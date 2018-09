Yo tuve un sueño

Voz 1 00:00 Con

Voz 2 00:06 no

Voz 3 00:25 duda eh en eh eh que en nada

Voz 0874 01:36 de cara dos semanas reunimos a compañeros de aquí que han desarrollado su trabajo en otros países durante muchos años se a compañeros de otros países que ahora desarrollan aquí su trabajo periodístico entre todos intentamos comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos hoy ese intento lo hacemos junto a Javier me a SAS es corresponsal de La Vanguardia en Estados Unidos hasta Barcelona Javier buenos días hola buenos días Javier Ana Fuentes ex corresponsal y redactor jefe es comprar en China en Nueva York Ray redactora jefe de la revista económica de córner también era columnista del país como está una

Voz 0132 02:07 hola buenos días te lo he dicho bien no bueno eso

Voz 0874 02:10 parece Mathieu detalla que es corresponsal de Le Figaro entre otros medios franceses cómo estás Mathieu cualidades muy buenos días Javier Íñigo Domínguez corresponsal del Grupo Vocento en Roma actualmente en el país que tal Iñigo cómo estás pues muy bien dirías que te te luego perfecto que tenemos Prensa Ibérica cuenta acabemos esto hay una la noticia de actualidad de las últimas semanas que viene marcada por la veracidad la falsedad de los currículum de nuestros políticos uno de los últimos capítulos hace referencia al libro publicado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez junto al economista Carlos Ocaña es una exclusiva que presentaba al país sin duda la exclusiva de la semana el miércoles pasado el autor dejadme que lo vea el Íñigo Domínguez quiere dejar de enredar Íñigo con Apeles y son un pues si hay alguna novedad sobre sobre este caso

Voz 0798 02:55 supongo que elabora ver todavía no la sabemos que buscarla no

Voz 0874 03:00 porque si las las fuentes son sagradas y no tuve preguntar con ellas pero ha habido

Voz 0798 03:07 sí bueno fue lo que lo que usamos es que el libro no lo tenía mucha gente porque como no sido superventas pues era difícil encontrar sea más que la tesis de Haro y entonces pues no sé por eso quizá nosotros lo encontramos antes y encontramos esto pero vamos que el famoso mitin pues da bastantes cosas no ir

Voz 0874 03:31 en recordemos el Software para cotejar la originalidad de los textos que se introducen

Voz 0798 03:37 sí programón que tiene nombre de medicamento contra notaba algo así no

Voz 4 03:40 pastillas pastillas tú el mitin pues al inglés que es lo que deleitó a los niños que tienen que entregar los deberes

Voz 5 03:49 Monde el que entregarlos el el lunes claramente deberes están complicado

Voz 0798 03:55 están hechos de antes no lo lo más difícil de estos es haberse leído el libro es muy es una especie muy dura no se lo recomiendo a nadie y además es que debo decir que puede estar dos semanas con la tesis el libro todo ya no sé de qué hablan bien y es es bastante aburrido si se ha ocurrido pero pero bueno pues sí allí estaba estaba este este calco de de la Conferencia Este embajador de Australia y bueno pues con esta errata que había ahí tan reveladora no que aparecían los en los dos textos

Voz 6 04:28 al al al al embajador

Voz 0874 04:30 lo llamaste por supuesto sí sí les llame

Voz 0798 04:33 además nunca había llamada Oceanía esta semana llamado dos veces la siguiente la otra llamada de la cuento luego cuando hablemos de la prensa local sí bueno mi primera llamada Oceanía hay claro había diez horas más me hacía ilusión había que madrugar para pillarle al embajador sino nunca coincidíamos los impedimentos del periodismo y ese lugar a ver ya que están no te lo digo Atica oye pero

Voz 0874 05:02 parece que ya no estamos en en un punto en el que hablamos de que políticos no plagiado que es de qué porcentaje han plagiado casi no

Voz 0798 05:10 bueno sí lo los porcentajes también pues a engañoso no porque bueno este caso eran unos párrafos pero es evidente lo que ha ocurrido no no creo que lo de cuestión numérica en no sé ya estamos en este tipo de conversaciones en las que en algún momento alguien para cerrar la conversación dice si estuviera pasado en Alemania no poesía si hubiera pasado en Alemania bueno pero no estamos en Alemania bueno por suerte no tenemos que aprender alemán pero por otro lado pues bueno sí estoy Alemania pues quizá no tendríamos ni el presidente del Gobierno ni líder de la oposición tampoco es verdad que también lo de Pablo Casado es bastante fuerte no que le regalaran un máster y que encima ayer celebren como que no han hecho nada simplemente porque el Supremo dice la Fiscalía no ha sido éxito

Voz 0874 05:54 mercado de cualquier pecado académicos como dice

Voz 0798 05:56 bueno que podría haber cometido cohecho prescrito una fenomenal aquel que bueno es evidente que que se lo regalaron este Masters temple me pero bueno estamos en Alemania si esto hubiera ocurrido en Francia

Voz 7 06:08 no sé si ocurriera decir no tienen tantos gas tesis publicar los aspectos publico nuestros políticos me parece que hacen estudios largos pero me parece que no haya esa esa actitud tan tan fuerte y no recuerdo casos así de de examinar los los masters los trabajos de fin de curso los dos ponerse

Voz 4 06:28 que ya está si no hay nadie

Voz 7 06:31 ser más más honrados intelectualmente lo los franceses pero de momento no ha habido casos de este tipo habido dimisiones por otras cosas por tener una cuenta en Suiza por ejemplo pero el es aquí no pasa eso aquí no pasa por lo que creo es que los políticos

