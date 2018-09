¿Qué tienen en común Rusia, Nueva Zelanda y Galicia?

Voz 1 00:00 bueno no

Voz 0874 00:47 que ha habido dimisiones proyecto de exhumaciones aniversarios políticos así que sí instructivo como siempre ver cómo se enfocan temas de impacto nacional a nivel provincial o repasa también un poco la prensa de fuera de de esta provincia para ver cómo se cuentan las cosas de qué se habla por allí es decir conmigo Íñigo Domínguez yo creo que habría que insistir Íñigo porque claro como esto lo hacemos desde Madrid el dichoso Madrid miramos alrededor la gente puede pensar que miramos desde arriba nada más lejos de nuestra intención y del la realidad digamos o al mismo nivel poco desde abajo

Voz 0798 01:23 no es que al pero al final perdimos el mismo da igual que sea en Nueva York o en o en Cuenca no al final todo se reduce a lo mismo Si el periódico que intentas hacer siempre es con las noticias para contar lo que ocurre es decir lo que pasa que la gente lo sepa eso no cambia de lugar

Voz 0874 01:41 qué periodismo local es desde luego la esencia del periodismo especialmente la pensión

Voz 0798 01:45 escrita si es donde a veces es incluso más difícil trabajar también es donde tienes que estar en la calle para saber las cosas oí también donde las expresiones y a veces son más directas porque claro el poder en los las capitales de provincias a veces está mucho más concentrado no es más difícil denunciar más difícil criticar al poder más difícil atacar Si a veces los las empresas de los periódicos en las televisiones locales son mucho más frágiles entonces a veces es mucho más heroico incluso

Voz 0874 02:17 hombre mira la empresa editora de El Correo de Andalucía por ejemplo ha presentado al comité de empresa plan de despidos que afectaría a veintiocho de los veintinueve trabajadores desaparecería la edición en papel se quedaría es solamente un empleado se lo imaginen entonces el periódico es un empleado este esto es periodismo al que nos enfrentamos en el futuro

Voz 0798 02:36 supongo que es el empleado que se va a quedar con las llaves que apaga la luz una vez que también les despidan a en no de que desde aquí nuestra solidaridad de un abrazo

Voz 0874 02:44 esta gente son El Correo de Andalucía hay un teléfono ya que es un número de whatsapp para que la gente nos en infinidad de cosas que le gustaría escuchar en esta sección es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ex número de whatsapp así que pueden enviar un enlace a a una portada o una fotografía también algo que vean en en la prensa que ustedes leen habitualmente repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nadie tanto sacar exclusivas tanto sacar exclusivas no te das cuenta de que se te escapa lo más importante de la

Voz 0798 03:27 la noticia es que a esta semana me ha dado mucho la atención todos los grandes temas que ha habido esta semanas pues que han sido capaces de enganchar leer algo localmente en muchos sitios no por ejemplo la tesis de Pedro Sánchez no pues El Norte de Castilla hizo una noticia Pedro Sánchez presentó libros sobre su tesis el Valladolid en febrero de dos mil catorce es una manera de traerlo a casa hablar claro y entonces cuenta cómo fue tal bueno esto pues refuerza esta idea que que es curiosa de que el libro de Pedro Sánchez supone que lo hizo con otra persona pero esta persona jamás fue una presentación de ninguno de ningún libro sea siempre lo presentaba el solo no nunca se le vio al otro Carlos Ocaña por allí no en fin bueno pues el el norte de Castilla contra esto también el día el Burgos contaba que el Valle de los Caídos pudo acabar en Burgos no es con el primera base era de allí es decir bueno ya hay otras noticias de enclave en clave local que quienes no solamente una especie de sal

Voz 0874 04:26 claro la dimisión de Montón por ejemplo la ministra

Voz 0798 04:28 pues sí en Valencia pues sí porque mira en en las provincias había un reportaje que era el espejismo del poder valenciano en Madrid entonces bueno pues la dimisión de Montón junto con la de Maxine Huerta devuelve la presencia de la Comunitat en el Ejecutivo central a los niveles testimoniales de otro en ocasiones los valencianos ya no tenemos nadie allí que no arreglo no este no verlo y bueno pues también llamamos cuando queremos hablar con el Gobierno si no lo han caído pero es mala suerte que de tres ministros que dimiten dos de Valencia pero vamos a salir

