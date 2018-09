Voz 1114

01:57

recuerdo que en aquella época no existían los ordenadores ya sólo las máquinas de escribir pero también que había un convento de monjas en Zaragoza que era donde yo vivía entonces especializadas en encuadernados tesis doctorales la encuadernación de una tesis siempre es pretenciosa y solemne las tapas son duras sabré mal es un mamotreto ortopédico no hay dibujos no hay colores no hay ilustración de portada las hojas son fotocopias quién escribió una tesis usa un lenguaje acartonado que no usa nadie en la vida real por eso me llama muchísimo la atención que ahora toda España pudiendo leer a escritores maravillosos que si hablan como la gente de la calle si se entienden muy bien escritores como por ejemplo Miguel Delibes o como Benito Pérez Galdós o como Miguel de Cervantes pues como digo ahora toda España se haya puesto a leer una tesis doctoral que habla de economía de la diplomacia una disciplina que nadie sabe qué es pero es que los españoles somos así o no leemos ni un libro al año o leemos tesis doctorales sobre temas técnicos de economía por un momento llegué a pensar que la tesis de Pedro Sánchez iba a leer más que la Biblia más que Harry Potter mucho más pero muchísimo más que el quijotes