Voz 0874 06:48 los españoles necesitan Masters para legitimar un poco su posición de ego no te validación personal a lo mejor bueno yo

Voz 0798 06:55 creo que hay

Voz 0874 06:56 un facto seguramente alguien ha dicho porque

Voz 0798 06:59 no el más

Voz 4 07:01 de los tertulianos pero es evidente que si miras

Voz 0798 07:04 por ejemplo aunque Sánchez Casado Montón son gente que no ha trabajado en hubiera quiero decir ha trabajado pero siempre ha hecho política no entonces siempre desde pequeñitos están en política empieza muy jóvenes en las juventudes lo que sea luego de que el Ayuntamiento de concejal de asesor no sé qué diputado autonómico disputado tal siempre hacen eso entonces luego tienen que buscarse pues un a adornar eso de alguna manera reforzar su imagen pensar luego en un plan de hecho es que Sánchez se pone a hacer la tesis cuando se queda sin escaño diciendo Dios mío qué voy a hacer ahora no en dos mil once PSOE pierde las elecciones si este hombre pues se se queda Amparo entonces se lanza sobre el doctorado lo hace a toda prisa pues parece que de cualquier manera resulta que al final recupera el escaño también de rebote porque ese fue fue Cristina Narbona Hay le tocó el que dejaba no pero estuvo dos años ahí que en principio pues no sabía muy bien que iba a ser de su vida y claro ahí ves pues tienen que buscarse algo no o algo que luego refuerce su perfil para poder acceder a otras cosas que a su vez quizá les regale la política o como como consecuencia de su actividad política entonces se retroalimenta

Voz 0132 08:15 se retroalimenta además con ese esa red clientelar no si tienes pues institutos seudo académicos son o que te están regalando los títulos y eso permite al final hay mucha gente que conoce la existencia de ese tipo de chiringuitos no de quién lo regenta Hay de credenciales tiene entonces al final pues si miras al político que por supuesto hay que mirarlo con lupa también esta necesidad que decíamos de detener esa mismo pues también habrá que mirar qué tipo de instituciones proveen los títulos bajo qué premisas no al final siguiendo que qué canales porque es clamoroso

Voz 7 08:52 sí es verdad que que es una realidad más allá de los políticos también es verdad que en España en su el país de Europa donde hay más gente que tiene un trabajo por debajo de su diploma o que estás súper claro porque eso es

Voz 0798 09:04 una frase que luego todas estas títulos tampoco al revés no garantiza no garantiza nada de hecho desdicha bien

Voz 0874 09:11 sí recuerda perdón catedrático que pasó por este programa pero esta sección creo que no voy a recordar quiénes porque a lo mejor esas palabras ahora María interpretan que España es un país en el que hay muchas universidades y muy mala

Voz 8 09:22 sí

Voz 7 09:23 no también es porque no pero la la la otra razón aparte de las empleo o cómo reciclarse después de ser político voy a citar la fuente para que no me acusan de plagio yo pregunté para un artículo en Diego pregunté al Purito nuevo hay una cosa que es la legitimarse a la legitimación burocrática no es decir en un país donde con diploma es donde se exige a los políticos que sean igual que nosotros pero que también tengan una razón para ser político si para mandar y para cobrar del público pues una forma de justificarse y más sino tienes un trabajo en la Administración antes es decir mira yo por lo menos tengo eso que si de algo no

Voz 0798 10:06 lo que para que lo parezca porque es negro parece que tengan toda esa sabiduría que que eso supone que atesoran no entonces mira aunque lo parezca un boquete en realidad soy respecto a vale entonces me lo tendría que creen no

Voz 0874 10:20 si Estados Unidos no ocurre esto no Javier te acuerdas que ahí siempre los políticos vienen de de algún sitio han tenido una carrera profesional previa a la de político y yo esto que les acompaña siempre es además es el el el ser capaces de generar dinero porque en sus empresas no exactamente no cambia aquí la debilidad profesional del político

Voz 1980 10:40 es como decía Íñigo siempre una estructura de Un

Voz 0874 10:43 partido pues lo obliga después todo a buscarse una un currículum académico que tampoco van a utilizar ni le va a servir de nada yo no sé si podemos hacer algún paralelismo entre ese cambio digamos en la en la mentalidad de lo que deben ser los políticos en el imaginario del español medio cuando lo enfrentamos a lo que ha ocurrido este mañana que esta semana en ese encuentro entre José María Aznar y Felipe González no que nos vuelve a devolver esa dicotomía sobre qué política era mejor si lo de entonces es lo que ahora entonces no pedían títulos parece que los títulos era una cosa del del del pasado y de clase alta casi no

Voz 1980 11:18 sí sí evidentemente no los pero Felipe González tenía una gran tradición política no con dentro del PSOE también durante el tardofranquismo que ya Aznar también no en la derecha española entonces quizás no tenían esta necesidad de de cogerse títulos que que hoy tiene sus sucesores no pero a mí me sorprende que en España los ex políticos los ex primeros ministros tengan tanto tanta publicidad no tampoco sucede en otros países

Voz 0874 11:49 es verdad que son mucho más discretos eh sí señor

Voz 1980 11:51 se retiran y dejan que sus sucesores pues tome las riendas en cambio aquí Felipe González y Aznar que van a estar hasta bueno los van a sobrevivir a todo

Voz 0874 12:01 quise encantan a sí mismos además que tienen en común no

Voz 7 12:05 pues yo no los dos tanto Sarkozy como balón

Voz 4 12:07 tienen o han tenido ganas de volver a ver si se había hueco después no pero es que los nuestros no quiere envolver quién