Voz 0874 05:00 desde aquí rápidamente porque en realidad lo que me gustan estas secciones contra

Voz 0798 05:03 dar las últimas noticias sobre lo que nos interesa más que la flora y sobre todo la fauna española no sentiremos por las frutas sí sí porque pues que hemos crecido viendo el hombre y la tierra nos preocupamos y si logramos dentro se entonces la fruta de esta semana o vegetal es el caqui porque que ya no es lo que era el que aquí no aquí empezó en bueno pues de dos mil nueve empezó a ser una fruta en auge en Valencia personas victorianas es lo que era para mí no era nada porque desde pequeño te toman te va a mandar un burofax Un Caca no me he cuidado con lo que si se quiere a la salvación de los agricultores valencianas sí bueno pues empezó a crecer y bueno durante años ha sido la naranja retrocedía subía el caqui ganaba el naranja pero pero bueno a partir dos mil quince empezó a bajar el precio

Voz 4 05:59 sí bueno al final llegamos

Voz 0798 06:01 los Ana noticia el otro día al dinero levanta del Levante que abría el periódico que es el campo valenciano arranca el caqui vuelve a la naranja eh eh acaba la burbuja así que eso es la burbuja que aquí han terminado el boom del caqui Ibiza su título los últimos datos apuntan el cambio de tendencia por primera vez desde dos mil nueve así que bueno pues eso incrementa la cosecha dicen crecerá un veintitrés por ciento este año

Voz 0874 06:26 mal a la flora y fauna hay mucha así si quieres empezamos por serpientes por ejemplo

Voz 0798 06:33 si el animal de la serpiente por qué pues porque en en Ibiza tienen un problema con las serpientes nunca había habido serpientes y de repente hay muchas demasiadas y hacia el de verano el diario Ibiza titulaba las capturas de serpientes se reducen esta campaña a la mitad en las Pitiusas Annan han capturado cuatrocientos veinticuatro reptiles una bajará casi del cincuenta y uno por ciento no

Voz 0874 06:58 pero pero esto conduce a error porque significa que ha han encontrado menos serpientes había menos gente capturando serpientes o es que realmente no se ha reducido a la población de serpientes

Voz 0798 07:07 bueno pues que se vayan capturando no pero también hay varias noticias sobre el tema diciendo expertos que debemos y tenemos que situarnos a convivir con la serpiente en Ibiza como que ya está para quedarse en Ibiza y es que antes bien pero esto es una

Voz 0874 07:20 qué proyecto con la grandes citas grandes reptiles yo esperaba aprender una palabra nueva que es lo que suele suceder cuando

Voz 0798 07:26 a un periódico habla de animales no pues si al jabalíes siempre me lo preguntas olvidado pero él era bueno el Col el cómo era el el hermano el cerdo jabalí pero avión sinónimo que me acuerdo pero bueno no el sinónimo el sinónimo de serpiente que se han buscado pues eso concienzudamente es oficio avala esta sino a los oficios cazados por el Cofidis tienen que sumar a final de año los atrapados en la trampa fiche Gemma lo la que casta oficios es si debe ser lo existe también pero sí bueno entonces la respuesta ciudadana es espectacular es algo nunca visto no se refiere a la gente que me que no porque la gente se ha dado a la caza de la serpiente bueno de ahí la gran campaña como este

Voz 0798 08:37 resulta siempre una sola palabra que Galicia pues si esta esta décima tengo una una historia gallega que nos va a llevar muy lejos no hay además parece muy peregrino donde vamos a acabar hoy pero tiene tiene mucho que ver con lo cual esta sección por qué primero porque esto empieza por un un amigo que trabajaba una tele local

Voz 6 08:59 así la vida en la tele local puede ser muy dura

Voz 0798 09:01 entonces decidió huir de allí no hijo yo quiero ir lo más lejos posible entonces se fue a las antípodas a Nueva Zelanda no de de hecho he visto que hay una hay una web muy graciosa antípodas que te dice dónde están exactamente en las antípodas no usan pistolas no que si Il a la capital de de Nueva Zelanda Auckland es la en las antípodas exactas en España son Alaejos provincia de Valladolid que no se casan bueno pues mi amigo para allá y allí conoció a una persona muy interesante que que se interesaba por el realismo mágico gallego

