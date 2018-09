La chulería política

Voz 2 00:00 Eli di tilda de sus hijos mucha Smile que que soy muy bueno Huete es que voy a estar

Voz 0874 00:41 Fancy con nuestros corresponsales y ex corresponsales de ellos creo que en Barcelona todavía beber estás por ahí hay que esto qué qué qué majo es Juan Pablo eh entrañable es explica también además de ese es muy dulce hablando me me ha encantado conversar un rato con él

Voz 0444 00:57 Cristina Pardo de cómo estás qué tal Cristina Pardo se han conseguido superarla es que hay en la que se ha convertido Gran Vía Iggy aquí estamos

Voz 0874 01:07 las obras encargadas a una cuadrilla de dos personas que están haciendo la Gran Vía ellos solos poco a poco e sin ninguna prisa parando para el café

Voz 4 01:14 eh pues nada hay mucha ánimo a todos que el programa de mañana si mañana arranca este domingo pasado creo si mañana tienes unas

Voz 0444 01:25 ayer estuvo entrevistando periodismo de investigación Javier los miembros de Taburete a Willy Bárcenas y Antón Carreño bueno pues pues es

Voz 0874 01:36 no no no que cabe la posibilidad que retiráis un burofax Omeyas pero que no

Voz 0444 01:42 hombres que no termina creo que no terminado muy contentas pero yo fui mágica de verdad te lo digo está fuimos mágica porque tú sabes que la maldad aflora en mí cuando menos te lo esperas y fue mágica

Voz 0874 01:56 que además es como el chiste del escorpión que no puedes evitarlo hay veces que te sale y te sale

Voz 0444 01:59 te lo juro que se me escapa lo que pasa es que pongo cara de mágica como diciendo a ver si pero yo que se pregunta a preguntas del tipo por ejemplo no yo por ejemplo en las gracias a Willy Bárcenas porque con todo lo que he corrido detrás de su padre el hacer una entrevista con un miembro de la familia a mí me parece un poco comentó

Voz 5 02:17 digno de de desde no cayó bien no no sé qué

Voz 0444 02:21 mañana te gusta Tammy si no cesa la música bueno no me disgusta a me parece que él tiene una voz muy bonita la verdad te lo digo bueno las canciones tampoco conozco muchas pero bueno no me disgusta tampoco me compraría un disco no he ido nunca a un concierto pero creo que el tiene una voz muy bonita

Voz 0874 02:39 verdad ya ya bueno entonces sí hoy a las seis no emite la entrevistas porque ha habido entremedias justo

Voz 0444 02:44 no mañana a las seis ya verás como en mi país y mi tío

Voz 0874 02:49 decirle a Cristina que no les preguntes por esto es como ponerle Lanzuela pero vamos con lo nuestro este venga es sugerir el otro día y cada mes Bon no de conceptos políticos Cristina Pardo hablamos de la chulería

Voz 0444 03:05 si no es casual que hagamos este concepto la semana de la reaparición de Aznar Él es el inspirador de la sesión de hoy pero no es el único comparecía esta semana en el Congreso para hablar de la financiación ilegal del PP pero como tenía mucho donde elegir medido a la hemeroteca escogido unas declaraciones de Aznar que me gustan más

Voz 0874 03:23 eso es como esos letreros

Voz 6 03:25 o cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti y yo siempre pienso y quién te ha dicho a ti que quiero que cuando

Voz 0874 03:35 has salido relacionar la madrileña Castellana cualquiera a este hombre

Voz 0444 03:41 en la comisión de investigación de la financiación del PP en la que comparecía Aznar había otras dos personas que tienen su aquel en cuanto a eso de aquí estoy yo qué pasa unos Gabriel Rufián que ve la paja en ojo ajeno

Voz 7 03:53 les reconozco que ustedes más chulo que un ocho está de fango hasta las orejas y la han pillado con el carrito de Lao es más chulo que un ocho