Voz 5 12:14 estar Volver volver no quieren volver otra historia

Voz 7 12:20 oye hablando de ego Mathieu Manuel Valls sigue pensando la alcaldía de Barcelona el martes tuvo es decir antes lo dice el martes oficialmente a decir su posición sobre las elecciones municipales en Barcelona creo que es el único de los quinientos setenta y siete diputados que tenemos en Francia que opinar sobre el municipales

Voz 4 12:40 a en Barcelona en Oviedo

Voz 0874 12:43 pero claro no no acabará presentándose ciudadanos al final

Voz 4 12:46 eran desde el principio dice mira yo vengo de un partido que dejó bueno

Voz 7 12:52 los socialistas dicen que les ha traicionado porque se presentó en las primarias del Partido Socialista antes de la primera vuelta dijo que no iba a apoyar al vencedor de las primarias sino que iba con Majo no luego quiso entrar en el partido y no tenía ninguna necesidad dijo que bueno que que que que el que cree perdonaba la vida y que no le ponía un diputado del partido de máximo enfrente de él pero que no lo que no hay piqueta del partido de entonces ellos los centristas pues Macron y consideran oportunista los socialistas le consideran un traidor en Francia creo que es una persona que los franceses le encanta no dejarlo ir y por eso se habla tanto más en Francia de Valls en Barcelona

Voz 0874 13:39 es como usted creando de Medio Oriente

Voz 0132 13:41 a los medios que había venido Balsa Barcelona para buscar un poco de cariño sí sí

Voz 7 13:46 a ver hay un aspecto humano es decir en Francia tiene ese odio o desprecio en las redes sociales es impresionante hay muchísima gente dice sí sí que se vaya

Voz 1980 13:55 y en Barcelona

Voz 7 13:58 pues tiene más o menos la mitad vamos sería decir una parte importante de la sociedad catalana que dice usted un estadista una persona que ha sido primer ministro lo que tiene que extranjero que y hiriendo todo eso eso pues para el ego del que hablábamos antes pues está bien despreciado que no te voy a hacer ningún hueco en la Asamblea Nacional ni hablar en el Gobierno a decir tenían es un estadista pues suelen eso puede funcionar también sí pero

Voz 0874 14:22 en materia volvemos a una frase que muy española es esto que no

Voz 7 14:24 paga ya se lo pregunta la prensa francesa no se lo está preguntando si la verdad que publica allí estuve haciendo una haciéndose eco de información que se publica en España unos correos de una asociación eh vamos a hacer una serie de intervenciones en el señor da el tiene unos costes lo creció en cuarenta mil euros saber quién tiene participar antes decíamos iba con Ciudadanos o no la verdad es que él dice yo vivo de los partidos dice y entonces no quiero ahora un partido pero meterse en una estrategia que es lo que no es que no es no es tonta que tiene sentido que él es decir quiero encarnar una plataforma transversal de todo el frentismo no y para la financiación a ver cómo lo cómo lo hace en en ciudadanos oficialmente dicen estamos encantados les vamos a dar mucha libertad pero claro cuando empieza a acercarse a Pasqual Maragall para decir yo no soy sólo el representante de Ciudadanos y del PP sino que hay también una corriente ahora que quiero seducir y quiero trabajar con gente de centro izquierda o de izquierdas pues hombre hay gente que no le hace mucha gracia de momento son los que más le han abierto los brazos y es de origen no cuidado yo no me presento con ningún partido

Voz 1980 15:46 es verdad que ha rodeado aquí de de los que impulsaron la plataforma situada en Canvi Maragall en una plataforma que llevó a Maragall a Pasqual Maragall y a llegar a la Generalitat y estos estrategas tonos que van a organizar la campaña de vais aquí no que evidentemente ha de ser el pretende que sea transversal incluye no yo no descarto que además de ese de haber socialistas allá nacionalistas moderados no de de dispuestos a defender pues un dialogo con España incluso por qué no el derecho a decidir si si se pacta entre todos los españoles no aquí habrá bastante yo creo que y es curioso que vais a acaba imitando no mismo en Barcelona no que habiendo sido dictamen víctima del mismo

Voz 0798 16:31 yo soy yo lo único que todo esto les parece una locura osea que vengan de fuera a Cataluña es el presente quien va a votar

Voz 4 16:38 Bosch en Barcelona ya bueno sí vale es lo que parece una locura ahora en Francia es que un diputado francés pagado por erario público

Voz 7 16:46 decíamos que empaña su campaña es que desde mayo este señor ha estado cuatro días en la Asamblea Nacional

Voz 0874 16:52 eso nos suena también entonces claro

Voz 7 16:54 o sea estamos en una zona gris muy rara porque porque en Francia desde hace algunos años no puede ser a la vez diputado y alcalde antes había muchos que no eran diputado alcalde ahora no se puede no se puede ser diputado en Francia en Francia pero la ley no dice nada de si tú eres diputado en Francia y el resto políticamente podría lo normal es que dimita pero dimitir es un problema pero el partido porque si dimite tiene que haber una elección parcial es decir se vuelve a votar únicamente para quién

Voz 0798 17:25 ellos sustituto de Gómez

Voz 7 17:27 el caso de dimisión El límite probablemente la mayoría de el presidente no entra en peligro pierde pierde un escaño y entonces se dice que desde el partido y el de Macron se dice oye a ver si no dimitir intentar hacer otra otra cosa porque van a ganar los amigos del uso de la izquierda radical el equivalente de de Podemos en Francia no queremos entonces hay otra fórmula que es que efectivamente entre su sustituto Si él se toma con una especie de excedencia pero claro él entrara en un combate electoral en en en Barcelona hicieron merecer es que no por si acaso le quita bastante que a ver cómo lo resuelve