Voz 4 09:37 hay que es una una

Voz 0798 09:40 profesora rusa que vive Nueva Zelanda que esta apasionada por Galicia y el realismo mágico gallego es algo que tiene mucho que ver con que contamos aquí no sabes qué quieres quieres que hablemos con Nueva Zelanda para hablar de realismo con realismo con realismo mágico gallego con una profesora rusa seis feria de no desde Forges no es ésa es exactamente así iba esta fue mi segunda llamada a Oceanía de semana que te dije después de la embajador de Australia por el tema del libro no

Voz 0874 10:10 Caterina Volkova

Voz 7 10:12 Ekaterina cómo estás hola hola Espanya hola además de ir dice hola Nueva Zelanda ustedes no mereció esta corte Ekaterina como como se llama cómo se llevaba tu tesis

Voz 8 10:25 ah el título es el mismo mágico en la producción cultural de Galicia

Voz 0874 10:31 tuviste que explicar algún profesor allí en Auckland que es Galicia donde está Galicia

Voz 8 10:40 es que ha previamente no tenía ni de dos está en Galicia pero ahora puedo decir que estoy en esta materia

Voz 0874 10:50 pero pero cómo cómo acaba una ingeniera rusa que vive en Nueva Zelanda publicando una tesis sobre el realismo mágico gallego en Auckland

Voz 8 10:59 ah sí ha bueno efectivamente esto todo suena bastante pero es que nos trasladamos aquí a nueve anda hace algunos años por supuesto aquí no hay trabajo para una ingeniera dime todo urgía nos trasladamos Paul por los motivos puramente si puramente sencillas ecología seguridad Idi hecho nueve echado es un país muy tranquila con naturalidad tan maravillosas pero al mismo tiempo es un país bastante aburrido entonces días ha completado algo completamente nuevo ente seis estudiar español histeria de darte muy muy muy adictivo después de licenciarse me decidí seguir dices tú para ir a por fin llegamos al realismo mágico porque es te te este te dices fue una parte principal de mi máster

Voz 0874 12:11 apretón en máster supongo en este caso escrito en inglés

Voz 8 12:15 no a esta tesis a fue escrita en español

Voz 0874 12:21 en español tuviste que traducirlo para los profesores Nueva Zelanda

Voz 8 12:26 es que a nuestro departamento Departamente de español tenemos muchos muchos algunas personas de Hispania uno de ellos fue muy muy importante para mí tres así en Galicia es a el catedrático que usted conmigo optan bien te calizos entonces a él profesores desde el inicio

Voz 0798 12:48 ahora vale vale vale vale ya llegaste a interesarse por Galicia no hay y qué es lo que te atrajo de de de Galicia porque empezaste a pasarte por Galicia

Voz 8 12:57 ah sí pero tres inicial así Galicia surgió durante varios creo que fui el libro de mano de derribos de carpintero antes no tiene ni ni diez Galicia pero me Fassino este libro me produjo la misma sensación como Cien años de soledad de Márquez que unan tenis no bebas favoritas por supuesto empecé a leer más en investigar más incubando oyentes del programa de máster no tiene ningún tú quiero hacer unas tesis un envite sin explicación sobre Galicia

Voz 0874 13:39 bueno lejos lo has hecho pero ahí está una una tesis original en la que no hay no hay citas no hay nada inspirado en otro texto es cien por cien escrito porte

Voz 8 13:51 ya no por supuesto todo empezó por la investigación previa y alto que a hay muchos humilla del realismo mágico in Galicia indirectamente si me descubrió yo que eran que es que hay que haya pasado tanto a obras de ahí llego con mostrar al Numancia

Voz 0874 14:20 ya ha de hecho queda un segundo con nosotros hay algunos ejemplos de las últimas semanas de realismo mágico gallego en la