Voz 8 04:03 espero explicar por favor por favor esperemos es supongo al señor Rufián que lo de hecho

Voz 0874 04:11 la

Voz 0444 04:16 este podría ser Pablo Iglesias que también es considerado por mucha gente como alguien que no carece de chulería

Voz 9 04:22 la invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía hay pidió disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión

Voz 0444 04:32 ejemplos de todos modos hay muchos ejemplos

Voz 0874 04:35 en recientes antiguos si te suena

Voz 0444 04:37 esto de Cristina Cifuentes el día que ese público que le habían regalado el master

Voz 10 04:41 a los que queréis que me vaya no me voy

Voz 0444 04:43 que me voy a quedar voy a seguir sí

Voz 10 04:46 cuando vuestra preside hay un punto hay también estoy

Voz 0444 04:48 sí esto es de Santamaría durante las primarias del PP vamos a la farmacia

Voz 11 04:53 sea porque Antonio tiene jaqueca pero para dolor de cabeza el que le vamos a dar a Pedro Sánchez no va a haber para hacer

Voz 12 05:02 estamos en el mundo pasan

Voz 0444 05:05 hay no obstante a varios tipos de chulería

Voz 0874 05:08 por ejemplo pues mira están los que como moneda

Voz 0444 05:10 pero se hacen los valientes Montoro no

Voz 13 05:13 Diego no te tengo miedo tengo mis cuentas muy muy en regla poco pagados todos mis impuestos asustando y aquí estamos no

Voz 0874 05:22 hombre Montoro hablando del también tenía lo suyo eh

Voz 0444 05:24 el Aznar Monedero pagó así en plan tabernario se dirigía a la oposición Cristóbal Montoro para sembrar dudas sobre su honestidad fiscal yo igual un poco si me acojo nadie tiene claro

Voz 12 05:37 no tiene

Voz 14 05:40 no vaya a ser que haya otros donde les falte elementos de esa declaración

Voz 12 05:49 no vaya a ser

Voz 0874 05:51 lo tienen claro que tengo aquí un cajón lleno

Voz 0444 05:55 luego está la chulería del que les da igual todo de hecho hay personas que pasáis todavía política

Voz 0874 05:59 a ver si me ocurre Celia Villalobos pues sí pues sí

Voz 0444 06:02 porque le pillaron jugando con la Tablet mientras presidía el Congreso otro no hubiera tenido campo para salir corriendo ella estoy muy enfadada

Voz 15 06:11 porque los de Candy creando me llamaron la gracia no te puedes imaginar la cantidad de gente que es apuntó al Candy crear INI se quedaban llamó para dame la gran pero es que manda

Voz 0444 06:20 París

Voz 14 06:23 como ella hay más Carlos Fabra

Voz 0444 06:25 el presidente de la Diputación de Castellón Éste era el pan de cada día cuando había pleno

Voz 16 06:30 siga preguntando si la a contestar no no le quiero contestar ahora

Voz 0444 06:35 a mí no me resisto a poner otra de Fabra que también me gusta mucho

Voz 0874 06:39 sabe lo que le digo que a mí me lo al pairo pero ya todo al pairo no soy sorteo de la lotería porque me encantaba siete veces

Voz 0444 06:46 le tocó otro que era un poco así sutil en las formas era el exalcalde de Cartagena José López

Voz 17 06:53 yo dirijo yo usted de momento se KTM es una pregunta retórica no es para que me contestara

Voz 12 06:57 mira yo no puedo contestar no de momento no lo hablar

Voz 17 07:01 la pregunta es no que ese trabajo si lo hago bien que te yo dirijo ustedes momentos se empate

Voz 0444 07:10 y también era de natural discreto al ex número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau convocó una rueda de prensa cuando le imputaron por el caso Noos él negaba estar imputado le preguntan los periodistas que para quedaba entonces la rueda de prensa