Voz 1980 18:07 es que si pierde aquí las elecciones lo normal es que se vuelva

Voz 0874 18:09 París no

Voz 4 18:10 no lo veo tampoco en del Ayuntamiento

Voz 7 18:14 esto lo lógico pero si lo dice

Voz 0132 18:17 no en Internet para pedir firmas para que para que dimita

Voz 7 18:20 ahí ayer público la famosa foto por la mañana se bueno vamos a foto en Twitter puso una foto de sus pies con las famosas baldosas de Barcelona con la única para habrá un antes de que se iba a aclarar su situación su principal opositora a la que podría ganar si si hay elecciones parciales en su escaño de diputado inmediatamente replicó con es sus pies en el suelo de su circunscripción electoral en cerca de París con la misma decisión veces

Voz 5 18:46 quería estas cosas está Grama hecho mucho peligro de Instagram

Voz 0874 18:51 acto ayer por cierto en en una conferencia en el Festival de Segovia que estuve por la tarde se hizo una encuesta entre el público más joven a ver cómo se informa y una de las chicas que había por allí una chica muy joven de diecisiete dieciocho años claro no sabía lo que era un periódico no sabía que era una cosa de papel que se pasa o no pero yo estoy bien informada porque sigo en Instagram del país

Voz 4 19:11 sí que Íñigo con la que te ponen en lista grande el País oye

Voz 0874 19:17 ya todo esto por cierto gana a veces se los árboles no dejan ver el bosque no hablamos nunca del hecho de que estén Banon está maquinando por aquí estos días estos meses

Voz 0132 19:25 llevaba vamos le van a dar tarjeta de platino en las aerolíneas europeas porque viva meses viajando ha ido a Hungría ha ido a Francia iba a Reino Unido Italia bueno y dice que Salvini es suero eh está intentando pues unir de alguna manera para derecha europea que yo creo que lo lo va a tener muy complicado porque cada uno es de su padre y de su madre pues para erosionar la las instituciones europeas para que se junten y tengan más peso en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo pero está complicado eh

Voz 1980 19:58 Banon es un poco como va es que

Voz 0132 20:00 qué quiere nadie ahora en Estados Unidos en la Casa Blanca ya sabes que el echaron era el ex asesor de Trump bueno pues está probando suerte en Europa y también buscando un poco de afecto no

Voz 0874 20:10 eh tú tienes hay una invitada a tu lado no Javier si no me equivoco Juan Pablo I algo está por ahí el escritor mexicano no Juan Pablo cómo estás hola buenos días Javier te te pediría tu opinión sobre todo lo que has escuchado pero me da miedo

Voz 4 20:23 por qué no la diga lo que tienes un enorme sentido del humor así que adelante

Voz 8 20:28 bueno me parece que que ya algunos de estos problemas de los que se habla es asunto de la titula Nos suenan a veces tremendamente frívolos no a quienes venimos de otras realidades lo estamos acostumbrados a problemas mucho más agudos por decirlo de alguna manera no

Voz 0874 20:45 el yo decía esta mañana que a veces nos centramos demasiado en los Masters este tipo de cosas en en lo que los políticos dicen que han hecho no han hecho sin embargo no nos fijamos en lo que hacen no no hacen que es política no

Voz 8 20:58 así es

Voz 0874 20:59 así es porque donde tú vienes supongo que este problema como tú tú decides en Barcelona habitualmente ahora no

Voz 8 21:05 sí yo veo en Barcelona desde hace quince años

Voz 0874 21:08 supongo que de este problema de la educación académica de los políticos en el ranking de preocupaciones del mexicano medio debe estar muy

Voz 8 21:13 pues bueno digamos que nuestros niveles de impunidad permiten muchísimas más atrocidades que el simple plagio no

Voz 0874 21:22 claro era muy suave de decirlo aunque la palabra atrocidades es una palabra muy dura has publicado un libro que se llama Yo tuve un sueño de que queremos hablar un rato contigo narra el viaje de varios niños centroamericanos hacia Estados Unidos en que no solamente queremos dar porque el libro es maravilloso igual que lo son muchas novelas estuviste una vez en este programa con una de ellas que yo he seguido recomendando siempre además de Javier tú has estado en Honduras haciendo reportajes hace poco si hará lo comentaba

Voz 1980 21:51 sólo si estuve en verano en Honduras un reportaje entrevisté a los responsables de la ayuda a los niños porque los niños salen de casa donde no vuelven son diez mil niños cada día cada año perdón que salen de Honduras en dirección al norte en este corredor migratorio que ha agrupa a unas trescientas mil personas cada año son chavales pues que alguien básicamente de la violencia de la pobreza y muchas niñas también muchas niñas que escapan algunas con sus madres otras solas porque no quieren entrar en las redes del crimen organizado que las secuestran las viola las convierten en novias de los pandilleros es una situación tremenda de una dureza extraordinaria no muchos de estos niños después son devueltos en la porque no consiguen cruzar todas las fronteras son devueltos a y no no pueden volver a su lugar de origen porque los van a