Voz 0798 14:28 pues mira si te dejan porque mira por ejemplo este verano ha habido en este era muy muy curiosa que era que pues una noticia en diecinueve de junio en el progreso investiga el extravío de códices del siglo XIV en Val de flores y las monjas abandonan el con tanto no entonces era una historia extrañísimo que habían robado unos códices medievales valiosísimos las monjas habían ido no además de lo abandonaron a bordo de varios taxis y otros ve si si no de bueno dice lo que decía él editorial de decía lo que ha ocurrido en el convento es bien da para un libro bien gorda no han desaparecido dos códices pero además moja se marchado del cenobio con destino a otro de su arte en las dominicas pero antes de la mudanza de de seis hermanas que permanecían Viveiro ya se ha venido tras tres todas ellas jóvenes que se iban a matar con las otras todas ellas con un montón de trienios que otra cosa a cuestas no bueno se ha revelado todo el verano de los códices de las monjas que ahora pasa bueno pues total que esta semana el miércoles un breve muy breve en breves verdad eso sí de culo glorioso los códices robados de vale Flores Neeson códices NYSE robarle ida esta historia acabo de Historia con un breve no lo bueno ya está pues resulta que no que eran cantonales del siglo XVIII que se extraviaron cuando pasaron de la Biblioteca a otra zona o para ser guardadas a una zona seca ya está la de los arroba ni siquiera en códices de Tussam

Voz 0874 15:51 a veces Caterina lo que es lo que es la retranca gallega

Voz 8 15:54 sí lo ha es muy muy importantes para el mágico sales por qué porque los gallegos cuentas a las historias más increíbles pero con un tono muy muy Toral exactamente esto ocurre en el abismo

Voz 0874 16:15 Caterina Volkova que es autora de la tesis magia contrapoder realismo mágico en la producción cultural de Galicia ingeniera rusa y la tesis presentada en Nueva Zelanda la vuelta al mundo Íñigo Ekaterina gracias un beso

Voz 8 16:30 a muchas gracias hasta luego

Voz 0874 16:33 estás vestida de de de que estás vestida en tu foto de perfil de Twitter

Voz 8 16:38 mira mira

Voz 0874 16:44 lo sepa

Voz 8 16:45 el Armuña opera tongo

Voz 0874 16:47 pues ahí lo vemos hasta luego un beso

Voz 0874 17:00 yo creo que es es es gordo pero no no no sé si es grave la verdad no lo tienes

Voz 0798 17:06 sí así bueno es un es un lío al tran gravísimo y trascendental pero es que me me declaro incapaz de entender nada bueno esto es lo leo tal cual hacía entiendes algo no a sólo tres semanas de las fiestas del Pilar la Federación de interpelado Zaragoza atraviesa su momento más crítico sin un pabellón en el que reunirse y con graves tensiones internas desde que en marzo se renovará la Junta directiva la la identidad está a un paso de la escisión con una docena de peñas en plena fase de votaciones para decidir si continúa en la entidad de las veintiséis peñas de la Federación algunas incluso ya se habían pronunciado a favor de dejar la entidad que preside Braulio cantera de los cinco mil las tensiones internas se remontan a las elecciones cantera revalidó la presidencia después de tres empates en tras la que al final se impuso Jorge Gracia de los marinos pero la adjudicación del Parque Norte Lanzuela que después renunció a la concesión fue la gota que colma el vaso Inter Peña se quedó sin pabellón cualquier atisbo de estabilidad estalló por los aires

Voz 0874 18:05 está claro que habrá que venderá como ejemplo pero no sé muy bien de qué

Voz 0798 18:08 no pues yo es que no se nada caro para la gente de Zaragoza entiendo que estado clarísimo porque tiene el contexto pero aquí el contexto es brilla por su ausencia no pero a pesar de la falta de contexto son páginas enteras en en en el Heraldo en el periódico en toda la prensa de Aragón con esta historia y ocupaba todas las fotos no es allí se ha vivido con cinco columnas en los periódicos no habrá que no te unos días después las fiestas de piratería otro conflicto pero estoy yo tengo que si caemos por aquí nosotros no no son tenemos nada bueno si queremos poco dado a la última del Diario de Mallorca pues nos vamos a marchar ya sí bueno esto es unas declaraciones Glorioso después de un verano más en el que ha habido

Voz 0874 18:47 muchos casos de ingleses que se tiran desde un balcón

Voz 0798 18:49 el balconing este sí sí pues ese Lear de Mallorca entrevista al Consejo General del Reino Unido ya hace estas estupendas declaraciones entre comillas que habla en El Periódico los británicos no suelen vivir en pisos con balcón y quizás no están acostumbradas es por eso por lo que se tiran no es ese cae porque país P balcón no bueno pues éstas su versión de los hechos por cierto subido subidos si el animal jabalís si jabalí puede ser soy yo estoy no puedo hacer nada es bueno me pregunta es decir hasta luego

Voz 2 19:40 bien no no mira