplios para que estudiara

Voz 7 07:13 yo lo hubiera hubiera hecho iguanas porque en aquella época que tus hijos se dediquen a la música dará como algo ahora ya la gente puede a acepta de todo tipo no pero en aquella época en existente tantos que caraqueña o sea de hecho hace poco tiempo preguntándose si fue alguien de la familia de Jesús P teclista alguien así que bueno que aparte de la música que hacéis como todavía quitándole como importancia a música fuera un hobby o algo momentáneo o algo no respetable no una procesión no

Voz 11 08:04 que fíjate de cuarenta años bueno viviendo de la música Juppé dicen los porque

Voz 7 08:09 empezamos y no cobramos dinero hasta estoy pero que el ochenta y dos así que empezamos a hacer giras ochenta y uno no éramos malos malos malos estudiantes de uno repetido en un concurso ni alguna vez cargaban alguna asignatura porque estaba pondría con la guitarrista y dio joven desde los doce once años no y bueno pues igual que ahora a un chaval se tira horas pegado a un ordenador o un o una table da un videojuego en aquella época había esas cosas posó con la guitarra con la guitarra que era divertido

Voz 1751 08:36 y en Ciudad Universitaria que es uno de los puntos que que has marcado en su mapa de Madrid también el Colegio Mayor San Juan Evangelista si mi casa

Voz 7 08:43 la de mis padres viví estábamos en Argüelles aún veinte minutos andando la actividad que se generaba en colegios mayores universitarios pues podías ir a un colegio mayo Olivera Milani y que era un dios mayor un dúo mallorquín que hacía música de acústica o el country podías ir a ver a la Orquesta Mondragón que empezaba a sacar sus primeros discos a al maestro Aute eh creo presumir que a mi hermano Enrique le influyó un montón a mí también porque me encanta su música pero las letras tan bonitas que hacía con melodía Mi sueño esto se puede hacer no sea fue una una especie de de epifanía o algo así no como diciendo bueno es que podemos hacer música en el idioma que hablamos sin tener que copiar a los extranjeros con nuestro propio estilo musical no

Voz 1751 09:36 el otro día una crónica del XXV aniversario de la Constitución un concierto en Almería con Aute no iba a decir entonces no cuando tu hermano Enrique conoció Baute cuando conocisteis Aute que compartiría escenario con él si además eso

Voz 7 09:49 lo dijimos yo yo no desconozco el estado de salud de Luis Eduardo le mando todo mi apoyo y mi cariño y sé que estuvo muy malito y espero que esté bien oí no tengo mucha información pero que sepa que tiene a no ser que son miradores no en realidad si además fue muy gracioso porque dejamos de día en la playa con el caros suficiente no hay te dijo

Voz 8 10:14 a las luces dio una sorpresa

Voz 7 10:16 a los técnicos estuvo muy bien es un tío muy válida con unas canciones muy bonito

Voz 1751 10:22 hoy sábado comienza en Conde Duque una así de actividades no que pretenden recuperar el sonido Malasaña eh contrastar lo con el sonido de de grupos de ahora hay actúan los nazis y a partir de la semana que viene bueno pues Christina Rosenvinge Santiago Auserón ir tu siguiente parada nos lleva a Malasaña a través del sonido de The Pretenders la imagen que tenemos de Malasaña ahora mismo no tiene nada que ver con el más Ana que que que tú viviste que tu p cuenta este dicho cuánto de mito cuánto de leyenda queda de de eso no sé hasta qué punto hemos mitificado el lo que se llamó el sonido Malasaña

Voz 7 11:00 hombre mitificado porque todo en él suele ver la parte positiva con tiempo no a la droga o la o mal la mala España cabía en aquella época porque no era una España tan colorista como la hemos pintado después no había muchísimos crímenes por culpa terrorismo había inseguridad a la gente no no tenía hemos para que claro tan jóvenes no piensas en esas cosas piensas el divertir pero te salías de un pentagrama yendo los Pretenders entraba en la Vía Láctea escuchando a U2 salías de de otro sitio escuchando ayer entraba es escuchaba salga a los Television