Voz 6 22:47 va a matar los van a perseguir las

Voz 1980 22:49 las mismas pandillas de las que ellos han huido y entonces tienen que reubicarse en otros zonas de Honduras se pasa lo mismo en El Salvador y Guatemala y entonces pues es es tremendo no cuando llegan a Estados Unidos se entregan directamente a las autoridades si consiguen cruzar las fronteras entre han y piden asilo no están huyendo paro de una situación económica desesperada sino están huyendo para salvar su vida literalmente no y esto es una cosa que yo creo que la libro de de Juan Pablo no refleja muy bien y además hace una cosa que es maravillosa que que utiliza las técnicas de la narrativa de la literatura de la novela para explicar lo que es un reportaje no para no crear una historia periodística no y el resultado es magnífico

Voz 8 23:35 sí

Voz 0132 23:36 a mí me ha gustado mucho también muchas felicidades si me parece que es la foto de de un momento de una época no de cómo estamos tratando a la gente que llega a otro país y lo que más me ha gustado porque son relatos cortitos y en muchos expone situaciones que te cuentan esos niños pero lo que más me ha gustado es el diálogo entre los propios niños no momento en que hablan dos crías que se encuentran en esa en la helada que leíamos la la hiel era no y y una a la otra le cuenta su historia incluso se cuentan detalles tan tan duros como que los los familiares antes de salir de viaje les ponen una inyección anticonceptiva porque saben que es muy alto el riesgo de que de que las vayan a violar no y la verdad es que sobrecogedor me gustaría saber cómo cómo fueron esas charlas con con los niños

Voz 8 24:28 bueno primero tengo que decir que que el experiencia obviamente fue conmovedora dura pero quizás es lo menos importante no por eso decidí borrar me de libro no es decir no es un reportaje como dicen Javier

Voz 9 24:42 de Sidi que que podría

Voz 8 24:44 haber contado este libro explicando cómo fueron estas entrevistas que es la pregunta que se me hecho ahora pero sí que es lo más interesante era darle voz a los niños no yo vengo de la ficción como como decía Javier vengo de de escribir novela llego aquí a este libro porque un editor americano que había leído mis novelas creyó que yo tenía lo ido digamos y el tono narrativo para para contar en primera persona las historias de estos niños no me primera novela Fiesta en la madriguera esta contada por un niño mi segunda novela si viviéramos en un lugar normal por un adolescente tú puedes hacer este trabajo ven Estados Unidos entrevista a a estos adolescentes habla con ellos y cuenta su historia en primera persona esto sucedió en dos mil catorce que fue un momento en el que hubo una primera gran crisis migratoria que Obama incluso creó un grupo coordinado para atender esta situación en un momento dado entre mayo y junio llegó a haber sesenta mil niños no acompañados en la frontera detenidos y entonces fui yo a Los Angeles para entrevistarme con una con una adolescente hondureña cuya mejor amiga había sido asesinada en México por losetas durante durante el viaje cuando llegué a Los Angeles me encontré con la situación de que la familia y los abogados se habían arrepentido de de de que ella pudiera otorgar su testimonio que es algo muy común porque es muy complicado recoger estas historias y al final acabaría haciendo la entrevista con con otros dos adolescentes que se publicó en aquella época en una revista de Estados Unidos y a partir de ahí surgió la idea de hacer un libro hagamos un libro con esta idea más historias así un proceso larguísimo prácticamente tres años trabajando para poder obtener estos testimonios a través siempre con la ayuda de ONG Si de de abogados de inmigración que son quienes pueden darme darte acceso a a estos chicos tiene estas situaciones siempre me encontraba con el chico con su abogado o con él la chica alguno de sus familiares aunque había algo de valor en en en contar mi mirada sobre esos chicos es decir mi percepción sobre cómo contaban su historia hay que pasaba con ellos me pareció que es lo más interesante era a pegarme a la idea original de darle voz a aquellos que normalmente no la tienen no esto chico normalmente están silenciados no se cuenta historias siempre a través de la mirada de otros esa fue la elección que tome la carne de libro y darle la voz a a ellos

Voz 0874 27:17 has iniciado la palabra antes impunidad Javier tú has estado también en Honduras decíamos antes los dos habéis indagar un poco en cómo son las vidas de la gente que huye de países como ese no en Honduras la impunidad es la norma del día es un país con un enorme pero ratio de asesinatos por habitante antes donde nunca pasa nada cuando alguien mata a alguien exactamente no el norte de las islas en la cabeza pero goles de los países más violentos del mundo muere más gente asesinada en Honduras que por la guerra en Irak por ejemplo eh esto es una dato que me sorprendió mucho evidentemente del más del noventa por ciento de los crímenes no se resuelven ahí

Voz 1980 27:55 zonas Barrios en Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba donde la policía no entra desde hace años donde no hay ley y a los niños son principales víctimas de esta violencia hasta el hasta el extremo tan alto que esa ha calculado ya que en él cuenta la población hondureña empezará a decrecer porque no habrá adultos suficientes no para ir esto vulnerabilidad se debe a que aunque crezca el el el país va creciendo a un cuatro por ciento pero la pobreza es extrema afecta a más del sesenta por ciento de la población hondureña casi el setenta por ciento El País va creciendo porque pero las da desigualdades tan alta que el noventa por ciento de la riqueza y esto es una dato que también pasa en otros países del del corre el triángulo norte que sería Honduras Guatemala El Salvador el noventa por ciento de la riqueza está en manos del diez por ciento de la población

Voz 0874 28:49 lo único que las mujeres no se les permite ser dueñas de su salud sexual también

Voz 1980 28:52 exactamente también no no no hay un machismo y una violencia sexual contra la mujer dentro de la propia familia en muchas chicas que también huyen de de sus propios familiares no que que las pierden violar