Voz 12 07:25 hola tengo que clarifique

Voz 0444 07:32 quién ultima ejemplo de chulería que trae hoy es de otro tipo es el de la exageración que uno Logic piensa hombre este señor Seth tapas haciendo cuatro pueblos me refiero esta fantástica comparecencia del alcalde de Vigo Abel Caballero hace unos días para hablar de sus luces

Voz 16 08:00 bueno a ver mil iluminación bolas de doce metros vamos sino minar trescientos veinticinco Harbour los alcaldes de lo de la alcaldesa de París alcalde de Berlín que vamos a ser el nos vamos ya no cito Madrid Barcelona porque es usted busqueda que haya pequeñito yo iré a ver a a al ministro de investigación ustedes que nuestro nafta preguntarle cómo se venía andaluz y te digo desde desde el satélite esta red aquella envidiar en cuanto se cariñoso plantilla tienen porque ya todos estos colegas míos alcaldes y alcaldesas ya saben que en cuestión de luces de Navidad en tantas y tantas cosas somos los mejores van a ser las Navidades de este plan

Voz 0874 09:43 Chase Cabañero con esto que no se debe Mathieu tú estabas escuchando todo lo que estábamos contando en ella lleva media vida en España esté toma lo distingue el tono del político chulesco y sobre todo conductor y contexto lluviosos formal

Voz 1564 09:57 que me desviar la atención forma de ataque a una una respuesta

Voz 0874 10:01 hay algo parecido en en francés al estilo de hablar muy muy de Madrid muy muy castellana

Voz 20 10:06 acuerdo a las pues si por ejemplo un viaje a Madrid un encuentro con periodistas a un compañero bueno era la actualidad era que salía una acción acción suya de una de una vivienda en condiciones ventajosas hay un periodista que evidentemente la pregunta que ahora preguntará semana jugó después con el micrófono cerrado no le voy a olvidar

Voz 0874 10:32 bueno esto es un poquito la mafia calabresa

Voz 4 10:36 en Italia hay digo bueno

Voz 1564 10:38 yo recordaba gloriosa rueda de prensa de Berlusconi de las muchas que tenía con Putin que era el momento en que estaban siendo asesinados opositores en Rusia etcétera bueno la prensa italiana preguntó a Putin sobre esto Berlusconi mira al periodista italiano que lo había hecho Elizo toda la metralla

Voz 0874 11:01 pero además lo hizo riéndose como hizo pero cómo se te ocurre pregunta de esto un poco peor hombre Putin el paradigma político tú lo habría que hacer esto si lo hiciéramos con él con veces que no ha sido chulo hablando

Voz 0444 11:11 bueno lo que sí me dices que ha posado vestido yo todas las fotos de Putin que llevan torso al aire

Voz 0874 11:18 tramita esta caballos y la otra del caballo oye que gracias por venir a Bilbao al final no lo sabe todavía no

Voz 0444 11:27 esta es que yo creo que va a ser difícil pero bueno nunca se sabe mucho más bien vas y me quedo sin trabajos que colgarle

Voz 5 11:35 yo he

Voz 0444 11:37 porque eso es

lo que tienes que rellenar el hueco que yo esté dejan que la semana pasada hacemos ha pasado la semana que viene hacemos el programa en directo en Bilbao en la sala de beca sala BBK viene mucha gente viene viene gusta tanto Antón Javier Casado me encanta hermano empezó a gustar me me ha costado pero ahora sí que me gusta lo además lo patrocina una un restaurante son muy buen había te pone rojo están delante es una luz roja que se enciende da Cristina Pardo hasta luego a vosotros alguno de vosotros os pido a Mathieu Javier Ana tú Íñigo quédate un rato que es lo que hacemos Prensa Ibérica antes vamos a escuchar algo que tengo interés además en en ver cómo queda que es el estreno del programa de uno de nuestros fichajes de este año

Voz 19 12:49 yo