Voz 1751 11:36 ahí hay un punto de inflexión clarísimo en la carrera de los secretos sino en tu vida que es el año mil novecientos noventa y nueve la muerte tu hermano Enrique en aquel momento bueno pues rendirse hubiera sido lo más fácil pero no lo hiciste y la prueba es que estás aquí sí que es cierto que estuviste Álvaro un año sin tocar la guitarra

Voz 8 11:53 sí de hecho yo creo no nos rendimos el grupo Nos dimos disueltos yo me di por jubilado de la música

Voz 7 12:00 lo que ocurre es que hay veces que las circunstancias te llevan a situaciones que que que nunca hubiera esperado yo cuando me desenfado un poco con el universo y intente poner las cosas en su sitio lo primero que me puse como tarea era hacer un disco de homenaje a mi hermano porque el recuerdo que había quedado en la retina de la gente era la muerte de un toxicómano o de algo parecido cosa que mi hermano no lo fue de hecho al uso que tuvieran problema un depresivo y que lo tapara con sustancias no muy legales pues es una cosa nota cosas que alguien que tiene como hábito tomar drogas todos los días no hace discos ni canciones ni giras no yo creo que que mi hermano había quedado muy mal lugar con toda la obra que había hecho y los genios paella para nosotros

Voz 1979 12:43 eh condiciones ciertamente trágicas de el que fuera cantante digamos cantante principal de uno de los grupos más importantes de la explosión madrileña de la frontera de los setenta con los sesenta hoy tenemos con nosotros

Voz 1751 12:59 el que tú estás un año no un año cavas de explicar que tu vida era la música sí sí sí un año sin sin sin poder hacer carta una guitarra sin prácticamente por escuchar música

Voz 7 13:11 ni la radio ni él ni discos Ny de hecho los cayos de esos dedos que tome como esta doce cuerdas tengo unos callos que parecen los en las puntas de los dedos que parecen trozos de Madrid

Voz 1751 13:23 en qué momento llegas aquí tan en qué momento dices tú ya no me voy a enfadar más os voy a empezar a creo que esta canción que estamos escuchando navidad de dos mil uno que tu hija acababa de nacer esta canción de

Voz 7 13:34 mí me mayas yo medios sí la verdad es que es un artista que me que me motivo me me gustó mucho cómo todavía se podían encontrar gente quisiera canciones bonitas y tocando la guitarra y con mucho rollo no yo realmente intenté buscar la paz conmigo mismo a través de de hacer justicia social es decir es decir bueno quiero que quede recuerden por sus canciones no por por lo que hizo los últimos minutos de su vida no

Voz 8 14:04 hay eso pues tirarte preparar un disco de diecisiete canciones con diecisiete invitados y hacer una gira de diecinueve conciertos fue lo suficiente como

Voz 11 14:14 para poder permeabilización otra vez volver a recibir en este caso no música sino el cariño de la gente que

Voz 7 14:22 que muchas veces lo contado creo que que no tenía ni Internet ni lo había casi ninguna casa pero sí la faz Dios minas de mánager etcétera si tenían no la gente mandaba emails cuando desde su trabajo a los que tenía ordenado en el trabajo por supuesto de cariño de ánimo para para con nosotros no pero yo tenía ordenador no me podían reenviar alguien los imprimió los dos menos en Cuaderno y menos dejó a como diciendo te para cuando quieras los los echas un vistazo entonces había pasado menos de un año yo que faltaba yo creo que dado

Voz 13 14:58 tú bebas así de dos mil cuando

Voz 11 15:02 empecé a leer esos emails me di cuenta lo que significaban las canciones los secretos para mucha gente no hay

Voz 7 15:06 el calado y tierno oí amoroso y de y de respeto y admiración que había en esas líneas escuetas a veces muy largas