Voz 0874 29:07 Juan Pablo esto es lo que tú has escuchado en esas historias no

Voz 8 29:10 sí de hecho además de de los motivos que creo que todos conocemos que ya mencionaba que Javier la pobreza extrema a la violencia de las pandillas de lo que se habla mucho normalmente en los medios hay también un componente importantísimo importantísimo de violencia de género es decir estas por lo general las mujeres están huyendo de un padre abusivo a veces no solamente de la violencia que se encuentran en las calles no de las pandillas esto sí que ha sido para mí un una una novedad pero sí descubrir que es un componente primordial para entender esas historias me parece devastador no es decir hay un nivel de de de de abandono en en en extras en estos niños que muchas veces viven ya con los abuelos con los tíos porque la madre o el padre o han huido de casa o están viviendo en Estados Unidos desde hace tiempo para poder enviar dinero al país para mantener a la familia que se encuentran totalmente desamparados no que muchas veces hablamos de inmigración hablamos de niños migrantes cuando creo que es la palabra adecuada sería refugiados no estos niños no están viajando en la palabra viajes es habría que ponerle entrecomillas Bulli huyendo

Voz 0798 30:19 ella no ya además bueno mi libertad y me ha encantado sobre todo una fórmula que has elegido para contar la historia no den con estos testimonios que no te despegas mínimamente de la realidad de lo que cuentan pero al mismo tiempo está escrito esto de la fama literaria no que es una fórmula híbrida que creo que funcionaba magníficamente lo lo lo que más me ha impresionado es esto es estos niños que de repente pues con diez doce trece años los que tengan pues un día simplemente salen de su casa por la puerta en Salvador ISE ponen andar hasta llegar a Estados Unidos a miles de kilómetros varios países varias fronteras quizá algún dinero en el bolsillo pero son niños solos atravesando Centroamérica no IMI miles de ellos que van pues eso a la aventura muchas veces supongo que acabará muy mal porque todas ha entrevistado a los que han conseguido llegar allí no pero supongo que muchos se quedan por el camino y luego además todos vienen en muchos relatos es que van a buscar a su madre no asume su mapa que viven en Los Ángeles en Nueva York al muchas veces a a los que nunca han visto o nos recuerdan simplemente llevan un número de teléfono en un papel no en su viaje esta aventura increíbles llegar allí alguien llame a este número Iber conseguir llegar un día a ver a su madre

Voz 0874 31:43 sueño hoy de de todas maneras tengo que hacer una pausa publicitaria sí que me gustaría hablar ahora contigo con tranquilidad de cómo es ese viaje por lo que te han contado los chavales pero déjame dejar claro que no estamos hablando de los efectos de la política migratoria de Trump estamos hablando de una realidad que lleva décadas fraguando no

Voz 8 32:01 sí así es esto esto no podemos verlo simplemente como los efectos de de lo que Trump está haciendo trampas lo que lo único que he hecho es visibilizar un discurso xenófobo y complicar muchísimo más la situación de estos niños lo que se encuentran al llegar Estados Unidos que es un clima totalmente adverso no pero el problema migratorio tiene décadas

Voz 0874 32:20 hablamos de ese ese viaje sea trayectoria que es dramática muchas ocasiones a veces incluso es de ida y vuelta una vuelta no deseada lo dicho tenemos que parar un momentito unos pocos minutos pero regresamos a la vuelta los habituales si el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos ahora

Voz 10 32:37 Juan

Voz 11 32:56 fuga

Voz 12 32:58 dime inglés

Voz 13 33:23 sí

Voz 14 33:43 en serio que Mary Kay mil millones Méndez Mick Mike James Wade de saque pidiese

Voz 0874 34:28 yo tuve un sueño en liberal que estamos hablando con a su autor el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos en compañía de los habituales que son Javier más de esas Ana Fuentes Matti detalla que Íñigo Domínguez y Juan Pablo I aquí estaba en Barcelona prefiero morir dime en el camino esta es una de las frases más terroríficas que hay en el libro y además encabeza uno de los capítulos el de una niña creo no Nicole

Voz 8 34:50 sí de hecho este es uno de los el único relato que no está contada en primera persona que es una licencia que me tomé porque me parecía importante dejar una huella de algo de lo que se habló hace un momento y que aquellos que no sobreviven al camino es decir el testimonio siempre tiene esto no que contamos las historias de aquellos que lograron sobrevivir a esta experiencia traumática que a mí me parece importante que en algún momento de libro el lector tuviera

Voz 9 35:16 esa sensación de aquellos que no sobrevivieron

Voz 8 35:20 entonces en este relato que está contada en tercera persona como si fuera un cuento hay una elipsis final Yeste elipsis nos deja una gran duda sobre qué pasa con esos chicos que están en una situación muy peligrosa y que al final del relato no sabemos si han logrado sobrevivir o no es evidente que han sobrevivido porque sino no me habría contado su historia no pero esta frase que mencionas prefiero morirme en el camino esta niña Nicole repetía cuando me contaba su historia era la frase que les decía su hermano Nicole tenía diez años y su hermano tenía dieciséis

Voz 4 35:55 y ellos habían decidido huir pues

Voz 8 35:57 que su hermano estaba amenazado por las pandillas en Guatemala acababa de recibir una Colpisa le habían roto un brazo y entonces deciden huir y el hermano para convencerla de que a pesar de los peligros que ellos sabían que iban a a tener al atravesar México le decía mira prefiero morirme en el camino esto te habla de que de que el futuro que tenía en su país era una muerte segura y que lo que le parecía preferible era arriesgarse correr esa aventura con la esperanza de eso

Voz 0874 36:29 ha hecho que desde abierto en reportajes también hablas mucho de de cómo nos ocupamos del del punto de arranque como nos ocupamos de la meta final que es cruzar la frontera y se nos olvida lo terrible que es cruzar México por ejemplo exactamente no

Voz 1980 36:42 el curso eh es es niños que van andando oí se suben a un camión se suben a un tren en marcha no tienen comida no tienen dinero prácticamente están expuestos pues esto a que les roben a que los secuestren a que abusen de ellos y hacen este recorrido arriesgando su vida arriesgando su vida como decía muy bien Juan Pablo sabiendo que cuando lleguen a Estados Unidos tendrá una situación también dificilísima y que lo más probable es que los devuelvan de de regreso a sus países no y lo único que aspiran ese lleva antes decía para el teléfono apuntan un papel yo creo que lo iba memorizado

Voz 8 37:21 no

Voz 1980 37:22 porque los papeles lo también los van a perder ya hay llegan allá con el número memorizado y a hacer una llamada pues a Chicago a Detroit donde sea en busca de un de un familiar que vaya rescate

Voz 0874 37:34 que seguramente ni siquiera los quieren en ese momento no

Voz 1980 37:36 ni siquiera sabe que están ahí muchas veces

Voz 0132 37:39 estas historias y Juan Pablo I está un protagonista no humano no que es un tren sea mala bestia me gustaría que nos hablar un poco de de esas historias que suceden dentro de de esa bestia Si bueno

Voz 8 37:52 ese un tren al que los niños suben para poder recorrer Méjico

Voz 0874 37:59 bueno son tres muy conocido también porque has sido el protocolo

Voz 8 38:01 SER de algunos documentales algunas películas donde ya se ha reflejado que es lo que sucede en particular en en en mi libro ahí la historia de una adolescente hondureña de abril hay que decir que todos los nombres son son ficción es decir los he cambiado para para proteger a a los niños esta historia que se llama hasta el sol de hoy es la historia de un adolescente hondureña que fue violada por un grupo de pandilleros en San Pedro Sula entonces decide huir a Nueva York a buscar a su padre que lo hace a través de la bestia La Bestia sufre como Moon sus niños pues un episodio también de de de violencia a manos de un grupo de de pandilleros Mexicanos de la policía mexicana es decir porque también hay que decir que a mí como mexicano la experiencia de estar haciendo estas entrevistas y que te repitan una y otra vez todos estos chicos que lo que más miedo les daba era atravesar México son experiencia desoladora no descorazonadora a esta chica la le amenazaron con una pistola sobre él creen en un momento dado en una negociación que ocurría entre el grupo que se había formado solidariamente para recorrer el país esta chica la negociación era que la chica se quedará con con los pandilleros es decir ella sería de alguna manera la moneda de intercambio para dejarlos pasar afortunadamente para ella el grupo no aceptó yugo algún otro tipo de negociación y ella pudo continuar el camino no entre estas historias terribles son las que suceden todos los días en México

Voz 9 39:36 y a las que están sujetos estos niños

Voz 7 39:40 hola Juan Pablo son machos quería sumarme a las felicitaciones por el lo que has llamado me borré de la de la narración es una cosa que has conseguido perfectamente porque ha además de que eran ellos tiene siempre un estaré enfrente por el tono que que usas que reproduce es su su narración con sus palabras incluso con sus con su impresión de estar enfrente si me permitís cría para ilustrarlo para el lector citar cuatro líneas de un niño que está en esa sensación la pregunta está en una casa de aquí Giba esperando a ver si si pueden contactar con su madre dice la voz de la conozco desde chiquito pero sólo la voz porque cuando ella se vino en los Estados Unidos y uno más tenía seis años quizá me dejan quizá mire genio el colillas y saben que no la conozco sólo conozco eso no es normal en la tarde jugamos un partido de fútbol los de El Salvador contra los de Guatemala ganamos cuatro a uno los de Guatemala son bien malos ves que es un niño que te habla o que escribe su diario porque están mezclando pues cosas fundamentales dramáticas para él

Voz 4 40:40 con una anécdota de de del partido de fútbol Cano jugaron la otra era para para

Voz 7 40:46 quiero oyentes pues se diera cuenta de de cómo cómo se le y como y como si si se entiende que estas casi en de esos esos niños la la otra cosa que te quería preguntar au insistiera sobre él el poder de las de las maras pandillas de las que huyen muchos de los protagonistas de de tu libro o no sino puedes escuchar un poco como son pues no sé si es decir un Estado dentro del Estado pero con sus propias reglas y que controlan y que nadie va a investigar los crímenes que comete

Voz 4 41:14 yo en una vez en un viaje en en en

Voz 7 41:17 en Honduras pues conoció a una mujer que había huido de otro país centro americano simplemente porque una persona para entrar en en la Nara le habían asignado matarla a ella había fallado y entonces era uno mi humillación tremenda para él porque había fallido frente a una mujer además en ese ambiente machista del que hablábamos antes tenía su humillación matarla se tuvo que ir a otro país no se puede explicar un poco el poder si como función

Voz 8 41:44 sí bueno antes de hablar de las pandillas sobre el fragmento que leíste este niño que había estado separado de su madre durante años y que no las recordaba porque de hecho su madres había ido cuando era un bebé en un momento dado hizo una frase que a mi me parece que resume todo extras es todo esto de la separación de las familias cuando ellos encuentran por fin en el aeropuerto de Los Angeles él no las reconoce y entonces me dice una cosa que a mí me parece preciosa dice elaborase con mucha fuerza porque no la reconocía