Voz 11 15:15 el otras que me me hizo cambiar el chip

Voz 1751 15:19 qué hablas del cariño de la gente serio en la película documental sobre los secretos vamos a escuchar a Joaquín Sabina ya

Voz 14 15:25 la capacidad de conmover la capacidad de tocar cosa del alma que los que están pensando en la lista es si en las redes sociales y tal no tiene

Voz 13 15:36 esto es lo que decía o Joaquín Sabina

Voz 1751 15:39 se ha dicho que un grupo que seis un grupo de culto pero me gustaría que aclaramos que la que aclara Ramos

Voz 13 15:44 que ese sonido

Voz 1751 15:46 forma parte el sonido de los secretos de no haberse rendido a los intereses comerciales eso

Voz 8 15:51 a tiene un precio que es el precio de de ser un un no sé al parecer el más tonto de todos no porque realmente muchísima gente que yo conozco que tienen mi respeto han sido aparte de artistas negociantes y gente del mundo del espectáculo de la parte el business no se han ganado su buen dinero ya han rentabilizado cada cada pasito que andan subida no porque tú decides

Voz 1751 16:15 este que no ibas a seguir ese camino porque no

Voz 8 16:18 me han dejado primero porque no nunca me han puesto dinero suficiente como para que me motive nunca repetida mil veces nunca hemos sido número nada ni hemos sido los que más hemos cobrado por conciertos ni hemos sido los que más discos hemos vendido nunca ni

Voz 1751 16:30 si lo hubieran hecho si te hubieran puesto una buena cantidad en la cuenta bancaria quizá hubieras hecho otra cosa no me hubiera o quedó muy relajado

Voz 7 16:37 si hubiera pagado impuestos con un capullo y luego hubiera seguido haciendo

Voz 8 16:41 más me gusta del mundo que es

Voz 7 16:43 que es tocar y cantar pero el problema está en que nosotros quizá vamos la música y el ir disfrutar tocando al hecho de ganar dinero por qué pues porque en cada ocasión siempre tuvimos que elegir entre ponernos a la moda de una moda que no entendíamos o continuar con nuestros principios y nuestros sabiduría es decir que decir lo que sabemos Manrique yo tengo una Reunión una vez una una charla cien lo que hacemos y nos han echado de la compañía han muerto Pedro el batería ese segundo batería que perdemos Javi su hermano Javier qué hacemos digo ponemos unas hombreras impide cogemos un teclista y nos llamamos azul y verde yo qué sé como un un una época en la que o tenías cierto estructura de tal o no entraban en según qué listas no podía entrar antes Rocío Jurado o Rafael por una canciones en radios comerciales que un grupo joven como que no hacer lo que hacen todos diciendo como te voy hacer una entrevista así no sé lo que hace esa como qué es eso de County qué es eso de la que entonces no se entendía eso de hecho el el el el AR que nos hecho por así decirlo sustituya otros tantos claro es cómo se un entrenador de fútbol viene con sus jugadores nuevos y a los viejos encima a los ve dice uno viejo no hubiéramos tenía veinte años yo

Voz 8 18:02 pero le diré y escucha que el último día

Voz 7 18:04 es una canción se llama No me imagino que que es de Conthe de corte country con una melodía sencilla una guitarrista un estribillo no hiel nos pone pues mira a un grupo llama vídeo a Olé Olé no estamos de mujer sea era un poco aberrante la influencia que tenían las tendencias en aquella época iconos desplazó a nosotros del de los mercados de Isco

Voz 15 18:32 fin sí bueno son amargas son melancólicas nostálgicas que son tristes no se ha habido de todo tipo de objetivo eso quiere decir eso que a mi me gusta no lo que les ha transmitido eso lo que sea nostalgia tristeza lo que esas les les ha llegado no es que una oración que que que qué ha hecho bien no Álvaro Urquijo muchísimas