Voz 0798 42:11 eh

Voz 8 42:12 entonces es como si a la brasa para apoderarse de ella es decir para apropiarse de ella es decir como la brasa tan fuerte porque quiere que sea su madre porque no sabe que su madre no sobre las pandillas bueno digamos el dominio el control que tienen las pandillas sobre las ciudades y es total no hay un hay una situación por ejemplo que es la la orgánico cesión de la ciudad o la división de la ciudad por quién controla que son unos no y de hecho las ciudades tienen fronteras que de hecho de un relato que se llame el otro lado es el otro lado no hay un chico que está siendo amenazado por una pandilla para que para que guarde en su casa drogas y lo que hace empieza a toda la historia que él me cuenta porque él va a hacer los deberes la tarea a la casa de un amigo y entonces tiene que atravesar de lado que controla la Mara Salvatrucha al lado que controla la otra pandilla que sea Gabarri dieciocho cuando el cruce fronteras interceptado le dicen tú qué haces porque desde el otro lado entonces él simplemente está caminando en su ciudad a la casa de un amigo ya recibe una amenaza porque viene de lado de de la otra pandilla esa es esa algo tan sencillo como es atravesar la calle sino sabes que la que la divisoria como dicen ellos la frontera ha cambiado te estás metiendo en un problema porque viene del otro lado que eso nos habla de que son ciudades donde obviamente ni el Gobierno ni la policía tienen ningún tipo de control Ike quién manda realmente son las pandillas entonces estos chicos están absolutamente abandonados y son vulnerables a lo a toda la violencia que sufren de parte de estos pandilleros que también hay que decir que es un fenómeno importado de los Estados Unidos no

Voz 0874 43:53 sí que no se noveno que nace que ese importe exacto

Voz 8 43:56 lo que me gustaría es decir también que esto es algo que explica muy bien el epílogo que ha escrito Alberto Arce es un periodista que vivió en Honduras también y que ha escrito mucho sobre la violencia de las pandillas sí que me pareció que éramos una persona es perfecta para explicarnos qué es lo que sucede sobre todo en origen y cuáles son los motivos de estas expulsiones masivas de niños

Voz 1980 44:18 es una cosa que no se ha mencionado dar un momentito Juan Pablo que es la droga yo creo que el gran motor de todas extra de drama de violencia es el narcotráfico el narcotráfico que está asolando América Central Obrera EC al consumo de Estados Unidos sea Estados Unidos el gran consumidor de droga es yo creo el gran responsable de este narcotráfico que está causando estragos entre los jóvenes centroamericanos

Voz 0132 44:45 yo sólo quería añadir una reflexión para mirarnos un poco al espejo después de todas estas historias terribles de de menores solos desvalidos aquí tenemos también a chavales menores durmiendo en comisarías porque centros de acogida están colapsados niños que están llegando que están solos que no saben dónde tienen que ir que no tienen estructura Ike en llevan a veces números de teléfono y qué están comiendo un bocata Hay no sabe muy bien qué va a ser de ellos al día siguiente sólo tenemos aquí en casa

Voz 0874 45:15 Juan Pablo sumemos a esto pues todo lo que estamos contando en los últimos meses no lo que estos niños encuentran cuando cruzan la frontera con las nuevas normas restrictivas que impone el querido presidente Trump

Voz 8 45:26 sí bueno los chicos tienen todavía que pasar por un proceso de de tratar de obtener papeles que pueden tener dos opciones ya era obtener un un estatus de refugiados obtener una visa juvenil en buena medida esto depende de que sepan contar bien su historia que esto también es algo tremendo no que algo que me encontré sobretodo al inicio es darme cuenta que por su estamos hablando de niños y adolescentes que han vivido una una situación traumática que cuando ellos explican su historia voy a ponerlo entre comillas la cuenta al mar era muy común que el niño me dijera miran entonces atravesamos el río en la frontera de Guatemala con México llegamos a Monterrey sea ah bueno y como jurista Monterrey caminando bueno y cuanto tardaste no era acerca quince minutos claro en el mapa de México Monterrey está en el norte no es decir esto está esto está equivocado no si hay una confusión de los nombres de los lugares de los días de las fechas que es lo que es lógica dado lo lo que han vivido estos chicos no yo quise también respetar esta cola no sé

Voz 0874 46:26 no es muy triste es muy bonito lo que dices que que a los niños no les haga falta tanto un abogados sino un escritor quizás su lado que que les ayuda a expresar todo el dolor que han tenido que pasar para poder hacer esa travesía si lo agradezco mucho la la visita de Juan Pablo que tienes entre manos por cierto ahora

Voz 8 46:41 bueno estoy escribiendo una novela Una no

Voz 0874 46:43 de la de la que me vas a contar nada por supuesto calor este libro se llama Yo tuve un sueño está publicado por Anagrama el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos en suerte con libros sé que no te vas a hacer de oro con una publicación así pero es un trabajo magnífico hoy es un ejemplo no solamente narrativo literarios en el periodismo así que Grecia

Voz 1980 47:03 ponerte a ello gracias a ustedes y es un trabajo además de Javier que se va a publicar en inglés de Estados Unidos iba destinado a las escuelas para que lo estudien y lo lean en las escuelas estadounidenses

Voz 0874 47:18 un abrazo Juan Pablo hasta luego un abrazo vosotros queda un rato que veo a Cristina Pardo por fin existe Cristina venga hasta ahora

Voz 15 47:30 eh vale y no